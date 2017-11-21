10:51 21 ноября

Небензя: Заявления США о поддержке Россией талибов - полнейший абсурд

Постпред в ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения западных источников о том, что Россия якобы поддерживает боевиков движения «Талибан» (*запрещено в РФ) на территории Афганистана. По словам российского дипломата, такие обвинения укладываются в общую западную концепцию дезинформационной кампании, развёрнутой против Российской Федерации. РИА Новости приводит текст заявления российского постпреда:
Считаем неприемлемой сознательно развёрнутую информационную кампанию по голословному обвинению нашей страны в поддержке талибов (*) вплоть до их финансирования и регулярных поставок оружия. Видим в этом попытку переложить вину с больной головы на здоровую. Россия последовательно и системно выступает за переквалификацию движения талибов (*) в террористическую группировку, что исключит возможности для смягчения уголовного преследования его членов.


По словам Василия Небензи, Россия продолжает настаивать на таком подходе, чтобы исключить «лазейки» в международном законодательстве, позволяющие террористам уходить от ответственности.

Небензя: Заявления США о поддержке Россией талибов - полнейший абсурд



Напомним, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о том, что Россия якобы осуществляет поставки оружия боевикам движения «Талибан» (*). В МИД России заявления Тиллерсона назвали «полнейшим абсурдом» и посоветовали лучше понаблюдать за тем, куда и кому поставляют оружие сами США, неоднократно «промахивавшиеся в Сирии» при сбросе контейнеров с вооружениями. Американское оружие в тех случаях оказывалось в руках у боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ). Теперь с этим американским оружием игиловцы добрались и до севера Афганистана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 06:29
    А может и в самом деле надо?По амерзски,несмотря что они в нас стреляли..Враг моего врага-мой друг?
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:35
      И кто будет слушать или читать Небензю, если первыми заявили обратное другие? Тут как в спорте, кто первый, тот и победил. lol
      сибиралт
      1. Идущий Сегодня, 08:18
        Это возня в ООН была всегда , просто не освещалась столь широко , да и не было таких технологических возможностей как сейчас.
        Идущий
        1. pjastolov Сегодня, 09:03
          Цитата: Идущий
          Это возня в ООН была всегда

          они хотят видеть чего нет - и не видят того что есть на самом деле
          pjastolov
    2. Ныробский Сегодня, 10:30
      Цитата: 210окв
      А может и в самом деле надо?По амерзски,несмотря что они в нас стреляли..Враг моего врага-мой друг?

      Тогда Талибов не было. Но тем не менее в нас стреляли, как сегодня стреляют и в американцев. Только сейчас в Афганистане есть много тех, кто говорит, что сейчас они бы не стреляли в "шурави". С другой стороны вы правы,- почему бы нам, по образу и подобию США, не поискать "умеренных" талибов, для противодействия распространению ИГИЛ?
      Ныробский
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:32
    Интересно, если гипотетически представить, что талибам налажены поставки оружия на уровне поставок душманам в 80-х годах - через какое время они амеров из Афгана вынесут?
    Анкыпельгыгыргын
    1. Orionvit Сегодня, 06:58
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      через какое время они амеров из Афгана вынесут?

      Вы несколько недопонимаете современную тактику войны, со стороны США. Штаты уже давно не воюют, так как показывает практика, в традиционном бою они не очень. Современные войны, они "выигрывают", либо бомбёжками, то есть дистанционно, без непосредственного контакта с противником, либо тупо покупают. И на вопрос американцам, вроде:"Вы выиграли войну где либо?", можно услышать странный ответ: "Конечно выиграли, мы её купили". Удивительные вещи происходят в современном мире.
      Orionvit
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:34
    Этот абсурд продолжается уже несколько месяцев и очевидно не зря. Скорее всего американцы ожидают возможного обнародования их прямых связей с талибами поэтому, по укоренившейся привычке, уже переводят стрелки на Россию.
    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 08:19
      США готовят почву , как подстраховка , для ещё одного повода , усилить санкции против России.
      Идущий
  4. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 06:58
    А вот зато глава МИД России Сергей Лавров заявил, что
    у Москвы нет фактических доказательств существования какого-либо сговора между западной коалицией и «ИГ»


    http://anna-news.info/lavrov-u-nas-net-dokazatels
    tv-sgovora-ig-i-ssha/
    Стегозавр Бронтозавров
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:13
    Вот, если талибы помогли бы индейцем сша бороться за свою незавмсимость, и изгнание чужеземцев со своих исконных земель, то тогда Россия поддержала бы и индейцев, и талибов в борьбе с американской нече-стью!
    Геркулесыч
  6. solzh Сегодня, 09:29
    Как же это по американский, свалить с больной головы на здоровую. Значит американцы введут новые санкции.
    solzh
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
    Постпред в ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения западных источников
    ... какие же нервы надо иметь, чтобы спокойно говорить с умалишёнными.. request
    a.s.zzz888
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