США наложили вето на российское обращение в связи с обстрелом посольства в Дамаске

Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией. Это очередной, далеко не первый случай, когда лидеры так называемой "коалиции" демонстрируют двойные стандарты в отношении террористических актов, целями которых становятся российские загранучреждения.

Глава пресс-службы постоянного представительства России при ООН Фёдор Стржижовский сообщил прессе о том, что США заблокировали текст обращения, составленный Россией в связи с обстрелом боевиками здания посольства в Дамаске. Обращение предполагалось озвучить от имени Совета безопасности ООН для средств массовой информации. «Интерфакс» приводит заявление Фёдора Стржижовского:Дипломаты РФ отметили, что лучше бы США с такой же постоянностью вели борьбу с терроризмом на территории самой Сирии, куда вторглись без санкций СБ ООН и без приглашения со стороны официальных властей страны.Добавлено, что, несмотря на откровенное противодействие со стороны так называемых «партнёров», Россия и дальше будет продолжать борьбу с международным терроризмом в САР, а также будет содействовать политическому процессу, направленному на установление мира и безопасности.