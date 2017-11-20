В правительстве Израиля рассказали о тайных переговорах с Саудовской Аравией
Глава министерства инфраструктуры и энергетики Израиля Юваль Штайниц сделал заявление о «тайных» контактах израильского кабинета министров с рядом арабских государств. По словам Штайница, такого рода контакты «помогают Израилю сдерживать Иран». В частности, речь зашла о контактах с официальным Эр-Риядом.
РИА Новости приводит заявление израильского министра:
Штайниц отметил, что именно Саудовская Аравия, а также ОАЭ и некоторые другие страны региона воспринимаются властями Израиля представителями «умеренного мусульманского мира». Заявлено, что такие контакты помогают снижать уровень радикализации в регионе. В частности, отмечено, что контакты помогают «решать проблему взаимоотношений с палестинцами». Если всё это действительно так, тогда для чего контакты осуществляются в режиме секретности? Ведь именно представитель израильского правительства называет их тайными.
Сам же Штайниц попытался ответить на этот вопрос. По словам министра инфраструктуры и энергетики, этого обычно требует противоположная сторона переговоров. Получается, что Штайниц слил в прессу информацию о тайных контактах с той же Саудовской Аравией, несмотря на то, что Эр-Рияд просил от израильских политиков держать эту информацию в секрете.
РИА Новости приводит заявление израильского министра:
Контакты с умеренным арабским миром, включая Саудовскую Аравию, помогают нам сдерживать Иран.
Штайниц отметил, что именно Саудовская Аравия, а также ОАЭ и некоторые другие страны региона воспринимаются властями Израиля представителями «умеренного мусульманского мира». Заявлено, что такие контакты помогают снижать уровень радикализации в регионе. В частности, отмечено, что контакты помогают «решать проблему взаимоотношений с палестинцами». Если всё это действительно так, тогда для чего контакты осуществляются в режиме секретности? Ведь именно представитель израильского правительства называет их тайными.
Сам же Штайниц попытался ответить на этот вопрос. По словам министра инфраструктуры и энергетики, этого обычно требует противоположная сторона переговоров. Получается, что Штайниц слил в прессу информацию о тайных контактах с той же Саудовской Аравией, несмотря на то, что Эр-Рияд просил от израильских политиков держать эту информацию в секрете.
Использованы фотографии: Википедия
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