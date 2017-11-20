Транспортный самолет ВКС замечен над Турцией по пути в Сирию
Военно-транспортный самолет ВКС РФ Ту-154М осуществил в воскресенье пролет через воздушное пространство Турции по пути на авиабазу Хмеймим, расположенную близ сирийского города Латакия, передает Интерфакс сообщение турецких авиационных сайтов.
Согласно информации, российский транспортный самолет, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, «совершил пролет над Сочи, Черным морем и восточной частью Турции» перед тем, как приземлиться в арабской республике.
Турецкие наблюдатели отметили, что это уже не первый пролет российского военно-транспортного самолета над Турцией в текущем году. Прежде Анкара не разрешала российским ВКС пользоваться ее воздушным пространством для полетов в Сирию.
Между тем, дальние бомбардировщики ВКС РФ, наносящие удары по объектам террористической группировки ИГ (запрещена в России), а также тяжелые военно-транспортные самолеты для перелета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.
Согласно информации, российский транспортный самолет, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, «совершил пролет над Сочи, Черным морем и восточной частью Турции» перед тем, как приземлиться в арабской республике.
Турецкие наблюдатели отметили, что это уже не первый пролет российского военно-транспортного самолета над Турцией в текущем году. Прежде Анкара не разрешала российским ВКС пользоваться ее воздушным пространством для полетов в Сирию.
Между тем, дальние бомбардировщики ВКС РФ, наносящие удары по объектам террористической группировки ИГ (запрещена в России), а также тяжелые военно-транспортные самолеты для перелета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.
Использованы фотографии: Анатолий Бурцев / russianplanes.net
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти