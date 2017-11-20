11:40 20 ноября

Американским военнослужащим запретили употреблять спиртное в Японии

После целой серии инцидентов с пьяными военнослужащими армии США в Японии представителям американского военного контингента запретили употребление алкогольной продукции. Командование американскими войсками на территории Японии ввело особый режим, предусматривающий дополнительные меры ответственности за употребление спиртных напитков военнослужащими.

Особый режим пришлось вводить после ДТП со смертельным исходом. Пьяный американский военнослужащий сел за руль грузового автомобиля и через некоторое время сбил местного жителя, переходившего дорогу. Японец скончался, и это вызвало очередную волну протестов против пребывания американский войск на японской территории.

Американским военнослужащим запретили употреблять спиртное в Японии



Из сообщения американского военного командования в Японии:
До нового распоряжения американским военнослужащим запрещается употребление спиртных напитков как в общественных местах (бары, клубы, рестораны, отели), так и у себя в расположениях.


Только за последние пять лет американские солдаты совершили в Японии более тридцати тяжких преступлений, включая убийства и изнасилования. Наибольшее число преступлений совершено в префектуре Окинава.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Клебер Сегодня, 06:45
    Вышел с территории базы - получи удар острым по шее. Тогда бы с базы выходить боялись бы.
    Клебер
    1. 210окв Сегодня, 06:55
      Не гуманнее ли вообще их оттуда ...поганой метлой..
      Цитата: Клебер
      Вышел с территории базы - получи удар острым по шее. Тогда бы с базы выходить боялись бы.
      210окв
      1. Клебер Сегодня, 06:57
        Гуманнее. Но не симметрично.
        Клебер
        1. Идущий Сегодня, 08:32
          А что они хотели оккупация , или выгоняйте , или терпите.
          Идущий
  2. Titsen Сегодня, 06:46
    Надо приказным порядком обязать с'едать 100 гамбургеров и выпивать 10 колы в день!
    Titsen
    1. 210окв Сегодня, 06:49
      Ну Вы и садист!Новая японская казнь?Смерть обжоры..Как воздушный шарик лопнут. crying Впрочем я лично ЗА!
      Цитата: Titsen
      Надо приказным порядком обязать с'едать 100 гамбургеров и выпивать 10 колы в день!
      210окв
    2. andrewkor Сегодня, 07:25
      В романе "Азов" вычитал об одном наказании у запорожских казаков.Провинившегося заставляли слопать целый казан ухи до потери сознания!
      andrewkor
      1. CT-55_11-9009 Сегодня, 09:11
        Цитата: andrewkor
        Провинившегося заставляли слопать целый казан ухи до потери сознания!

        Петро Дорошенко таким образом переучивали, было дело. Не до конца, правда, за что и поплатился под конец.
        CT-55_11-9009
  3. Masya Masya Сегодня, 06:51
    Почему только в Японии? По остальному миру гадить получается можно... "хозяева" мира блин...
    Masya Masya
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:28
      А на фото одни старики стоят. Видно молодым янки нравятся ! bully
      Uncle Lee
      1. Masya Masya Сегодня, 07:40
        Цитата: Uncle Lee
        Видно молодым янки нравятся !

        Молодым некогда, пашут от зари и до зари... wink
        Masya Masya
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:52
          Не скажите, времена и нравы поменялись. "Тлетворное влияние Запада" ! wink
          Uncle Lee
      2. Stoler Сегодня, 07:52
        Цитата: Uncle Lee
        А на фото одни старики стоят. Видно молодым янки нравятся ! bully

        Молодым тупо некогда, им пахать надо)
        Stoler
      3. Greenwood Сегодня, 09:06
        Молодые все на учёбе, работе или подработках. У них народ без дела не сидит. Помитинговать в разгар рабочего дня могут себе позволить только пенсионеры.
        Greenwood
  4. andrewkor Сегодня, 06:52
    Так ведь начнут нюхать ацетон,клей Момент,употреблять одеколон.Прошли мы такой кризис в прошлом!
    andrewkor
    1. GRF Сегодня, 07:16
      Цитата: andrewkor
      Так ведь начнут нюхать ацетон,клей Момент,употреблять одеколон.Прошли мы такой кризис в прошлом!

      А ведь них есть качественое производство героина...
      Жаль американских моряков, ибо до афгана - нет океана... Приходится плюшками баловаться...
      GRF
      1. andrewkor Сегодня, 07:26
        Герыч отдельная песня ,с ним как раз проблем то и нет!
        andrewkor
      2. Krasnodar Сегодня, 08:36
        Цитата: GRF
        Цитата: andrewkor
        Так ведь начнут нюхать ацетон,клей Момент,употреблять одеколон.Прошли мы такой кризис в прошлом!

        А ведь них есть качественое производство героина...
        Жаль американских моряков, ибо до афгана - нет океана... Приходится плюшками баловаться...

        В Японии достать все можно
        Но оооочень дорого
        Krasnodar
  5. Александр 3 Сегодня, 06:53
    Вообще все янки гоу хоум.
    Александр 3
    1. GRF Сегодня, 07:18
      ГБ всех не вместит...
      Хотя если с утрамбовкой...
      GRF
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:55
    запретили употребление алкогольной продукции

    Запретить в приказном порядке не сложно. Вот только слабо верится, что американский в/сл перестанет пить на территории чужой страны. Им следует пригласить Горбачева с его исполнительными чиновниками для проведения "борьбы с пьянством и алкоголизмом". Американская армия шустро перейдет на самогон и одеколон.
    rotmistr60
    1. антивирус Сегодня, 07:30
      наверно алкоголь дорог в японии и удар прежде по торговцам, штоб те заткнули недовольных
      антивирус
    2. AlexVas44 Сегодня, 08:51
      Цитата: rotmistr60
      Запретить в приказном порядке не сложно. Вот только слабо верится, что американский в/сл перестанет пить на территории чужой страны.

      Точно, в "военторг" виски завозить не будут, перейдут на саке в местных питейных.Количество пьяных скандалов может вырасти.Поможет ли это самураям ?
      AlexVas44
  7. собаковод Сегодня, 06:57
    Коровьи пастухи не одно десятилетие нагибают гордых самураев! Бусидо нынче не более, чем пустой звук!
    собаковод
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 07:02
      Да, 70 лет амерской оккупации превратили самураев в тамагочей, тут амерам надо отдать должное, умеют чертяки... В Германии с немцами у них тоже получилось, тевтоны остались где то далеко в истории.
      Анкыпельгыгыргын
    2. Krasnodar Сегодня, 08:37
      Цитата: собаковод
      Коровьи пастухи не одно десятилетие нагибают гордых самураев! Бусидо нынче не более, чем пустой звук!

      После сентября 45-го таки пустой звук
      Krasnodar
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:07
    Может быть, в приказном порядке застовлять их закусывать? ??Или все спиртное там бодяжить, что по крепости ничего не получалось крепче пива в итоге? ?? wassat
    Геркулесыч
    1. Клебер Сегодня, 07:19
      Да плевать они хотели на все приказы. Они понимают только один закон: закон силы. И пока местные не начнуть рубить им головы - ничего не изменится.
      Клебер
    2. Krasnodar Сегодня, 08:38
      Цитата: Геркулесыч
      Может быть, в приказном порядке застовлять их закусывать? ??Или все спиртное там бодяжить, что по крепости ничего не получалось крепче пива в итоге? ?? wassat

      американцы даже от пива плывут )))))
      Krasnodar
  9. 1536 Сегодня, 07:13
    Все оккупационные войска США должны убраться на свою территорию, где их надо разоружить. Хватит им фашиствовать и держать мир в страхе.
    1536
    1. Greenwood Сегодня, 09:07
      И кто их выгонит? Самая вооружённая и оснащённая армия мира.
      Greenwood
  10. Mavrikiy Сегодня, 10:26
    До нового распоряжения американским военнослужащим запрещается употребление спиртных напитков как в общественных местах (бары, клубы, рестораны, отели), так и у себя в расположениях.
    Смешно. Как они себе это представляют? Солдаты каждый день привыкли по вечерам бухать, а тут приказ.... Наверно отнесут его в нужник и применят по назначению.
    Mavrikiy
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 11:28
    Алкоголь запретили. А про остальную наркоту - ни слова. Можно не беспокоиться - там быстро найдут альтернативу.
    КОТ БАЮН
Картина дня