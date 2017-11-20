16:31 20 ноября

Вашингтон рассматривал возможность провокации в целях начала войны с СССР

Администрация США в 1962 году рассматривали возможность создания копий или приобретения советских самолетов с целью проведения атаки с их участием на американскую военную базу или базу союзников, сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченные материалы по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди.

Слева направо: Генеральный прокурор США Роберт Ф. Кеннеди, директор ФБР Эдгар Гувер; президент США Джон Ф. Кеннеди.

В отчете говорится о прошедшей 22 марта 1962 года встрече, на которой обсуждался «вопрос, поднятый генеральным прокурором (Робертом Кеннеди), о возможности США изготовить или приобрести (копии) советских самолетов». Кроме генпрокурора в обсуждении вопроса участвовали «президент Джон Кеннеди, госсекретарь Дин Раск, директор ЦРУ Джон Маккоун, помощник президента США по национальной безопасности Макджордж Банди и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Лайман Лемнитцер».


Необходимость получения копий советских боевых самолетов объясняется следующими причинами: «Существует вероятность того, что такой самолет может использоваться в операциях по введению (авиации) противника в заблуждение», а также для «внезапного нападения на вражеские объекты или провокационных действий, в ходе которых советские самолеты будут атаковать американские или дружественные объекты, что послужит предлогом для интервенции США».

Об изучении Вашингтоном возможности использовать копии советских самолетов для подобной акции рассказал еще в 2001 году историк Роберт Даллек в своей книге «Джон Кеннеди. Незаконченная жизнь. 1917-1963. При этом автор утверждал, что идея эта возникла не у генпрокурора Роберта Кеннеди, а у директора ЦРУ Маккоуна.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. maxim947 Сегодня, 15:43
    Веками ничего не меняется, мы всегда мешали..)) Вот по этому случаю немного накрапал:

    Веков с десяток симбиоза
    Руси и западного мира
    Давайте выйдем из наркоза
    Из плена едкого эфира

    Мы разные, причем глубинно
    Не нужен нам чужой устав
    Вы жаждите с лицом невинным
    Остановить здесь свой состав
    Оставив после - лишь пустырь
    Спалив дотла наш монастырь.

    В Вас ненависть сидит занозой
    Лишь от наличия славян
    Уймитесь со своей угрозой
    Заткните памяти изъян
    maxim947
    1. 210окв Сегодня, 15:47
      Чего ещё ждать от нации авантюристов,махинаторов и убийц?
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 16:00
        Так они этим методом пользуются постоянно , организовывают провокацию и развязывают войну , но СССР и сегодняшняя Россия это не третьесортное государство типа Вьетнама , пока боятся.
        Идущий
        1. MoJloT Сегодня, 16:22
          причем очень любят использовать самолеты, перл-харбор, 11 сентября...
          MoJloT
      2. Burbon Сегодня, 16:06
        Цитата: 210окв
        Чего ещё ждать от нации авантюристов,махинаторов и убийц?

        да какая они нация??...весь сброд и ворье за не большим исключением поехал туда искать счастье... - это нация???.....где их история??.....
        Burbon
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:47
      Цитата: maxim947
      Заткните памяти изъян

      а памяти у них давно уже нету, в том месте, каким они думают, она природой не заложена laughing
      Angel_and_Demon
      1. maxim947 Сегодня, 15:49
        пускай работают над этим))
        maxim947
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:57
          Цитата: maxim947
          пускай работают над этим))

          стараются
          Angel_and_Demon
    3. Ami du peuple Сегодня, 15:58
      Цитата: maxim947
      Уймитесь со своей угрозой
      Заткните памяти изъян
      Разрешите перефразировать последнюю строчку?
      "Заткните, блин, дерьма фонтан!"
      А с памятью, уверяю, у них всё в полном порядке....
      Ami du peuple
      1. maxim947 Сегодня, 16:00
        Одно - следствие другого))
        maxim947
  2. Mahma Сегодня, 15:43
    Атамстить хател, да?
    Mahma
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:51
    Цитата: Mahma
    Атамстить хател, да?

    "АБВГДейку" смотрел? Нет? Тогда, букварь в помощь!
    Сибирский цирюльник
    1. Mahma Сегодня, 15:59
      Цитата: Сибирский цирюльник
      букварь в помощь
      Вот спасибо, даёте частные уроки? Буду местных "навладеющих" посылать. К Вам. На урок.
      Кстати Сибирским языком владеете?
      Mahma
      1. ul_vitalii Сегодня, 16:09
        У него кулак сибирский и глаз не промах.
        ul_vitalii
  4. Hariton Laptev Сегодня, 15:55
    Не надо далеко ходить, они и сейчас наверняка что то подобное замышляют не даром вдоль наших границ ,так же как и когда то фашисты, американцы стягивают свои войска.
    Hariton Laptev
  5. Masya Masya Сегодня, 16:00
    Все время своего существования спят и видят, что Россия пала...
    будут атаковать американские или дружественные объекты, что послужит предлогом для интервенции США

    Да и методы не меняются... провокациями как занимались, так и занимаются... и сейчас под сукном какой- нибудь планчик лежит...
    Masya Masya
    1. Mahma Сегодня, 16:08
      Цитата: Masya Masya
      и сейчас под сукном какой- нибудь планчик лежит.
      И правильно что лежит, и если б под сукном генштаба России не лежал аналогичный план, ату его, ату. Но он лежит. Уверяю вас.
      Mahma
      1. Masya Masya Сегодня, 16:26
        Не сомневаюсь... иначе как от этих зарвавшихся отбиваться то?
        Masya Masya
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:14
    Раскрыт мегасекрет полишенеля fool !Как будто это сложно было понять, что страна -общепланетный правокатор, не попытается втиснуть СССР в новую войну. .
    Геркулесыч
  7. Евродав Сегодня, 16:14
    Цитата: Burbon
    Цитата: 210окв
    Чего ещё ждать от нации авантюристов,махинаторов и убийц?

    да какая они нация??...весь сброд и ворье за не большим исключением поехал туда искать счастье... - это нация???.....где их история??.....

    И плюс моисеевы проходимцы, вообще чумовой расклад!
    Евродав
  8. Евродав Сегодня, 16:16
    Цитата: Mahma
    Цитата: Masya Masya
    и сейчас под сукном какой- нибудь планчик лежит.
    И правильно что лежит, и если б под сукном генштаба России не лежал аналогичный план, ату его, ату. Но он лежит. Уверяю вас.

    Трясутся коленки то, уверятель?
    Евродав
  9. Евродав Сегодня, 16:25
    Цитата: maxim947
    пускай работают над этим))

    Вот над этим(местом где у них память) они работают продуктивно, вон задний привод в почете у них!
    Евродав
  10. Евродав Сегодня, 16:27
    Цитата: Mahma
    Атамстить хател, да?

    Уймись, нечто!
    Евродав
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