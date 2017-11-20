СМИ США выявили схему обхода санкций против компаний, торгующих с КНДР
Американское издание Financial Times выходит с материалом, которые представляет в качестве разоблачения. Американские репортёры заявляют, что, несмотря на санкции в отношении Северной Кореи, зарубежные компании продолжают осуществлять с КНДР торгово-экономические контакты. Отмечено, что взаимодействовать с Пхеньяном продолжают и те компании, в отношении которых США ранее уже накладывали санкции.
В материале говорится о том, что компании ведут торговлю с Северной Кореей через юрлица, зарегистрированные в свободной экономической зоне КНР – Гонконге. Отмечается, что именно в таком формате сегодня работают как минимум 16 компаний, находящихся под санкционным давлением со стороны Минфина США и других американских структур.
Financial Times пишет, что Китай якобы хочет воспрепятствовать такого рода торговле, но законы ЗСТ и иное либеральное законодательство в отношении Гонконга (Сянгана) не позволяют вмешиваться в бизнес, осуществляемый через эти территории.
Американские журналисты, ссылаясь на источники в политических элитах США, сообщают о том, что Вашингтон будет добиваться от Пекина ужесточения мер против компаний, реализующих такого рода схемы торговли с КНДР. Получается, что США теперь будут сами подталкивать Китай к отмене либерального законодательства в отношении Гонконга?..
В материале говорится о том, что компании ведут торговлю с Северной Кореей через юрлица, зарегистрированные в свободной экономической зоне КНР – Гонконге. Отмечается, что именно в таком формате сегодня работают как минимум 16 компаний, находящихся под санкционным давлением со стороны Минфина США и других американских структур.
Financial Times пишет, что Китай якобы хочет воспрепятствовать такого рода торговле, но законы ЗСТ и иное либеральное законодательство в отношении Гонконга (Сянгана) не позволяют вмешиваться в бизнес, осуществляемый через эти территории.
Американские журналисты, ссылаясь на источники в политических элитах США, сообщают о том, что Вашингтон будет добиваться от Пекина ужесточения мер против компаний, реализующих такого рода схемы торговли с КНДР. Получается, что США теперь будут сами подталкивать Китай к отмене либерального законодательства в отношении Гонконга?..
Использованы фотографии: http://kcna.kp
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