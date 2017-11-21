В Симферополе ответили на призыв украинского депутата ослабить Россию
Попытки украинских властей ослабить Россию изнутри обернутся для них катастрофой, передает РИА Новости заявление вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.
Ранее депутат Рады, основатель националистического батальона «Азов» (ныне полк в составе Нацгвардии) Андрей Билецкий заявил, что Украине следует максимально ослабить Россию изнутри, а потом напасть на нее для возвращения Крыма. По его словам, у России есть «огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы, по которым можно бить». При этом политик исключил возможность возвращения Крыма путем переговоров.
По его словам, «планов по ослаблению России со стороны западных государств уже предостаточно».
Пока киевские власти, очевидно, «запрограммированные или профинансированные, выступают с позиции слепого и тупого антироссийского инструмента, до тех пор над Украиной будет висеть опасность саморазрушения и полного исчезновения из политической истории современного мира», считает он.
Ранее депутат Рады, основатель националистического батальона «Азов» (ныне полк в составе Нацгвардии) Андрей Билецкий заявил, что Украине следует максимально ослабить Россию изнутри, а потом напасть на нее для возвращения Крыма. По его словам, у России есть «огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы, по которым можно бить». При этом политик исключил возможность возвращения Крыма путем переговоров.
Экстремистов в Верховной раде сегодня немало. Они, конечно, очень осложняют работу Рады и общественного мнения на Украине, вводя всех в заблуждение своими абсолютно глупыми и нереализуемыми идеями,сказал агентству Мурадов.
По его словам, «планов по ослаблению России со стороны западных государств уже предостаточно».
Эти планы все хорошо известны, но подпевалы, которые сидят в Киеве, не учитывают нескольких принципиальных вещей. Первое – все, что связано с попытками действовать против России, тем более в таком жестком варианте, как это формирует этот депутат, является для Украины безумием и катастрофой. Ни к чему другому это привести не может. И второе, что я хочу подчеркнуть, – в России хорошо известны эти планы. Россия абсолютно готова. Наше общество консолидировано,добавил вице-премьер.
Пока киевские власти, очевидно, «запрограммированные или профинансированные, выступают с позиции слепого и тупого антироссийского инструмента, до тех пор над Украиной будет висеть опасность саморазрушения и полного исчезновения из политической истории современного мира», считает он.
Попытки провоцирования каких-то внутренних ослаблений России или внешних угроз не имеют никакой перспективы, кроме одной – доведение нашей всей международной ситуации к конфликту. Россия сегодня как никогда едина в подходах к отражению военно-политических и экономических агрессий по подрыву нашей внутренней ситуации в стране,сказал Георгий Мурадов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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