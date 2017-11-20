"Киев будет «добиваться правды» ......о голодоморе в..... американском Конгрессе"

Голод 1932-1933 годов был «искусственно создан режимом Сталина», и сегодня пришло время, для того чтобы в США официально признали «голодомор против украинского народа – геноцидом,

Попытка когда-то уже была. Неудачная. Но мы снова пойдем в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять соответствующую резолюцию,