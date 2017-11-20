11:33 20 ноября

Столтенберг: НАТО пробудет в Восточной Европе «столько, сколько нужно»

Подразделения НАТО останутся в Восточной Европе и Прибалтике столько, сколько это будет необходимо, передает РИА Новости заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.



Невозможно назвать вам конкретную дату. Мы пробудем там столько, сколько нужно,
сказал генсек в эфире канадского радио, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.


Он также прокомментировал сообщения немецких изданий, которые усомнились в возможности оперативной реакции сил НАТО на удар с востока.

Альянс НАТО готов защищать всех союзников в случае любой угрозы. Однако с учетом того, что угроза и обстановка в области безопасности изменяется, НАТО тоже изменяется. Мы наращиваем мощь, мы усиливаем боевую готовность наших сил, впервые в нашей истории мы развертываем силы в восточной части нашего альянса… Мы также укрепляем способность перемещать силы как по Европе, так и по Североатлантическому региону. Таким образом, мы приспосабливаемся. И именно поэтому мы сильны,
сказал Столтенберг.

Он подчеркнул также, что НАТО «играет ключевую роль в борьбе с терроризмом по всему миру» и стремится не допустить превращение Афганистана в «безопасное убежище международного терроризма».

У НАТО очень важная роль, особенно в сфере помощи странам Ближнего Востока и Северной Африки бороться с терроризмом. И то, что наши силы делают в Афганистане – это наша самая большая операция. И причина, по которой мы находимся в Афганистане, заключается в том, чтобы не позволить Афганистану превратиться в безопасное убежище для международного терроризма,
заключил глава Североатлантического альянса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 10:45
    Надо добавить..До тех пор пока не скамандуют в Вашингтоне..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 10:49
      НАТО «играет ключевую роль в борьбе с терроризмом по всему миру»

      У меня нет приличных слов на такую циничную ложь... am
      Джедай
      1. 79807420129 Сегодня, 11:10
        НАТО очень важная роль, особенно в сфере помощи странам Ближнего Востока и Северной Африки бороться с терроризмом.

        У них волосы на причинном месте встают от ужаса от вашей помощи. negative
        79807420129
        1. Partyzan Сегодня, 11:16
          Влад hi
          У них волосы на причинном месте встают от ужаса от вашей помощи
          они не обманывают
          Partyzan
        2. Джедай Сегодня, 11:18
          Это точно. Такая принудительная "помощь" и даром не нужна. sad
          Джедай
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:16
        да и не нужны приличные слова для такого,все кто в теме и так в курсе,как и зачем и где эта банда пасется,так что этот сказочник ничего нового не проблеял(борцы с террористами-пчелы против меда))
        Ратник с пулеметом
    2. Dashout Сегодня, 10:51
      Цитата: 210окв
      Надо добавить..До тех пор пока не скамандуют в Вашингтоне..

      Да, или доллар не грохнется.. вот уж поползут тогда со своих баз...
      Dashout
      1. НасРать Сегодня, 10:58
        Если генсек НАТО перестанет повторять свои слова - разбегутся все европейские члены... wassat

        Это сказано для внутреннего пользования!
        НасРать
    3. сибиралт Сегодня, 11:08
      Чем то этот Столтенберг похож на Парубия. Возможно у него тоже есть справка о слабоумии. belay
      сибиралт
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:18
        а как же,чтобы когда отвечать придется,можно было бы соскочить,типа-"А что вы хотели,он же у нас все со справками))
        Ратник с пулеметом
  2. solzh Сегодня, 10:47
    Подразделения НАТО останутся в Восточной Европе и Прибалтике столько, сколько это будет необходимо, передает РИА Новости заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

    Значит навсегда. Либо по крайней мере пока их оттуда не турнут.
    solzh
    1. Mahma Сегодня, 11:19
      пока их оттуда не турнут.
      А кто их турнёт? В "миролюбивую" политику России уже никто не верит, насмотрелись и наслушались, и даже РТ не помогаеть. Так кто турнёт то?
      Mahma
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:48
    НАТО готов защищать всех союзников в случае любой угрозы

    Интересно, сам-то поверил тому, что сказал. Одно дело быть готовым на словах и за определенную плату, а если действительно что-то случится - извините форсмажор.
    rotmistr60
  4. Александр 3 Сегодня, 10:54
    Не без помощи матрасников появился игил.В Афгане наркоту выращивать стали не без помощи матрасников.Хаос порождённый матрасниками будет существовать долго.Чем хуже всем тем лучше гегемону.Европа одна из доящихся коров для них.
    Александр 3
    1. Topotun Сегодня, 11:05
      Здесь стоит добавить что ИГИЛ фактически уже пришел в ЕС, в виде беженцев. Так что да НАТО из Европы не уйдет. А вдруг их обижать будут....
      Topotun
      1. Mahma Сегодня, 11:24
        Цитата: Topotun
        ИГИЛ фактически уже пришел в ЕС
        Нда, а вам известно что в ИГИЛ наибольшее количество иностранцев это из России?
        Mahma
  5. AlexVas44 Сегодня, 10:56
    И ведь умные, казалось бы, люди. Им шоры снять и удавку с мозгов. Может тогда прозреют. bully
    AlexVas44
  6. Azkii339 Сегодня, 10:57
    Ровно столько, сколько Россия пробудет в Приднестровье, в Украине и в Сирии. И пока власть *утлера сохраняется.
    Azkii339
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:12
      какой то стремный у тебя заработок для мужчины. сидеть и кукарекать на форуме.

      сам то по-любому понимаешь это и на Путина от этого наверное еще больше злишься

      А на самом деле, по иронии судьбы, благодарен ему должен быть за это. Даже при таком раскладе благодаря ему у тебя есть кусок черного хлеба на столе

      Вот тебе и весь дзен, цифровой воен
      с-т Petrov
      1. Azkii339 Сегодня, 11:22
        Цитата: с-т Petrov
        благодаря ему у тебя есть кусок черного хлеба на столе

        Уж кто бы говорил про кукареканье. Кусок хлеба у меня есть благодаря родителям и репетитору, которого они оплачивали, и сети upwork, которую сделали не в России. А бесплатное высшее оказалось весьма НЕвостребованным и настолько отрывочным, что пришлось бы потратить те же 5 лет на доучивание.
        Azkii339
        1. с-т Petrov Сегодня, 11:29
          да ты просто клоун. у нас актеры в стране не очень говорят получают.

          Но твои родители сами выбрали твой путь и твою профессию. Какие ж тут предъявы
          с-т Petrov
  7. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:02
    Столтенберг: НАТО пробудет в Восточной Европе «столько, сколько нужно»


    Таковы последствия скороспелого вывода советских войск а затем и войск России из стран Варшавского договора...в первую очередь из ГЕРМАНИИ...
    теперь там хозяйничают американцы и у границ РОССИИ снова сосредотачивается ударная группировка НАТО.
    Так называемая ротация войск НАТО в ПРИБАЛТИКЕ это полноценный обман или как говорят по военному введение в заблуждение противника рядом различных мероприятий оперативного и тактического характера.
    Заводится оружие,подготавливаются склады,дороги,аэродромы вообщем вся инфраструктура ... все что может использоваться в военных действиях против РОССИИ...солдат и офицеров можно перебросить вторым эшелоном в нужном количестве уже на готовенькое.

    В стратегическом плане конфигурация вооруженных сил НАТО на западных границах РОССИИ примерно повторяет расположение войск гитлеровской ГЕРМАНИИ...плохо что НАТО использует в своих целях уже территорию УКРАИНЫ.
    Тот же ЛЕХА
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 11:24
    НАТО пробудет в Восточной Европе «столько, сколько нужно»

    Правильно, товарищ Столтенберг! Правильно.
    ....или пока не получат звездюлей....
    КОТ БАЮН
  9. japs Сегодня, 11:28
    Как складно брешет этот Столтенберг...
    Про Афган особенно понравилось. Помогают матрасам на плантациях опийного мака.
    На подсобных работах...
    Насчет Восточной Европы хорошо сказал, понимает, что НАТО там временно находится, до зеленого свистка...
    japs
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