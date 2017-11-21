10:59 21 ноября

Как Путина согревают лучи царской славы: британское мнение

Владимир Путин, открывающий памятники царям, пытается поймать отблеск былой царской славы. Об этом пишет популярная британская газета «The Telegraph».



Владимир Путин открыл «гигантский» памятник — статую Александра III в Крыму, пишет Алек Лун в газете «The Telegraph». В своей речи, указывает корреспондент, Путин провёл параллель между правлением «консервативного царя» и своим собственным «18-летним властвованием».


Царствование Александра III чествуется в России после «игнорирования Кремлём 100-летия русской революции», напоминает британский журналист.

Упомянутый царь был расхвален на открытии памятника как «правитель, который принёс мир, славу, развитие и стабильность». Официальные лица в России часто подчёркивают именно «стабильность»: ведь президентство Путина принесло её россиянам «после хаоса 1990-х годов».

Президент Путин тоже рассчитывает заработать почести своей «агрессивной внешней политикой, включая аннексию Крыма в 2014 году», пишет Лун.

По словам Путина, Александра III называли «миротворцем», поскольку он не вёл крупномасштабных войн и «дал России 13 лет мира» своей «твёрдостью». Также было сказано, что царь модернизировал армию и начал строительство Транссибирской железной дороги.

На памятнике, сообщает журналист, выбито высказывание, которое «в народе приписывается Александру III и часто цитируется Путиным»: «У России есть только два союзника: её армия и флот».

Пользователи Интернета, однако, высмеяли забронзовевшие в барельефе «достижения» царя. Дело в том, что Третьяковская галерея и Исторический музей в Москве, представленные на барельефе, были созданы за несколько лет до того, как Александр III занял трон. Изображён здесь и Фёдор Достоевский, который умер до воцарения Александра.

Издание указывает, что это далеко не первые ошибки в русских памятниках. Ранее имел место шумный скандал с изображением схемы немецкой штурмовой винтовки StG.44 на памятнике М. Калашникову, который открыли в Москве в сентябре.

* * *

Что касается упомянутой темы «агрессивной внешней политики», включая «аннексию Крыма», то иные западные обозреватели, побывавшие в Крыму, прозрели и вместо «аннексии» говорят о «воссоединении с Россией». К примеру, норвежская издательница Кирстен Энгельстад через газету «Aftenposten» предложила иными глазами посмотреть на Россию и её политику. Осенью 2017 года Энгельстад побывала в Крыму и призналась: то, что на Западе называют «аннексией Крыма Россией», местные жители называют «воссоединением с Россией».

По поводу же упомянутых ошибок на памятниках можно сказать одно: в России удручающими темпами распространяется халатность вкупе с невнимательностью и безграмотностью — как в отношении языка, так и в отношении родной истории. Казалось бы, в наше-то время благодаря Интернету проверить любой факт можно за минуты, а то и секунды. Но не делается даже этого. А ведь спешка нужна при охоте на блох, пел когда-то Тальков…

Кстати, добавим, автор памятника Андрей Ковальчук ответил на обвинения в неточностях, опубликованные в «The Telegraph». «Нормально совершенно, когда скульптор трактует это немножко по-своему»,— заметил он, посоветовав критикам «читать матчасть».

«Никаких переделок не будет. Ничего не противоречит. Всё это абсолютно достоверно, с лёгким художественным авторским взглядом. Здесь неправды нет, здесь фактическая правда. Просто люди либерального толка пытаются увидеть чёрное не чёрным, а серым, это бывает, это нормально совершенно», — высказался Ковальчук.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 60

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Горный стрелок Сегодня, 07:56
    Смотрим за "мышиной возней" в Британии и "улыбаемся в усы". Не лучше ль на себя, кума, оборотиться...
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 07:59
      Историю знать нужно! Но это не значит, что открывая новые памятники нужно игнорировать такое Важное событие, как Великая Октябрьская революция! Да, история не переписывается, но умалчиваются отдельные события...
      Logall
      1. Сепар ДНР Сегодня, 08:01
        Как Путина согревают лучи царской славы: британское мнение

        Так уж и царской feel ... И что вообще ,британские учёные,могут знать о "лучах славы" ?

        Цитата: Горный стрелок
        Смотрим за "мышиной возней" в Британии и "улыбаемся в усы".


        Сталинские усы.
        Сепар ДНР
        1. Uncle Lee Сегодня, 08:14
          Этот "портрет" не соответствует действительности ! Мелко !
          Uncle Lee
          1. Джедай Сегодня, 08:24
            Цитата: Uncle Lee
            Мелко

            Так тамошний журнал "The Economist" копнул глубже. wink
            Джедай
            1. Uncle Lee Сегодня, 08:29
              Цитата: Джедай
              журнал копнул глубже
              Это уже на их совести !
              Можно в одном месте и не такое наколупать !
              Мне вспоминается из детства:
              Один американец,
              Засунул в.....палец...
              Ну а дальше очень непрезентабельное !
              Uncle Lee
              1. midivan Сегодня, 09:44
                Цитата: Uncle Lee
                Это уже на их совести !
                Можно в одном месте и не такое наколупать !

                У своей королевишны yes ?
                Цитата: Uncle Lee
                Мне вспоминается из детства:
                Один американец,
                Засунул в.....палец...
                Ну а дальше очень непрезентабельное !

                Опаньки непрезентабельное? У нас разные детства были точно, в моем пели - палец и думал что заводит патефон- если не сложно в личку вашу версию, больно заинтриговала lol
                midivan
        2. Стропорез Сегодня, 10:54
          Цитата: Сепар ДНР
          Сталинские усы.

          Зачем вот эти комиксы? request
          Понимаете в чём дело, раньше мы жили в стране Атлантов, которым всё было по плечу, а теперь мы живём в стране "карликов", где даже мало-мальский приищ,уже кажется фурункулом.
          А если серьёзно, так вот
          Стропорез
      2. pjastolov Сегодня, 08:09
        Цитата: Logall
        Да, история не переписывается, но умалчивются отдельные события...

        Саня привет hi но Путин есть Путин
        вот это они должны понимать angry
        pjastolov
        1. Logall Сегодня, 08:28
          Володя, привет!
          Я сам не раз эту картинку выкладывал, но Путин уже не тот! А альтернативы нет...
          Logall
          1. pjastolov Сегодня, 08:29
            Цитата: Logall
            А альтернативы нет...

            почему? а Собчак? laughing
            pjastolov
            1. Комментарий был удален.
      3. федоров Сегодня, 08:10
        А до нее была Февральская и отречение царя, без нее не было бы и Октябрьской ... hi
        федоров
      4. starogil Сегодня, 08:43
        Гарант-оборотень за ноябрьские, как бы, праздники столько нагородил, что это даже
        откликнулось речью молокососа в Бундестаге, после которого стало ясно кто возглавляет
        в России десоветизацию, декоммунизацию, десталинизацию. Апофеоз - речь на открытии
        памятника алкашу Александру.
        starogil
        1. НасРать Сегодня, 10:33
          Цитата: starogil
          Апофеоз - речь на открытии
          памятника алкашу Александру.

          Апофеоз - речь на открытии Ельцин-центра!!! Тогда стало ясно окончательно - Путин враг русского народа!
          НасРать
        2. skylare Сегодня, 10:33
          Пикуля нужно поменьше читать. Тогда и алкаши на каждом углу мерещиться не будут.
          skylare
      5. kapitan92 Сегодня, 09:06
        Цитата: Logall
        Но это не значит, что открывая новые памятники нужно игнорировать такое Важное событие, как Великая Октябрьская революция!

        Действительно, большевистский переворот, как событие , игнорировать нельзя, чтобы в дальнейшем подобного не произошло! Желающие его профинансировать уже в очереди стоят.
        kapitan92
        1. 34 регион Сегодня, 10:10
          kapitan92 Сегодня, 09:06.Ерунду городить не надо про финансирование Октябрьской Революции. Как могли финансировать большевиков если они к власти не имели никакого отношения. Они не занимали никаких руководящих постов. Не руководили никакими силовыми и финансовыми ведомостями. Это как в ситуации когда у тебя ДПС забрали права, а ты для их возвращения идёшь за помощью к сидельцу сидящему в тюрьме. Бред!? Но аналогично поступают те кто обвиняют Ленина в финансировании. Все большевики или сидели, или были в ссылке, или за границей. Как они таким образом могли организовать смену власти? Как на Майдане? Но на Майдане многие чиновники были куплены заранее, деньги привозились в процессе процесса. Майдан это другое, хотя для смены власти многие чиновники приложили свои карманы. *** , чтобы в дальнейшем подобного не произошло! *** Чего не произошло? Социального равенства? Почему стоит такой вой по поводу Октября? Красные всех резали? Нет. Вой стоит от того, что лишили частной собственности. Вот из за этого то и стоит вой. Если бы действительно было уничтожение населения Красными, то тогда можно было бы возмутится. Но уничтожение населения Белыми *гуманистов* не волнует, уничтожение населения интервентами тоже не волнует, уничтожение носителей красных идей на Западе тоже не замечают. А Фашизм? Почему его не замечают сегодня? А радикализм, кто культивирует? После Гражданской упала численность населения России? Ну почему никого не волнует падение численности после 90-х? Волнует?! Кого обвиняют? Обвиняют СССР. Демографическая яма, последствия войны и бездарного руководства! Ну что сказать? Куда ни плюнь, везде вина СССР. Вопрос почему? Да потому что строй был общественным, а не частным. Вот в этом и вся вина.
          34 регион
      6. ИванИванов Сегодня, 09:43
        Цитата: Logall
        Историю знать нужно! Но это не значит, что открывая новые памятники нужно игнорировать такое Важное событие, как Великая Октябрьская революция! Да, история не переписывается, но умалчиваются отдельные события...

        Да, декларируя сшивание истории по факту ее противопоставляют. с одной стороны памятник врангелю колчаку с другой замотанный мавзолей
        ИванИванов
    2. Идущий Сегодня, 08:02
      Пусть беснуются дальше , а нам надо спокойно работать и делать свое дело.
      Идущий
      1. pjastolov Сегодня, 08:10
        Цитата: Идущий
        Пусть беснуются дальше , а нам надо спокойно работать и делать свое дело.

        золотые слова good
        pjastolov
      2. Burbon Сегодня, 08:50
        цитата из статьи -
        в России удручающими темпами распространяется халатность вкупе с невнимательностью и безграмотностью
        ...очень верно, даже на нашем сайте, авторы часто допускают ошибки то с фото, то перепечатают чужую статью в которая уже с ошибками((...не говоря уже про коменты персонажей...ответственней надо подходить к своим высказываниям!!
        Burbon
        1. zhekazs Сегодня, 09:07
          Все верно говорите. Так начните с себя!
          zhekazs
  2. федоров Сегодня, 07:57

    А Потемкину в Крыму ? Справедливей бы было. Мурыжат тему уже сколько лет, а воз и ныне там..
    федоров
    1. НасРать Сегодня, 08:40
      Цитата: федоров
      А Потемкину в Крыму ? Справедливей бы было. Мурыжат тему уже сколько лет, а воз и ныне там..


      +
      Потёмкин не царских кровей....ни кому из власть предержащих не интересен, не интересен и Полонской! Ни кто не заплатит за Потемкина wassat

      Вот я, мягко говоря, не уважаю Путина(за определенные вещи), но когда западный журналишко начинает писать хрень, хочется съездить ему по мордям...
      НасРать
      1. rocket757 Сегодня, 10:13
        Сложно уважать ВВП советскому человеку, тем более какого то реакционного, как говорилось\училось самодержца! Но Царь был патриотом этой страны, крупной исторической фигурой ... игнорировать просто глупо, возносить, эт каждый по своему разумению.
        ВВП эт наша действительность и уж точно лучше тех, кто были до него, по фактическому состоянию страны, а не по тому как о нем говорят. Из представленных на политическом горизонте фигур, большего доверия нет ни у кого.
        Так, что мнение забугорных радетелей, мало кому в стране интерестно.
        С
        rocket757
  3. bober1982 Сегодня, 08:10
    От злости корёжит, как "британских" товарищей, так и наших доморощенных знатоков истории -при виде памятника.
    Скулить начали про Достоевского.
    bober1982
  4. samarin1969 Сегодня, 08:15
    Несколько неожиданный памятник. Царя-патриота не любили раньше и не уважают ныне: ни "прогрессивная общественность", ни "искатели солидарности трудящихся", ни "дворянствующая элита"...
    samarin1969
    1. 23рус Сегодня, 08:22
      А ведь и правда, не либеральнолюбимый был царь! Можно сказать - ретроград. И союзники у него были, мягко говоря, странные, два союзника... winked
      23рус
  5. Saling Сегодня, 08:27
    Да наплевать на мнение иностранцев. Вот что с собственными идиотами делать будем? Установка памятников, с историческими ошибками стала какой то эпидемией: памятник славянке с немецкой винтовкой, памятник Калашникову с немецкой штрумовой винтовкой на барельефе. А теперь памятник царю немцу, с барельефами на которых изображены т.н. достижения его правления, которые, как оказалось, произошли до его воцарения. Вот она какая, стабильность. wink
    Saling
    1. НасРать Сегодня, 09:04
      Образование надо давать соответствующее и не будет ляпов..
      Вон мальчика научили, выступил в Германии.. Кстати, Газпром и научил несмышлёныша...
      НасРать
      1. Saling Сегодня, 09:27
        Ну о каком образовании вы говорите в нынешних условиях? Тут как бы новый указ "О кухаркиных детях не издали". laughing
        Saling
      2. rocket757 Сегодня, 10:18
        Газпром у нас вообще на просветительском поприще отметился "славно"!
        Хотелось бы сказать, что с жиру бесятся, но никак. Планомерная работа по уничтожению исторической памяти советского народа ... капиталисты они, буржуи, другого ожидать от них просто глупо.
        rocket757
        1. НасРать Сегодня, 10:25
          Цитата: rocket757

          Хотелось бы сказать, что с жиру бесятся, но никак. Планомерная работа по уничтожению исторической памяти советского народа ... капиталисты они, буржуи, другого ожидать от них просто глупо.


          Действительно, режим целенаправленно уничтожает советское прошлое... как социальные достижения, так и культурные, трудовые, военные победы..
          НасРать
  6. TIT Сегодня, 08:28
    гигантский» памятник — статую Александра III


    «Мой сын и мой отец при жизни казнены,
    А я пожал удел посмертного бесславья,
    Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
    Навеки сбросившей ярмо самодержавья»


    «Верно! Верно! Толстозадый солдафон! Тут он весь, тут и всё его царствование!».
    TIT
    1. bober1982 Сегодня, 08:42
      Вы привели цитаты совершенно разных людей - автора первого памятника АлександруIII, далее стишки известного придурковатого пролетарского поэта, и далее автора бессмертной картины про убийство Иваном Грозным своего сына.
      Публика разношёрстная,как и их цитаты.
      bober1982
      1. TIT Сегодня, 09:06
        Цитата: bober1982
        Публика разношёрстная,как и их цитаты.

        автора первого памятника АлександруIII,
        а так
        "Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот".
        , на бегемоте и-део-от( авто модер тупой ) , на идиоте шапка.
        , на шапке крест, кто угадает — того под арест
        TIT
        1. bober1982 Сегодня, 09:18
          Говорю же -и в те благославенные времена трясло от злости либерально настроенных граждан, и сейчас начали бесноваться.Царя ненавидели,за его известных союзников,и сейчас те же самые союзники,можно добавить Росгвардию,остальные крайне ненадёжные.
          bober1982
  7. Романенко Сегодня, 08:34
    Я думаю, что господа британцы могут свое мнение засунуть себе глубоко в ....
    Не их собачье дело, где, когда и какие памятники ставит президент на территории России.
    Романенко
    1. zhekazs Сегодня, 09:21
      Британия уже давно не Великая, вот и носятся бритты со своим комплексом. Сомневаюсь, что будь здесь материал про их королеву, то здесь появилось бы много мерзких комментариев про ее недостатки. В этом и разница между нами и ними. Нам нет необходимости возвышаться, высмеивая чьи-то слабости.
      zhekazs
  8. ul_vitalii Сегодня, 08:38
    Всё правильно, историю нужно помнить и чтить ,в итоге это посылы будущему поколению.Наверстываем упущенное.
    ul_vitalii
  9. kvm Сегодня, 08:51
    Они видят только лучи славы, а то сколько приходится работать, пахать, вкалывать иМ незаметно.
    Сколько бы хорошего бы ни сделал - всё будет мало, а малейшая ошибка, даже то что не смог сделать, будет превращено в смертный грех. Такова судьба ХОРОШЕГО руководителя.
    kvm
    1. rocket757 Сегодня, 10:23
      Хорошо бы эта работа шла на пользу и простому народу тоже.
      А то как миром постоять за родину, эт мы все патриоты, все, как говориться, в строю.
      А как богатства страны во благо всех, эт избранные в первых рядах, а остальным крохи с барского стола!
      Эт не за то, что б взять и поделить\растащить всё по закромам, эт за достойную, заслуженно нормальную жизнь всего народа!
      rocket757
  10. Moskovit Сегодня, 09:28
    Толстозадый Александр, ничтожный Николашка, немецкий шпион Ленин, кровавый монстр Сталин, маразматик Брежнев...Когда мы уже начнем уважать свою историю, себя. Даже Горбачев был продуктом эпохи, я его меньше всего уважаю, но ведь тогда народ жаждал и хотел перемен, жаль что на их острие оказался такой человек, однако и он был нашим "царем".
    Moskovit
    1. rocket757 Сегодня, 10:55
      А чего можно было ожидать, при таком направлении образования? Эт даж не за уровень образования, эт за оскудение словарного лексикона в том числе.
      Как сказал бы Задорнов, отформатировать нацию, тож самое что опустить до своего, не шибко высокого уровня. Процесс пошёл ... дай бог пересилим и эту напасть!!!
      rocket757
  11. Altona Сегодня, 09:30
    В рамки современной почти официальной черносотенной идеологии "за веру,царя и отечество без коммунистов" памятники царям хорошо вписываются. Александр III известен своим "указом о кухаркиных детях", где простолюдинов предписывалось не допускать к обучению в гимназиях. Вообще, для человека с институтским образованием, знающем законы развития общества, диалектику и прочие философские вещи, обращение к монархии как институту правления государства дико.
    Altona
    1. НасРать Сегодня, 09:47
      +++++
      К сожалению Россия скатывается к "царской России", т.е. шагаем назад - все признаки этого начинают проступать. А власть ратует за это..
      Хруст "французской булки" не дает покоя ... belay
      НасРать
      1. rudolff Сегодня, 10:01
        Скатывается к царской России? Да, не-е... Просто обычный вялотякущий культ личности. Ассоциироваться со Сталиным Путин не хочет, а вот с каким-нибудь богоугодным царем, великим князем - очень даже не против.
        rudolff
        1. НасРать Сегодня, 10:13
          Если посмотреть на реальное появление бояр, помещиков, челяди, и в то же время прославление Маннергеймов, Колчаков, Никоя-2, Александра-3, и прочия ... культ одной личности не подходит - идет государственная политика, приправленная церковной пропагандой.
          НасРать
        2. Стропорез Сегодня, 10:44
          Цитата: rudolff
          Ассоциироваться со Сталиным Путин не хочет, а вот с каким-нибудь богоугодным царем, великим князем - очень даже не против.

          Многоуважаемый Коллега! hi
          Ассоциироваться он может,а скорее хочет с кем угодно, но только не по сеньке шапка!
          А по мне, так обычный распиаренный фигляр.
          Стропорез
          1. НасРать Сегодня, 10:50
            недооцениваете Вы "фигляра".... wassat
            НасРать
            1. Стропорез Сегодня, 10:57
              Цитата: НасРать
              недооцениваете Вы "фигляра"...

              Думается, что я его переоцениваю, даже в этом качестве.
              Стропорез
      2. 34 регион Сегодня, 10:33
        НасРать Сегодня, 09:47. Тут скорее не скатываемся. Тут скорее так было задумано изначально. Возвращение царской символики говорит о задумках. У Путина кажется тоже есть тяга к монархии. Если к Советскому прошлому у него отношение отрицательное, то царское прошлое ему импонирует. Не зря видимо Поклонская выходила с портретом царя. Не зря муссируют слухи о захоронении Ленина и о возможном сносе мавзолея. Вначале захоронят Ленина, потом снесут мавзолей. А затем ...! Как знать. Какому президенту или царю там откроют центр. Почему нет? Место освободится. Центр страны. Ельцин стоит на периферии. Может и его перенесут туда. Почему нет? Для монархии надо столицу переносить в Петербург?! Ну не знаю. не знаю. Чем чёрт не шутит. Вдруг завтра правительство переедет в Зимний!
        34 регион
        1. НасРать Сегодня, 10:39
          С этих станется... ещё немного и народ забудет о пенсиях, работяги забудут о профилакториях и о оздоровительных курортах, детям не кому будет сказать спасибо за счастливое детство - его не будет... все будут работать по 12 часов...некогда будет думать о социальных гарантиях государства! good
          НасРать
    2. skylare Сегодня, 10:41
      Александр III известен своим "указом о кухаркиных детях"

      Если учесть, что не так давно убили его отца и привели в смятение государство - в чём-то его понять можно.
      skylare
      1. НасРать Сегодня, 10:47
        Оправдать можно всё... сейчас вон фашистов под Сталинградом оправдали и пожалели...фашиков ведь тоже понять можно(логика Ваша).
        НасРать
  12. Altona Сегодня, 10:10
    Цитата: НасРать
    К сожалению Россия скатывается к "царской России", т.е. шагаем назад - все признаки этого начинают проступать. А власть ратует за это..

    ---------------------------------
    Уважение к собственной истории начинается с правильной трактовки событий в данном историческом контексте, а не с памятников царям. У нас почему-то нормального памятника генералиссимусу Сталину, выигравшем вместе с советским народом нет, а памятник безвольному Николаю Второму есть.И уж тем более стали появляться памятники и доски откровенным предателям и коллаборантам типа Колчака и Шкуро.Тогда и Дзержинского верните на Лубянку, если Столыпину памятник воздвигаете. Но власти нужен черносотенный патриотизм, из которого легко выбрасывается "кровавый тиран Сталин" и туда ставится Николай Второй и "стены покаяния". Мы жили в современном социалистическом строе, нас хотят вернуть в мракобесие и монархию. То есть на два уровня назад. На месте моего города был ж/д разъезд и "терминал" для вывоза в Англию рогожи, пеньки, сосны и дуба. Советская власть построила город с заводами и техникумами, ж/д узел с 14 путями, сортировкой и горкой. Видимо снова вернемся к складам.
    Altona
    1. НасРать Сегодня, 10:15
      Правильная трактовка++++ ++++
      НасРать
  13. rotmistr60 Сегодня, 10:13
    пытается поймать отблеск былой царской славы

    У нас хоть остались отблески былой царской славы. А, что осталось у Британии - "отблески" проклятий в связи с колониализмом, нищий дух и королева с офшорами?
    rotmistr60
  14. Altona Сегодня, 10:23
    Цитата: НасРать
    идет государственная политика, приправленная церковной пропагандой.

    -----------------------------
    Прямо один в один с черносотенным движением, правда с другой стороны приходится смазывать черносотенную телегу идеологии жиДкой смазкой либерального постмодерна и все это заправлять угаром антибольшевима. Вот такая птица-тройка.
    Altona
    1. voyaka uh Сегодня, 10:50
      При Александре-3 как-раз расцвел государственный антисемитизм, были
      погромы, более миллиона евреев уехали в из России
      (последний факт - весьма положительный для евреев). Те, кто не уехал - молодежь - массово записывались в анархисты, эсеры, террористы, социалисты. Они и свалили Империю через 20 лет, стал лидерами революционеров.
      Так Александр-3 (в сущности, желавший добра Империи) ее и развалил sad .
      voyaka uh
Картина дня