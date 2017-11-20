20:48 20 ноября

СМИ США выявили схему обхода санкций против компаний, торгующих с КНДР

Американское издание Financial Times выходит с материалом, которые представляет в качестве разоблачения. Американские репортёры заявляют, что, несмотря на санкции в отношении Северной Кореи, зарубежные компании продолжают осуществлять с КНДР торгово-экономические контакты. Отмечено, что взаимодействовать с Пхеньяном продолжают и те компании, в отношении которых США ранее уже накладывали санкции.

В материале говорится о том, что компании ведут торговлю с Северной Кореей через юрлица, зарегистрированные в свободной экономической зоне КНР – Гонконге. Отмечается, что именно в таком формате сегодня работают как минимум 16 компаний, находящихся под санкционным давлением со стороны Минфина США и других американских структур.

Financial Times пишет, что Китай якобы хочет воспрепятствовать такого рода торговле, но законы ЗСТ и иное либеральное законодательство в отношении Гонконга (Сянгана) не позволяют вмешиваться в бизнес, осуществляемый через эти территории.


СМИ США выявили схему обхода санкций против компаний, торгующих с КНДР


Американские журналисты, ссылаясь на источники в политических элитах США, сообщают о том, что Вашингтон будет добиваться от Пекина ужесточения мер против компаний, реализующих такого рода схемы торговли с КНДР. Получается, что США теперь будут сами подталкивать Китай к отмене либерального законодательства в отношении Гонконга?..

Использованы фотографии: http://kcna.kp
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Комментарии 44

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  1. ОТДЕЛ-М3 Сегодня, 17:17
    СССР тоже было все в санкциях, но как то обходились , опыт у нас огромный с 1917 года!
    ОТДЕЛ-М3
    1. Teberii Сегодня, 17:25
      Гонконг бомбить не получится ,а наверное ручки потирают.Китайцы сами санкции положуть,мало не покажется.
      Teberii
      1. Ин100грамм Сегодня, 18:07
        Цитата: Teberii
        Китайцы сами санкции положуть,мало не покажется.

        У китайцев свои интересы в СК. Им гемор у своих границ не нужен. Вряд ли "положуть". Либерализм и бизнес. Беженцы им точно не нужны, как и нам.
        Ин100грамм
        1. Елена Захарова Сегодня, 19:25
          Цитата: Ин100грамм
          У китайцев свои интересы в СК.

          Безусловно вы правы.
          Для Китая КНДР фактически как буферная зона, и хоть только частично прикрывает северную часть Китая, тем не менее зона получилась закрытой для любопытных американских глаз.
          Елена Захарова
    2. Burbon Сегодня, 17:27
      Цитата: ОТДЕЛ-М3
      СССР тоже было все в санкциях

      как не грустно, но где щас СССР?...так что Виталька тут ты не прав!!!....очередная реинкарнация?....не устал?))....
      Burbon
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:53
        как не грустно, но где щас СССР?


        СССР не стало не из-за санкций, а из-за недовольных клоунов, которым, как показалось, КПСС украло МИЛЛИАРДЫ прямо из их карманов. Ну сейчас клоуны недалеко ушли. Так же думают что если бы не правительство - они бы были богатыми як янки или швейцарцы.

        Ну и помимо горланящих клоунов всегда есть разведки иностранных государств, которые клоунам дают темы для размышлений, рисуют классные демотиваторы и придумывают анекдоты. Комплексная и грамотная работа. Графики всевозможные рисуют, для цитирования актерам. Вкидывают в информационное пространство лозунги в стиле - Хватит Кормить Кавказ. Москва - не Россия и прочее. Клоуны подхватывают, клоунам нравится думать что их обворовали, а не то что надо учится, совершенствоваться и искать проблемы в себе.

        Под Санкциями СССР был с первого дня существования.

        Когда тут начнут клоунов-революционеров отправлять на добычу, тогда и санкции пережить будет проще.

        В этой стране всегда видимо было так и будет. Внешний враг будет разгромлен - а вот со своими клоунами миндальничаем. Надо как в Китае было сделать. И время от времени проводить чистки от паникеров да актеров.

        как не грустно, но где щас СССР?...так что Виталька тут ты не прав!!!....очередная реинкарнация?....не устал?))....


        причем я уверен, Михан в рядах клоунов в 90-е на площадях не скакал. Но тут есть такие персонажи, которые скакали - а сейчас у них Путин виноват и они сидят тут с погонами цифровыми рассказывают истории


        с-т Petrov
        1. Burbon Сегодня, 18:04
          Цитата: с-т Petrov
          СССР не стало не из-за санкций

          так я не понял...из-за чего не стало СССР?...про каких клоунов вы говорите?...помню нефть стала стоить копейки и экономика ушла на дно...и стройные ряды коммунистов вдруг перестали быть стройными
          Цитата: с-т Petrov
          Когда тут начнут клоунов-революционеров отправлять на добычу

          опять не понял про клоунов, но вот воров надо отправлять работать под конвоем
          Цитата: с-т Petrov
          И время от времени проводить чистки от паникеров да актеров.

          вы имеете в виду смену(ротацию) руководителей заводов, губернаторов, правительства, президента или как это делал Ежов - Берия??
          Burbon
          1. с-т Petrov Сегодня, 18:07
            да все вы поняли. что вы тут комедию строите?

            или вы сейчас мне расскажите тут историю про то, как СССР не стало из-за ценника на нефть? Вон там тоже про ротацию написано) Не Вы там с плакатом стоите?

            Свободолюбивые неполживцы. Ротация им важна ***



            вот такие же. Счетоводы коррупции, слушатейли радио "Свобода" и искатели воров. Сейчас Алеша или другой клоун вам еще какую папку про коррупцию принесет и побежите свергать власть на радость иностранным разведкам да государствам. Русских же силой не сломить - поэтому им помогут клоуны внутри страны.

            Дело в котором много ума не надо - как раз для оппозиционеров.

            с-т Petrov
            1. Burbon Сегодня, 18:15
              Цитата: с-т Petrov
              да все вы поняли. что вы тут комедию строите?

              зачем хамить?
              Цитата: с-т Petrov
              или вы сейчас мне расскажите тут историю про то, как СССР не стало из-за ценника на нефть?

              не буду...хотел вашу версию услышать
              Burbon
            2. Николай Грек Сегодня, 18:47
              Цитата: с-т Petrov
              Не Вы там с плакатом стоите?

              lol lol lol lol lol lol good good good
              Николай Грек
          2. Вадим237 Сегодня, 19:29
            "Не понял...из-за чего не стало СССР." Из за плановой экономики - 70 % ВВП тратили на оборонку и больше 50% того что производили в стране, уходило на халяву для половины мира - в кредит, возврат которого не требовался.
            Вадим237
            1. sabakina Сегодня, 20:17
              Ну и причём тут плановая экономика? В СССР всегда знали, сколько стране надо юристов, бухгалтеров, инженеров. А щас? Юристов как собак нерезаных, а у станка работать некому. Всё говорили, рынок всё сам разрулит и наладит. Щяс! 26 лет выплыть не можем! А напомните ка, что у нас было построено к 1943 году?
              sabakina
        2. ОТДЕЛ-М4 Сегодня, 19:02
          Цитата: с-т Petrov
          причем я уверен, Михан в рядах клоунов в 90-е на площадях не скакал. Но тут есть такие персонажи, которые скакали - а сейчас у них Путин виноват и они сидят тут с погонами цифровыми рассказывают истории

          Я за ГКЧП был, хотя трусами они оказались ..
          Спасибо Петров! Заклювали меня здесь..."умники и всезнайки"..Ну да ладно..
          ОТДЕЛ-М4
          1. sabakina Сегодня, 20:19
            Михан, я тоже за ГКЧП, разве что не молился...Жаль, звёзды не сошлись.
            sabakina
      2. ОТДЕЛ-М4 Сегодня, 18:58
        Цитата: Burbon
        Цитата: ОТДЕЛ-М3
        СССР тоже было все в санкциях

        как не грустно, но где щас СССР?...так что Виталька тут ты не прав!!!....очередная реинкарнация?....не устал?))....

        СССР в наших душах и плодами труда(наших отцов и прадедов ) мы до сих пор пользуемся ..
        Да еще некоторые успевают хаять...
        А у меня все нормально бурбочик ! soldier
        ОТДЕЛ-М4
  2. Mavrikiy Сегодня, 17:17
    СМИ США выявили схему обхода санкций против компаний, торгующих с КНДР
    Ну тупые! .... Или это до меня сказано? Или у них всегда так...
    Mavrikiy
    1. Pirogov Сегодня, 17:23
      Цитата: Mavrikiy
      СМИ США выявили схему обхода санкций против компаний, торгующих с КНДР
      Ну тупые! .... Или это до меня сказано? Или у них всегда так...

      Они то тупые но вот нам от этого как то не легче.
      Pirogov
  3. 210окв Сегодня, 17:17
    Интересно,какие рычаги давления у заштатников на Китай?
    210окв
    1. ОТДЕЛ-М3 Сегодня, 17:28
      Цитата: 210окв
      Интересно,какие рычаги давления у заштатников на Китай?

      Практически никаких...Только бомбить,если жить надоело..!
      ОТДЕЛ-М3
    2. Masya Masya Сегодня, 17:46
      Цитата: 210окв
      Интересно,какие рычаги давления у заштатников на Китай?

      Пойдут проторенной дорожкой, санкции наложат... wink
      Masya Masya
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:56
        а как китай потребует вернуть
        Китай. На его долю приходится 23% от объема внешнего долга, что равно 1,3 триллиона долларов.
        Angel_and_Demon
        1. Masya Masya Сегодня, 18:01
          Так штаты санкциями раскидывается налево и направо не думая... санкциии, кому санкции...
          Masya Masya
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:03
            так тут не санкции потребуют - а денюшку, и если не зеленую, а другую свободно конвертируемую, то и станок не поможет request
            Angel_and_Demon
        2. Viktorfi Сегодня, 18:34
          Цитата: Angel_and_Demon
          как китай потребует вернуть


          Не потребует. Экономика США связана с Китаем очень сильно, не говоря уж о заводах США в Китае, которые приносят Китаю миллиарды.
          Viktorfi
      2. Ин100грамм Сегодня, 18:09
        Цитата: Masya Masya
        санкции наложат.

        Ну да, себе в штаны laughing
        Ин100грамм
      3. Ил-18 Сегодня, 20:01
        Цитата: Masya Masya
        Цитата: 210окв
        Интересно,какие рычаги давления у заштатников на Китай?

        Пойдут проторенной дорожкой, санкции наложат... wink

        Кстати, в плане выполнения обещаний Трампа по поводу создания рабочих мест с возвращением производств в США, хорошая мысль.
        Ил-18
        1. Masya Masya Сегодня, 20:08
          Быстро сказка сказывается, но не быстро дело делается...
          Masya Masya
    3. Вадим237 Сегодня, 19:31
      Все производства своих брендов, США может забрать из Китая.
      Вадим237
      1. Ил-18 Сегодня, 20:03
        Цитата: Вадим237
        Все производства своих брендов, США может забрать из Китая.

        Вот!
        Ил-18
  4. DEZINTO Сегодня, 17:24
    Вашингтон будет добиваться от Пекина ужесточения мер против компаний, реализующих такого рода схемы торговли с КНДР.


    ммхахаха, тут я чаем поперхнулся. ))))
    DEZINTO
  5. svp67 Сегодня, 17:25
    А ввести санкции против Гонконга США не смогут, это значить просто толкнуть его в объятия большого Китая... Короче, ай да КНР, молодцы. Китайцы обыгрывают американов на их же поле, да их же инструментами...
    svp67
    1. andrewkor Сегодня, 17:35
      С 1997г.Гонконг в составе КНР на правах широкой автономии до 2047г.Гонконг встроен в экономику Китая на прнципе "Одна страна две системы"!
      andrewkor
      1. svp67 Сегодня, 17:38
        Цитата: andrewkor
        С 1997г.Гонконг в составе КНР

        Да, но в очень широкой автономии...
        Цитата: andrewkor
        .Гонконг встроен в экономику Китая на прнципе "Одна страна две системы"!

        Еще нет. Вхождение только осуществляется...Гонконг - "окно в мир капитала" для КНР.
        svp67
      2. Идущий Сегодня, 17:40
        Цитата: svp67
        А ввести санкции против Гонконга США не смогут, это значить просто толкнуть его в объятия большого Китая... Короче, ай да КНР, молодцы. Китайцы обыгрывают американов на их же поле, да их же инструментами...


        Да Китай учел все прошлые ошибки и теперь применяет на практике.
        Идущий
    2. Вадим237 Сегодня, 19:32
      Вообще Гонконг это столица мировой контрабанды.
      Вадим237
      1. Ил-18 Сегодня, 20:06
        И производства контрафакта отличного качества, фиг отличишь.
        Ил-18
  6. Евродав Сегодня, 17:49
    Цитата: 210окв
    Интересно,какие рычаги давления у заштатников на Китай?

    А как давить? Это особая зона, кстати под наглосаксами же и была, как же основы демократии и прочая шняга? И не так давно там беспорядки были, тоже ведь неспроста? И попадают матрасы все чаще в свой же капкан, отсюда и двойные стандарты...
    Евродав
  7. pvv113 Сегодня, 17:54
    законы ЗСТ и иное либеральное законодательство в отношении Гонконга (Сянгана) не позволяют вмешиваться в бизнес

    Вот бумеранг к англосаксам и вернулся laughing
    pvv113
  8. Геркулесыч Сегодня, 18:07
    Ага, вот вам и капитализм во всей его красе -прибыли на первом месте, а некая пресловутая"национальная безопасность " бизнесу только во вред!
    Геркулесыч
  9. Костадинов Сегодня, 18:17
    Отмечено, что взаимодействовать с Пхеньяном продолжают и те компании, в отношении которых США ранее уже накладывали санкции.

    Если на какую то компанию США уже ввели санкции они конечно будут торговат с КНДР. Что им терят? На них и так уже ввели санкции? Так и не успел понят логику мишления наших американских друзей.
    Костадинов
  10. Костадинов Сегодня, 18:20
    Отмечено, что взаимодействовать с Пхеньяном продолжают и те компании, в отношении которых США ранее уже накладывали санкции.

    Если на какую то компанию США уже ввели санкции они конечно будут торговат с КНДР. Что им терят? На них и так уже ввели санкции? Так и не успел понят логику мишления наших американских друзей.
    А если вводит санкции на все больше и больше страни и компании то придет час когда они сами себя поставят под санкции.
    Костадинов
    1. Viktorfi Сегодня, 18:42
      Цитата: Костадинов
      Что им терят? На них и так уже ввели санкции? Так и не успел понят логику мишления наших американских друзей.


      Введут дополнительные санкции...

      Цитата: Костадинов
      придет час когда они сами себя поставят под санкции.


      Такой вариант очень маловероятен, учитывая, что санкции вводят выборочно и часто против тех, у кого в США согласие и с другими странами.
      Viktorfi
  11. polpot Сегодня, 20:18
    Додумались они уже 1950 года так живут
    polpot
  12. Bronevick Сегодня, 20:32
    А при чём тут вообще США, сидите в соей этой Америке вот и сидите. Пусть тогда прекращают торговые отношения с Мексикой, Канадой. Бред какой то. В каждую дырку нос суют.
    Bronevick
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