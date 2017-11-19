Губернатор провинции Хомс рассказал о возвращении жителей в столицу региона
Около 20 тысяч человек, вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий, вернулись в город Хомс и его предместья после полного вывода оттуда отряды вооруженной оппозиции, передает РИА Новости сообщение губернатора сирийской провинции Талала Барази.
Он отметил, что с начала боевых действий «из города бежали или были выселены до 40% его жителей». К настоящему времени половина из них уже вернулась.
По его словам, в свои дома с постепенным восстановлением инфраструктуры начнут возвращаться и жители города Пальмира.
По его мнению, полная реконструкция разрушенных войной городов и поселков провинции «может начаться в 2018 году после ее включения в правительственный план по восстановлению пострадавших районов».
Напомним, последняя группа боевиков покинула Хомс в мае этого года. Выход вооруженной оппозиции из последнего удерживаемого ими квартала Аль-Ваер состоялся по соглашению о прекращении огня с администрацией провинции и командованием сирийской армии.
В российском центре по примирению сторон в субботу сообщили, что за последние сутки в свои дома вернулся 41 житель провинции Хомс.
Он отметил, что с начала боевых действий «из города бежали или были выселены до 40% его жителей». К настоящему времени половина из них уже вернулась.
По имеющейся у нас статистике за 2016-2017 год, в свои дома в Хомсе и его предместьях, вернулись около 20 тысяч человек, или 500 семей,сказал губернатор.
По его словам, в свои дома с постепенным восстановлением инфраструктуры начнут возвращаться и жители города Пальмира.
Ожидается, что возвращение беженцев (в провинции и городе Хомс) увеличится в 2018 году после восстановления инфраструктуры, подачи электричества, водоснабжения, а также с началом нового учебного года,добавил Барази.
По его мнению, полная реконструкция разрушенных войной городов и поселков провинции «может начаться в 2018 году после ее включения в правительственный план по восстановлению пострадавших районов».
Напомним, последняя группа боевиков покинула Хомс в мае этого года. Выход вооруженной оппозиции из последнего удерживаемого ими квартала Аль-Ваер состоялся по соглашению о прекращении огня с администрацией провинции и командованием сирийской армии.
В российском центре по примирению сторон в субботу сообщили, что за последние сутки в свои дома вернулся 41 житель провинции Хомс.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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