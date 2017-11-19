Турция перебрасывает военную технику в Идлиб
Анкара продолжает переброску вооружений на северо-запад Сирии для создания наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в Идлибе, передает РИА Новости сообщение агентства Anadolu.
Сообщается, что «военная техника стягивается из разных районов Турции в приграничную с Сирией провинцию Хатай». Очередная колонна выдвинулась в Сирию вчера вечером.
Турецкие подразделения дислоцируется на административной границе провинции Идлиб и района Африн, который находится под контролем сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD). В Анкаре ее считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
«В генштабе ВС Турции сообщили, что переброска войск в Идлиб будет продолжена», – пишет агентство.
Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган вновь заявил о возможности военной операции в Африне против PYD, которая, по его словам, угрожает национальной безопасности государства.
Ранее военное ведомство Турции сообщило, что военнослужащие приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов «в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации». Отмечалось, что целью данной операции является защита местного населения.
Между тем Дамаск требует от Анкары немедленного вывода войск с сирийской территории.
Сообщается, что «военная техника стягивается из разных районов Турции в приграничную с Сирией провинцию Хатай». Очередная колонна выдвинулась в Сирию вчера вечером.
Турецкие подразделения дислоцируется на административной границе провинции Идлиб и района Африн, который находится под контролем сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD). В Анкаре ее считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
«В генштабе ВС Турции сообщили, что переброска войск в Идлиб будет продолжена», – пишет агентство.
Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган вновь заявил о возможности военной операции в Африне против PYD, которая, по его словам, угрожает национальной безопасности государства.
Ранее военное ведомство Турции сообщило, что военнослужащие приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов «в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации». Отмечалось, что целью данной операции является защита местного населения.
Между тем Дамаск требует от Анкары немедленного вывода войск с сирийской территории.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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