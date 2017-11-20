16:39 20 ноября

Советский секретный танк «Объект 490»

Перспективные танки СССР всегда были большим секретом. Однако время идет, и завеса тайны потихоньку приподымается. В сети все чаще появляются фото секретных «мертворожденных монстров», пишет Вестник Мордовии.

Советский секретный танк «Объект 490»


Историк танкостроения Алексей Хлопотов опубликовал в своем блоге фото опытного образца предтечи 477-й машины – танк «Объект 490А», создававшийся в рамках темы «Бунтарь». В отличие от 477-го, эта машина выглядит более элегантно. Возможно, из-за того, что в качестве вооружения была выбрана классическая для советских танков 2-го и 3-го поколений пушка калибра 125 мм.




Сейчас некоторые поклонники продукции Харьковского КБМ им. Морозова уверяют, что нижнетагильские танки «Объект 195» и «Объект 148» просто копируют компоновку 490-го. На самом деле компоновка этих машин отличается радикально.



«Так, российские машины имеют не просто "вынесенную" пушку, а полноценный необитаемый боевой модуль. Украинские – только так называемую "низкопрофильную" башню, в которой размещались 2 члена экипажа. Это решение приводило к необходимости резко усиливать защиту башни. Таким образом, экономии веса, который мог быть направлен на защиту обитаемого отделения в корпусе (как на российских машинах) не наблюдалось. Вместо этого, вынесенная пушка, лишенная бронезащиты оказывалась крайне уязвимой», – говорится в материале.



В целом, «объект 490А», несмотря на свою «продвинутость», оказался еще одним неудачным проектом по созданию в СССР «танка будущего», заключает издание.

Использованы фотографии: блог Алексея Хлопотова
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Комментарии 13

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  1. НасРать Сегодня, 13:41
    фото шикарные!
    НасРать
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:50
      Цитата: НасРать
      фото шикарные!

      и что примечательно-редкие...(на тапок снимали)
      андрей юрьевич
      1. Deadушка Сегодня, 14:52
        Цитата: андрей юрьевич
        .(на тапок снимали)

        предварительно смазав объектив салом.
        Deadушка
      2. Svarog51 Сегодня, 15:02
        Юрич, приветствую hi Давненько тебя на сайте не видел.
        По теме: чё то всё как то непонятно, шасси вроде от 64-ки, но удлиннёное 7-ми катковое. Пушка стандартная танковая, а вынесена за башенную защиту. Зачем? Её же в башню воткнули. Вот вообще не понятно, что за агрегат получился и в чём он выигрывает у обычного Т-64? Ну было бы понятно, если б калибр увеличили, а так...
        на тапок снимали

        Так в те времена все фотики плёночные были, от того и изабражения такие. Вот интересно, сохранился ли этот объект в "железе" или уже тю-тю.
        Svarog51
  2. andrewkor Сегодня, 13:43
    Явный тупик развития техники на основе Т-64 это слабая ходовая часть!Хоть что навесь на нее ,дальше не потянет!
    andrewkor
    1. Deadушка Сегодня, 14:55
      у 775 -го тоже ходовая похожа... однако другое request
      Deadушка
  3. Джедай Сегодня, 14:02
    В целом, «объект 490А», несмотря на свою «продвинутость», оказался еще одним неудачным проектом по созданию в СССР «танка будущего», заключает издание.

    Не ошибается тот, кто ничего не делает. Даже из неудачных проектов можно извлекать бесценный опыт и наработки.
    Джедай
    1. san4es Сегодня, 14:51
      Цитата: Джедай
      ...можно извлекать бесценный опыт и наработки.

      Ему-бы 152-мм пушку soldier
      san4es
    2. Deadушка Сегодня, 14:58
      Цитата: Джедай
      Не ошибается тот, кто ничего не делает. Даже из неудачных проектов можно извлекать бесценный опыт и наработки

      Максим, hi
      Главное, что бы не увлекались, а то создадут
      Deadушка
  4. Евродав Сегодня, 14:11
    Цитата: НасРать
    фото шикарные!

    Вообще огонь! Как будто подросток коллекционировал,вырезал,вклеивал, а потом...папа забухал и решил по этим вырезкам статью сварганить, да на ВО разместить...
    Евродав
  5. Евродав Сегодня, 14:14
    Цитата: andrewkor
    Явный тупик развития техники на основе Т-64 это слабая ходовая часть!Хоть что навесь на нее ,дальше не потянет!

    Так поэтому и секретные, что дальше секретов не пошли, нашли конструкторы и ученые выход в другом!
    Евродав
  6. svp67 Сегодня, 14:50
    "Бунтарь", не смогли тебя довести до ума, не хватило возможностей у советской промышленности...а может оно и к лучшему.
    svp67
  7. CouchExpert Сегодня, 16:31
    По этой же логике далеко не так однозначно видится концепция построения Арматы: экипажу, конечно, стало гораздо безопаснее, это плюс, но кому нужен танк с уязвимым (а потому неминуемо повреждаемым) вооружением? Хотя вроде и башня имеется, но каков уровень ее защиты теперь, когда в глазах конструкторов "ценность" ее снизилась (да и возросшие габариты самой платформы наверняка потребовали больший процент массы брони перенаправить на защиту корпуса)? Это уже похоже на тенденцию: уралвагоновцев, например, совершенно не смущает ни чем не прикрытый боевой модуль Терминатора: да там нет людей, но что теперь прикажете его после каждого боя новый заказывать? Ах да теперь же ракеты устанавливаются по 2 в противопульных коробочках, тогда нормально... для техники, которой нужно действовать в танковом строю на переднем крае.
    CouchExpert
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