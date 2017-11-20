Посол США в РФ: Встречи с разными политическими силами в стране - это нормально

Это нормальный ход дипломатической работы. И когда я был послом в Сингапуре, в Китае, губернатором штата Юта, я всегда старался встречаться с людьми, придерживающимися различных мнений. Я не думаю, что могут быть такие обвинения. Если посол не будет слышать разные мнения, его работа не будет полной.

Американская политическая логика: посол России встречается с кем-либо из представителей политических кругов или бизнеса США – «российское вмешательство во внутренние дела»; американский посол встречается с российскими политиками – «демократия, нормальная практика».Журналисты телеканала «Россия 1» попросили прокомментировать первый визит посла США в Екатеринбург, где Джон Хантсман встретился с губернатором региона и мэром Екатеринбурга. ТАСС цитирует посла Хантсмана:По словам Хантсмана, он высказывает недоумение по поводу того, почему в России его встречи с представителями оппозиционных кругов могут расцениваться как попытка вмешательства в будущие президентские выборы в РФ.Как уже было отмечено, зато в США любой контакт российского посла с кем-либо из американских граждан расценивается чуть ли не в качестве прямого шпионажа. Можно себе представить, какую истерику бы закатили русофобы в Конгрессе, если бы посол РФ в США Антонов хотя бы попытался встретиться с губернатором одного из американских штатов.