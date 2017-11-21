Небензя: Заявления США о поддержке Россией талибов - полнейший абсурд

Считаем неприемлемой сознательно развёрнутую информационную кампанию по голословному обвинению нашей страны в поддержке талибов (*) вплоть до их финансирования и регулярных поставок оружия. Видим в этом попытку переложить вину с больной головы на здоровую. Россия последовательно и системно выступает за переквалификацию движения талибов (*) в террористическую группировку, что исключит возможности для смягчения уголовного преследования его членов.

Постпред в ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения западных источников о том, что Россия якобы поддерживает боевиков движения «Талибан» (*запрещено в РФ) на территории Афганистана. По словам российского дипломата, такие обвинения укладываются в общую западную концепцию дезинформационной кампании, развёрнутой против Российской Федерации. РИА Новости приводит текст заявления российского постпреда:По словам Василия Небензи, Россия продолжает настаивать на таком подходе, чтобы исключить «лазейки» в международном законодательстве, позволяющие террористам уходить от ответственности.Напомним, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о том, что Россия якобы осуществляет поставки оружия боевикам движения «Талибан» (*). В МИД России заявления Тиллерсона назвали «полнейшим абсурдом» и посоветовали лучше понаблюдать за тем, куда и кому поставляют оружие сами США, неоднократно «промахивавшиеся в Сирии» при сбросе контейнеров с вооружениями. Американское оружие в тех случаях оказывалось в руках у боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ). Теперь с этим американским оружием игиловцы добрались и до севера Афганистана.