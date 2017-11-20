В Петербурге на воду спустят новый корабль проекта 22800 "Тайфун"

Два малых ракетных корабля [МРК] проекта 22800 - "Ураган" и "Тайфун" - были одновременно заложены на санкт-петербургском судостроительном предприятии "Пелла" 24 декабря 2015 года. Головной малый ракетный корабль "Ураган" в настоящее время находится на воде у достроечной набережной завода

Малые ракетные корабли проекта 22800 доказали свою эффективность и надежность в эксплуатации, выполняя задачи в дальней морской зоне и в частности в Средиземном море