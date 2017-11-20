Российский А-100 обеспечит управление беспилотниками

Новый многофункциональный авиационный комплекс обладает возможностью не только получать и обрабатывать информацию о большем количестве целей на большей дальности. Перед разработчиками была поставлена задача обеспечить управление беспилотными летательными аппаратами с борта А-100,

Перед разработчиками самолета радиолокационного дозора А-100, недавно совершившего первый полет, была поставлена задача обеспечить управление беспилотными летательными аппаратами, передает Интерфакс сообщение газеты «Красная звезда».пишет газета.Сообщается также, что новый комплекс должен «не только работать по воздушным и наземным целям, но и обеспечить выполнение более сложных задач в области воздушно-космической обороны».УВ субботу А-100 совершил свой первый полет. Он взлетел с аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.Оборудование самолета способно «быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении, обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели».Новый комплекс А-100 оснащен системой нового поколения, изготовленной на основе самых современных технологий и элементной базы. «Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов», – говорится в материале.Всё радиотехническое оборудование создано концерном Вега (входит Ростех). В работе над проектом участвует широкая кооперация предприятий отечественной промышленности при поддержке ведущих научных центров Российской академии наук.Также осуществляется плановая модернизация радиоэлектронных комплексов, уже состоящих на вооружении ВКС РФ, в частности, А-50 модернизируют до уровня А-50У.