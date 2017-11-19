В Анталье завершилась встреча глав МИД Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию

Мы собрались для обсуждения конкретных вопросов о подготовке саммита президентов трех стран, который состоится 22 ноября в Сочи. Работа была очень полезной, договорились по всем ключевым вопросам,

Будем докладывать президентам наши оценки того, как двигаться дальше, как укреплять процесс, который называется процессом Астаны и который должен создать максимально благоприятные условия для того, чтобы женевский процесс, наконец, обрел некие действенные инструменты для решения задач, поставленных в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН,

В качестве подготовки по военной линии к саммиту 22 ноября в Сочи руководители Генеральных штабов трех стран – России, Турции и Ирана – также проведут свою встречу,

Обсуждались все вопросы. Я не могу вдаваться в детали. Наши рекомендации будут доложены главам государств, они будут принимать решения по всем предложениям, которые будут внесены,