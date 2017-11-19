17:03 19 ноября

Губернатор провинции Хомс рассказал о возвращении жителей в столицу региона

Около 20 тысяч человек, вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий, вернулись в город Хомс и его предместья после полного вывода оттуда отряды вооруженной оппозиции, передает РИА Новости сообщение губернатора сирийской провинции Талала Барази.



Он отметил, что с начала боевых действий «из города бежали или были выселены до 40% его жителей». К настоящему времени половина из них уже вернулась.


По имеющейся у нас статистике за 2016-2017 год, в свои дома в Хомсе и его предместьях, вернулись около 20 тысяч человек, или 500 семей,
сказал губернатор.

По его словам, в свои дома с постепенным восстановлением инфраструктуры начнут возвращаться и жители города Пальмира.

Ожидается, что возвращение беженцев (в провинции и городе Хомс) увеличится в 2018 году после восстановления инфраструктуры, подачи электричества, водоснабжения, а также с началом нового учебного года,
добавил Барази.

По его мнению, полная реконструкция разрушенных войной городов и поселков провинции «может начаться в 2018 году после ее включения в правительственный план по восстановлению пострадавших районов».

Напомним, последняя группа боевиков покинула Хомс в мае этого года. Выход вооруженной оппозиции из последнего удерживаемого ими квартала Аль-Ваер состоялся по соглашению о прекращении огня с администрацией провинции и командованием сирийской армии.

В российском центре по примирению сторон в субботу сообщили, что за последние сутки в свои дома вернулся 41 житель провинции Хомс.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. oleg-gr Сегодня, 14:53
    Мирная жизнь начинает возвращаться. Сирия лежит в руинах. И никто за это, похоже, не ответит. Очень жаль.
    oleg-gr
    1. Teberii Сегодня, 14:59
      Да работы предстоит немалая,главное чтоб немешали.
      Teberii
    2. 79807420129 Сегодня, 15:04
      вернулись в город Хомс и его предместья после полного вывода оттуда отряды вооруженной оппозиции

      А если из региона еще выгнать спонсоров и организаторов этой оппозиции,то тогда и наступит мир. request
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 16:57
        Цитата: 79807420129
        тогда и наступит мир.

        Сомневаюсь, Влад, Ой как сомневаюсь... Ведь Израиль переехать никто не заставит... А они ещё долго разжигать конфликты между арабами будут...!
        Logall
  2. solzh Сегодня, 15:07
    полная реконструкция разрушенных войной городов и поселков провинции «может начаться в 2018 году после ее включения в правительственный план по восстановлению пострадавших районов»

    с начала боевых действий «из города бежали или были выселены до 40% его жителей». К настоящему времени половина из них уже вернулась.

    Мирная жизнь начинает возвращаться

    Жизнь продолжается. Сирийцы восстановят свою страну, конечно не в одиночку, а с помощью. Главное что бы всякие не хорошие не мешали восстанавливать и налаживать мирную жизнь.
    И никто за это, похоже, не ответит. Очень жаль.

    Почему? Игиловцы гибнут под ударами наших ВКС. Если вы имеете ввиду тех, кто создал и финансировал их, тогда да, США не ответят к сожелению.
    solzh
    1. Айрателинсион Сегодня, 15:46
      Вот пусть и восстанавливают свою страну на свои средства, а не с помощью"братской" помощи России. Задрали уже эти обезьяны, которые все, что могут бежать. С поля боя, в сытую Европу, куда угодно, только бы оказаться не при делах и клянчить помощь со стороны. Вдруг все как то по другому повернется - помогут они России? Нет. Ни разу.
      Айрателинсион
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:22
    Сложно там сейчас будет выявить "засланцев " и пособников террористов от настоящих беженцев!
    Геркулесыч
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