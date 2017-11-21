06:10 21 ноября

ВМС Аргентины: Зафиксированные подводные шумы не имеют отношения к субмарине

Военно-морские силы Аргентины распространили сообщение о том, что ранее зафиксированный в юго-западной части Атлантического океана подводный шум не имеет отношения к пропавшей несколько дней назад подводной лодке «Сан-Хуан». Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби заявил, что зафиксированный гидролокаторами шум имеет происхождение биологического характера.

ВМС Аргентины: Зафиксированные подводные шумы не имеют отношения к субмарине


Ранее в аргентинских СМИ появились сообщения, что шумом может оказаться стук металлическими предметами по внутренней обшивке корпуса субмарины. Однако в ВМС опровергают информацию о том, что именно этот шум могли бы создавать представители экипажа подводной лодки.


Между тем стало известно, что американские ВМС разворачивают в юго-западной части Атлантики полномасштабную операцию с применением глубоководных аппаратов для поиска аргентинской подводной лодки. Накануне первый дистанционно управляемый подводный беспилотный аппарат совершил погружение. По последним данным, был исследован участок морского дна площадью около 4 тыс. квадратных километров – результатов это исследование не дало, и подводная лодка ВМС Аргентины до сих пор не обнаружена. На ней в момент перехода к базе флота в Мар-дель-Плата находились 44 члена экипажа, включая женщину-офицера.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 3

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  1. Озеленитель Сегодня, 05:53
    Ну все,потопла. Море пухом
    Озеленитель
  2. Teberii Сегодня, 05:54
    Опасная и тяжёлая служба,скорей бы нашли.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 05:58
      Найти то может и найдут...Только погибли моряки.Жаль и их и их семьи...Помянем!
      Цитата: Teberii
      Опасная и тяжёлая служба,скорей бы нашли.
      210окв
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