11:33 20 ноября

Российский А-100 обеспечит управление беспилотниками

Перед разработчиками самолета радиолокационного дозора А-100, недавно совершившего первый полет, была поставлена задача обеспечить управление беспилотными летательными аппаратами, передает Интерфакс сообщение газеты «Красная звезда».

Российский А-100 обеспечит управление беспилотниками


Новый многофункциональный авиационный комплекс обладает возможностью не только получать и обрабатывать информацию о большем количестве целей на большей дальности. Перед разработчиками была поставлена задача обеспечить управление беспилотными летательными аппаратами с борта А-100,
пишет газета.


Сообщается также, что новый комплекс должен «не только работать по воздушным и наземным целям, но и обеспечить выполнение более сложных задач в области воздушно-космической обороны».

УВ субботу А-100 совершил свой первый полет. Он взлетел с аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.

Оборудование самолета способно «быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении, обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели».

Новый комплекс А-100 оснащен системой нового поколения, изготовленной на основе самых современных технологий и элементной базы. «Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов», – говорится в материале.

Всё радиотехническое оборудование создано концерном Вега (входит Ростех). В работе над проектом участвует широкая кооперация предприятий отечественной промышленности при поддержке ведущих научных центров Российской академии наук.

Также осуществляется плановая модернизация радиоэлектронных комплексов, уже состоящих на вооружении ВКС РФ, в частности, А-50 модернизируют до уровня А-50У.

Использованы фотографии: пресс-служба концерна "Вега"/ТАСС
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Комментарии 12

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  1. павлентий Сегодня, 10:25
    Наконец "Вега" родила этот "гриб", как же долго...
    павлентий
    1. 210окв Сегодня, 10:30
      Ну,это все последствия развала СССР..К сожалению медленно восстанавливается наша промышленность.
      Цитата: павлентий
      Наконец "Вега" родила этот "гриб", как же долго...
      210окв
    2. To be or not to be Сегодня, 10:40
      "Сильная смелая, как Лебедь Белая - я становлюсь на крыло, "
      ( из песни Михальчик Юлии «Лебедь белая»..слова Коротникова)
      To be or not to be
      1. Владимир16 Сегодня, 10:57
        Цитата: To be or not to be
        Сильная смелая, как Лебедь Белая..

        У Вас лебедь женского рода получился. Педераст птичий. Судя по тексту цвет у барышни белый. Она этот цвет сравнивает с цветом лебедя.
        Это действительно лишь текст. Стихами это назвать нельзя. Это скорее бред, в прямом смысле этого слова.
        А самолет пока серо-зеленый. Какой цвет в итоге у него будет не знаю. Да и не важно это вовсе.
        Владимир16
  2. Витас Сегодня, 10:26
    Вот и пусть пролетит вдоль границ Украины... проверит работу всех систем.
    Витас
  3. san4es Сегодня, 10:29
    Российский А-100 обеспечит управление беспилотниками

    ...Где-бы их взять recourse...Может у китайцев отжать? bully
    san4es
    1. Джедай Сегодня, 10:37
      Цитата: san4es
      Где-бы их взять

      Что за пессимизм, Саша? Я понимаю что у России не столько БПЛА, сколько у США. Но они есть!
      Джедай
      1. san4es Сегодня, 10:41
        Цитата: Джедай
        ...Что за пессимизм, Саша?

        ...Не дождётесь stop
        Но они есть!

        ...Верю yes
        san4es
        1. Джедай Сегодня, 10:45
          Вот так-то лучше. good
          Джедай
      2. askort154 Сегодня, 11:12
        Джедай....Что за пессимизм, Саша? Я понимаю что у России не столько БПЛА, сколько у США. Но они есть!

        Конечно, когда США, Израиль, Китай плотно занялись БЛА, нам было не до них. Мы выживали и пытались удержать, хоть какую-то обороноспособность страны. Сейчас "дошли руки" и до БЛА.
        Лёгких уже много и они оттачивают "мастерство" в Сирии.
        Активно ведутся разработки ударных.
        - "Фрегат " - 7т,
        -"Прорыв" - 10 т,
        - "Охотник " - 20 т.
        " Альтаир" - 5т, в 2016 г. выполнил серию успешных полётов в Казани, подтвердив расчётные данные:
        Т пол. - до 2-х суток,без дозаправки.
        Н пол. = 12 км.,
        L пол. = 10 тыс.км.,
        Полезная нагрузка = 2 т.
        Размеры : 30 м. (размах кр.) 12 м. (длина).
        Серийное производство планируется в 2018 г.
        Выше голову, друзья ! yes
        askort154
        1. Джедай Сегодня, 11:14
          Спасибо за позитивную информацию! drinks
          Джедай
  4. Nikolaevich I Сегодня, 10:39
    "Российский А-100 обеспечит управление беспилотниками..." Обеспечить он,может, и обеспечит...только всегда ли это будет целесообразно ? И всегда ли это будет возможно ? Аппаратов А-100 много не будет в наличии,а беспилотников может быть весьма много ! Короче....надоть и другие командные пункты управления беспилотниками (и воздушные тоже...). Например,на базе Ми-26,соответственно модернизированных...
    Nikolaevich I
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