Губернатор провинции Хомс рассказал о возвращении жителей в столицу региона

По имеющейся у нас статистике за 2016-2017 год, в свои дома в Хомсе и его предместьях, вернулись около 20 тысяч человек, или 500 семей,

Ожидается, что возвращение беженцев (в провинции и городе Хомс) увеличится в 2018 году после восстановления инфраструктуры, подачи электричества, водоснабжения, а также с началом нового учебного года,