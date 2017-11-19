17:00 19 ноября

Около 20-ти кораблей Каспийской флотилии отразили воздушное нападение «противника»

Экипажи кораблей, дежурная смена центра управления Каспийской флотилии и центры управления корабельных соединений провели совместное учение по противовоздушной обороне, сообщает пресс-служба ЮВО.

Около 20-ти кораблей Каспийской флотилии отразили воздушное нападение «противника»


В учении приняли участие дежурные расчеты 4 центров управления соединений и частей, и порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань",
говорится в релизе.


Сообщается, что «в ходе учения дежурной сменой центра управления флотилии отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море». Также отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.

«По легенде учения средствами радионаблюдения выявлена авиация условного противника вблизи границ Российской Федерации. По сигналу с Центра управления флотилии средства ПВО кораблей приведены в готовность к применению, начат прием и анализ данных по воздушной обстановке. На кораблях активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника», – рассказали в пресс-службе.

В округе добавили, что воздушные цели были уничтожены из зенитно-артиллерийских установок «Палаш» и «Пальма», артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. Teberii Сегодня, 13:29
    Моштабные учения -это хорошо.
    Teberii
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:38
      Вот там у нас со временем появятся и эсминцы, и даже авианосец! belay В такой луже столько боевых вымпелов сосредоточено! !! what
      Геркулесыч
      1. ЗВО Сегодня, 13:44
        Цитата: Геркулесыч
        Вот там у нас со временем появятся и эсминцы, и даже авианосец!


        Один только вопрос: Зачем?
        ЗВО
        1. Ami du peuple Сегодня, 13:57
          стран
          Цитата: Геркулесыч
          В такой луже столько боевых вымпелов сосредоточено! !!
          Цитата: ЗВО
          Один только вопрос: Зачем?

          Скорее, против кого? Казахстан, Азербайджан, Туркмения и Иран - исчерпывающий список прикаспийских государств. Казахстан входит в ОДКБ. Туркмения - ноль в военном отношении. Азербайджан или Иран?
          Ami du peuple
          1. Николай Грек Сегодня, 16:24
            Цитата: Ami du peuple
            Скорее, против кого? Казахстан, Азербайджан, Туркмения и Иран - исчерпывающий список прикаспийских государств. Казахстан входит в ОДКБ. Туркмения - ноль в военном отношении. Азербайджан или Иран?

            как-то не особо обрадовало (есссссессственно кроме нас laughing laughing laughing ) ффесьмир, когда наши с Каспия херакнули "Калибрами"!!!! wassat wassat tongue tongue tongue laughing laughing laughing
            Николай Грек
        2. sabakina Сегодня, 14:22
          Цитата: ЗВО
          Цитата: Геркулесыч
          Вот там у нас со временем появятся и эсминцы, и даже авианосец!

          Один только вопрос: Зачем?

          Браконьеров гонять, ну тех, которые на вертолётах любят охотиться!
          sabakina
          1. Ami du peuple Сегодня, 14:27
            Цитата: sabakina
            Браконьеров гонять, ну тех, которые на вертолётах любят охотиться!
            На вертолёте за осетром? Ну да, ну да..
            Ami du peuple
            1. sabakina Сегодня, 14:30
              Ха! Чиновников наших не знаете что ль? Они и за сусликом с воздуха будут гоняться!
              sabakina
        3. Yujanin. Сегодня, 14:30
          Цитата: ЗВО
          Один только вопрос: Зачем?

          Что бы не допустить возможности создания(даже символической) военно-морской базы США на Каспии. Ну и, что бы трубы разные по дну Каспии не проходили)
          Yujanin.
      2. Pirogov Сегодня, 15:45
        Цитата: Геркулесыч
        Вот там у нас со временем появятся и эсминцы, и даже авианосец! belay В такой луже столько боевых вымпелов сосредоточено! !!

        Столько это сколько ? Или вы думаете ,что 7,8 боевых кораблей на Каспий много ?
        Pirogov
    2. Спецчасть-М Сегодня, 13:50
      Каспийский Флот ,прославил себя на весь мир!
      Так держать мореманы..! Россия вами гордится..
      Спецчасть-М
    3. sabakina Сегодня, 14:27
      Андрей, моштабные....То что штабные, я понял, что такое мо?
      sabakina
  2. solzh Сегодня, 13:44
    Каспийцы молодцы. И по террористам отлично выпускают ракеты и учения проводят на отлично.
    solzh
  3. san4es Сегодня, 15:20
    воздушные цели были уничтожены из зенитно-артиллерийских установок «Палаш» и «Пальма», артиллерийских установок АК-630


    Боевой модуль 3Р89 ЗРАК "Палаш" с боекомплектом и ЗУР 9М337
    Артиллерийская часть ЗРАК "Палаш" - установка 3С89 боевого модуля А-289 / 3Р89:
    Тип автоматов - АО-18КД (обладают более высокой баллистикой, чем автоматы АО-18К)
    Калибр - 30 мм
    Длина ствола - 80 калибров
    Дальность прицельная артустановки - 200-4000 м
    Скорость начальная снарядов БПТС (см. ниже) - 1100 м/с
    Скорость начальная снарядов осколочных (см. ниже) - 940 м/с
    Скорострельность арт. установки - 10000 выстр./мин (2 автомата)
    Скорость цели максимальная:
    - 700 м/с для огня ЗУР
    - 300 м/с для артустановки
    Высота поражения целей:
    - 2-3500 м (ракеты)
    - 0-3000 м (артустановка)
    Время реакции установки - 3-5 с (5-7 с по др.данным "КБ Томаш")
    Артиллерийские боеприпасы (подача снарядов - шнековая, беззвеньевая):
    - БПТС - специально разработанные подкалиберные бронебойные трассирующие снаряды с сердечником из сплава ВНЖ (видимо аналогичные 30 мм снарядам "Кернер" и "Трезубка"). При попадании снаряд инициирует БЧ поражаемой ПКР;
    - ОФЗС - осколочно-фугасно-зажигательный снаряд;
    - ОТС - осколочный трассирующий снаряд;



    ЗУР 9М337
    soldier
    san4es
  4. mariusdeayeraleone Сегодня, 15:37
    [quote=Ami du peuple]стран[quote=Геркулесыч]В такой луже столько боевых вымпелов сосредоточено! !! [/quote][quote=ЗВО]Один только вопрос: Зачем?[/quote]
    Скорее, против кого? Казахстан, Азербайджан, Туркмения и Иран - исчерпывающий список прикаспийских государств. Казахстан входит в ОДКБ. Туркмения - ноль в военном отношении. Азербайджан или Иран?[/quo
    догодался?
    mariusdeayeraleone
  5. mariusdeayeraleone Сегодня, 15:38
    Цитата: Yujanin.
    Цитата: ЗВО
    Один только вопрос: Зачем?

    Что бы не допустить возможности создания(даже символической) военно-морской базы США на Каспии. Ну и, что бы трубы разные по дну Каспии не проходили)

    Нашим на заметку)))
    mariusdeayeraleone
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