Около 20-ти кораблей Каспийской флотилии отразили воздушное нападение «противника»

В учении приняли участие дежурные расчеты 4 центров управления соединений и частей, и порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань",

Экипажи кораблей, дежурная смена центра управления Каспийской флотилии и центры управления корабельных соединений провели совместное учение по противовоздушной обороне, сообщает пресс-служба ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что «в ходе учения дежурной сменой центра управления флотилии отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море». Также отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.«По легенде учения средствами радионаблюдения выявлена авиация условного противника вблизи границ Российской Федерации. По сигналу с Центра управления флотилии средства ПВО кораблей приведены в готовность к применению, начат прием и анализ данных по воздушной обстановке. На кораблях активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника», – рассказали в пресс-службе.В округе добавили, что воздушные цели были уничтожены из зенитно-артиллерийских установок «Палаш» и «Пальма», артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей.