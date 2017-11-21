ВМС Аргентины: Зафиксированные подводные шумы не имеют отношения к субмарине

Военно-морские силы Аргентины распространили сообщение о том, что ранее зафиксированный в юго-западной части Атлантического океана подводный шум не имеет отношения к пропавшей несколько дней назад подводной лодке «Сан-Хуан». Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби заявил, что зафиксированный гидролокаторами шум имеет происхождение биологического характера.Ранее в аргентинских СМИ появились сообщения, что шумом может оказаться стук металлическими предметами по внутренней обшивке корпуса субмарины. Однако в ВМС опровергают информацию о том, что именно этот шум могли бы создавать представители экипажа подводной лодки.Между тем стало известно, что американские ВМС разворачивают в юго-западной части Атлантики полномасштабную операцию с применением глубоководных аппаратов для поиска аргентинской подводной лодки. Накануне первый дистанционно управляемый подводный беспилотный аппарат совершил погружение. По последним данным, был исследован участок морского дна площадью около 4 тыс. квадратных километров – результатов это исследование не дало, и подводная лодка ВМС Аргентины до сих пор не обнаружена. На ней в момент перехода к базе флота в Мар-дель-Плата находились 44 члена экипажа, включая женщину-офицера.