Киев будет «добиваться правды» о голодоморе в американском Конгрессе
Украина будет добиваться того, чтобы Конгресс США признал голодомор геноцидом украинского народа, передает РИА Новости заявление посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого.
Летом президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании голодомора геноцидом украинцев. Проекты подобных резолюций почти каждый год вносятся в американский парламент.
Киев считает голод 1932-1933 годов «тотальным террором против украинского народа». Власти Украины неоднократно призывали мировое сообщество поддержать их позицию.
В Москве действия Киева воспринимаются как «попытки политизировать историю», внести «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России».
Голод 1932-1933 годов был «искусственно создан режимом Сталина», и сегодня пришло время, для того чтобы в США официально признали «голодомор против украинского народа – геноцидом,написал Чалый в своем «Фейсбуке» после церемонии почтения памяти жертв голодомора в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.
Попытка когда-то уже была. Неудачная. Но мы снова пойдем в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять соответствующую резолюцию,заявил он.
Летом президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании голодомора геноцидом украинцев. Проекты подобных резолюций почти каждый год вносятся в американский парламент.
Киев считает голод 1932-1933 годов «тотальным террором против украинского народа». Власти Украины неоднократно призывали мировое сообщество поддержать их позицию.
В Москве действия Киева воспринимаются как «попытки политизировать историю», внести «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти