20:48 20 ноября

Посол США в РФ: Встречи с разными политическими силами в стране - это нормально

Американская политическая логика: посол России встречается с кем-либо из представителей политических кругов или бизнеса США – «российское вмешательство во внутренние дела»; американский посол встречается с российскими политиками – «демократия, нормальная практика».

Журналисты телеканала «Россия 1» попросили прокомментировать первый визит посла США в Екатеринбург, где Джон Хантсман встретился с губернатором региона и мэром Екатеринбурга.

ТАСС цитирует посла Хантсмана:
Это нормальный ход дипломатической работы. И когда я был послом в Сингапуре, в Китае, губернатором штата Юта, я всегда старался встречаться с людьми, придерживающимися различных мнений. Я не думаю, что могут быть такие обвинения. Если посол не будет слышать разные мнения, его работа не будет полной.



Посол США в РФ: Встречи с разными политическими силами в стране - это нормально


По словам Хантсмана, он высказывает недоумение по поводу того, почему в России его встречи с представителями оппозиционных кругов могут расцениваться как попытка вмешательства в будущие президентские выборы в РФ.

Как уже было отмечено, зато в США любой контакт российского посла с кем-либо из американских граждан расценивается чуть ли не в качестве прямого шпионажа. Можно себе представить, какую истерику бы закатили русофобы в Конгрессе, если бы посол РФ в США Антонов хотя бы попытался встретиться с губернатором одного из американских штатов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. 210окв Сегодня, 16:55
    Интересный вопрос.А какая ещё есть ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА у нас в России?Есть "политики и политички",возомнившие себя "силой"..
    210окв
    1. 79807420129 Сегодня, 17:03
      где Джон Хантсман встретился с губернатором региона и мэром Екатеринбурга.

      На встречу с подопечными первым делом полетел. negative
      79807420129
      1. Идущий Сегодня, 17:12
        Они продолжают вынашивать идею оторвать от России все что восточнее Уральских гор.
        Идущий
        1. Дембель77 Сегодня, 17:46
          Американская политическая логика: посол России встречается с кем-либо из представителей политических кругов или бизнеса США – «российское вмешательство во внутренние дела»; американский посол встречается с российскими политиками – «демократия, нормальная практика».
          США - государство ложной демократии, фальшивой свободы слова и двойных стандартов в международной политике. И это упорно не хотят признавать господа из Вашингтона.
          По их совершенно искреннему убеждению, основы мира в том и состоят, что только у Запада есть право судить и менять правила по ходу пьесы, только его суждения являются верными и безоговорочными к принятию всеми остальными, только он является абсолютным и незыблемым моральным авторитетом, способным судить, что является СМИ, а что — орудием враждебной иностранной пропаганды.
          Однако главная проблема, пожалуй, даже не в том, что у США и их представителей доминируют подобные убеждения. Самой серьезной проблемой является то, что у них остаются эти убеждения, даже несмотря на масштабные и абсолютно зримые изменения в мире в последние годы, изменения, которые, казалось бы, должны были бы донести до них необходимость коррекции своих взглядов и приспосабливания к новым реалиям.
          Дембель77
        2. словак Сегодня, 19:21
          Тогда почему в Екатеринбурге, например, рулят Гозманы?
          словак
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:40
        Цитата: 79807420129
        На встречу с подопечными первым делом полетел.

        вот по этому - первым делом и надо этого подопечного под опеку взять, а еще лучше будет если под охрану - где нибудь на колыме am
        Angel_and_Demon
        1. Pirogov Сегодня, 17:45
          Цитата: Angel_and_Demon
          вот по этому - первым делом и надо этого подопечного под опеку взять, а еще лучше будет если под охрану - где нибудь на колыме

          Давно пора ,чего ждать когда за этих гни.д люди гибнуть начнут.
          Pirogov
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:47
            Цитата: Pirogov
            Давно пора ,чего ждать когда за этих гни.д люди гибнуть начнут.

            полностью с вами согласен good
            Angel_and_Demon
        2. 79807420129 Сегодня, 17:46
          Цитата: Angel_and_Demon
          вот по этому - первым делом и надо этого подопечного под опеку взять, а еще лучше будет если под охрану - где нибудь на колыме

          Сделать точно так же как полосатые,раз орут что вмешиваемся в их выборы,то и нам надо так же,встретился с этими оболтусами,все нахрен-штатовский агент,со всеми вытекающими. yes
          79807420129
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:48
            Цитата: 79807420129
            со всеми вытекающими.

            а все вытекающие - измена Родине request
            Angel_and_Demon
            1. 97110 Сегодня, 18:09
              Цитата: Angel_and_Demon
              а все вытекающие - измена Родине

              Это давно уже не преступление в РФ. И административным правонарушением не является. Это давно уже просто бизнес - ничего личного. Посмотришь на "бизнесменов" - тяжко им по жизни. Харя в телевизор не влезает. Но - не преступник. Успешный бизнесмен.
              97110
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:11
                Цитата: 97110
                Харя в телевизор не влезает.

                вот по этому и тяжко - это ж надо всунуть lol
                Angel_and_Demon
    2. Монос Сегодня, 17:56
      Всё нормально - Хантсман тоже агент Кремля. Он для Кремля "метит" жертв политического террора. В связи с этим возникает вопрос: "О чём старина Маккейн шепчется с Хантсманом? Уж не агент ли он Кремля?"
      Монос
    3. Николай Грек Сегодня, 18:59
      Цитата: 210окв
      Интересный вопрос.А какая ещё есть ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА у нас в России?Есть "политики и политички",возомнившие себя "силой"..

      в принципе, у америкосов тоже одна политическая сила, а сказки про демократию и многопартийность - это в пользу бедных!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  2. Венд Сегодня, 16:55
    Раз это нормально, то пора вам заткнуться по поводу Трампа. Однако что-то этого не видно. Разберитесь у себя в стране, а со своей оппозицией мы разберемся сами.
    Венд
    1. stalkerwalker Сегодня, 17:20
      Цитата: Венд
      Раз это нормально, то пора вам заткнуться по поводу Трампа. Однако что-то этого не видно

      Публично объявить о расследовании ФСБ в отношении тех лиц, которые встречаются с послом.
      "Дело Кисляка" - зеркально....
      stalkerwalker
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:41
        Цитата: stalkerwalker
        Публично объявить о расследовании ФСБ в отношении тех лиц, которые встречаются с послом.

        good good good
        Angel_and_Demon
      2. Kurare Сегодня, 17:42
        Цитата: stalkerwalker
        Публично объявить о расследовании ФСБ в отношении тех лиц, которые встречаются с послом.
        "Дело Кисляка" - зеркально....

        good good good Именно это и надо делать - абсолютно зеркальные действия. Сделать посла США "неприкасаемым". А потом, с той же невозмутимостью говорить: "посол провокатор, шпион ЦРУ, главный троль Госдепа.
        Kurare
    2. антивирус Сегодня, 17:43
      он же Хантсман! кто же его посадил в особняк ? куда хочет туда и ездит.
      а 5-10 лет назад наших не ограничивали в свободе контактов?- поздно о равноправии вспомнили;
      и равно-удаленности от влиятельных групп в стране пребывания
      антивирус
  3. DEZINTO Сегодня, 16:58
    и мэром Екатеринбурга


    Ну конечно туда где "Ельцин-центр" помчался.
    DEZINTO
    1. 210окв Сегодня, 17:03
      Надо срочно это "ссакральное место"перепрофилировать..
      Цитата: DEZINTO
      и мэром Екатеринбурга


      Ну конечно туда где "Ельцин-центр" помчался.
      210окв
      1. Клебер Сегодня, 17:26
        Цитата: 210окв
        Надо срочно это "ссакральное место"перепрофилировать..


        В общественный туалет.
        Клебер
        1. Балу Сегодня, 17:36
          Цитата: Клебер
          Цитата: 210окв
          Надо срочно это "ссакральное место"перепрофилировать..


          В общественный туалет.

          Почему в туалет? А за Уралом есть мемориал в память о тех 12 летних мальчишках и девчонках, которые по 2-3 смены работали во время ВОВ на оборонных предприятиях?
          Балу
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:42
          Цитата: Клебер
          В общественный туалет.

          ну нельзя же так жестоко - лучше в стойку шасси laughing
          Angel_and_Demon
  4. svp67 Сегодня, 17:01
    Это нормальный ход дипломатической работы
    Ну раз так, то надо по образу американцев ЗАТРАВИТЬ всех тех, с кем он встречался, что бы сделать фигуру американского посла "токсичной"... Пора делать ЗЕРКАЛЬНЫЕ ответы на их действия.
    svp67
    1. sir_obs Сегодня, 17:20
      Вот вот, чтобы шарахались от америкоса, как от тифозного.
      Пора бы уже начать свою компанию по расследованию и преследованию вмешательства сша.
      sir_obs
      1. cniza Сегодня, 17:57
        Забавные они ребята это их и погубит.
        cniza
  5. solzh Сегодня, 17:03
    Двойные стандарты в действие. Им можно, нам нельзя.
    solzh
  6. was-witek Сегодня, 17:05
    При малейшем ограничении под надуманными предлогами каких-либо встреч нашего посла в США с любыми представителями различных политических групп запретить такие встречи для посла США в России...
    was-witek
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:05
    Это у них что за голубые таблетки "виа-гра на Маккейнятину "? wassat
    Геркулесыч
  8. Masya Masya Сегодня, 17:15
    всегда старался встречаться с людьми, придерживающимися различных мнений.

    Вот это откровение! а как же?
    США предлагают лишать статуса союзника страны, "неправильно" голосующие в ООН

    Есть два мнения- одно неправильное, другое штатов lol
    Masya Masya
  9. Старый военрук Сегодня, 17:20
    Ну ту-у-пые эти русские. Никак не хотят понять, что это американский посол. Он активно разносит американскую демократию. А русские в США могут разносить только пропаганду, враждебную США. И вот вместо благодарности они поднимают хай и осуждают великую страну, светоч для всех отсталых варваров. Вон как Украина продвинулась на пути демократии. Делайте выводы.
    Старый военрук
  10. saturn.mmm Сегодня, 17:25
    Непонятно почему до сих пор посол США разъезжает по России где ему заблагорассудится, где зеркальный ответ?
    saturn.mmm
    1. japs Сегодня, 17:35
      Вы верно подметили. Недавно читал, что нашему после Антонову строят разные препятствия.
      Официальные лица отказываются от встреч и т.д.
      Полезно бы Путину намекнуть либеральным мерам о некоторых последствиях их встреч с "дерьмократоносцем" из Матрассии.
      japs
  11. mikh-korsakov Сегодня, 17:28
    Встречаться, пусть встречается, но сидит там молча. Никакой агитации и тем более раздачи печенюшек.
    mikh-korsakov
  12. ОТДЕЛ-М3 Сегодня, 17:38
    Ну пусть встречается, скоро очередь в посольство будет выстраиваться из "наших дерьмократов" надеясь на подачку на "борьбу к кровавым режимом" ..Интересно будет наблюдать!
    ОТДЕЛ-М3
  13. BAI Сегодня, 17:47
    если бы посол США Антонов хотя бы попытался встретиться с губернатором одного из американских штатов.

    Да там губернатор немедленно бы наделал полные штаны и бежал бы от Антонова, как черт от ладана.
    А вообще - непонятно. Они ограничивают наших дипломатов в перемещениях и встречах (Матвиенко не дипломат, но ее ограничили в передвижениях даже не в США, а в пределах Нью-Йорка), а мы разрешаем им кататься по всей стране.
    BAI
  14. Евродав Сегодня, 17:57
    Цитата: Pirogov
    Цитата: Angel_and_Demon
    вот по этому - первым делом и надо этого подопечного под опеку взять, а еще лучше будет если под охрану - где нибудь на колыме

    Давно пора ,чего ждать когда за этих гни.д люди гибнуть начнут.

    То, блин, никчемных горе-оппозиционеров возле консульств США высматривают, а этому золотой ..... колпаку ,вот так вот можно оказывается!
    Евродав
  15. LPD17 Сегодня, 18:20
    Антонов чего ж не встречается сТехасом?))).. для начала
    LPD17
  16. Pacifist Сегодня, 18:47
    Посол ОШИ в очередной раз доказал, что пасётся в Ебурге. Не пора прикрыть консульство в Ебурге и поглядеть как пристных начнет корёжить от отсутствия хозяев рядом? И задать предметные вопросы этим господам на тему такого интереса американцев к контактам с ними.
    Pacifist
  17. 16112014nk Сегодня, 19:23
    Сами российские власти проводят двойную политику: у Антонова нет указаний на проведение встреч с ам-кими губернаторами и политиками, а в России - послу США "зелёный свет" по всей стране.
    16112014nk
  18. razved Сегодня, 20:16
    Может надо по примеру мериканцив поднять волну по дискредитации этих "политических сил" и убрать их из политики?
    razved
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