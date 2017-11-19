20:14 19 ноября

Турция перебрасывает военную технику в Идлиб

Анкара продолжает переброску вооружений на северо-запад Сирии для создания наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в Идлибе, передает РИА Новости сообщение агентства Anadolu.

Турецкая техника в Идлибе.

Сообщается, что «военная техника стягивается из разных районов Турции в приграничную с Сирией провинцию Хатай». Очередная колонна выдвинулась в Сирию вчера вечером.


Турецкие подразделения дислоцируется на административной границе провинции Идлиб и района Африн, который находится под контролем сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD). В Анкаре ее считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Приграничная с Сирией турецкая провинция Хатай.

«В генштабе ВС Турции сообщили, что переброска войск в Идлиб будет продолжена», – пишет агентство.

Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган вновь заявил о возможности военной операции в Африне против PYD, которая, по его словам, угрожает национальной безопасности государства.

Ранее военное ведомство Турции сообщило, что военнослужащие приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов «в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации». Отмечалось, что целью данной операции является защита местного населения.

Между тем Дамаск требует от Анкары немедленного вывода войск с сирийской территории.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Тралл Сегодня, 17:54
    Нагнетает ваще турецкая военщина на Идлибщине...
    Тралл
    1. Ami du peuple Сегодня, 18:02
      Цитата: Тралл
      Нагнетает ваще турецкая военщина
      Да, нагнетает, а почему?
      ..военное ведомство Турции сообщило, что военнослужащие приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов «в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации».
      и тут же
      ...Дамаск требует от Анкары немедленного вывода войск с сирийской территории.
      Представителей Сирии разве не было в Астане? По факту САР - несчастная страна, превратившаяся в объект геополитики - мнение самих сирийцев, похоже, никого уже не интересует. Не дай бог такого..
      Ami du peuple
    2. starogil Сегодня, 19:31
      ....нагнетает не военщина, а обнимашки Гаранта с Эрдоганом.
      starogil
    3. Владыка Ситх Сегодня, 20:03
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. 210окв Сегодня, 17:54
    Там где курды-будут и турки..И наоборот.
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 17:56
      Цитата: 210окв
      Там где курды-будут и турки..И наоборот.

      Турки это цыганоотвод smile
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 17:57
        А когда цыгане воевали?А курды завсегда готовы.. yes
        Цитата: Тралл
        Цитата: 210окв
        Там где курды-будут и турки..И наоборот.

        Турки это цыганоотвод smile
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 18:02
          Цитата: 210окв
          А когда цыгане воевали?А курды завсегда готовы..

          Зато очень трудно увидеть плачущего цыгана. А плачущий курд будет на флаге Курдистана, возможно. smile
          Тралл
  3. vlad007 Сегодня, 17:55
    Непонятно куда стягивается техника - в приграничный район или в Сирию!
    vlad007
    1. Идущий Сегодня, 17:57
      Накапливается в приграничном районе , а потом перемещается в Сирию.
      Идущий
      1. Oleg7700 Сегодня, 19:55
        Ввод турецкой армейской колонны из района Кафр-Эль-Хусейн в деревню Шейх-Акиль в западной сельской местности Алеппо После занятия турками селения Анадан, выглядит примерно так:
        Oleg7700
    2. solzh Сегодня, 18:01
      Как я понял, техника стягивается в приграничный район, а оттуда колоннами в Сирию. Походу турки решили раз и навсегда решить курдский вопрос кардинальными методами.
      solzh
    3. donavi49 Сегодня, 18:02
      В Идлиб - они договорились с ХТШ (Нусра), что те дадут им буферную зону на весь восточный фас Арфинского анклава. Сейчас эта зона заполнена протурецкими бабахами, подразделениями СпН Турции и армейскими подразделениями. Включая 155мм артиллерию которая простреливает Арфинский анклав насквозь..
      donavi49
  4. Masya Masya Сегодня, 18:03
    То, то эрдоган штаты высылает, их место хочет занять... тогда кранты...
    Masya Masya
    1. Тралл Сегодня, 18:12
      Да Америке скоро кирдык smile
      Тралл
      1. Masya Masya Сегодня, 18:19
        Цитата: Тралл
        Да Америке скоро кирдык smile

        Кто сказал? Волной накроются? До последнего вздоха гадить будут!
        Masya Masya
        1. Идущий Сегодня, 20:01
          Хотелось бы дожить , но не моё поколение , а так да , рано или поздно накроются.
          Идущий
  5. APASUS Сегодня, 18:12
    Желание Эрдогана поквитаться с курдами понятно ,тем более есть такая возможность, как гражданская война в Сирии.Вот только сейчас надо следить за главным союзником курдов - США,именно от них сейчас зависят успехи Эрдогана в Сирии.Как поведет себя союзник,захочет наказать турков или просто сдаст курдов будет понятно буквально за месяц.
    APASUS
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:15
    Теперь еще сирийской армии нужно будет выдворять со своей земли турок и американцев, кроме зачистки страны от игиловцев и нусры.
    Геркулесыч
  7. профессор Сегодня, 19:49
    У Сирии есть надежный союзник обладающий правом вето в Совбезе ООН. И если этот союзник молчит по поводу происходящего значит ситуация устраивает союзника.
    профессор
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