СМИ: Армия Израиля готовится пересечь сирийскую границу?

Стало известно о последствиях обстрела израильским танком сирийской территории в районе Голанских высот. Сообщается, что израильский танк, выстрел которого первоначально называли предупредительным, уничтожил единицу сирийской строительной техники. По сообщениям сирийских военных, речь идёт об уничтожении экскаватора, который был задействован в работах по созданию сирийского блокпоста.Напомним, что в Израиле назвали действия сирийской стороны в районе Голан провокационными и отметили, что будут и впредь препятствовать попыткам Дамаска нарушать соглашение от 1974 года.Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб сообщает о том, что израильские войска начали очередное учение в районе Голанских высот, что само по себе является нарушением того самого соглашения, на которое военное командование Израиля постоянно ссылается. При этом заявлено, что Израиль отрабатывает возможное вторжение на сирийскую территорию с последующей аннексией некоторой её части.Между тем, в израильских СМИ, ссылающихся на источники в Ливане, заявлено о выступлении лидера «Хизбаллы». По сообщениям СМИ, Хасан Насралла заявил о якобы имевших место поставках противотанковых комплексов «Корнет» в сектор Газа. По словам Насраллы, в условиях того, что Израиль старается координировать свои действия с Эр-Риядом, «нужно ждать неприятностей и от тех, кто предал мусульман по всему миру». В палестинских СМИ поставок ПТРК "Корнет" не подтверждают.