11:34 20 ноября

В правительстве Израиля рассказали о тайных переговорах с Саудовской Аравией

Глава министерства инфраструктуры и энергетики Израиля Юваль Штайниц сделал заявление о «тайных» контактах израильского кабинета министров с рядом арабских государств. По словам Штайница, такого рода контакты «помогают Израилю сдерживать Иран». В частности, речь зашла о контактах с официальным Эр-Риядом.

РИА Новости приводит заявление израильского министра:
Контакты с умеренным арабским миром, включая Саудовскую Аравию, помогают нам сдерживать Иран.


Штайниц отметил, что именно Саудовская Аравия, а также ОАЭ и некоторые другие страны региона воспринимаются властями Израиля представителями «умеренного мусульманского мира». Заявлено, что такие контакты помогают снижать уровень радикализации в регионе. В частности, отмечено, что контакты помогают «решать проблему взаимоотношений с палестинцами». Если всё это действительно так, тогда для чего контакты осуществляются в режиме секретности? Ведь именно представитель израильского правительства называет их тайными.


В правительстве Израиля рассказали о тайных переговорах с Саудовской Аравией


Сам же Штайниц попытался ответить на этот вопрос. По словам министра инфраструктуры и энергетики, этого обычно требует противоположная сторона переговоров. Получается, что Штайниц слил в прессу информацию о тайных контактах с той же Саудовской Аравией, несмотря на то, что Эр-Рияд просил от израильских политиков держать эту информацию в секрете.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42

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  1. 210окв Сегодня, 06:57
    Дался вам этот Иран.Сидите спокойно и вас не тронут.Так нет же!Все время задница чешется!
    210окв
    1. hamkan Сегодня, 06:58
      Цитата: 210окв
      Дался вам этот Иран.Сидите спокойно и вас не тронут.Так нет же!Все время задница чешется!

      Иран лезет к нашим границам , Иран вооружает Хизбаллу против нас.
      Сидел бы тихо и не высовывался и было бы ему счастье.
      3-я статья за день об Израиле.
      Чует моё сердце - веселуха сегодня будет.
      сайт надо переименовывать в Израильское военное обозрение laughing
      hamkan
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:05
        Если в Иране к власти предет человек, который захочет мира с Израилем, КСИР и айятоллы его быстро в пыль сотрут, поэтому риторика воинственная против еврейского государства там будет всегда. Но, персы умны, они не пойдут дальше слов потому что они на генетическом уровне торговцы, а воины они поскольку -постольку, так что зря израильтяне так нервничают.
        Геркулесыч
        1. Logall Сегодня, 07:14
          Цитата: hamkan
          3-я статья за день об Израиле.
          Чует моё сердце - веселуха сегодня будет.
          сайт надо переименовывать в Израильское военное обозрение

          Несколько дней про Израиль вообще не писали! А про С.ш.а. каждый день! Каждый день! И по нескольку раз! Надо же богоизбранные приравнивают себя исключительным! Не, не дотягиваете!
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 08:29
            Чует моё сердце - веселуха сегодня будет.
            сайт надо переименовывать в Израильское военное обозрение


            Ещё одни мечтатели , не дождетесь . Александр доброе утро! hi
            Идущий
        2. Krasnodar Сегодня, 07:31
          Цитата: Геркулесыч
          Если в Иране к власти предет человек, который захочет мира с Израилем, КСИР и айятоллы его быстро в пыль сотрут, поэтому риторика воинственная против еврейского государства там будет всегда. Но, персы умны, они не пойдут дальше слов потому что они на генетическом уровне торговцы, а воины они поскольку -постольку, так что зря израильтяне так нервничают.

          Нервничают из-за Хизбаллы.
          Krasnodar
        3. Mahma Сегодня, 10:49
          Цитата: Геркулесыч
          они не пойдут дальше слов
          И вы считаете что Израильтяне должны полагаться на ваше обещание? Вы же понимаете что так между странами не договариваются.
          Mahma
          1. Topotun Сегодня, 10:58
            В последнее время появился новый тренд по договоренностям, причем США здесь рулят. Звучит примерно так - "Я слово дал , я его и обратно взял". Так что не стоит.
            Topotun
      2. andrewkor Сегодня, 07:15
        Было бы счастье Израилю ,если бы он от природной жадности не захапал палестинские земли вопреки резолюции ООН о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.Вот мучается геммороем уже 70 лет почти ,конца карая этому не видать.Теперь нового врага придумали-Иран,потом о КНДР вспомнят по наводке спонсоров из Вашингтона!
        andrewkor
        1. Viktorfi Сегодня, 08:29
          Цитата: andrewkor
          Израилю ,если бы он от природной жадности не захапал палестинские земли вопреки резолюции ООН о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.


          Скорее природная глупость некоторых товарищей, что понятия не имеют, откуда у Израиля эти земли, не имеют понятия, что Израиль согласился с резолюцией, а арабы пошли скидывать евреев в море итд.
          Viktorfi
      3. просто экспл Сегодня, 07:22
        вообще то это вы лезете к границам Ирана и уже десяти лет призываете бомбить Иран за то что он посмел не подчиниться Израилю как это сделали остальные арабы (кроме Сирии).
        просто экспл
        1. Krasnodar Сегодня, 07:32
          Цитата: просто экспл
          вообще то это вы лезете к границам Ирана и уже десяти лет призываете бомбить Иран за то что он посмел не подчиниться Израилю как это сделали остальные арабы (кроме Сирии).

          Иран не арабы.
          Границы далеко.
          Никто Израилю не подчинился.
          Krasnodar
          1. просто экспл Сегодня, 08:40
            я знаю кто такие персы , и поэтому еще упомянул Сирию , хотя к ней можно добавить еще Йемен .
            остальные Израилю подчиняются , часть напрямую , часть через матрасов .
            и вашим бомбардировщикам плевать на границы .
            просто экспл
            1. Krasnodar Сегодня, 10:53
              Цитата: просто экспл
              я знаю кто такие персы , и поэтому еще упомянул Сирию , хотя к ней можно добавить еще Йемен .
              остальные Израилю подчиняются , часть напрямую , часть через матрасов .
              и вашим бомбардировщикам плевать на границы .

              Плевать, но Иран далековасто
              Krasnodar
        2. Mahma Сегодня, 10:51
          Цитата: просто экспл
          это вы лезете к границам Ирана
          Картя есть посмотреть кто к кому приблизился? Или читать не умеете?
          Mahma
      4. sccvd Сегодня, 07:30
        Возможен ли союз Израиля с Саудовской Аравией







        Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз аль Сауд, чье здоровье оставляет желать лучшего, уже в ближайшие дни может отречься от престола. Он официально передаст свои полномочия наследнику, 32-летнему Мухаммаду бин Салману. Впрочем, МБС, как его называют в американских СМИ, уже давно руководит страной: именно он распорядился арестовать многих бывших и нынешних министров, и более активно противостоит Ирану.

        До настоящего момента саудовцы предпочитали выписывать чеки, а работу поручали другим. Но последние интервью министра иностранных дел страны Адель аль-Джубейра практически не оставляют сомнений в том, что Саудовская Аравия намерена реализовать некий план по сдерживанию Ирана, чтобы помешать ему через шиитских сателлитов контролировать Ближний Восток.

        «Мы советуемся с нашими союзниками и дружественными государствами», — сказал министр. Вопрос в том, входит ли в число этих государств Израиль? В некоторых западных СМИ появились сообщения о том, что саудовцы намерены разжечь пламя войны в Ливане и нанести удар по «Хизбалле», надеясь на мощь ЦАХАЛа; а также, что Израилю, якобы, обещаны многомиллиардные инвестиции за участие в этой войне. С аналогичными обвинениями выступили источники, близкие к шиитской организации.

        «Этому нужно положить конец! В любом месте, где появляются представители Ирана, возникают проблемы. Смотрите, что они делают в Кувейте, в Бахрейне, как они поддерживают хуситов в Йемене», — заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии. Эти высказывания перекликаются и со словами начальника генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота, в интервью, которое он дал новостному агентству «Илаф». Об этом говорит и глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу.

        Пойдет ли Саудовская Аравия на открытое сотрудничество с Израилем? Доктор Шауль Янай, сотрудник хайфского университета и член «Форума регионального мышления», полагает, что время для этого еще не пришло.

        — Между Саудовской Аравией и Израилем давно выстроена система отношений. В 1945 году король Ибн-Сауд встретился с президентом Рузвельтом и заключил с ним стратегический союз, выставив следующее условие: США должны выступить против создания еврейского государства в Палестине, — напоминает доктор Янай. — Саудовская Аравия не признала Израиль как еврейское государство. Хотя это не помешало саудовцам в 60-е годы прошлого века сотрудничать с нашей страной во время боевых действий в Йемене, направленных против Египта.

        Во время Шестидневной войны в 1967 году Саудовская Аравия отправила на фронт бригаду, но та не успела добраться до Иордании, потому что война закончилась. Во время войны Судного дня в 1973 году саудовцы ввели нефтяное эмбарго, чтобы надавить на Израиль и не позволить нам извлечь политические преимущества из результатов войны. Когда Египет подписал мирный договор с Израилем, Саудовская Аравия прилагала усилия для изоляции Египта, и не давала другим странам, таким, как Иордания, также подписать мирный договор. А во время ирано-иракской войны Израиль оказывал определенную помощь деньгами и оружием Ирану, а Саудовская Аравия поддерживала Ирак. Так что между нашими странами возникали конфликтные ситуации.

        — Что же изменилось сейчас?

        — Король Салман финансировал и официально, и лично палестинские террористические организации, ведущие борьбу с Израилем. А наследника престола Мухаммада бин Салмана не волнует история. Он молод, он видит происходящее на Ближнем Востоке по-другому. Он не хочет принимать устоявшуюся парадигму: «есть враждебное еврейское государство, которому Саудовская Аравия должна противостоять». Сейчас Саудовская Аравия очень обеспокоена успехами, которых иранцы добились в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане, и изыскивает возможности сдержать распространение иранского влияния. Израиль – враг Ирана, и, может быть, что восточное правило «враг моего врага – мой друг» распространяется на сложившуюся ситуацию.

        Саудовцы понимают, что без регионального стратегического союза Иран не сдержать. В этом союзе Израиль может занять центральное место, потому что Иерусалим заинтересован в том же. Эр-Риад нуждается в Израиле, в нашей военной мощи, в нашей системе сбора разведывательной информации.

        Недавно появилось много публикаций о том, что задержать иранские корабли с оружием, направлявшиеся в Йемен, тоже удалось благодаря израильским разведданным. Не знаю, насколько это верно — я основываюсь на материалах арабских СМИ, а особо раздувают эту тему те, кто зависят от Катара. Они пишут, что Саудовская Аравия заключила союз с Израилем, направленный не только против Ирана, но и против палестинского народа.

        А три или четыре года назад говорилось и о том, что саудовцы намерены приобрести израильское оружие – системы «Железный купол» или «Хец» — для защиты от иранской ракетной угрозы. Но они ставили условие: Израиль должен был всерьез заняться решением палестинской проблемы на основе саудовской или арабской мирной инициативы.

        Если это произойдет, то саудовцы обещают Израилю многое. Арабский и мусульманский мир примет Израиль и подпишет мирные соглашения. Израилю обещают и саудовские инвестиции, и возможность инвестировать в экономику Саудовской Аравии. Плюс обещана стабильность на Ближнем Востоке. Однако для этого Израиль должен стать частью саудовской коалиции по сдерживанию Ирана. Вопрос в том, нуждается ли Израиль для этого в Саудовской Аравии?

        — Действительно, стоит ли Израилю вступать в такой союз?

        — Саудовцы настроены очень серьезно. На прошлой неделе они вызвали Абу-Мазена и сказали примерно следующее: «Вот мирная инициатива, которая приемлема для нас, американцев и израильтян. Либо ты ее принимаешь, либо уходи в отставку. Если ты не можешь стабилизировать отношения между Израилем и палестинцами, и тем самым ставишь под угрозу нашу стабильность, тогда ты нам не нужен». В определенном смысле, аналогичный ультиматум получил и ливанский премьер Аль-Харири.

        Нам союз с СА был бы выгоден, он позволил бы выйти из региональной изоляции. Израиль нуждается в признании, которое саудовцы могут обеспечить нам в арабском и мусульманском мире. Нам не помешала бы их помощь, если придется воевать с «Хизбаллой» или с шиитскими милициями, ведь сегодня именно Иран, окапывающийся у наших северных границ в Ливане, у северо-восточных границ в Сирии, и снабжающий ракетами террористов в Газе – самая большая военная, и, может быть, политическая угроза для нашей страны.

        Но с другой стороны, не исключено их военное вмешательство, не отвечающее нашим интересам, причем абсолютно в тех же местах, о которых мы только что говорили. Так что нужно быть осторожными, сколь бы не воодушевляла сама идея заключить с ними союз. Мы должны сохранить возможность принимать самостоятельные решения для защиты наших интересов.
        sccvd
      5. To be or not to be Сегодня, 10:10
        «Свадьба в Малиновке» " Тридцать пять лет тебе говорю, Гапуся: не спеши!!!"
        Не спешите и не дергайтесь
        Подождем саммита 22 ноября президентов РФ-Турции и Ирана по Сирии.Встреча глав МИД уже была Планируется встреча начальников генеральных штабов .Так .что по итогам саммита все видно будут..
        Пытаются снова поставить на Саудовскую Аравию как щит против Ирана и подставить ее . А сами опять в тени .Старый испытанный способ laughing Но .у СА своих внутренних проблем разного вида тележка и еще на верблюде чуть чуть
        Да и .расклад карт сейчас другой -козыри на другой стороне
        Сирии быть - это однозначно! И будет процветать
        Так что . не мудрите и живите в мире.
        To be or not to be
    2. sccvd Сегодня, 07:13
      вормируеться арабоизраильский союз этакий близневосточьный нато осталось выбрать где будет штаб квартира союза в Иерусалиме или в эр рияде вряд ли это будет мекка или медина
      sccvd
      1. просто экспл Сегодня, 07:24
        да не формируется он , он уже давно сформирован .
        и уже проскакивало что израильские ВВС летали в Саудовскую Аравию когда там начались терки с Катаром , Турцией и Ираном , они летали туда защищать саудитов .
        а саудиты под пяткой Израиля с тех пор как начали сотрудничать с матрасами .
        более того есть версия , что королевский дом саудов изначально были криптоевреями и мусульмане они лишь номинально ..
        просто экспл
        1. Krasnodar Сегодня, 07:34
          Цитата: просто экспл
          да не формируется он , он уже давно сформирован .
          и уже проскакивало что израильские ВВС летали в Саудовскую Аравию когда там начались терки с Катаром , Турцией и Ираном , они летали туда защищать саудитов .
          а саудиты под пяткой Израиля с тех пор как начали сотрудничать с матрасами .
          более того есть версия , что королевский дом саудов изначально были криптоевреями и мусульмане они лишь номинально ..

          Не, криптонвреем были Старик Хатабыч и Кащей Бессмертный. А Саудиты кошерные правоверные.
          Krasnodar
          1. просто экспл Сегодня, 08:45
            ога , на словах все чистые и богобоязненные .
            а на деле все королевские дома , и в том числе и Романовы , были не более чем частью черной аристократии , которая напрямую породнилась с кланами еврейских банкиров еще в районе 10 века . кстати поищите инфу о генетическом исследовании евреев , современные евреи появились примерно 11-12 век . исследования проводили матрасы и были в сети .
            просто экспл
            1. Krasnodar Сегодня, 09:18
              Цитата: просто экспл
              ога , на словах все чистые и богобоязненные .
              а на деле все королевские дома , и в том числе и Романовы , были не более чем частью черной аристократии , которая напрямую породнилась с кланами еврейских банкиров еще в районе 10 века . кстати поищите инфу о генетическом исследовании евреев , современные евреи появились примерно 11-12 век . исследования проводили матрасы и были в сети .

              Насколько мне известно, первые еврейские банкиры появились в Европе в конце 17 века, евреи ашкенази сформировались веке в 10-м.
              Krasnodar
              1. просто экспл Сегодня, 09:26
                в 10м веке они только начали формироваться , и произошли они от примерно 300 мужчин , и размножались с такой скоростью что в голову приходит только один вариант , они приехали на определенную территорию в качестве племенных осеменителей , и уже была теория что их привезли в качестве королевских/аристократических особ , и им подгоняли местных женщин почти каждую ночь с целью зачатия и рождения от них детей . потом из этих детей вышел целый этнос . примерно как то так , подробностей уже не помню (читал несколько лет назад) , поищите инфу в сети . там даже примерные графики были и выкладки как распространялась именно мужская хромосома (хотя у евреев вроде как по матери национальность передавалась) .
                и там же были линки на материал о генотипе черной аристократии европы , и у них был распространен тот же ген что и у европейских евреев .
                и под европейскими евреями понимали не только ашкенази , но там еще и сефардов до кучи считали , в принципе логично , так как Испания все таки европа . хотя во времена возникновения сефардов она была скорее арабской , чем европейской страной .
                просто экспл
                1. Krasnodar Сегодня, 10:59
                  Цитата: просто экспл
                  в 10м веке они только начали формироваться , и произошли они от примерно 300 мужчин , и размножались с такой скоростью что в голову приходит только один вариант , они приехали на определенную территорию в качестве племенных осеменителей , и уже была теория что их привезли в качестве королевских/аристократических особ , и им подгоняли местных женщин почти каждую ночь с целью зачатия и рождения от них детей . потом из этих детей вышел целый этнос . примерно как то так , подробностей уже не помню (читал несколько лет назад) , поищите инфу в сети . там даже примерные графики были и выкладки как распространялась именно мужская хромосома (хотя у евреев вроде как по матери национальность передавалась) .
                  и там же были линки на материал о генотипе черной аристократии европы , и у них был распространен тот же ген что и у европейских евреев .
                  и под европейскими евреями понимали не только ашкенази , но там еще и сефардов до кучи считали , в принципе логично , так как Испания все таки европа . хотя во времена возникновения сефардов она была скорее арабской , чем европейской страной .

                  :)
                  У евреев с аристократами отношения были простые - последние одалживали у иудеев деньги, а когда надо было отдавать, священники напоминали христианам о распятие Христа )))
                  После чего евреи были вынуждены или переселяться под власть другого аристократа, или платить местному царьку еще денег - уже за защиту :)
                  Krasnodar
            2. Mahma Сегодня, 10:54
              Цитата: просто экспл
              на деле все королевские дома
              Иди знай где член еврейского народа накапал. Свои гены проверять надо.
              Mahma
        2. sccvd Сегодня, 07:36
          не большая неточьность криптоевреев нет есть криптоперсы это так называют иранцев в сунитском арабском мире таккак персия наследница древней империи парфии которой силой меча приняли арабы принять ислам в итоге ислам персы приняли но свой персидский вариант от этого в исламском мире их и называют криптоперсами
          sccvd
          1. просто экспл Сегодня, 08:49
            я в курсе как пала Персия , и как она и Таджикистан (тоже бывшие авестийцы) , принимали ислам , и могу сказать что и шиитов и суннитов , ситуация так же как у христиан с католичеством и православием .
            но криптоевреями назвают всю черную аристократию европы , а например английский королевский двор напрямую заявлял что они потомки емнип Авраама .
            а так началось все во 2 веке до н.э , потом пошло усиление в 6-8 веке (Франция) и уже с 11 века распространились по всей европе , с возникновением габсбургов они европу подмяли под себя .
            просто экспл
    3. Krasnodar Сегодня, 07:31
      Цитата: 210окв
      Дался вам этот Иран.Сидите спокойно и вас не тронут.Так нет же!Все время задница чешется!

      Та не, Иран всех врагов финансирует, да и наиболее серьёзный враг в данный момент.
      Следующая война будет с протоанской Хизбаллой, так что все правильно.
      Krasnodar
      1. shans2 Сегодня, 10:57
        У вас уже была одна война с Хесболлой, второй вы не переживете. Иран просто сыграет в проксиИГИЛ, ровно как вы это делаете повсюду на БВ... а учитываю вашу карликовую территорию, вас удушат за месяц набегов.
        shans2
  2. andrewkor Сегодня, 07:08
    Исторически и генетически евреи и арабы один народ-семиты,и по вере не сильно разнятся,ислам,как новая синтетическая религия,признаёт многих пророков иудеев ,да и свинину отрицают вместе.Им бы на этой почве подружиться навек,так нет ,амбиции на мировое господство тех и других не дают этого сделать!
    andrewkor
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 07:08
    Контакты с умеренным арабским миром, включая Саудовскую Аравию

    Ну если КСА - "умеренный арабский мир", то Иран - самая толерантная страна мира smile
    Анкыпельгыгыргын
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:11
    Израилю нужно как это говорилось в Советское время, "взять саудитов на буксир " wassat , ибо вояки они так себе, чуть лучше чем почти что никакие lol .А израильтяне подучили бы их чему-то кроме как драпать с поля боя, бросая технику и амуницию. ... wassat
    Геркулесыч
  5. inkass_98 Сегодня, 07:15
    Какие интересные тайные переговоры, весь мир в курсе их проведения laughing .
    И да, умеренность Саудовской Аравии просто зашкаливает.
    inkass_98
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:40
    Контакты с умеренным арабским миром, включая Саудовскую Аравию

    Ну если СА относится к умеренному арабскому миру, то тогда Израиль самое миролюбивое и договороспособное государство в мире.
    rotmistr60
    1. Krasnodar Сегодня, 08:25
      Цитата: rotmistr60
      Контакты с умеренным арабским миром, включая Саудовскую Аравию

      Ну если СА относится к умеренному арабскому миру, то тогда Израиль самое миролюбивое и договороспособное государство в мире.

      С Иорданией и Египтом договорились, вроде. А насчёт мира - Израиль государство без ресурсов (есть чуть Газа), экономика основана на экспорте чего угодно куда угодно (от оружия и хайтек разработок до овощей и косметики), так что мир с исламским миром очень выгоден.
      Вопрос в арабах и персах.
      Krasnodar
    2. Viktorfi Сегодня, 08:26
      Так оно есть love
      Россия сейчас очень тянется к СА. Раньше российская пресса, да и сама Россия критиковала СА , а потом вдруг российская делегация поехала в СА, СА поехало в Россию, начали подписывать военные контракты итд и вдруг Саудовская Аравия уже для России вполне таки неплохая страна lol
      Viktorfi
  7. ButchCassidy Сегодня, 09:25
    Цитата: Геркулесыч
    Если в Иране к власти предет человек, который захочет мира с Израилем, КСИР и айятоллы его быстро в пыль сотрут, поэтому риторика воинственная против еврейского государства там будет всегда. Но, персы умны, они не пойдут дальше слов потому что они на генетическом уровне торговцы, а воины они поскольку -постольку, так что зря израильтяне так нервничают.

    Да, Иран врядли будет нападать на Израиль напрямую, но здесь есть определенная специфика Израиля, которая заставляет его на полном серьезе воспринимать всю иранскую риторику: как сказали в свое время в Иране, Израиль - это страна одной ядерной бомбы. Поэтому, не смотря на то, что на политическом уровне в Иране решение о создании ядерного оружия не принято, Израиль находится в постоянном напряжении. Могу им только посочувствовать, ведь Иран не может отказаться от антиизраильской позиции и риторики по внутренним причинам.

    Так что "взаимная любовь" Израиля и Ирана надолго, которую в полной мере разделяют КСА. Вот и получается треугольник, где Израиль и КСА "дружат" против Ирана. Хотя КСА те еще "любители" Израиля.
    ButchCassidy
  8. ButchCassidy Сегодня, 09:30
    Цитата: Viktorfi
    Так оно есть love
    Россия сейчас очень тянется к СА. Раньше российская пресса, да и сама Россия критиковала СА , а потом вдруг российская делегация поехала в СА, СА поехало в Россию, начали подписывать военные контракты итд и вдруг Саудовская Аравия уже для России вполне таки неплохая страна lol

    В КСА сейчас проблема престолонаследия, у М. бен Сальмана много проблем как у наследника, поэтому папа и ездил в Москву договариваться о поддержке, потому как в Эр-Рияде понимают, что во-первых, Москва - теперь влиятельный игрок в регионе, а во-вторых, что на США полностью полагаться нельзя.

    В России всегда были заинтересованы в военных контрактах с КСА, но от их заключения до реализации очень далеко. Да и иллюзий в Москве по поводу позиции КСА не питают. Они торгаши, впаривающие за нефтедоллары свою идеологию ваххабизма. Поэтому они легко "кинут" нас с военными контрактами, как это уже бывало не раз и не два.
    ButchCassidy
  9. shans2 Сегодня, 10:43
    Ничто не сдержит Иран, всё снесет он со своего пути и станет властелином Ближнего Востока )))
    shans2
    1. Krasnodar Сегодня, 11:01
      Цитата: shans2
      Ничто не сдержит Иран, всё снесет он со своего пути и станет властелином Ближнего Востока )))

      Но только после того, как взлетит их жестяной самолётик пятого поколения. С ядерным реактором в качестве тяги.
      Krasnodar
  10. alta Сегодня, 10:46
    [quote=ButchCassidy][quote=Геркулесыч]Могу им только посочувствовать, ведь Иран не может отказаться от антиизраильской позиции и риторики по внутренним причинам.

    [/quote]
    Видимо, Вы ошибаетесь : во времена Шаха Израиль и Иран были дружественные страны, но когдв в Иране к власти пришли религиозные фанатаики, их главыный лозунг : уничтожим Израиль ...
    alta
  11. q75agent Сегодня, 10:48
    Цитата: Viktorfi
    Россия сейчас очень тянется к СА. Раньше российская пресса, да и сама Россия критиковала СА , а потом вдруг российская делегация поехала в СА, СА поехало в Россию, начали подписывать военные контракты итд и вдруг Саудовская Аравия уже для России вполне таки неплохая страна

    не большое уточнение : не надо писать Россия тянется , пишите президент России и правительство .....за всю страну не надо решать .....и пресса тоже разное пишет
    q75agent
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