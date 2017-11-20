Япония планирует начать разработку аналога «Томагавка»
Японское правительство рассматривает возможность создания крылатой ракеты для нанесения ударов по кораблям и наземным целям, из-за сходства с американской ракетой ее называют японским «Томагавком» (Tomahawk), передает ТАСС сообщение газеты Yomiuri.
«В бюджетном запросе министерства обороны Японии на 2018 год содержится предложение о начале разработки новой управляемой противокорабельной ракеты, предназначенной специально для защиты японских островов. На эту цель, как подсчитали в оборонном ведомстве, потребуется 7,7 млрд иен (около $68,4 млн)», – говорится в статье.
Однако, отмечает газета, «характеристики противокорабельной ракеты во многом схожи с характеристиками ракеты, предназначенной для нанесения ударов по наземным целям», и поэтому в Токио обдумывают «возможность совмещения этих проектов в процессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».
В случае успешного проведения работ ракета может быть готова уже к 2022 году. Предполагается, что новую ракету с дальностью более 300 км будут запускать «как с наземной подвижной пусковой установки, так и с военных кораблей, истребителей и патрульных самолетов Kawasaki P-1».
Сообщается, что при принятии на вооружение она может быть использована «на отдаленных островах для нанесения ударов по кораблям потенциального противника». В случае же размещения на кораблях или самолетах ракета может быть применена и для удара по вражеским базам.
Вместе с тем «в правящих кругах Японии есть сомнения относительно необходимости обретения наступательных вооружений с учетом исключительно оборонительной военной стратегии страны». Поэтому, несмотря на опасения вокруг КНДР, упор будет сделан на обороне островов.
«В бюджетном запросе министерства обороны Японии на 2018 год содержится предложение о начале разработки новой управляемой противокорабельной ракеты, предназначенной специально для защиты японских островов. На эту цель, как подсчитали в оборонном ведомстве, потребуется 7,7 млрд иен (около $68,4 млн)», – говорится в статье.
Однако, отмечает газета, «характеристики противокорабельной ракеты во многом схожи с характеристиками ракеты, предназначенной для нанесения ударов по наземным целям», и поэтому в Токио обдумывают «возможность совмещения этих проектов в процессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».
В случае успешного проведения работ ракета может быть готова уже к 2022 году. Предполагается, что новую ракету с дальностью более 300 км будут запускать «как с наземной подвижной пусковой установки, так и с военных кораблей, истребителей и патрульных самолетов Kawasaki P-1».
Сообщается, что при принятии на вооружение она может быть использована «на отдаленных островах для нанесения ударов по кораблям потенциального противника». В случае же размещения на кораблях или самолетах ракета может быть применена и для удара по вражеским базам.
Вместе с тем «в правящих кругах Японии есть сомнения относительно необходимости обретения наступательных вооружений с учетом исключительно оборонительной военной стратегии страны». Поэтому, несмотря на опасения вокруг КНДР, упор будет сделан на обороне островов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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