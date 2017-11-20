В Петербурге на воду спустят новый корабль проекта 22800 "Тайфун"
Второй малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 ("Каракурт") будет спущен на воду 24 ноября в Петербурге, сообщили в Минобороны России.
Корабли поочередно войдут в состав Военно-морского флота после завершения достроечных работ и всех этапов испытаний. Они спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение около 800 т, скорость - свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, силовыми установками российского производства.
Среди основных преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тыс. миль, передает ТАСС
Два малых ракетных корабля [МРК] проекта 22800 - "Ураган" и "Тайфун" - были одновременно заложены на санкт-петербургском судостроительном предприятии "Пелла" 24 декабря 2015 года. Головной малый ракетный корабль "Ураган" в настоящее время находится на воде у достроечной набережной завода- рассказали в российском военном ведомстве.
Малые ракетные корабли проекта 22800 доказали свою эффективность и надежность в эксплуатации, выполняя задачи в дальней морской зоне и в частности в Средиземном море- процитировали в Минобороны слова заместителя главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука.
Корабли поочередно войдут в состав Военно-морского флота после завершения достроечных работ и всех этапов испытаний. Они спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение около 800 т, скорость - свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, силовыми установками российского производства.
Среди основных преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тыс. миль, передает ТАСС
Использованы фотографии: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
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