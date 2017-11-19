16:58 19 ноября

В Анталье завершилась встреча глав МИД Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции в ходе состоявшихся в воскресенье в Анталье переговоров договорились по всем ключевым вопросам, передает РИА Новости сообщение главы российского МИД Сергея Лаврова.

В Анталье завершилась встреча глав МИД Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию


Мы собрались для обсуждения конкретных вопросов о подготовке саммита президентов трех стран, который состоится 22 ноября в Сочи. Работа была очень полезной, договорились по всем ключевым вопросам,
сказал Лавров журналистам.


Будем докладывать президентам наши оценки того, как двигаться дальше, как укреплять процесс, который называется процессом Астаны и который должен создать максимально благоприятные условия для того, чтобы женевский процесс, наконец, обрел некие действенные инструменты для решения задач, поставленных в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН,
подчеркнул он.

Министр сообщил также, что главы Генштабов в преддверии саммита в Сочи проведут встречу, на которой обсудят детали работы зон деэскалации в Сирии.

В качестве подготовки по военной линии к саммиту 22 ноября в Сочи руководители Генеральных штабов трех стран – России, Турции и Ирана – также проведут свою встречу,
сказал Лавров.

По его словам, военные трех стран «находятся в постоянном контакте по вопросам функционирования всех четырех зон деэскалации в Сирии», а также ведут работу над созданием пятой зоны.

Обсуждались все вопросы. Я не могу вдаваться в детали. Наши рекомендации будут доложены главам государств, они будут принимать решения по всем предложениям, которые будут внесены,
добавил глава российского МИД.

Использованы фотографии: Александр Щербак/ТАСС
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Комментарии 16

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  1. solzh Сегодня, 15:38
    Я все никак не пойму, в каких отношениях мы с Турцией? Враждуем, сотрудничаем или может дружим?
    solzh
    1. Pirogov Сегодня, 15:47
      Цитата: solzh
      Я все никак не пойму, в каких отношениях мы с Турцией? Враждуем, сотрудничаем или может дружим?

      Дружественновраждуем . )
      Pirogov
      1. maxim947 Сегодня, 16:15
        в каких отношениях мы с Турцией? Враждуем, сотрудничаем или может дружим?
        Дружим. С камнем запазухой
        maxim947
    2. SCHMEL Сегодня, 15:54
      Цитата: solzh
      Я все никак не пойму, в каких отношениях мы с Турцией? Враждуем, сотрудничаем или может дружим?

      SCHMEL
    3. Монос Сегодня, 15:57
      Цитата: solzh
      Я все никак не пойму, в каких отношениях мы с Турцией? Враждуем, сотрудничаем или может дружим?

      Лечим. От имперских амбиций и буйного помешательства. smile
      Монос
    4. Primoos Сегодня, 16:01
      Цитата: solzh
      Я все никак не пойму, в каких отношениях мы с Турцией? Враждуем, сотрудничаем или может дружим?

      Ситуационные союзники. А пин.досов вообще никто не спрашивает.
      Primoos
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:14
        Мы собрались для обсуждения конкретных вопросов о подготовке саммита президентов трех стран, который состоится 22 ноября в Сочи.

        Ну значит, в ближайшие дни, надо ждать какой-нибудь подлянки от США. Без внимания они эту встречу не оставят, она для них и Израиля, как кость в горле.
        СРЦ П-15
    5. Симон Сегодня, 16:20
      В любом случае Турции верить нельзя! stop Подведет!
      Симон
    6. 210окв Сегодня, 16:47
      Мы просто вынуждены выслушивать их хотелки и по возможности продвигать свои.Турки исторически для нас враги.Они априори не могут быть союзниками.Турки будут с нами до тех пор пока они в нас нуждаются.
      Цитата: solzh
      Я все никак не пойму, в каких отношениях мы с Турцией? Враждуем, сотрудничаем или может дружим?
      210окв
  2. Евродав Сегодня, 15:39
    Цитата: solzh
    Я все никак не пойму, в каких отношениях мы с Турцией? Враждуем, сотрудничаем или может дружим?

    "Партнёрствуем"
    Евродав
  3. SCHMEL Сегодня, 16:00
    Министры иностранных дел России, Ирана и Турции в ходе состоявшихся в воскресенье в Анталье переговоров договорились по всем ключевым вопросам...

    А в МО РФ тем временем, Россияна Марковская назначена на должность личного пресс-секретаря министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Она бывший корреспондент и ведущая новостей. А на новой должности ей уже дали... laughing laughing laughing

    SCHMEL
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:17
    А почему там не было представитилей Сирии? А то это похоже на дележ ее территории! !! am
    Геркулесыч
    1. А. Привалов Сегодня, 16:53
      Цитата: Геркулесыч
      А почему там не было представитилей Сирии? А то это похоже на дележ ее территории! !!

      Красивое название: "Встреча глав МИД Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию." Но как всем известно, "Дьявол кроется в деталях". Лучшие друзья Сирии, как видим, решают всё сами. Видимо, Асад им более не интересен....
      А. Привалов
  5. Симон Сегодня, 16:22
    Цитата: Евродав
    Цитата: solzh
    Я все никак не пойму, в каких отношениях мы с Турцией? Враждуем, сотрудничаем или может дружим?

    "Партнёрствуем"

    Турции, я думаю, верить нельзя - подведет! stop
    Симон
  6. п-к Опарышев Сегодня, 16:46
    Вот пришло время долгожданного совещания.Теперь создание Османской Империи пойдёт семимильными шагами.Тех кого не пригласили останутся за бортом,кроме Сирии конечно.Пора Израилю смазывать пятки.
    п-к Опарышев
  7. Viktorfi Сегодня, 16:57
    А что это "легитимного" правителя Сирии не пригласили laughing
    Viktorfi
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