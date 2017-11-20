20:56 20 ноября

В Петербурге на воду спустят новый корабль проекта 22800 "Тайфун"

Второй малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 ("Каракурт") будет спущен на воду 24 ноября в Петербурге, сообщили в Минобороны России.

Два малых ракетных корабля [МРК] проекта 22800 - "Ураган" и "Тайфун" - были одновременно заложены на санкт-петербургском судостроительном предприятии "Пелла" 24 декабря 2015 года. Головной малый ракетный корабль "Ураган" в настоящее время находится на воде у достроечной набережной завода
- рассказали в российском военном ведомстве.

В Петербурге на воду спустят новый корабль проекта 22800 "Тайфун"



Малые ракетные корабли проекта 22800 доказали свою эффективность и надежность в эксплуатации, выполняя задачи в дальней морской зоне и в частности в Средиземном море
- процитировали в Минобороны слова заместителя главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука.

Корабли поочередно войдут в состав Военно-морского флота после завершения достроечных работ и всех этапов испытаний. Они спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение около 800 т, скорость - свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, силовыми установками российского производства.

Среди основных преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тыс. миль, передает ТАСС


Использованы фотографии: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
36

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 49

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. RASKAT Сегодня, 17:46
    Быстрей бы уже, таких малышей нам нужно побольше. Все принимающие участие молодцы, так держать. good
    RASKAT
    1. ОТДЕЛ-М4 Сегодня, 18:41
      После Каспия(удар по чертям в Сирии) , я к таким "малым" ракетным кораблям с уважением отношусь !
      Грех был, ехидничал типо браконьеров пугать ....А оказывается, мал клоп , да вонючь ..хе хе!
      ОТДЕЛ-М4
      1. RASKAT Сегодня, 20:04
        Да кто бы мог подумать что такой москитный флот практически полностью перекроет Европу и Ближний восток из своих акваторий. Теперь прям из баз какова нибудь БФ можно шарашить например по Мадриду, Риму, Парижу, Лондону am am am
        RASKAT
      2. tihonmarine Сегодня, 20:21
        Ну и "Молнию 2" можно модернизировать и поставить на поток. Малые, но вооруженные "Калибрами" очень эффективная вещь, главное быстро строить и дёшево.
        tihonmarine
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:51
    Маленький скоростной зубастик! Это "Ураган".Ждём "Тайфун".
    ВЕРЕСК
  3. ВадимЖивов Сегодня, 17:53
    Пелла работает быстрее и лучше компаний входящих в ОСК. И сроки ей не сдвигают как приближенным. hi
    ВадимЖивов
    1. Pirogov Сегодня, 17:57
      Цитата: ВадимЖивов
      Пелла работает быстрее и лучше компаний входящих в ОСК. И сроки ей не сдвигают как приближенным.

      Но и строит она далеко не Эсминцы и даже не фрегаты .
      Pirogov
      1. ВадимЖивов Сегодня, 18:26
        Закладывали одновременно вот и весь ответ. А на счет фрегатов у каждого свои задачи и Пелла с ними справляется успешно. Все бы так работали. hi
        ВадимЖивов
        1. Идущий Сегодня, 18:42
          Но и строит она далеко не Эсминцы и даже не фрегаты .


          В хозяйстве все пригодится.
          Идущий
        2. 210окв Сегодня, 19:28
          Я не умоляю заслуги корабелов "Пеллы" но все же нельзя сравнивать трудозатраты и возникающие проблемы не по вине кораблестроителей на других верфях hi
          Цитата: ВадимЖивов
          Закладывали одновременно вот и весь ответ. А на счет фрегатов у каждого свои задачи и Пелла с ними справляется успешно. Все бы так работали. hi
          210окв
      2. tihonmarine Сегодня, 20:24
        На эсминцы нужны турбины, которые изготовлялись в Николаеве. Так что придётся довольствоваться"Тайфунами" и "Серпуховами".
        tihonmarine
    2. Kurare Сегодня, 17:57
      Цитата: ВадимЖивов
      Пелла работает быстрее и лучше компаний входящих в ОСК.

      Специалисты там хорошие и молодёж вовремя успели обучить. В наше время в большенстве случаев - это нехватка квалифицированного и мотивированного персонала. "Кадры решают всё!" (с)
      Kurare
    3. Burbon Сегодня, 18:08
      Цитата: ВадимЖивов
      И сроки ей не сдвигают как приближенным.

      а вот на Борей-А -второй в серии А и пятый по общему счету, деньги не нашлись, что очень грустно и досадно....
      Burbon
      1. Ботановед Сегодня, 19:03
        Цитата: Burbon
        а вот на Борей-А -второй в серии А и пятый по общему счету, деньги не нашлись


        Как бы это ... поаккуратней... деньги может и нашлись, но столько расходов у ОСК, такой гембель.... не хватает в общем сущего пустяка. Не усмотрели... Ведь Рахманов не говорил, что денег не дали. Сказал - НЕ ХВАТАЕТ. Но ему сколько ни давай - не хватает, и все.
        Ботановед
      2. tihonmarine Сегодня, 20:31
        Ну первые четыре, это недоделанные СССРовские лодки 667 проекта, а новая стоит огромные деньги, да ещё когда весь мир хочет чего то отщепить от России. Надо строить быстро, надёжно и главное дёшево.
        tihonmarine
  4. next322 Сегодня, 17:53
    “Малые ракетные корабли проекта 22800 доказали свою эффективность и надежность в эксплуатации, выполняя задачи в дальней морской зоне и в частности в Средиземном море


    какой то бред.....как же они это доказали?если еще ни одного в составе ВМФ
    next322
    1. san4es Сегодня, 18:02
      Цитата: next322
      ...какой то бред.....как же они это доказали?если еще ни одного в составе ВМФ

      ...Автор ошибся. Он про "Буян" пр 21631
      san4es
      1. Николай Грек Сегодня, 18:41
        Цитата: san4es
        Цитата: next322
        ...какой то бред.....как же они это доказали?если еще ни одного в составе ВМФ

        ...Автор ошибся. Он про "Буян" пр 21631

        ваще-то слова дают, как цитату...так что, скорее всего, оговорился военный!!! wassat wassat
        Николай Грек
    2. tihonmarine Сегодня, 20:55
      Угу ! "Ураган" строится с 2015 года "достраивается на плаву", а 24 декабря будет 2 года, "Тайфун" заложен тоже 24.12.2015 но ещё не спущен, с двигателями напряг тоже. В общем состояние строительства флота не намного лучше чем на Украине.
      tihonmarine
  5. Romario_Argo Сегодня, 17:58
    Корабли проекта 22800 заменят сразу несколько типов МРК
    пр. 1241 - 26 ед.;
    пр. 1234 - 12 ед.;
    пр. 206МР - 1 ед.;
    пр. 12412 - 6 ед.;
    Romario_Argo
    1. rudolff Сегодня, 18:29
      И каким это образом Каракурт заменит МПК пр. 12412? Матросы будут в бинокли перископ выглядывать, а потом швырять ручные гранаты?
      rudolff
  6. cniza Сегодня, 18:00
    Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тыс. миль, передает ТАСС


    Серьезная зона действий.
    cniza
    1. Николай Грек Сегодня, 18:43
      Цитата: cniza
      Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тыс. миль, передает ТАСС


      Серьезная зона действий.

      можно шмальнуть "Калибром" не отходя от базы!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  7. GAF Сегодня, 18:04
    Москитный флот. Целеуказание для "Калибра" (и на подходе "Цирконов") из космоса. Сравнительно дешево и сердито получается.
    GAF
  8. Джек О’Нилл Сегодня, 18:08
    Эсминцы бы так сдавали, за два года, а не МРК...
    Но в любом случае, можно даже и тут порадоваться, ведь это лучше чем ничего!
    Джек О’Нилл
    1. Алексей 2016 Сегодня, 18:13
      Эсминцы за два года, это к китайцам. Они сейчас над...научились, делать корабли 1 и 2 ранга в короткие сроки. И это не устаревшие проекты, как сейчас начнут утверждать некоторые, а вполне современные и мощные. См. как штампуют и в какие сроки, клоны бедного Кузи.
      Алексей 2016
      1. Джек О’Нилл Сегодня, 18:24
        Что Китай, что США, что РК.
        У них все налажено, поэтому и сроки маленькие.
        Джек О’Нилл
        1. Алексей 2016 Сегодня, 18:45
          Согласен, у нас уже какое десятилетие настраивают, настраивают, а настроить кроме дачь и обещаний ничего не могут. Надеюсь ситуация измениться в лучшую сторону и сообщения типа, что флот в ХХХХ году получил ХХ кораблей, будет означать корабли серъезных классов, а не буксиры, разъездные катера и т.п. И сроки их строительства значительно сократятся)
          Алексей 2016
          1. Джек О’Нилл Сегодня, 18:52
            Тоже на это надеюсь, но все таки логика говорит мне иначе.
            Чтобы все настроить, нужно все ворье перетрясти, включая их родственников. Там наберется на все четыре флота, а то и куда больше.
            Так же ввести повинность в переносе сроков. Не сдал - плати как минимум 0.5% от судна. Это к верхушкам относиться, а не к обычным парням со сварочным аппаратом.
            Так же ввести реальные уголовные сроки, что так же подтолкнет к развитию судостроительной промышленности.
            Ну и конечно же самое главное - увеличение ЗП работникам, вместо "парашютов" слугам народа.

            Надеюсь, что ФСБ за мной не приедут за этот пост. belay
            Джек О’Нилл
            1. Алексей 2016 Сегодня, 19:06
              Не приедут)) Я с Вами полностью согласен.
              Алексей 2016
              1. Джек О’Нилл Сегодня, 19:18
                Не приедут)) Я с Вами полностью согласен.

                drinks
                Джек О’Нилл
            2. Котище Сегодня, 19:54
              Ждите они Вас повесткой пригласят! bully
              Котище
              1. Алексей 2016 Сегодня, 20:29
                Некогда им, доходы и крыши делят. Да на Гелики на выпускные детям собирают.
                Алексей 2016
      2. Bronevick Сегодня, 20:25
        Какие два года? Китайцы эсминец за 9 недель сделали.
        Bronevick
  9. Геркулесыч Сегодня, 18:12
    Нужно хоть криком кричи, срочно начинать строить вертолетоносцы! am Хотя бы там же, на Черном море! !!!
    Геркулесыч
    1. shark Сегодня, 18:23
      Зачем? С нашей военно-морской доктриной обороны прибрежной зоны абсолютно бесполезная дорогущая игрушка.Но да, престиж конечно, да и глазу приятно. Но не в союзе живем. К сожалению... Деньги и целесообразность решает все.
      shark
    2. Николай Грек Сегодня, 18:44
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно хоть криком кричи, срочно начинать строить вертолетоносцы! am Хотя бы там же, на Черном море! !!!

      what what куда вертолеты везти собрались!!! wassat wassat lol lol lol
      Николай Грек
    3. next322 Сегодня, 19:06
      Цитата: Геркулесыч

      “Нужно хоть криком кричи, срочно начинать строить вертолетоносцы! Хотя бы там же, на Черном море! !!!

      прежде чем кричать,.нужно хотя бы буяны с каракуртами построить, и БДК завершить....
      next322
  10. Safer Сегодня, 18:27
    А я вот всё жду ввода головного корабля проекта 22160. Для черноморского флота очень нужные корабли.
    Safer
    1. rudolff Сегодня, 18:44
      А чем они так нужны?
      rudolff
      1. Ботановед Сегодня, 19:10
        Цитата: rudolff
        А чем они так нужны?


        Хотя бы тем, что не придется гонять за пиратами все то, что еще может отойти своим ходом от причальной стенки. Да и присутствие в средиземноморье и Аденском заливе желательно обеспечивать не "Кузей" и "Москвой", а такими вот легкими кораблями. А то ради того, чтобы поглядеть на пиратскую байдарку, приходится гонять по 150-300 человек экипажа с вертолетами, "Гранитами" - "Москитами", "Фортами" и "очень полезным" для борьбы с пиратами 130-мм калибром.
        Ботановед
        1. Bronevick Сегодня, 20:28
          Пока он до Аденского залива дойдёт сколько раз его заправлять нужно да и где? Кузя до Средиземноморья и то без дозаправки не смог дойти.
          Bronevick
          1. Ботановед Сегодня, 20:45
            Цитата: Bronevick
            Пока он до Аденского залива дойдёт сколько раз его заправлять нужно да и где? Кузя до Средиземноморья и то без дозаправки не смог дойти.


            Ну вы заправку "Кузи" с заправкой этой зажигалки не сравнивайте. В Тартуссе запраавится, по хрду танкер подойдет.
            Ботановед
            1. rudolff Сегодня, 20:46
              Когда говорят о пр. 22160 всегда вспоминают о пиратах и демонстрации флага. Собственно, ничего больше в голову не идет. Мы настолько богаты, что бы сугубо для борьбы с пиратами иметь флотилию специализированных кораблей, не на что другое не способных? А может вместо этих перепрофилированных пограничников строить нормальные корветы?
              rudolff
  11. Ботановед Сегодня, 18:59
    “Малые ракетные корабли проекта 22800 доказали свою эффективность и надежность в эксплуатации, выполняя задачи в дальней морской зоне и в частности в Средиземном море/
    Что за бред? Это журналюги страдают или главкома понесло мимо проектов?
    Ботановед
  12. Горный стрелок Сегодня, 19:00
    Нормальные такие кораблики, смертоносные и малозаметные. Да и дальность у них - вполне "морская". Если что, и до Исландии доберутся, и до Ньюфаунленда.
    Горный стрелок
  13. alexmach Сегодня, 20:19
    Малые ракетные корабли проекта 22800 доказали свою эффективность и надежность в эксплуатации, выполняя задачи в дальней морской зоне и в частности в Средиземном море

    Здрасте на вас. Ещё головной стоит у достроечной стенки, а уже что-то доказали...
    alexmach
  14. Berkut24 Сегодня, 20:19
    А пелловцам уважуха большая. Частное предприятие, а работу свою знают. Штампуют как на конвейере кораблики. Точно в срок.
    Berkut24
    1. Бензорез Сегодня, 20:47
      Не, ну спустить на воду-не значит "завтра в бой". И кстати говоря у меня, как у человека недавно перешедшего в "Пеллу" и работающего на заказах этого проекта на Черном море есть немало вопросов по организации работы к руководству этой самой"Пеллы". Так что петь им диферамбы пока экс-сотрудники СЗ"Море" торопиться не будут. Поживем-посмотрим как оно дальше будет.
      Бензорез
Картина дня