Как Путина согревают лучи царской славы: британское мнение
Владимир Путин, открывающий памятники царям, пытается поймать отблеск былой царской славы. Об этом пишет популярная британская газета «The Telegraph».
Владимир Путин открыл «гигантский» памятник — статую Александра III в Крыму, пишет Алек Лун в газете «The Telegraph». В своей речи, указывает корреспондент, Путин провёл параллель между правлением «консервативного царя» и своим собственным «18-летним властвованием».
Царствование Александра III чествуется в России после «игнорирования Кремлём 100-летия русской революции», напоминает британский журналист.
Упомянутый царь был расхвален на открытии памятника как «правитель, который принёс мир, славу, развитие и стабильность». Официальные лица в России часто подчёркивают именно «стабильность»: ведь президентство Путина принесло её россиянам «после хаоса 1990-х годов».
Президент Путин тоже рассчитывает заработать почести своей «агрессивной внешней политикой, включая аннексию Крыма в 2014 году», пишет Лун.
По словам Путина, Александра III называли «миротворцем», поскольку он не вёл крупномасштабных войн и «дал России 13 лет мира» своей «твёрдостью». Также было сказано, что царь модернизировал армию и начал строительство Транссибирской железной дороги.
На памятнике, сообщает журналист, выбито высказывание, которое «в народе приписывается Александру III и часто цитируется Путиным»: «У России есть только два союзника: её армия и флот».
Пользователи Интернета, однако, высмеяли забронзовевшие в барельефе «достижения» царя. Дело в том, что Третьяковская галерея и Исторический музей в Москве, представленные на барельефе, были созданы за несколько лет до того, как Александр III занял трон. Изображён здесь и Фёдор Достоевский, который умер до воцарения Александра.
Издание указывает, что это далеко не первые ошибки в русских памятниках. Ранее имел место шумный скандал с изображением схемы немецкой штурмовой винтовки StG.44 на памятнике М. Калашникову, который открыли в Москве в сентябре.
* * *
Что касается упомянутой темы «агрессивной внешней политики», включая «аннексию Крыма», то иные западные обозреватели, побывавшие в Крыму, прозрели и вместо «аннексии» говорят о «воссоединении с Россией». К примеру, норвежская издательница Кирстен Энгельстад через газету «Aftenposten» предложила иными глазами посмотреть на Россию и её политику. Осенью 2017 года Энгельстад побывала в Крыму и призналась: то, что на Западе называют «аннексией Крыма Россией», местные жители называют «воссоединением с Россией».
По поводу же упомянутых ошибок на памятниках можно сказать одно: в России удручающими темпами распространяется халатность вкупе с невнимательностью и безграмотностью — как в отношении языка, так и в отношении родной истории. Казалось бы, в наше-то время благодаря Интернету проверить любой факт можно за минуты, а то и секунды. Но не делается даже этого. А ведь спешка нужна при охоте на блох, пел когда-то Тальков…
Кстати, добавим, автор памятника Андрей Ковальчук ответил на обвинения в неточностях, опубликованные в «The Telegraph». «Нормально совершенно, когда скульптор трактует это немножко по-своему»,— заметил он, посоветовав критикам «читать матчасть».
«Никаких переделок не будет. Ничего не противоречит. Всё это абсолютно достоверно, с лёгким художественным авторским взглядом. Здесь неправды нет, здесь фактическая правда. Просто люди либерального толка пытаются увидеть чёрное не чёрным, а серым, это бывает, это нормально совершенно», — высказался Ковальчук.
Владимир Путин открыл «гигантский» памятник — статую Александра III в Крыму, пишет Алек Лун в газете «The Telegraph». В своей речи, указывает корреспондент, Путин провёл параллель между правлением «консервативного царя» и своим собственным «18-летним властвованием».
Царствование Александра III чествуется в России после «игнорирования Кремлём 100-летия русской революции», напоминает британский журналист.
Упомянутый царь был расхвален на открытии памятника как «правитель, который принёс мир, славу, развитие и стабильность». Официальные лица в России часто подчёркивают именно «стабильность»: ведь президентство Путина принесло её россиянам «после хаоса 1990-х годов».
Президент Путин тоже рассчитывает заработать почести своей «агрессивной внешней политикой, включая аннексию Крыма в 2014 году», пишет Лун.
По словам Путина, Александра III называли «миротворцем», поскольку он не вёл крупномасштабных войн и «дал России 13 лет мира» своей «твёрдостью». Также было сказано, что царь модернизировал армию и начал строительство Транссибирской железной дороги.
На памятнике, сообщает журналист, выбито высказывание, которое «в народе приписывается Александру III и часто цитируется Путиным»: «У России есть только два союзника: её армия и флот».
Пользователи Интернета, однако, высмеяли забронзовевшие в барельефе «достижения» царя. Дело в том, что Третьяковская галерея и Исторический музей в Москве, представленные на барельефе, были созданы за несколько лет до того, как Александр III занял трон. Изображён здесь и Фёдор Достоевский, который умер до воцарения Александра.
Издание указывает, что это далеко не первые ошибки в русских памятниках. Ранее имел место шумный скандал с изображением схемы немецкой штурмовой винтовки StG.44 на памятнике М. Калашникову, который открыли в Москве в сентябре.
* * *
Что касается упомянутой темы «агрессивной внешней политики», включая «аннексию Крыма», то иные западные обозреватели, побывавшие в Крыму, прозрели и вместо «аннексии» говорят о «воссоединении с Россией». К примеру, норвежская издательница Кирстен Энгельстад через газету «Aftenposten» предложила иными глазами посмотреть на Россию и её политику. Осенью 2017 года Энгельстад побывала в Крыму и призналась: то, что на Западе называют «аннексией Крыма Россией», местные жители называют «воссоединением с Россией».
По поводу же упомянутых ошибок на памятниках можно сказать одно: в России удручающими темпами распространяется халатность вкупе с невнимательностью и безграмотностью — как в отношении языка, так и в отношении родной истории. Казалось бы, в наше-то время благодаря Интернету проверить любой факт можно за минуты, а то и секунды. Но не делается даже этого. А ведь спешка нужна при охоте на блох, пел когда-то Тальков…
Кстати, добавим, автор памятника Андрей Ковальчук ответил на обвинения в неточностях, опубликованные в «The Telegraph». «Нормально совершенно, когда скульптор трактует это немножко по-своему»,— заметил он, посоветовав критикам «читать матчасть».
«Никаких переделок не будет. Ничего не противоречит. Всё это абсолютно достоверно, с лёгким художественным авторским взглядом. Здесь неправды нет, здесь фактическая правда. Просто люди либерального толка пытаются увидеть чёрное не чёрным, а серым, это бывает, это нормально совершенно», — высказался Ковальчук.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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