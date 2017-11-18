Бондарев: США пытаются свалить все с больной головы на здоровую

Мы ещё в апреле предлагали направить инспекторов в Хан-Шейхун и на авиабазу в Шайрате для проведения тщательных проверок. Члены Совбеза ООН во главе с американцами остались безучастны к нашим заявлениям, игнорируя наличие угрозы. Кто после этого действительно проявлял равнодушие к жертвам химатак?

Сейчас США объединяют всех в одну группу «преступников»: и террористов, и Башара Асада с его армией и сторонниками. В очередной раз в своей международной деятельности американцы, заручившись поддержкой «подпевал», подготовили проект не экспертного, а политизированного документа. Мы помним ситуацию в Ираке, когда Саддам Хусейн огульно, бездоказательно обвинялся Штатами и их сателлитами в хранении и использовании химоружия для легитимизации американского вторжения в страну

Сегодня в преступлениях с использованием химоружия в Сирии Штаты хотят обвинить правительственную армию и, главное, Башара Асада. Это вполне понятно, ведь их основная задача – дискредитировать, делигитимизировать его как политика и главу Сирии, раз не получилось сместить его военно-силовыми методами. И вся американская «расследовательская» деятельность в этом направлении фабрикуется исходя из задачи по получению данного конкретного результата. Поэтому не думаю, что стоило ожидать какого-то консенсуса, да даже компромисса с США. Наложив вето на «американскую» резолюцию, Россия выступила не против продления мандата СМР ООН и ОЗХО как такового, не против проведения расследований, а против принятия недобросовестного решения.



США пытаются продвигать свое политизированное решение по химатакам в Сирии, пытаясь заранее обвинить во всем правительство Башара Асада; обвинение России в пренебрежении к жизням жертв химатак — это попытка свалить все с больной головы на здоровую, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Сенатор отметил, что Россия долгое время пыталась добиться в ООН реакции на выявленные факты применения химоружия в Сирии.— сказал парламентарий.Бондарев отметил, что когда территория Сирии на значительном пространстве была уже очищена, когда стало возможным обнародовать целые найденные склады боевиков, где сосредоточены запасы отравляющих веществ, когда появилась возможность провести полноценные экспертизы, взять почву на пробы и прочее, отрицать сам факт применения химоружия оказалось бесполезным. И только тогда Штаты месяц назад признали, что террористы использовали отравляющие вещества.- сказал Бондарев- приводит пресс-служба Бондарева его слова