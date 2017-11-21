10:58 21 ноября

В Симферополе ответили на призыв украинского депутата ослабить Россию

Попытки украинских властей ослабить Россию изнутри обернутся для них катастрофой, передает РИА Новости заявление вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.



Ранее депутат Рады, основатель националистического батальона «Азов» (ныне полк в составе Нацгвардии) Андрей Билецкий заявил, что Украине следует максимально ослабить Россию изнутри, а потом напасть на нее для возвращения Крыма. По его словам, у России есть «огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы, по которым можно бить». При этом политик исключил возможность возвращения Крыма путем переговоров.


Экстремистов в Верховной раде сегодня немало. Они, конечно, очень осложняют работу Рады и общественного мнения на Украине, вводя всех в заблуждение своими абсолютно глупыми и нереализуемыми идеями,
сказал агентству Мурадов.

По его словам, «планов по ослаблению России со стороны западных государств уже предостаточно».

Эти планы все хорошо известны, но подпевалы, которые сидят в Киеве, не учитывают нескольких принципиальных вещей. Первое – все, что связано с попытками действовать против России, тем более в таком жестком варианте, как это формирует этот депутат, является для Украины безумием и катастрофой. Ни к чему другому это привести не может. И второе, что я хочу подчеркнуть, – в России хорошо известны эти планы. Россия абсолютно готова. Наше общество консолидировано,
добавил вице-премьер.

Пока киевские власти, очевидно, «запрограммированные или профинансированные, выступают с позиции слепого и тупого антироссийского инструмента, до тех пор над Украиной будет висеть опасность саморазрушения и полного исчезновения из политической истории современного мира», считает он.

Попытки провоцирования каких-то внутренних ослаблений России или внешних угроз не имеют никакой перспективы, кроме одной – доведение нашей всей международной ситуации к конфликту. Россия сегодня как никогда едина в подходах к отражению военно-политических и экономических агрессий по подрыву нашей внутренней ситуации в стране,
сказал Георгий Мурадов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii Сегодня, 08:39
    Слабительного не хватит.
    ul_vitalii
    1. Джедай Сегодня, 08:42
      Тем более что укропы сами его всё выпили, судя по их вечному нытью. yes
      Джедай
      1. bulvas Сегодня, 08:49
        Вот чует мое сердце, что ошибка большевиков будет исправлена и области Украины вернуться в состав Российской Империи, теперь уже, как субъекты РФ
        bulvas
        1. Джедай Сегодня, 08:52
          Очень надеюсь что Ваши слова воплотятся в жизнь. hi
          Джедай
          1. bulvas Сегодня, 08:54
            Цитата: Джедай
            Очень надеюсь что Ваши слова воплотятся в жизнь. hi


            А какой у нас выход?
            Не оставлять же шакалам наши земли и наших людей
            bulvas
            1. Джедай Сегодня, 09:05
              Цитата: bulvas
              Не оставлять же шакалам наши земли и наших людей

              Конечно нет. Это не обсуждается.
              Джедай
              1. bulvas Сегодня, 09:26
                Цитата: Джедай
                Цитата: bulvas
                Не оставлять же шакалам наши земли и наших людей

                Конечно нет. Это не обсуждается.


                Тем не менее, кто-то пытается "обсуждать":


                Ранее депутат Рады, основатель националистического батальона «Азов» (ныне полк в составе Нацгвардии) Андрей Билецкий заявил, что Украине следует максимально ослабить Россию изнутри, а потом напасть на нее для возвращения Крыма




                Смешные ...
                bulvas
                1. Джедай Сегодня, 09:31
                  Заявления душевнобольных можно обсуждать только в одном аспекте: назначение максимально эффективного лечения.
                  Джедай
                  1. LSA57 Сегодня, 09:53
                    Цитата: Джедай
                    назначение максимально эффективного лечения.

                    во-во, отрубить ноги по самую шею laughing
                    LSA57
          2. Идущий Сегодня, 08:55
            Они это осуществляют ускоренными темпами , хотя их и не просили так спешить. lol
            Идущий
        2. Наум Сегодня, 09:21
          И не только Окраины. Та же судьба у всех "шпротляндий" и некоторый иных псевдогосударств. Ну не могут эти искусственные образования быть жизнеспособными в отрыве от России, их кормилицы-поилицы.Только возврат этот будет в рамках субъектов: Рижская область, Вильнюсская.И никаких Эстляндий с Лифляндиями!
          Наум
      2. LSA57 Сегодня, 09:52
        Цитата: Джедай
        Тем более что укропы сами его всё выпили, судя по их вечному нытью.

        так ведь ноют на отсутствие памперсов. туалетной бумаги уже нет, всю перевели на "ноты протеста" по поводу посещения ВВП и других чиновников Крыма
        LSA57
    2. 210окв Сегодня, 08:44
      Забыли как разваливались СССР?Слабительного хватило с избытком!И вот смотрите на нынешнюю ситуацию.В политику лезет отребье.Подрастающее поколение идут как бараны на митинги ,выполняют политический заказ.Они даже не знают кто такой Горбачев.Уйдем мы,что в стране останется?
      Цитата: ul_vitalii
      Слабительного не хватит.
      210окв
      1. Moskovit Сегодня, 09:10
        [quote=210окв]И вот смотрите на нынешнюю ситуацию.В политику лезет отребье.Подрастающее поколение идут как бараны на митинги ,выполняют политический заказ.Они даже не знают кто такой Горбачев.Уйдем мы,что в стране останется?[quote=ul_vitalii]

        А подрастающее поколение с луны свалилось? Может это ваши дети? Так почему же вы, патриот, так их воспитали? Расскажите им, кто такой Горбачев. Или будем их только проклинать?

        Может вспомните 90-е, когда действительно бандиты и мошенники пробирались во властные структуры. Проблем хватает, но истерикой их не решить.
        Moskovit
        1. 210окв Сегодня, 10:03
          Кстати про Моих детей.Четыре сына.Трое ходят в спортивно -патриотический клуб "Рось" .И поверьте они знают "Кто есть Ху".А Вы ошиблись адресом..Это к родителям того самого Коли...[quote=Moskovit][quote=210окв]И вот смотрите на нынешнюю ситуацию.В политику лезет отребье.Подрастающее поколение идут как бараны на митинги ,выполняют политический заказ.Они даже не знают кто такой Горбачев.Уйдем мы,что в стране останется?[quote=ul_vitalii]

          А подрастающее поколение с луны свалилось? Может это ваши дети? Так почему же вы, патриот, так их воспитали? Расскажите им, кто такой Горбачев. Или будем их только проклинать?

          Может вспомните 90-е, когда действительно бандиты и мошенники пробирались во властные структуры. Проблем хватает, но истерикой их не решить.[/quote]
          210окв
      2. Сепар ДНР Сегодня, 09:16
        Цитата: 210окв
        Уйдем мы,что в стране останется?

        Новорусский мальчик Коля из бундестага, да Ксюша-лошадка,кандидат в президенты РФ.

        И воры вокруг...
        Сепар ДНР
      3. iliitchitch Сегодня, 10:53
        Цитата: 210окв
        Забыли как разваливались СССР?Слабительного хватило с избытком!И вот смотрите на нынешнюю ситуацию.В политику лезет отребье.Подрастающее поколение идут как бараны на митинги ,выполняют политический заказ.Они даже не знают кто такой Горбачев.Уйдем мы,что в стране останется?

        Раскачать ситуацию в России можно так же , как и в укропии , только это много больше времени занимает , но процесс идёт . Достаточно на жертвы ЕГЭ посмотреть из Нового Уренгоя , в бундестаге отличились , да . И такие же жертвы их уже учат , вот что печально . Безграмотность этих , так сказать , пидагогов , просто потрясающая . И менты-Росгвардия , как в старые-добрые 90-е , авторитетов охраняют . А дядя Вова всё , как кот Леопольд , партнёров среди шакалов выискивает . А по регионам присмотреться чё-то руки не доходят , губернаторские ОПГ там рулят . И моника явлински на выборы неспроста заявилась - шансов нет , но о себе напомнила , в случае бардака хозяева о ней не забудут . Крутить гайки пора , дядя Вова , на последнем сроке .
        iliitchitch
    3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 08:46
      Ага, сперва изолировали, теперь будут ослаблять... И как мы ещё живы с такими суровыми врагами - непонятно smile
      Анкыпельгыгыргын
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:42
    глупыми и нереализуемыми идеями,
    дурaк думками богатеет ! fellow
    Uncle Lee
    1. Идущий Сегодня, 08:58
      Рагули у власти даже не понимают , что с ними скоро будет и это они делают своими руками.
      Идущий
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:09
        Цитата: Идущий
        Рагули у власти даже не понимают , что с ними скоро будет и это они делают своими руками.

        их верхушка понимает, и поэтому очень спешит под шумок нахапаться - зайчик уже слинял, кто следующий?
        Angel_and_Demon
  3. pjastolov Сегодня, 08:43
    Пока киевские власти, очевидно, «запрограммированные или профинансированные, выступают с позиции слепого и тупого антироссийского инструмента, до тех пор над Украиной будет висеть опасность саморазрушения и полного исчезновения из политической истории современного мира»,
    история повторяется
    pjastolov
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:43
    Ребята совсем не понимают, что сейчас ИХ "нэзалежную" будут РВАТЬ на части. И совсем не с той стороны... Бойтесь поляков, господа свидомые. Эти вас за людей - не считают.
    Горный стрелок
    1. федоров Сегодня, 08:58
      Разве что поляки кусок западной отхапают. Но не завидую.
      В какой империи эта часть земли была - каюк стране.
      ...Литовское княжество, Речь посполитая, Австровенгрия, Российская империя, СССР, ...накрайняк Украина.
      федоров
      1. Идущий Сегодня, 09:10
        Очень плачевная линейка , кто следующий. lol
        Идущий
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:10
          Цитата: Идущий
          кто следующий.

          пока желающих нет - ждут когда великие украинцы вымрут
          Angel_and_Demon
  5. федоров Сегодня, 08:44
    Россия сегодня как никогда едина в подходах к отражению военно-политических и экономических агрессий по подрыву нашей внутренней ситуации в стране

    Эхо Москвы фунциклирует из госбютжета...Собчачки,Макаревичи и т.д. вякают где не попадя.
    Дума провалила проект национализации Центробанка...
    Так ли едина ?
    А Берии сейчас увы нет.
    федоров
  6. samarin1969 Сегодня, 09:13
    "Россия абсолютно готова. Наше общество консолидировано...Россия сегодня как никогда едина в подходах к отражению военно-политических и экономических агрессий по подрыву нашей внутренней ситуации в стране, сказал Георгий Мурадов."
    - аргументы Л.Г. Ивашова на ВО о возможности "подрыва ситуации изнутри" более убедительны.
    samarin1969
  7. СомневаюсьЯ Сегодня, 09:13
    Глядя на действия наших властей, складывается впечатления, что реализуется единственный существующий план -
    "Авось пронесет".
    СомневаюсьЯ
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 09:40
    Андрей Билецкий заявил, что Украине следует максимально ослабить Россию изнутри, а потом напасть на нее для возвращения Крыма.

    ... мечты идиота... стоит ли тратить на него умственные ресурсы... bully
    a.s.zzz888
  9. LVMI1980 Сегодня, 10:01
    единственная возможность ослабить Россию --- войти в ее состав как автономия feel
    LVMI1980
Картина дня