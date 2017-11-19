Трамп и Макрон пообещали бороться с Ираном и движением «Хезболлах»

Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с французским президентом Эммануэлем Макроном о ситуации в Ливане и Сирии. Оба президента согласились в необходимости работать с союзниками над тем, чтобы противостоять дестабилизирующей деятельности "Хезболлах" и Ирана в регионе,

Лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Ливане и Сирии и пообещали совместно с союзниками бороться с Ираном и шиитским движением «Хезболлах», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Белого дома.говорится в релизе.Напомним, в субботу Макрон встретился в Париже с объявившим о своей отставке ливанским премьером Саадом Харири. Премьер заявил об этом 4 ноября, находясь в Эр-Рияде. Выступая по саудовскому телевидению, он обвинил движение «Хезболлах» и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире, а также сообщил о готовящемся на него покушении.В свою очередь лидер движения «Хезболлах» Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а иранский МИД назвал обвинения со стороны Харири безосновательными.По мнению Насруллы, Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.