13:22 19 ноября

Трамп и Макрон пообещали бороться с Ираном и движением «Хезболлах»

Лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Ливане и Сирии и пообещали совместно с союзниками бороться с Ираном и шиитским движением «Хезболлах», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Белого дома.

Трамп и Макрон пообещали бороться с Ираном и движением «Хезболлах»


Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с французским президентом Эммануэлем Макроном о ситуации в Ливане и Сирии. Оба президента согласились в необходимости работать с союзниками над тем, чтобы противостоять дестабилизирующей деятельности "Хезболлах" и Ирана в регионе,
говорится в релизе.


Напомним, в субботу Макрон встретился в Париже с объявившим о своей отставке ливанским премьером Саадом Харири. Премьер заявил об этом 4 ноября, находясь в Эр-Рияде. Выступая по саудовскому телевидению, он обвинил движение «Хезболлах» и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире, а также сообщил о готовящемся на него покушении.

В свою очередь лидер движения «Хезболлах» Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а иранский МИД назвал обвинения со стороны Харири безосновательными.

По мнению Насруллы, Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.

Использованы фотографии: РИА Новости / Ирина Калашникова
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Комментарии 60

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  1. san4es Сегодня, 10:20
    Трамп и Макрон пообещали бороться с Ираном и движением «Хезболлах»

    drinks ...Друг - другу?
    san4es
    1. Logall Сегодня, 10:23
      Может Израилю?
      Снова вспоминается басня ''Кукушка и петух''... Странные они парни, emmanuel macron, недавно, плохо отзывался о трампе... Что изменилось?
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 10:25
        Цитата: Logall
        Что изменилось?

        Сумма на личном банковском счёте Макрона.
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 10:29
          Уменьшилась? И обещала уменьшиться ещё...
          Logall
        2. 79807420129 Сегодня, 10:30
          Цитата: Джедай
          Сумма на личном банковском счёте Макрона

          Да сказочники они оба
          79807420129
          1. Logall Сегодня, 10:37
            Ага, но иногда волк! Волк Волкович...
            Я это уже писал где-то...
            Logall
          2. pvv113 Сегодня, 13:07
            Не только сказочники, но и проказники wink
            pvv113
        3. san4es Сегодня, 10:31
          Цитата: Джедай
          Цитата: Logall
          Что изменилось?

          Сумма на личном банковском счёте Макрона.

          ...И с утра болела задница fellow
          san4es
        4. dsk Сегодня, 10:34
          Здравствуйте Максим!
          Оба израильские "лоббисты". Бизнес и ничего личного. hi
          dsk
          1. Джедай Сегодня, 10:40
            И Вам не хворать, Сергей! hi
            Цитата: dsk
            Оба израильские "лоббисты". Бизнес и ничего личного.

            Именно поэтому я и упомянул банковский счёт. wink
            Джедай
          2. stalkerwalker Сегодня, 10:58
            Цитата: dsk
            Оба израильские "лоббисты". Бизнес и ничего личного.

            На сегодняшний день ни США, ни Франция не позиционируются главными союзниками Израиля, хотя в определённые периоды истории были главными поставщиками современного оружия. Причём небезвозмездно. Сегодня Израиль сам продаёт свои наработки по модернизации как французским, так и американским производителям вооружений.
            Заявление было сделано в преддверии встречи в Сочи глав стран и начальников генштабов России, Турции и Ирана как раз на предмет законности нахождения иностранных армий на территории Сирии. И только Россия имеет все юридические основания для законного пребывания там. Все остальные - Турция, США и прочие - обычные интервенты.
            Израиль беспокоит пребывание в приграничной с ним территории подразделений Хесболлы. Беспокоит и только. Нетаньяху и Путин разногласия всегда и оперативно решают при личных встречах.
            Напомню, что именно сирийская армия остановила тот беспредел, что творили палестинцы на территории Ливана, начисто вырезая христианское население в период гражданской войны. Но Макрон вдруг вспомнил, что Ливан - бывшая подконтрольная Франции территория. И сегодня французские спецслужбы возобновили сотрудничество с сирийскими по такому же поводу.
            stalkerwalker
            1. voyaka uh Сегодня, 11:10
              Вообще-то это Израиль организованно выгнал Арафата с его гопниками из ливанского "Фатхленда" в Тунис после военного вторжения в Ливан в 1982 году. Сирия оккупировала центр Ливана после ухода израильской
              армии. И ушла в конце 90-х.
              voyaka uh
              1. stalkerwalker Сегодня, 11:16
                Цитата: voyaka uh
                И ушла в конце 90-х.

                Ушла, потому как "нахлебались" палестинского щастя. Предложили заняться этим делом Сирии.
                stalkerwalker
              2. Тралл Сегодня, 11:20
                Дольше всего из тех событий мы будем помнить туалет, устроенный израильскими вояками на ступеньках Посольства СССР в Бейруте. Память у нас хорошая. Ждать тоже умеем.
                Тралл
    2. Primoos Сегодня, 10:35
      Цитата: san4es
      Трамп и Макрон пообещали бороться с Ираном и движением «Хезболлах»

      drinks ...Друг - другу?

      Обменялись кольцами? Шалунишки!
      Primoos
    3. лысова Сегодня, 11:47
      Похоже так, только есть ньюансинг .
      лысова
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:21
    Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию

    Ну как же без Макрона. Он надежда на спасение мира и опора западной демократии. Ему бы лучше Францией заняться, а не Ирану противостоять. Слаба у Макрона (Франции) кишка лезть в разборки с Ираном.
    rotmistr60
    1. Pirogov Сегодня, 10:29
      Цитата: rotmistr60
      Ну как же без Макрона. Он надежда на спасение мира и опора западной демократии. Ему бы лучше Францией заняться, а не Ирану противостоять. Слаба у Макрона (Франции) кишка лезть в разборки с Ираном.

      Так она сама и не полезет ,а вот сворой накинутся вполне могут.
      Pirogov
    2. профессор Сегодня, 10:46
      Цитата: rotmistr60
      Ну как же без Макрона. Он надежда на спасение мира и опора западной демократии. Ему бы лучше Францией заняться, а не Ирану противостоять. Слаба у Макрона (Франции) кишка лезть в разборки с Ираном.

      1. Ливан исторически протекторат Франции. Большинство элиты Ливана обладают французским гражданством.
      2. Исламское Государство Иран ничем не может угрожать Франции, а вот Франция способна доставить исламистам много проблем. Не забывайте, что у Франции второй ВМФ в мире. Тем не менее Исламскому Государству Иран не выгодна конфронтация с Францией. Они например заказали Аэробусов на десятки миллиардов долларов.
      профессор
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:56
        Так Иран и не катит бочку на Францию. Это Макрон что-то засуетился.
        у Франции второй ВМФ в мире

        Осмелюсь поинтересоваться, а у кого третий (про первый даже не спрашиваю у них очередное столкновение с гражданским судном у берегов Японии).
        rotmistr60
      2. Комментарий был удален.
      3. Pirogov Сегодня, 11:47
        Цитата: профессор
        1. Ливан исторически протекторат Франции. Большинство элиты Ливана обладают французским гражданством.
        2. Исламское Государство Иран ничем не может угрожать Франции, а вот Франция способна доставить исламистам много проблем. Не забывайте, что у Франции второй ВМФ в мире. Тем не менее Исламскому Государству Иран не выгодна конфронтация с Францией. Они например заказали Аэробусов на десятки миллиардов долларов.

        Профессор вы всё таки живее всех живых ,а тут ваши одно аульники нам рассказывали ,что вас прямо под руки депортировали с ВО ,так это таки ложь ? Вы так поддерживаете Францию ,видимо мало алжирские и другие арабы гоняют евреев по Парижу ? А что касается ВМФ то если вы нас хотели уколоть то могли бы привести пример ВМС Японии ,или Китая у них то флот посильней лягушачего ? А про мелкобритов тоже как то вы забыли не комильфо забывать своих хозяев !
        Pirogov
      4. лысова Сегодня, 11:58
        Правильно всё сказал.А вообщем --- разорвите связи с Америкой - да бог с вами- разве это возможно?!!!
        а дальше как по маслу.
        лысова
    3. Ныробский Сегодня, 10:54
      Цитата: rotmistr60
      Ну как же без Макрона. Он надежда на спасение мира и опора западной демократии. Ему бы лучше Францией заняться, а не Ирану противостоять. Слаба у Макрона (Франции) кишка лезть в разборки с Ираном.

      Макрон специалист нести пургу. По ходу он уже договорился по ближневосточным делам, раз король С.Аравии демонстративно отказался от встречи с ним и в то же время не отказал в аудиенции другим представителям, гораздо ниже Макрона по статусу, чем, если перевести с дипломатического языка, показательно ткнул Макрона носом в дерьмо.
      Ныробский
  3. dsk Сегодня, 10:25
    "Чья бы корова мычала..." hi
    dsk
  4. Геркулесыч Сегодня, 10:27
    Пообещали бороться? ??Французов сейчас арабы как хотят, так и имеют. А Трамп зря думает, что от такого разбуженого лиха можно отсидеться за океаном! fool .
    Геркулесыч
  5. Egorovich Сегодня, 10:35
    Где бы еще состряпать свои грязные делишки, подумали Макрон и Трамп. И сошлись на Хезбалле и Иране, что так же необходимо и евреям.
    Egorovich
    1. Viktorfi Сегодня, 11:41
      Уничтожать террористов и бороться против тех, кто их поддерживает это теперь называется у вас стряпать грязные делишки.. no
      Viktorfi
  6. федоров Сегодня, 10:36
    Макрон, как видвинули так и снимут, пока "отвечает" за свою политику по найму.
    Я в Париже был. .Москва - Рай по сравнению.
    федоров
  7. лысова Сегодня, 10:38
    Вот это интересно !!! - А где участие Израиля, как обычно за ширмой. Ну да я за него скажу --- выгода всем( России в том числе), почти--- только на хрен,Вам, война - Вам, это надо?!!
    лысова
    1. Viktorfi Сегодня, 11:45
      Цитата: лысова
      А где участие Израиля, как обычно за ширмой.



      1 ноября. Ливанские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии. Предположительно, были атакованы завод по производству оружия и/или склад вооружений, предназначенных для "Хизбаллы".

      fellow
      Viktorfi
  8. профессор Сегодня, 10:41
    По мнению Насруллы, Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.

    НасрАллы. Его фамилия НасрАлла. حسن نصرالله.
    профессор
    1. Спецчасть-М Сегодня, 11:07
      Цитата: профессор
      НасрАллы. Его фамилия НасрАлла. حسن نصرالله.

      Не злись профессор...Все равно будет по НАШЕМУ!
      Спецчасть-М
      1. Viktorfi Сегодня, 11:37
        Цитата: Спецчасть-М
        Все равно будет по НАШЕМУ!


        По вашему было так, что вы, касательно Ближнего востока , всегда ставили не на ту "лошадь" wassat
        Viktorfi
        1. stalkerwalker Сегодня, 11:41
          Цитата: Viktorfi
          касательно Ближнего востока , всегда ставили не на ту "лошадь"

          Не надо портить воздух.... laughing
          В обмен на обещание убрать Хесболлу с границы Сирии и Израиля, нашей лошадью станете вы... laughing
          stalkerwalker
          1. Viktorfi Сегодня, 11:48
            Цитата: stalkerwalker
            В обмен на обещание убрать Хесболлу с границы Сирии и Израиля, нашей лошадью станете вы...


            Увы, но не по сеньке шапка wassat
            Удел России это поддержка таких стран как Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Судан, Сирия crying
            Россия даже Ираном в Сирии управлять не может sad
            Viktorfi
            1. stalkerwalker Сегодня, 11:53
              Цитата: Viktorfi
              Увы, но не по сеньке шапка

              Нам ваши "шапки" не нужны....

              Цитата: Viktorfi
              Россия даже Ираном в Сирии управлять не может

              А надо?
              Цитата: Viktorfi
              Удел России это поддержка таких стран как Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Судан, Сирия

              Цитата: stalkerwalker
              В обмен на обещание убрать Хесболлу с границы Сирии и Израиля, нашей лошадью станете вы...

              laughing
              stalkerwalker
              1. Viktorfi Сегодня, 12:06
                Цитата: stalkerwalker
                Нам ваши "шапки" не нужны...


                Вах, какой шутка..

                Цитата: stalkerwalker
                А надо?


                Сильной стороне в конфликте в Сирии надо.
                Пока Россия делает главную часть работы для Асада , Иран расширяет влияние.
                Хорошо, что Россия способна хотя бы не лезть в разборки Израиля с Хизбаллой, которой управляет Иран и с попытками Ирана осесть ещё сильнее в Сирии.



                Цитата: stalkerwalker
                В обмен на обещание убрать Хесболлу с границы Сирии и Израиля, нашей лошадью станете вы...


                Как я уже писал - не по сеньке шапка wink
                Россия простила 10 миллиардов долларов Сирии, вбухивают миллиарды в Сирии на войну, в то время как в России за эти деньги можно было очень много сделать.

                А в конечном итоге, что Россия получит от Сирии? Пару баз и кусочек влияния, но влияния на что? Ну закончится война, ну заходила до войны Россия в Сирию иногда отдохнуть в свой порт и что?
                Ещё и влияние с Ираном делить будете lol
                Viktorfi
                1. stalkerwalker Сегодня, 12:10
                  Цитата: Viktorfi
                  Как я уже писал - не по сеньке шапка

                  Не надо писать...... lol
                  Цитата: Viktorfi
                  Ещё и влияние с Ираном делить будете

                  Будем. Что б влиять на вас....
                  Цитата: Viktorfi
                  Россия простила 10 миллиардов долларов Сирии, вбухивают миллиарды в Сирии на войну, в то время как в России за эти деньги можно было очень много сделать.
                  А в конечном итоге, что Россия получит от Сирии? Пару баз и кусочек влияния, но влияния на что? Ну закончится война, ну заходила до войны Россия в Сирию иногда отдохнуть в свой порт и что?

                  Пусть вас эта тема не волнут....
                  Воистину
                  Цитата: Viktorfi
                  не по сеньке шапка

                  Вы ж даже в шахматы играть не умеете, т.к. дальше одного хода вперёд ничего не видите....
                  stalkerwalker
                  1. Viktorfi Сегодня, 12:26
                    Цитата: stalkerwalker
                    Не надо писать......


                    Некоторые прост с первого раза не понимают request


                    Цитата: stalkerwalker
                    Будем. Что б влиять на вас....


                    Да, заметно ваше влияние lol
                    Оно в том, что не лезете в дела Израиля.

                    Цитата: stalkerwalker
                    Пусть вас эта тема не волнут....
                    Воистину


                    Я тоже гражданин России, так что волнует bully



                    Цитата: stalkerwalker
                    Вы ж даже в шахматы играть не умеете, т.к. дальше одного хода вперёд гичего не видите....


                    Да да, так вы обычно оправдываете отсутствие реальных и полезных результатов для России.
                    Viktorfi
                    1. stalkerwalker Сегодня, 12:34
                      Цитата: Viktorfi
                      Я тоже гражданин России

                      Гриня? Явлинский? Я тя в гриме не признал....
                      laughing
                      Цитата: Viktorfi
                      Да да, так вы обычно оправдываете отсутствие реальных и полезных результатов для России.

                      "Пилите, Шура..." (с)
                      love
                      stalkerwalker
        2. Спецчасть-М Сегодня, 11:49
          Цитата: Viktorfi
          Цитата: Спецчасть-М
          Все равно будет по НАШЕМУ!


          По вашему было так, что вы, касательно Ближнего востока , всегда ставили не на ту "лошадь" wassat

          "И опыт сын ошибок трудных и гений просвещенья дух " А.С Пушкин
          Мы сами себя не всегда понимаем, такая уж у нас натура у русских!
          А Сирию мы доведем до финального конца, т.е. к Миру! А потом Израилем займемся с Украиной. и т.д..хе хе
          Спецчасть-М
          1. Viktorfi Сегодня, 11:55
            Цитата: Спецчасть-М
            А Сирию мы доведем до финального конца, т.е. к Миру! А потом Израилем займемся с Украиной. и т.д..хе хе


            Мечтать не вредно hi
            Viktorfi
            1. stalkerwalker Сегодня, 11:58
              Хмейнин и Тартус - будут существовать на территории Сирии в ближайшие 49 лет. Перестаньте флудить и пускать пузыри....
              stalkerwalker
              1. Viktorfi Сегодня, 12:28
                Цитата: stalkerwalker
                Хмейнин и Тартус - будут существовать на территории Сирии в ближайшие 49 лет. Перестаньте флудить и пускать пузыри....


                И что? Ну будут и что? Вы конкретно пишите, что эти базы дадут России, что давала база Тартус России до войны в Сирии.
                Viktorfi
                1. stalkerwalker Сегодня, 12:37
                  Цитата: Viktorfi
                  И что? Ну будут и что? Вы конкретно пишите, что эти базы дадут России, что давала база Тартус России до войны в Сирии.

                  "Ну тупые..." М.Задорнов. Царство ему небесное....
                  stalkerwalker
                  1. Viktorfi Сегодня, 12:46
                    Вот прекрасный показатель, когда человеку ответить нечего он опускается до грубости.

                    Нашли, чем гордиться для России - базы в Сирии. Огого. Раньше же базы не было, да?
                    Оттуда Россия сможет влиять куда? На Израиль? Каким образом? На США? Каким образом? Рынок вооружения новый? В долг будете поставлять так как Сирия и до этого не платила и ей миллиарды простили?
                    Закончится там заварушка, поделят Сирию, сядет Россия, посчитает миллиарды долларов потраченные туда и будет у России праздник - по телевизору объявлять будут иногда, что Россия зашла в свой порт в Сирии wassat

                    Ещё и влияние с Ираном делить будете.
                    Viktorfi
                    1. stalkerwalker Сегодня, 12:54
                      Цитата: Viktorfi
                      Вот прекрасный показатель, когда человеку ответить нечего он опускается до грубости.

                      Я вам, "тоже гражданин России", так скажу....
                      Будь в моих тезисах ошибки и просчёты, мне б уже на них указали такие гранды как Профессор, Вояка или Привалов. Я могу с ними ругаться и спорить, но к их мнению прислушиваюсь....
                      У вас, "гражданина мира", кроме антироссийской риторики нет ничего.
                      А курсы повышения квалификации проходите на сайтах типа "Сделай сам", "Кружок юных шахматистов" и др.
                      Прощевайте.....
                      stalkerwalker
                      1. Viktorfi Сегодня, 13:08
                        Удивительно на сколько просто вас загнать в угол wink
                        Viktorfi
            2. Спецчасть-М Сегодня, 12:00
              Цитата: Viktorfi
              Цитата: Спецчасть-М
              А Сирию мы доведем до финального конца, т.е. к Миру! А потом Израилем займемся с Украиной. и т.д..хе хе


              Мечтать не вредно hi

              А мы не торопимся особо...! Как получится уж..А мочить мы умеем и всему миру это показали ! hi
              Смотрите не нарвитесь..! soldier
              Спецчасть-М
              1. Viktorfi Сегодня, 12:28
                Цитата: Спецчасть-М
                А мочить мы умеем и всему миру это показали !


                Я бы так не сказал.
                Viktorfi
                1. Спецчасть-М Сегодня, 12:38
                  Цитата: Viktorfi
                  Цитата: Спецчасть-М
                  А мочить мы умеем и всему миру это показали !


                  Я бы так не сказал.

                  Вам видней в Израиле..У вас ВСЕ ФАКТЫ! хе хе..
                  А мы молча работаем и все..!
                  Спецчасть-М
  9. Спецчасть-М Сегодня, 11:06
    Израиль как всегда , подставил этих на "борьбу" ..А сами в стороне..хе хе..Молодцы!
    Спецчасть-М
    1. Viktorfi Сегодня, 11:39
      Цитата: Спецчасть-М
      ..А сами в стороне


      Ну да Израиль бомбит караваны оружия террористов Хизбалла и места хранения их оружия, а кто-то пишет, что Израиль в стороне - ну ну wassat
      Viktorfi
      1. Спецчасть-М Сегодня, 12:04
        Цитата: Viktorfi
        Цитата: Спецчасть-М
        ..А сами в стороне


        Ну да Израиль бомбит караваны оружия террористов Хизбалла и места хранения их оружия, а кто-то пишет, что Израиль в стороне - ну ну wassat

        Хесболла это союзники Сирии и естественно России! Они отличные воины и нас поддержали в самый критический момент в Сирии! Многие погибли прикрывая наших ..Храни их души Аллах!
        Спецчасть-М
        1. Viktorfi Сегодня, 12:30
          Цитата: Спецчасть-М
          Хесболла это союзники Сирии и естественно России!


          Нет, Хизбалла союзники Ирана, а не России.
          Разве Россия дала бы Израилю мочить и ударять по союзникам? wink

          Цитата: Спецчасть-М
          Они отличные воины и нас поддержали в самый критический момент в Сирии! Многие погибли прикрывая наших


          Да, отличные террористы.
          Viktorfi
          1. Спецчасть-М Сегодня, 12:43
            Цитата: Viktorfi
            Нет, Хизбалла союзники Ирана, а не России.
            Разве Россия дала бы Израилю мочить и ударять по союзникам?

            Иран НАШ союзник!
            Сирию вы обстреливаете с дальних позиций , боитесь в Сирию залететь...
            Попробуйте ? И все поймете...
            А у Сирии "Точка-У" появилась , обучаем ..хе хе
            Спецчасть-М
            1. Viktorfi Сегодня, 13:01
              Цитата: Спецчасть-М
              Иран НАШ союзник!


              В чем? Как потом Сирию делить будете?

              Цитата: Спецчасть-М
              Сирию вы обстреливаете с дальних позиций , боитесь в Сирию залететь...


              Эту глупость я читаю не в первый раз. Любая атака самолётами делается исходя из безопасности пилотов. Если это можно сделать не входя в воздушное пространство врага, то так делать и надо.

              Или вы ожидали, что самолёты должны подставлять себя ради показухи? Что за чушь вы пишите..


              Цитата: Спецчасть-М
              Попробуйте ? И все поймете...


              Что? Россия наконец включит больший радиус обстрела для С400?

              Как сказал посол России в Израиле - Россия не является союзником Сирии в конфликте Сирии и Израиля.


              Цитата: Спецчасть-М
              А у Сирии "Точка-У" появилась , обучаем ..хе хе


              И? winked
              Viktorfi
  10. askort154 Сегодня, 11:34
    Пока Меркель пытается создать нужную ей коалицию в новом "рейхстаге" (уже 2 месяца, как она исчезла с ЕС-подиума). Макрон спешит использовать этот момент, чтобы заменить её на этом подиуме. А у него есть жизненный опыт, как использовать старушек. lol
    askort154
    1. Спецчасть-М Сегодня, 12:06
      Макрон -здесь нельзя писать об этом...Ну все поняли , кто он!
      Спецчасть-М
  11. stalkerwalker Сегодня, 13:11
    Viktorfi,
    «DДурень думкою радіє, нею він і багатіє»
    stalkerwalker
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