06:08 21 ноября

США наложили вето на российское обращение в связи с обстрелом посольства в Дамаске

Глава пресс-службы постоянного представительства России при ООН Фёдор Стржижовский сообщил прессе о том, что США заблокировали текст обращения, составленный Россией в связи с обстрелом боевиками здания посольства в Дамаске. Обращение предполагалось озвучить от имени Совета безопасности ООН для средств массовой информации.

«Интерфакс» приводит заявление Фёдора Стржижовского:
Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией. Это очередной, далеко не первый случай, когда лидеры так называемой "коалиции" демонстрируют двойные стандарты в отношении террористических актов, целями которых становятся российские загранучреждения.


США наложили вето на российское обращение в связи с обстрелом посольства в Дамаске



Дипломаты РФ отметили, что лучше бы США с такой же постоянностью вели борьбу с терроризмом на территории самой Сирии, куда вторглись без санкций СБ ООН и без приглашения со стороны официальных властей страны.

Добавлено, что, несмотря на откровенное противодействие со стороны так называемых «партнёров», Россия и дальше будет продолжать борьбу с международным терроризмом в САР, а также будет содействовать политическому процессу, направленному на установление мира и безопасности.

Использованы фотографии: http://www.un.org/
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Комментарии 10

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:45
    на установление мира и безопасности.
    Под Дамаском то, можно порядок навести, и без санкций ООН !
    Uncle Lee
    1. dik-nsk Сегодня, 05:46
      Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией
      это уже не новость.. смысл выражать "озабоченности", просто забить и делать свое дело
      dik-nsk
    2. 210окв Сегодня, 05:53
      Во только чего то не получается...Судя по обстрелу..Наверное заштатники и стреляли..
      Цитата: Uncle Lee
      на установление мира и безопасности.
      Под Дамаском то, можно порядок навести, и без санкций ООН !
      210окв
  2. Керенский Сегодня, 05:46
    Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией.

    Кто чего заблокировал?! Я не понял! Какая такая "американская делегация" нам рот затыкает?!
    Керенский
    1. 210окв Сегодня, 05:55
      Съездите и разберитесь.В Нью-Йорк...Можете им насовать мимоходом в рыло! bully
      Цитата: Керенский
      Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией.

      Кто чего заблокировал?! Я не понял! Какая такая "американская делегация" нам рот затыкает?!
      210окв
  3. victorsh Сегодня, 05:46
    Вновь выразим озабоченность?!Не пора ли принимать более действенные дип.меры?
    victorsh
    1. LSA57 Сегодня, 06:05
      Цитата: victorsh
      !Не пора ли принимать более действенные дип.меры?

      не подскажите какие именно? вам там с дивана виднее с соответствующим дипломатическим образованием laughing
      LSA57
  4. Озеленитель Сегодня, 05:59
    Да уж не надо спокойно и озабоченно смотреть.Разок добануть и порядок.No comments.
    Озеленитель
    1. LSA57 Сегодня, 06:06
      Цитата: Озеленитель
      Разок добануть и порядок

      кулаком по столу? ну это только на кухне с женой пройдёт laughing
      LSA57
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:02
    Там, прямо в столице, прикормленная полосатоухими "оппозиция"... В плотной застройке, прикрывается "мирняком". А эту заразу можно выжечь только "агентурно- диверсионно". Не проводить же войсковую операцию в столице... Вот на это Матрасия и рассчитывает. Потому и провоцирует...
    Горный стрелок
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