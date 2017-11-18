00:52 19 ноября

Бондарев: США пытаются свалить все с больной головы на здоровую

США пытаются продвигать свое политизированное решение по химатакам в Сирии, пытаясь заранее обвинить во всем правительство Башара Асада; обвинение России в пренебрежении к жизням жертв химатак — это попытка свалить все с больной головы на здоровую, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор отметил, что Россия долгое время пыталась добиться в ООН реакции на выявленные факты применения химоружия в Сирии.

Бондарев: США пытаются свалить все с больной головы на здоровую



Мы ещё в апреле предлагали направить инспекторов в Хан-Шейхун и на авиабазу в Шайрате для проведения тщательных проверок. Члены Совбеза ООН во главе с американцами остались безучастны к нашим заявлениям, игнорируя наличие угрозы. Кто после этого действительно проявлял равнодушие к жертвам химатак?
— сказал парламентарий.

Бондарев отметил, что когда территория Сирии на значительном пространстве была уже очищена, когда стало возможным обнародовать целые найденные склады боевиков, где сосредоточены запасы отравляющих веществ, когда появилась возможность провести полноценные экспертизы, взять почву на пробы и прочее, отрицать сам факт применения химоружия оказалось бесполезным. И только тогда Штаты месяц назад признали, что террористы использовали отравляющие вещества.

Сейчас США объединяют всех в одну группу «преступников»: и террористов, и Башара Асада с его армией и сторонниками. В очередной раз в своей международной деятельности американцы, заручившись поддержкой «подпевал», подготовили проект не экспертного, а политизированного документа. Мы помним ситуацию в Ираке, когда Саддам Хусейн огульно, бездоказательно обвинялся Штатами и их сателлитами в хранении и использовании химоружия для легитимизации американского вторжения в страну
- сказал Бондарев

Сегодня в преступлениях с использованием химоружия в Сирии Штаты хотят обвинить правительственную армию и, главное, Башара Асада. Это вполне понятно, ведь их основная задача – дискредитировать, делигитимизировать его как политика и главу Сирии, раз не получилось сместить его военно-силовыми методами. И вся американская «расследовательская» деятельность в этом направлении фабрикуется исходя из задачи по получению данного конкретного результата. Поэтому не думаю, что стоило ожидать какого-то консенсуса, да даже компромисса с США. Наложив вето на «американскую» резолюцию, Россия выступила не против продления мандата СМР ООН и ОЗХО как такового, не против проведения расследований, а против принятия недобросовестного решения.
- приводит пресс-служба Бондарева его слова

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. штольц Вчера, 21:14
    Cейчас США объединяют всех в одну группу «преступников»: и террористов, и Башара Асада с его армией и сторонниками.

    Возможно оно так и есть, там ведь, у этих арабов, без поллитра не поймёшь кто за кого и с кем.
    штольц
    1. Muvka Вчера, 21:19
      А где новость с видео с нового БПЛА? На утро оставили?)
      Muvka
      1. трактористъ Вчера, 21:31
        Цитата: Muvka
        Muvka

        а что это за красота? я по-арабски не читаю
        трактористъ
        1. Татьяна Вчера, 22:03
          Бондарев:
          США пытаются свалить все с БОЛЬНОЙ головы на ЗДОРОВУЮ.
          Поэтому не думаю, что стоило ожидать какого-то консенсуса, да даже компромисса с США.
          Ха! Вот именно! Бондарев сказал про США ПРАВДУ - не в бровь, а в глаз!
          Татьяна
      2. rruvim Вчера, 21:37
        Это, что за БПЛА? Иранский? И кто "мочит"? Артиллерия? Не видно прилёта сверху...
        rruvim
        1. Muvka Вчера, 21:49
          Ну вообще то там частенько в верху экрана видны надписи на кириллице. И да - он лазером наводит артиллерийские снаряды.
          Muvka
      3. Комментарий был удален.
    2. Монос Вчера, 21:39
      По-моему, американцы просто хотят отвлечь внимание от обвинений в помощи ИГИЛу при эвакуации из Абу-Кемаля.
      Монос
      1. Дембель77 Вчера, 21:45
        По моему у америкосов уже не на словах, а на деле вся ООН в кармане. Поэтому нашим одно только право вето помогает. А если его отменят? Всё, пишите письма...
        Дембель77
        1. Идущий Вчера, 21:49
          Цитата: Монос
          По-моему, американцы просто хотят отвлечь внимание от обвинений в помощи ИГИЛу при эвакуации из Абу-Кемаля.


          Вот я тоже склоняюсь к этой версии , хотя наглости им не занимать , но здесь они пытаются помудрить.
          Идущий
        2. Pirogov Вчера, 22:14
          Цитата: Дембель77
          По моему у америкосов уже не на словах, а на деле вся ООН в кармане. Поэтому нашим одно только право вето помогает. А если его отменят? Всё, пишите письма.

          Поэтому надо вместе с Китаем решать вопрос ООН кардинально .эта структура давно себя изжила.
          Pirogov
          1. Дембель77 Вчера, 22:21
            Цитата: Pirogov
            Поэтому надо вместе с Китаем решать вопрос ООН кардинально .эта структура давно себя изжила.
            Согласен, именно это уточнение необходимо добавить.
            Дембель77
        3. Николай Грек Вчера, 23:14
          Цитата: Дембель77
          По моему у америкосов уже не на словах, а на деле вся ООН в кармане. Поэтому нашим одно только право вето помогает. А если его отменят? Всё, пишите письма...

          и кто ж рискнет развязать против России войну??? wassat wassat еще и с расчетом победить нас, чтобы "изъять" право вето!!! laughing laughing laughing
          Николай Грек
  2. 210окв Вчера, 21:21
    Это у заштатников в крови.Вмешиваются когда победа близка и могут остаться без "сладкого".При этом расталкивают всех в очереди на дележке пирога.
    210окв
    1. Идущий Вчера, 21:50
      Это для их святое , они всегда самые главные - даже говнюки. lol
      Идущий
      1. Logall Вчера, 21:58
        Цитата: Идущий
        они всегда самые главные - даже говнюки

        Главнюки? Не - главнище!
        Logall
        1. Идущий Вчера, 21:59
          Можно и так , им это понравится .
          Идущий
  3. Sonet Вчера, 21:30
    Эпоха войны кучкой бандитов закончилась.США придется послать на заклание кого-то по серьезнеe.Вопрос кого-хохлов,южнокорейцев или саудитов.В сущности,не столь важно,главное чтоб война не прекращалась.
    Sonet
    1. destination Вчера, 21:34
      Хохлов,по-ходу... laughing laughing laughing
      destination
  4. solzh Вчера, 22:03
    США пытаются продвигать свое политизированное решение по химатакам в Сирии

    США надо не ерундой страдать, а в своей армии разобраться. Прочитал на лента.ру новость:
    "Количество сексуальных домогательств в американской армии последние годы постоянно росло, следует из опубликованного Пентагоном доклада, сообщает ABC News.
    Согласно данным отдела по предотвращению сексуального насилия, в 2013 году было зафиксировано 5323 жалобы от военных. В 2016-м сообщений о сексуальных домогательств стало уже 6153."
    Им в своих вооружённых силах порядок навести стоит, а не заниматься политиканством, русофобией, придумывать про химоружие и прочей дуростью.
    solzh
  5. Masya Masya Вчера, 22:23
    Сейчас США объединяют всех в одну группу «преступников»: и террористов, и Башара Асада с его армией и сторонниками.

    Ассорти такое... Смешали в кучу люди, кони... зерна от плевел кто отделять будет?
    Masya Masya
    1. sabakina Вчера, 22:46
      Мариночка, ты меня удивляешь! Кто кто? На небе Господь, на земле мы... love
      sabakina
      1. Masya Masya Вчера, 22:56
        Альтруисты... если не мы то кто?
        Masya Masya
  6. sabakina Вчера, 22:39
    - Екатерина, ты была не права.
    Вот всё думаю, нахрена мы им тогда помогли? Опустить Британию? Но, она уже и так стояла на одном колене...А теперь геморрой на всю Землю...
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  7. Masya Masya Вчера, 23:20
    Всем, сладких снов!!! love
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