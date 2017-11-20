Советский секретный танк «Объект 490»
Перспективные танки СССР всегда были большим секретом. Однако время идет, и завеса тайны потихоньку приподымается. В сети все чаще появляются фото секретных «мертворожденных монстров», пишет Вестник Мордовии.
Историк танкостроения Алексей Хлопотов опубликовал в своем блоге фото опытного образца предтечи 477-й машины – танк «Объект 490А», создававшийся в рамках темы «Бунтарь». В отличие от 477-го, эта машина выглядит более элегантно. Возможно, из-за того, что в качестве вооружения была выбрана классическая для советских танков 2-го и 3-го поколений пушка калибра 125 мм.
Сейчас некоторые поклонники продукции Харьковского КБМ им. Морозова уверяют, что нижнетагильские танки «Объект 195» и «Объект 148» просто копируют компоновку 490-го. На самом деле компоновка этих машин отличается радикально.
«Так, российские машины имеют не просто "вынесенную" пушку, а полноценный необитаемый боевой модуль. Украинские – только так называемую "низкопрофильную" башню, в которой размещались 2 члена экипажа. Это решение приводило к необходимости резко усиливать защиту башни. Таким образом, экономии веса, который мог быть направлен на защиту обитаемого отделения в корпусе (как на российских машинах) не наблюдалось. Вместо этого, вынесенная пушка, лишенная бронезащиты оказывалась крайне уязвимой», – говорится в материале.
В целом, «объект 490А», несмотря на свою «продвинутость», оказался еще одним неудачным проектом по созданию в СССР «танка будущего», заключает издание.
Историк танкостроения Алексей Хлопотов опубликовал в своем блоге фото опытного образца предтечи 477-й машины – танк «Объект 490А», создававшийся в рамках темы «Бунтарь». В отличие от 477-го, эта машина выглядит более элегантно. Возможно, из-за того, что в качестве вооружения была выбрана классическая для советских танков 2-го и 3-го поколений пушка калибра 125 мм.
Сейчас некоторые поклонники продукции Харьковского КБМ им. Морозова уверяют, что нижнетагильские танки «Объект 195» и «Объект 148» просто копируют компоновку 490-го. На самом деле компоновка этих машин отличается радикально.
«Так, российские машины имеют не просто "вынесенную" пушку, а полноценный необитаемый боевой модуль. Украинские – только так называемую "низкопрофильную" башню, в которой размещались 2 члена экипажа. Это решение приводило к необходимости резко усиливать защиту башни. Таким образом, экономии веса, который мог быть направлен на защиту обитаемого отделения в корпусе (как на российских машинах) не наблюдалось. Вместо этого, вынесенная пушка, лишенная бронезащиты оказывалась крайне уязвимой», – говорится в материале.
В целом, «объект 490А», несмотря на свою «продвинутость», оказался еще одним неудачным проектом по созданию в СССР «танка будущего», заключает издание.
Использованы фотографии: блог Алексея Хлопотова
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