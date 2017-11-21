В Симферополе ответили на призыв украинского депутата ослабить Россию

Экстремистов в Верховной раде сегодня немало. Они, конечно, очень осложняют работу Рады и общественного мнения на Украине, вводя всех в заблуждение своими абсолютно глупыми и нереализуемыми идеями,

Эти планы все хорошо известны, но подпевалы, которые сидят в Киеве, не учитывают нескольких принципиальных вещей. Первое – все, что связано с попытками действовать против России, тем более в таком жестком варианте, как это формирует этот депутат, является для Украины безумием и катастрофой. Ни к чему другому это привести не может. И второе, что я хочу подчеркнуть, – в России хорошо известны эти планы. Россия абсолютно готова. Наше общество консолидировано,

Попытки провоцирования каких-то внутренних ослаблений России или внешних угроз не имеют никакой перспективы, кроме одной – доведение нашей всей международной ситуации к конфликту. Россия сегодня как никогда едина в подходах к отражению военно-политических и экономических агрессий по подрыву нашей внутренней ситуации в стране,