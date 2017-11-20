Вашингтон рассматривал возможность провокации в целях начала войны с СССР
Администрация США в 1962 году рассматривали возможность создания копий или приобретения советских самолетов с целью проведения атаки с их участием на американскую военную базу или базу союзников, сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченные материалы по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди.
В отчете говорится о прошедшей 22 марта 1962 года встрече, на которой обсуждался «вопрос, поднятый генеральным прокурором (Робертом Кеннеди), о возможности США изготовить или приобрести (копии) советских самолетов». Кроме генпрокурора в обсуждении вопроса участвовали «президент Джон Кеннеди, госсекретарь Дин Раск, директор ЦРУ Джон Маккоун, помощник президента США по национальной безопасности Макджордж Банди и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Лайман Лемнитцер».
Необходимость получения копий советских боевых самолетов объясняется следующими причинами: «Существует вероятность того, что такой самолет может использоваться в операциях по введению (авиации) противника в заблуждение», а также для «внезапного нападения на вражеские объекты или провокационных действий, в ходе которых советские самолеты будут атаковать американские или дружественные объекты, что послужит предлогом для интервенции США».
Об изучении Вашингтоном возможности использовать копии советских самолетов для подобной акции рассказал еще в 2001 году историк Роберт Даллек в своей книге «Джон Кеннеди. Незаконченная жизнь. 1917-1963. При этом автор утверждал, что идея эта возникла не у генпрокурора Роберта Кеннеди, а у директора ЦРУ Маккоуна.
В отчете говорится о прошедшей 22 марта 1962 года встрече, на которой обсуждался «вопрос, поднятый генеральным прокурором (Робертом Кеннеди), о возможности США изготовить или приобрести (копии) советских самолетов». Кроме генпрокурора в обсуждении вопроса участвовали «президент Джон Кеннеди, госсекретарь Дин Раск, директор ЦРУ Джон Маккоун, помощник президента США по национальной безопасности Макджордж Банди и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Лайман Лемнитцер».
Необходимость получения копий советских боевых самолетов объясняется следующими причинами: «Существует вероятность того, что такой самолет может использоваться в операциях по введению (авиации) противника в заблуждение», а также для «внезапного нападения на вражеские объекты или провокационных действий, в ходе которых советские самолеты будут атаковать американские или дружественные объекты, что послужит предлогом для интервенции США».
Об изучении Вашингтоном возможности использовать копии советских самолетов для подобной акции рассказал еще в 2001 году историк Роберт Даллек в своей книге «Джон Кеннеди. Незаконченная жизнь. 1917-1963. При этом автор утверждал, что идея эта возникла не у генпрокурора Роберта Кеннеди, а у директора ЦРУ Маккоуна.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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