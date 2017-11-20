Столтенберг: НАТО пробудет в Восточной Европе «столько, сколько нужно»
Подразделения НАТО останутся в Восточной Европе и Прибалтике столько, сколько это будет необходимо, передает РИА Новости заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.
Он также прокомментировал сообщения немецких изданий, которые усомнились в возможности оперативной реакции сил НАТО на удар с востока.
Он подчеркнул также, что НАТО «играет ключевую роль в борьбе с терроризмом по всему миру» и стремится не допустить превращение Афганистана в «безопасное убежище международного терроризма».
Невозможно назвать вам конкретную дату. Мы пробудем там столько, сколько нужно,сказал генсек в эфире канадского радио, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Он также прокомментировал сообщения немецких изданий, которые усомнились в возможности оперативной реакции сил НАТО на удар с востока.
Альянс НАТО готов защищать всех союзников в случае любой угрозы. Однако с учетом того, что угроза и обстановка в области безопасности изменяется, НАТО тоже изменяется. Мы наращиваем мощь, мы усиливаем боевую готовность наших сил, впервые в нашей истории мы развертываем силы в восточной части нашего альянса… Мы также укрепляем способность перемещать силы как по Европе, так и по Североатлантическому региону. Таким образом, мы приспосабливаемся. И именно поэтому мы сильны,сказал Столтенберг.
Он подчеркнул также, что НАТО «играет ключевую роль в борьбе с терроризмом по всему миру» и стремится не допустить превращение Афганистана в «безопасное убежище международного терроризма».
У НАТО очень важная роль, особенно в сфере помощи странам Ближнего Востока и Северной Африки бороться с терроризмом. И то, что наши силы делают в Афганистане – это наша самая большая операция. И причина, по которой мы находимся в Афганистане, заключается в том, чтобы не позволить Афганистану превратиться в безопасное убежище для международного терроризма,заключил глава Североатлантического альянса.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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