11:39 20 ноября

Американский RC-135W провел разведку близ российской границы на юге Балтики

Стратегический разведывательный самолет американских ВВС RC-135W в воскресенье совершил длительный полет у сухопутных и морских границ Калининградской области, передает Интерфакс сообщение западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.



Согласно информации ресурсов, американский самолет с бортовым номером 62-4132 и позывным AMANI52, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, «в течение нескольких часов курсировал вблизи сухопутной границы области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также у ее морских границ на Балтике».


Продолжительность самолета-разведчика составила в общей сложности более 6,5 часов. После вылета с базы его маршрут пролегал над Голландией, Германией и Польшей. По данным сайтов, близ российской границы самолет провел около 3-х часов.

Всего за прошедшую неделю у российских рубежей в регионе Балтики было зафиксировано не менее 4-х полетов американских самолетов, в том числе вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Александр 3 Сегодня, 11:00
    Война продолжается.Так и будут разглядывать и рассматривать.
    Александр 3
    1. Piramidon Сегодня, 11:11
      Цитата: Александр 3
      Война продолжается.Так и будут разглядывать и рассматривать.

      Ну не нужно делать из этого какое то супер-пупер событие.Это обычная практика, как с их, так и с нашей стороны. Не идите на поводу у дешевеньких журналистов, которые постоянно лепят из мухи слона.
      Piramidon
      1. Александр 3 Сегодня, 11:27
        Да никто и не делает из этого слона.Как было противостояние так оно и продолжается.
        Александр 3
    2. сибиралт Сегодня, 11:13
      Интересней узнать о том, где кружат российские самолеты разведчики. winked
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 11:20
        А вот это никому из непосвящённых знать не дано.. bully
        Цитата: сибиралт
        Интересней узнать о том, где кружат российские самолеты разведчики. winked
        210окв
  2. Topotun Сегодня, 11:03
    Не первый и не последний. И меньше их уже не станет. Скорее в ближайшее время полеты только участятся....
    Topotun
  3. san4es Сегодня, 11:03
    Стратегический разведывательный самолет американских ВВС RC-135W


    RC-135V/W оборудован современной аппаратурой, обеспечивающей возможность ведения радиоэлектронной разведки, сбора, анализа и передачи заинтересованным пользователям данных радиоразведки.
    ...Примечательно 30.04.17
    "Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint удалось засечь в небе недалеко от Калининграда через одно из мобильных приложений (!) для отслеживания пассажирских лайнеров — Flightradar24 или Planefinder. Об этом сообщила в субботу, 29 апреля, Daily Mail. Целью разведывательного полета RC-135W, как утверждает издание, был сбор данных о российской военно-морской базе. Однако миссия оказалась раскрыта — сотни тысяч людей следили за новейшим самолетом-шпионом, который в тот момент на высоте восьми километров подлетал к границам России." bully
    san4es
    1. Джедай Сегодня, 11:05
      близ российской границы самолет провел около 3-х часов

      Всё вынюхивают. Дать бы по нюхомыльнику! feel
      Джедай
      1. To be or not to be Сегодня, 11:34
        Они и в советское время летали..
        Как говорили :"скай бёрд .скай бёрд". -нас не.. .".оперейшин из нормал"
        Летают и пусть летают тренировать на них дежурные силы ПВО... laughing
        To be or not to be
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:13
    Они летают, наши отслеживают при необходимости вылетают на перехват. Все тренируются в обстановке приближенной к боевой. Что-то давненько наши стратеги не летали в р-н Кубы.
    rotmistr60
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