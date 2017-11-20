11:38 20 ноября

Транспортный самолет ВКС замечен над Турцией по пути в Сирию

Военно-транспортный самолет ВКС РФ Ту-154М осуществил в воскресенье пролет через воздушное пространство Турции по пути на авиабазу Хмеймим, расположенную близ сирийского города Латакия, передает Интерфакс сообщение турецких авиационных сайтов.



Согласно информации, российский транспортный самолет, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, «совершил пролет над Сочи, Черным морем и восточной частью Турции» перед тем, как приземлиться в арабской республике.


Турецкие наблюдатели отметили, что это уже не первый пролет российского военно-транспортного самолета над Турцией в текущем году. Прежде Анкара не разрешала российским ВКС пользоваться ее воздушным пространством для полетов в Сирию.

Между тем, дальние бомбардировщики ВКС РФ, наносящие удары по объектам террористической группировки ИГ (запрещена в России), а также тяжелые военно-транспортные самолеты для перелета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.

Использованы фотографии: Анатолий Бурцев / russianplanes.net
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Комментарии 3

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  1. 210окв Сегодня, 11:30
    И..?Что за новость.Ну летит самолёт..Значит надо что бы летел..
    210окв
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:38
    Прежде Анкара не разрешала российским ВКС пользоваться ее воздушным пространством

    Так раньше и портрет Эрдогана на стенд врагов НАТО не вывешивали.
    rotmistr60
  3. Житель Урала Сегодня, 11:38
    Сажали же турки уже наш транспортник и груз изымали.
    Или сейчас такое не возможно?
    Житель Урала
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