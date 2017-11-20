11:36 20 ноября

Киев будет «добиваться правды» о голодоморе в американском Конгрессе

Украина будет добиваться того, чтобы Конгресс США признал голодомор геноцидом украинского народа, передает РИА Новости заявление посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого.



Голод 1932-1933 годов был «искусственно создан режимом Сталина», и сегодня пришло время, для того чтобы в США официально признали «голодомор против украинского народа – геноцидом,
написал Чалый в своем «Фейсбуке» после церемонии почтения памяти жертв голодомора в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.


Попытка когда-то уже была. Неудачная. Но мы снова пойдем в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять соответствующую резолюцию,
заявил он.

Летом президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании голодомора геноцидом украинцев. Проекты подобных резолюций почти каждый год вносятся в американский парламент.

Киев считает голод 1932-1933 годов «тотальным террором против украинского народа». Власти Украины неоднократно призывали мировое сообщество поддержать их позицию.

В Москве действия Киева воспринимаются как «попытки политизировать историю», внести «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. 210окв Сегодня, 09:55
    Правды где?В Конгрессе "голодомор"устроили?Охотно верю.
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 10:03
      Ничего кроме зерна европа у нас не хотела покупать, а стране нужна была индустриализация. Цель "партнеров" - вызвать голод и как следствие недовольство в стране со всем вытекающим. Да голодали, все голодали. А некоторые украинцы, по их мнению (они ведь тоже исключительные) - больше остальных, и эти некоторые навязали это мнение всем остальным.
      [i]Киев будет «добиваться правды» о голодоморе в американском Конгрессе[/i]
      Вот пускай там их и покормят,
      maxim947
      1. volodya Сегодня, 10:18
        Цитата: maxim947
        Киев будет «добиваться правды» о голодоморе в американском Конгрессе

        Своей истории нет ,есть тслько советская,вот и придумывают!
        volodya
        1. Владимир16 Сегодня, 11:06
          Цитата: maxim947
          Правды где?В Конгрессе "голодомор"устроили?Охотно верю.

          Редакторы вообще существуют или не нужны на данном сайте?
          Русским языком написали
          «добиваться правды» о голодоморе в американском Конгрессе
          .
          Русский язык - это не математика! От перемены слов местами меняется суть написанного. wink
          Владимир16
    2. seti Сегодня, 10:07
      Так и хочется прокричать - ыыыыы. А тем временем в самой стране 4о4 самый настоящий геноцид. Напомню что в 91- граждан Укропстана было 54 млн. а теперь по объему потребляемого хлеба(самый точный показатель) не более 30 млн. Верной дорогой..
      seti
      1. LSA57 Сегодня, 11:15
        Цитата: seti
        Напомню что в 91- граждан Укропстана было 54 млн. а теперь по объему потребляемого хлеба(самый точный показатель) не более 30 млн. Верной дорогой..

        а им хлеб не нужен. как вам это?
        «Съел два торта Roshen — помог убить российского врага»
        «Миротворец»: Украинец, не думай о фигуре — думай об армии!
        LSA57
    3. сибиралт Сегодня, 10:12
      Тогда Штатам предется придется признать такой же "голодомор" у себя в те же засушливые годы, как и по всей планете на данной географической широте. А в последствии последнего урагана обвинить Трампа, действовавшего по указке Путина.bully
      сибиралт
      1. Егоза Сегодня, 10:25
        Цитата: сибиралт
        Тогда Штатам предется придется признать такой же "голодомор" у себя в те же засушливые годы, как и по всей планете на данной географической широте. А в последствии последнего урагана обвинить Трампа, действовавшего по указке Путина.

        А им то зачем признавать? К ним такого запроса не поступало! И ведь вот где "заковыка" - нужно ж доказать, что хлеб и зерно прямо мешками давали всем, кроме тех у кого в паспорте (или справке) стояла национальность "украинец". Вот прям всех - русских, евреев, поляков, немцев, проживающих в то время на этой территории Сталин велел кормить, а украинцев - голодом морить. И да, особо кормили партейных и идейных. Вот ведь что доказать надо.
        Егоза
        1. seti Сегодня, 11:11
          Ну вранье писать не нужно. В голоде начала 30-х пора бы уже не винить лично Сталина и проклятых русских а поискать немного ближе. Например в своем руководстве УССР тех годов. В деятелях таких как незабвенный поляк Станислав Викентьевич Косиор. И его подобных руководителях УССР. Среди которых как не странно русских было менее 10% а все остальные свои же местные хлопцы.
          Да и справедливости ради нужно вспомнить что голод в тех годы был не только в УССР а и в РСФСР и в Казахской ССР и во многих других регионах. За это почему то принято забывать. А там погибло людей на порядок больше чем в УССР.
          А насчет повальной гибели одних украинцев... Их в то время было не так уж и много если считать по головам. Поднимите графу тех годов национальность и все станет ясно. Учите матчасть.
          seti
      2. роман66 Сегодня, 10:58
        не только. у них там тоже с геноцидом не все так просто, индейцы и негры могут своего потребовать
        роман66
    4. To be or not to be Сегодня, 10:17
      Улыбнуло laughing laughing
      "Киев будет «добиваться правды» ......о голодоморе в..... американском Конгрессе"
      Только не понятно-почему только речь о голодоморе в только в Конгрессе США .а не в самой Америке в 1929 -1933 гг??? laughing
      To be or not to be
    5. 79807420129 Сегодня, 10:30
      Власти Украины неоднократно призывали мировое сообщество поддержать их позицию

      Конечно поддержат. fellow
      79807420129
  2. Ami du peuple Сегодня, 09:56
    Украинцы - нация терпил. А как еще назвать тех, кто гордится поражениями (к примеру, "бой под Крутами") и считает страдание (тот же "голодомор") объединяющей национальной идеей?
    На некромантии жизнеспособное государство не построишь...
    Ami du peuple
    1. Джедай Сегодня, 10:14
      Мне порой новости из 404-ой напоминают не сводки из психушки, а латиноамериканские мыльные оперы: при очередном крутом повороте сюжета не знаешь: то ли плакать, то ли смеяться...
      Джедай
  3. злой партизан Сегодня, 10:00
    Эти добьются yes :
    Леся Гасиджак. Заместитель директора музея «Мемориал жертв Голодомора»

    злой партизан
    1. mad Сегодня, 10:10
      Ахах, ей и Поросенку не пережить следующий голодомор (или "транзитогазостоп"), схарчат ))
      mad
    2. mivmim Сегодня, 10:14
      Чего-то Люся на жертву голодомора не похожа.))))))))))))))
      mivmim
    3. ul_vitalii Сегодня, 10:48
      Вот у неё точно нетерпимое отношение к голоду и говорить в конгрессе будут таким же пухленьким.
      ul_vitalii
  4. Стройбат запаса Сегодня, 10:00
    Отлично. Обратились именно к тем, кто в свое время принял решение продавать станки в СССР ТОЛЬКО за зерно. Даже от золота отказались, чтоб спровоцировать голод.
    Стройбат запаса
    1. GRF Сегодня, 10:23
      А им мало, хотят повторения...
      Так что адрес выбран правильный "ябедами-карябидами" )
      GRF
  5. ИмПерц Сегодня, 10:00
    Голод 1932-1933 годов был «искусственно создан режимом Сталина», и сегодня пришло время, для того чтобы в США официально признали «голодомор против украинского народа – геноцидом

    Цитата: 210окв
    Правды где?

    Цитата: Ami du peuple
    Украинцы - нация терпил

    Интересно, а за голод на западной Украине тоже Сталин должен отвечать? Или поляков будут к ногтю...
    ИмПерц
    1. Егоза Сегодня, 10:30
      Цитата: ИмПерц
      Интересно, а за голод на западной Украине тоже Сталин должен отвечать? Или поляков будут к ногтю...

      Конечно Сталин виноват. В книге "Жертвы голодомора" все ЗУ прописано. Правда в ту книгу еще и ныне живущих добавили. Ну не разобрался голова сельсовета, куда списки велели подать, так что все село уже "померло". А ниче так! Зато цифирь какая!
      А с поляков какой спрос? Нам же через них в Эуропу ездить надо. Значит они "не причем"
      Егоза
  6. Azazelo Сегодня, 10:02
    Добиваться "правды" в стране ответственной за геноцид индейцев, создателей концлагерей и основной причиной всех войн на Земле за последние лет 100. И правда что, кто ещё в этом лучше разбирается?
    Azazelo
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 10:26
      Цитата: Azazelo
      Добиваться "правды" в стране ответственной за геноцид индейцев, создателей концлагерей и основной причиной всех войн на Земле за последние лет 100. И правда что, кто ещё в этом лучше разбирается?

      Забыли ещё пару пунктиков упомянуть: миллионы негров, погибших при перевозке и на плантациях, и ядерные бомбардировки Японии. В принципе, можно было бы добавить сюда и ковровые бомбардировки Германии, когда погибло гораздо больше мирных жителей, чем в Хирасиме и Нагасаки. Тяжело забыть и миллион уничтоженных вьетнамцев. А также миллионы людей Африки и Ближнего Востока, когда туда пришли американцы в соответствии с планом 9.11.01 (Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Ливан, Египет). На этом фоне турки с уничтоженными армянами кажутся ангелочками (да простят меня армяне за сравнение).
      Николай Фёдоров
  7. Nitarius Сегодня, 10:07
    О да .. тогда США придется признать об ОТРАВЛЕНИИ ИНДЕЙЦЕВ .. ОНИ себе в ногу стрелять не будут))
    Nitarius
  8. Altona Сегодня, 10:10
    Насчет голодомора. Вы сравните Мосийчука 4 года и сейчас. Тогда был молодой жиртрест, а сейчас седой тощий старикан с палочкой. laughing laughing hi
    Altona
  9. mivmim Сегодня, 10:11
    А конгресс, это чего за штука?
    mivmim
    1. GRF Сегодня, 10:26
      Ну, по мнению украины, видать место, где причитают подлецы....
      GRF
  10. solzh Сегодня, 10:13
    Это уже не смешно. Зачем Сталину нужно было устраивать геноцид в 32 году и именно украинского народа? Бред сивой кобылы. И ведь они верят в этот бред, бред что это был именно геноцид, голод искусственно вызванный Сталиным. А на экономическую составляющую того периода они даже не рассматривают.
    solzh
  11. Витас Сегодня, 10:14
    И шо? Легче станет?! Сейчас народ выживает. Вот что делается в родном городе:
    - бабульки листья салата подбирают под прилавком рынка
    - цены подлетели на 10-15 гривен, каждый базарный день растут.
    - народ в мясные ряды, молочку, рыбку обходит... нет денег.
    Прочитать - Гугл перевод в помощь.
    http://mn.zt.ua/bazar-hotuietsia-do-novorichnykh-
    sviat/
    Витас
  12. pvv113 Сегодня, 10:14
    Украина будет добиваться того, чтобы Конгресс США признал голодомор

    Если нужно, то и жертв предъявят
    pvv113
  13. д^Амир Сегодня, 10:17
    церемонии почтения памяти жертв голодомора в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке

    офигенный хохлосвятой!!!!!!!!
    д^Амир
  14. rotmistr60 Сегодня, 10:19
    Киев будет «добиваться правды»

    Где еще Киеву как не в Конгрессе Сша добиваться "правды" тем более если это касается возможности лишний раз опорочить Россию. Иногда задумываешься лоббистов кого в Конгрессе больше - евреев или украинцев?
    rotmistr60
    1. sogdy Сегодня, 10:54
      Цитата: rotmistr60
      ногда задумываешься лоббистов кого в Конгрессе больше - евреев или украинцев?

      А таки Вы их можете различить?
      sogdy
      1. роман66 Сегодня, 11:00
        одни с пейсами, другие с чубами - запросто
        роман66
  15. Altona Сегодня, 10:23
    Цитата: solzh
    И ведь они верят в этот бред, бред что это был именно геноцид, голод искусственно вызванный Сталиным. А на экономическую составляющую того периода они даже не рассматривают.

    ----------------------
    Голод устроил Запад,требуя от Сталина оплаты зерном за поставляемое оборудование. Ненужным Западу вообще зерном. Они свое зерно жгли, была Великая Депрессия.
    Altona
  16. anjey Сегодня, 10:25
    Киев считает голод 1932-1933 годов «тотальным террором против украинского народа»
    как легко оказывается можно управлять с помощью лжи,передергивания истории и мифов своим недалеким электоратом...,хочется верит что образованных и умных на Украине все же больше....
    anjey
  17. Esoteric Сегодня, 10:36
    Киев будет «добиваться правды» о голодоморе в американском Конгрессе


    Допустим, американский Конгресс под присягой подтвердит, что именно в Украине был организован голодомор и приведёт свидетелей, которые расскажут, как вся остальная СССР-ия подъедалась на казенных харчах. "А также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…"Дальше что? Предъявить чего-то желаете. Накормят вас там в Госдепе и Конгрессе "хот-догами", готовьтесь, вставляйте золотые зубы...
    Esoteric
  18. mikh-korsakov Сегодня, 10:39
    Цитирую: "В Москве действия Киева воспринимаются как «попытки политизировать историю», внести «недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России»". Идиотская фраза, потому что ключевое слово "ПОПЫТКИ". Дело в том, что наши американские "друзья" уже успешно поссорили народы народы еще три года назад, поэтому не "ПОССОРИТЬ", а вражду расширить и углубить, как говаривал М,С, Горбачев. Наши власти ведут себя так как будто наша страна - это жена, которую бросил муж. Все время с унынием жалуемся на Украину как на негодяя, бросившую Россию. Нужно определиться, или Россия жалобщица на плевки в ее сторону, или Россия великая держава. Если Россия великая держава надо задействовать все возможности, а их у России немало, чтобы никакая даже пискнуть не посмела о "голодоморе". Если Россия терпила. то хоть терпела бы молча. а то слушать эти жалобы тошно.
    mikh-korsakov
  19. Topotun Сегодня, 10:39
    Лучше бы боролись за восстановление своей экономики. Ведь так скоро вообще останутся в ж..... в общем в трудном положении.
    Topotun
  20. Васян1971 Сегодня, 10:49
    " Украина будет добиваться того, чтобы Конгресс США признал голодомор геноцидом украинского народа, передает РИА Новости заявление посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого."
    Потомки колонизаторов, сгеноцидивших местных индейцев и половины населения Африки, с пониманием встретят укроинициативу.
    Васян1971
  21. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:55
    За правдой,в "неправду"?? Забавно..
    Сибирский цирюльник
  22. роман66 Сегодня, 11:02
    "жертва голодомора" - это диагноз украины
    роман66
  23. sgr291158 Сегодня, 11:26
    В очередной раз хотят срубить бабла.
    sgr291158
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