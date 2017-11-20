16:32 20 ноября

Япония планирует начать разработку аналога «Томагавка»

Японское правительство рассматривает возможность создания крылатой ракеты для нанесения ударов по кораблям и наземным целям, из-за сходства с американской ракетой ее называют японским «Томагавком» (Tomahawk), передает ТАСС сообщение газеты Yomiuri.



«В бюджетном запросе министерства обороны Японии на 2018 год содержится предложение о начале разработки новой управляемой противокорабельной ракеты, предназначенной специально для защиты японских островов. На эту цель, как подсчитали в оборонном ведомстве, потребуется 7,7 млрд иен (около $68,4 млн)», – говорится в статье.


Однако, отмечает газета, «характеристики противокорабельной ракеты во многом схожи с характеристиками ракеты, предназначенной для нанесения ударов по наземным целям», и поэтому в Токио обдумывают «возможность совмещения этих проектов в процессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».

В случае успешного проведения работ ракета может быть готова уже к 2022 году. Предполагается, что новую ракету с дальностью более 300 км будут запускать «как с наземной подвижной пусковой установки, так и с военных кораблей, истребителей и патрульных самолетов Kawasaki P-1».

Сообщается, что при принятии на вооружение она может быть использована «на отдаленных островах для нанесения ударов по кораблям потенциального противника». В случае же размещения на кораблях или самолетах ракета может быть применена и для удара по вражеским базам.

Вместе с тем «в правящих кругах Японии есть сомнения относительно необходимости обретения наступательных вооружений с учетом исключительно оборонительной военной стратегии страны». Поэтому, несмотря на опасения вокруг КНДР, упор будет сделан на обороне островов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:00
    В случае успешного проведения работ ракета может быть готова уже к 2022 году.
    интересно, а как хозяин на это посмотрит? это ж деньги мимо кассы
    Angel_and_Demon
    1. сибиралт Сегодня, 15:17
      Тогда уж лучше было начинать со строительства вигвамов. belay
      сибиралт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:34
        Цитата: сибиралт
        Тогда уж лучше было начинать со строительства вигвамов.

        не обижайте коренное население америки - они и так в резервациях могут только народными ремеслами заниматься
        Angel_and_Demon
    2. Громобой Сегодня, 15:28
      Цитата: Angel_and_Demon
      интересно, а как хозяин на это посмотрит? это ж деньги мимо кассы

      Спокойно себе испытывают и если изделие оказывается удачным ,то вооружают им свою национальную армию.Если не могут,то ведут совместные разработки и производство с США.В их военной доктрине главной угрозой обозначается Китай,поэтому вполне логично,что военные связи Японии и Америки будут только крепнуть,ведь старший союзник прикрывает их своим ядерным зонтиком и сложение их общих военных сил в регионе по сумме будет создавать необходимый паритет с Китаем.Поэтому "хозяином" США называть---значит сильно льстить им . Японцы и сами с усами и всегда себе на уме,имперские амбиции никуда не девались ,но только перемещены в экономику,где Япония №1 в АТО по вкладыванию инвестиций.Поправки в их конституцию могут сильно подкрепить эту экономическую мощь военной.
      Громобой
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:37
        согласен практически со все, но как то настораживает, сто когда япония хотела вывести свои средства из гособлигаций матрасов, случилась фокусима, это хоть и конспирология, но как то странно
        Angel_and_Demon
  2. 210окв Сегодня, 15:01
    Сейчас им заштатники покажут где раки...Не сметь срываться с крючка!
    210окв
  3. san4es Сегодня, 15:04
    Япония планирует начать разработку аналога «Томагавка»

    fool ...Лучше-бы МЧС усилили
    san4es
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:37
      Цитата: san4es
      .Лучше-бы МЧС усилили

      наше? laughing
      Angel_and_Demon
      1. san4es Сегодня, 16:13
        Цитата: Angel_and_Demon
        ...наше? laughing

        ...упор будет сделан на обороне островов.

        ...Цунами на "Фукусиме" + землетрясения с КНДР, - ивсё это на тонущих (потихоньку) Япостровах...Кому они нафиг нужны request
        san4es
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:15
          Цитата: san4es
          .Кому они нафиг нужны

          ну не скажите - у них вассаби вкусное laughing
          Angel_and_Demon
  4. роман66 Сегодня, 15:09
    назовут, поди, "нагината"?
    роман66
  5. Джек О’Нилл Сегодня, 15:15
    Ну так то свой ВПК развивать надо, правильной дорогой идут.

    в правящих кругах Японии есть сомнения относительно необходимости обретения наступательных вооружений с учетом исключительно оборонительной военной стратегии страны

    Даже при оборонной доктрине нужны наступательные средства. Если уйти в глухую оборону, то и помереть можно. Именно поэтому и нужны наступательные средства, чтобы наносить превентивные удары и контратаки.
    Джек О’Нилл
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:17
    Будет как и самолетом 5го покаления -свой проект засунут в долгий ящик, а купят те же "топоры "!
    Геркулесыч
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 15:31
    Флаг в руки и петлю на шею!Куда лезут,дурики...
    ВЕРЕСК
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:34
    Судя по новостям,поступающим из Японии,в последнее время,военная доктрина этой страны,стала постепенно меняться. Я правильно понимаю?
    Сибирский цирюльник
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