Столтенберг: НАТО пробудет в Восточной Европе «столько, сколько нужно»

Невозможно назвать вам конкретную дату. Мы пробудем там столько, сколько нужно,

Альянс НАТО готов защищать всех союзников в случае любой угрозы. Однако с учетом того, что угроза и обстановка в области безопасности изменяется, НАТО тоже изменяется. Мы наращиваем мощь, мы усиливаем боевую готовность наших сил, впервые в нашей истории мы развертываем силы в восточной части нашего альянса… Мы также укрепляем способность перемещать силы как по Европе, так и по Североатлантическому региону. Таким образом, мы приспосабливаемся. И именно поэтому мы сильны,

У НАТО очень важная роль, особенно в сфере помощи странам Ближнего Востока и Северной Африки бороться с терроризмом. И то, что наши силы делают в Афганистане – это наша самая большая операция. И причина, по которой мы находимся в Афганистане, заключается в том, чтобы не позволить Афганистану превратиться в безопасное убежище для международного терроризма,