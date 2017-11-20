Американским военнослужащим запретили употреблять спиртное в Японии

До нового распоряжения американским военнослужащим запрещается употребление спиртных напитков как в общественных местах (бары, клубы, рестораны, отели), так и у себя в расположениях.

После целой серии инцидентов с пьяными военнослужащими армии США в Японии представителям американского военного контингента запретили употребление алкогольной продукции. Командование американскими войсками на территории Японии ввело особый режим, предусматривающий дополнительные меры ответственности за употребление спиртных напитков военнослужащими.Особый режим пришлось вводить после ДТП со смертельным исходом. Пьяный американский военнослужащий сел за руль грузового автомобиля и через некоторое время сбил местного жителя, переходившего дорогу. Японец скончался, и это вызвало очередную волну протестов против пребывания американский войск на японской территории.Из сообщения американского военного командования в Японии:Только за последние пять лет американские солдаты совершили в Японии более тридцати тяжких преступлений, включая убийства и изнасилования. Наибольшее число преступлений совершено в префектуре Окинава.