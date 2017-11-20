Американский RC-135W провел разведку близ российской границы на юге Балтики
Стратегический разведывательный самолет американских ВВС RC-135W в воскресенье совершил длительный полет у сухопутных и морских границ Калининградской области, передает Интерфакс сообщение западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
Согласно информации ресурсов, американский самолет с бортовым номером 62-4132 и позывным AMANI52, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, «в течение нескольких часов курсировал вблизи сухопутной границы области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также у ее морских границ на Балтике».
Продолжительность самолета-разведчика составила в общей сложности более 6,5 часов. После вылета с базы его маршрут пролегал над Голландией, Германией и Польшей. По данным сайтов, близ российской границы самолет провел около 3-х часов.
Всего за прошедшую неделю у российских рубежей в регионе Балтики было зафиксировано не менее 4-х полетов американских самолетов, в том числе вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.
Согласно информации ресурсов, американский самолет с бортовым номером 62-4132 и позывным AMANI52, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, «в течение нескольких часов курсировал вблизи сухопутной границы области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также у ее морских границ на Балтике».
Продолжительность самолета-разведчика составила в общей сложности более 6,5 часов. После вылета с базы его маршрут пролегал над Голландией, Германией и Польшей. По данным сайтов, близ российской границы самолет провел около 3-х часов.
Всего за прошедшую неделю у российских рубежей в регионе Балтики было зафиксировано не менее 4-х полетов американских самолетов, в том числе вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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