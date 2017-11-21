10:51 21 ноября

Глава МО Израиля призвал увеличить расходы на оборону из-за присутствия в САР России

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал увеличить бюджетные расходы на военные нужды в свете новых ближневосточных реалий, включающих российское присутствие в Сирии и усиление Ирана, передает РИА Новости.

Сергей Шойгу и Авигдор Либерман во время встречи в Израиле, октябрь 2017 года.

Согласно информации газеты «Гаарец», речь идет о выделении в ближайшие три года «4,8 миллиарда шекелей (1,36 млрд долларов) сверх оборонных расходов, ограниченных коалиционными договоренностями на уровне 56,1 миллиарда шекелей (15,95 млрд долларов) в год».


С тех пор, как было подписано это соглашение, произошли значительные перемены в регионе. Мы оказались в ситуации, когда есть трудности с обеспечением наших оборонных потребностей,
сказал Либерман.

Он указал на три фактора, изменивших ситуацию в регионе.

Во-первых, это массированное российское военное присутствие в Сирии, чего не было несколько лет назад. Во-вторых, появление высокоточного оружия у некоторых из врагов Израиля. В-третьих, рост военной мощи Ирана, особенно ракетная программа, которая беспокоит не только Израиль, но и многие арабские страны, и его закрепление в Сирии,
сказал министр.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Минобороны РФ проводит в САР операцию контртеррористическую операцию с сентября 2015-гопо запросу официального Дамаска.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Арон Заави Сегодня, 10:13
    Искуство заголовка,великая вещь good
    Арон Заави
    1. volodya Сегодня, 10:15
      Боятся - значит уважают!
      volodya
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:22
      Арон Заави Сегодня, 10:13 Новый
      Искуство заголовка,великая вещь good
      ... искуССтво - это не лезть без спроса в чужие дела чужих государств, в ту же Сирию...
      a.s.zzz888
    3. Uryukc Сегодня, 10:23
      Цитата: Арон Заави
      Искуство заголовка,великая вещь

      А разве он не точен?
      Во-первых, это массированное российское военное присутствие в Сирии, чего не было несколько лет назад ... сказал министр
      Uryukc
      1. To be or not to be Сегодня, 10:35
        Очень точен.Но Россия там по просьбе законно избранной власти в Сирии. Все остальные иностранные войска согласно международным документам -АГРЕССОРЫ. Да и удары израильской авиации под каким бы то ни было предлогом по объектам на чужой территории из той же серии.
        Все можно решить мирным путем -переговорами .Но стране за океаном в этом нефтяном районе нужен постоянный ХАОС
        To be or not to be
    4. Now we are free Сегодня, 10:32
      Шалом Убраха, Арон!
      Ну заголовок заголовком, а слова Либермана это слова Либермана... -Во-первых, это массированное российское военное присутствие в Сирии, чего не было несколько лет назад. При чём это во первых, а уже потом почему то высокоточное оружие у врагов Израиля и усиление Ирана...
      Лично для меня странно, что не самый плохой и отнюдь не самый глупый министр обороны Израиля ставит на первый план присутствие Российского военного контингента в САР а не усиление Ирана. И это при том, что между нашими как оборонными ведомствами так и первыми лицами налажен постоянный контакт и оперативно решаются практически весь ряд вопросов связанный с Российским присутствием в САР.
      РФ кстати тоже мало заинтересованно в сильном усилении Ирана как в САР так и в Ливане, ибо Иран почувствовав свою силу и вседозволенность может ВДРУГ изменить свое отношение к присутствию ВКС РФ в Сирии. Потому то ВКС и ПВО РФ в САР и не отрабатывает по "Неизвестным самолётам и ракетам" прилетающим по складам Хэзболлы в САР.

      А тут (по словам Либермана) Российское военное присутствие на первом месте... request
      Now we are free
    5. askort154 Сегодня, 10:32
      Арон Заави....Искуство заголовка,великая вещь good

      Арон ,поторопился, текст не прочитал. А там дополнение к заголовку :
      "...Во первых, это массированное российское военное присутствие в Сирии..." wink
      askort154
    6. 34 регион Сегодня, 10:46
      Арон Заави Сегодня, 10:13 . А чем заголовок не нравится? Израиль видимо хотел в процессе войны в Сирии оттяпать себе часть сирийской территории для своего размножения, а тут облом. Печально когда некто нарушает твои планы? А может Израилю лучше войти в состав РФ? Почему нет? Тогда Россия угрожать Израилю совсем не будет. И Израиль сможет добывать нефть на просторах Сибири! Не высокотехнологично? Ну тогда Израиль построит В России современные производства. Опять не хотите? Зря. Ведь от вхождения Израиля в состав РФ всем будут только одни плюшки и никаких проблем! Даже арабы не будут пугать Израиль!
      34 регион
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:13
    С тех пор, как было подписано это соглашение, произошли значительные перемены в регионе. Мы оказались в ситуации, когда есть трудности с обеспечением наших оборонных потребностей,
    а может не оборонные? а наглые выходки заканчиваются - и за них чувствует что можно и в репу уже получить?
    Angel_and_Demon
    1. 210окв Сегодня, 10:14
      Вот он и почувствовал..Что не получит.И соответственно наглеет.
      Цитата: Angel_and_Demon
      С тех пор, как было подписано это соглашение, произошли значительные перемены в регионе. Мы оказались в ситуации, когда есть трудности с обеспечением наших оборонных потребностей,
      а может не оборонные? а наглые выходки заканчиваются - и за них чувствует что можно и в репу уже получить?
      210окв
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:17
        Цитата: 210окв
        Вот он и почувствовал..Что не получит.И соответственно наглеет.

        как раз почувствовал, Сирия, как не крути, уже заканчивается, не полностью конечно, Иран получил коридор по выходу а средиземному морю, Асад не зря в Россию прилетел, так что назревает....
        Angel_and_Demon
        1. 210окв Сегодня, 10:27
          Сирия еще только начинается.И разгром ИГ это еще не победа..Там еще такие пляски начнутся,вот увидите.
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: 210окв
          Вот он и почувствовал..Что не получит.И соответственно наглеет.

          как раз почувствовал, Сирия, как не крути, уже заканчивается, не полностью конечно, Иран получил коридор по выходу а средиземному морю, Асад не зря в Россию прилетел, так что назревает....
          210окв
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:30
            Цитата: 210окв
            Там еще такие пляски начнутся,

            я про пляски и не спорю, но это будет уже не полномасштабная война, и высвободятся силы, которые смогут реагировать на выходки Израиля, - кончится безнаказанность
            Angel_and_Demon
            1. 210окв Сегодня, 10:35
              Когда арабские страны противостояли Израилю?Со всеми своими силами?Они только получали по щам!А теперь САА сильно ослаблена и им бы удержать то что освободили.Мира в этой стране не будет ой как долго.А мы там решаем несколько иные вопросы чем защита сирийцев от израильтян,отсюда-мы не вмешаемся.
              Цитата: Angel_and_Demon
              Цитата: 210окв
              Там еще такие пляски начнутся,

              я про пляски и не спорю, но это будет уже не полномасштабная война, и высвободятся силы, которые смогут реагировать на выходки Израиля, - кончится безнаказанность
              210окв
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:48
                посмотрите, количество баз увеличится, наших, и расположат их очень удобно, как буферную зону
                Angel_and_Demon
  3. 210окв Сегодня, 10:13
    Ну,Израиль там со своими интересами пытается влезть.Вполне возможно что они отхватят кусок территории Сирии в качестве буфера..
    210окв
    1. ПалБор Сегодня, 10:21
      Цитата: 210окв
      Ну,Израиль там со своими интересами пытается влезть.Вполне возможно что они отхватят кусок территории Сирии в качестве буфера..

      У них уже Голаны буфер.Или в утробе ненасытной ещё место осталось?
      ПалБор
      1. Джедай Сегодня, 10:29
        hi
        Цитата: ПалБор
        Или в утробе ненасытной ещё место осталось?

        Аппетит приходит во время еды.
        Джедай
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
    Мы оказались в ситуации, когда есть трудности с обеспечением наших оборонных потребностей,
    сказал Либерман.

    ... ну так ещё, штук 50 фи-35, закажите у мерикатосов...
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:20
    Глава МО Израиля призвал увеличить расходы на оборону из-за присутствия в САР России

    Евреи длинной вереницей потянулись к Стене Плача помолиться о своей безопасности и чтобы деньги пришли в МО. Жалко такой стены нет у прибалтов, тем приходится плакаться в жилетку НАТО.
    rotmistr60
  6. Uryukc Сегодня, 10:22
    "Русские" универсальный предлог для увеличения бюджетов))
    Uryukc
  7. askort154 Сегодня, 10:22
    Что, Израиль тоже сползает на " поляко-прибалтийскую" тропу ? Израиль уже тоже боится "российской агрессии" ? Евреи, вы чего это fool ? Кто у вас сегодня дежурный на сайте ? В студию ! tongue
    askort154
  8. Egorovich Сегодня, 10:35
    Кишка тонка и у евреев оказалась. Привыкли нападать только на слабых. Кругом враги, одни они белые и пушистые.
    Egorovich
  9. Berkut24 Сегодня, 10:49
    У Либермана появляется понимание, что Россия в регионе хочет создать долгоиграющий порядок, а в этой ситуации не покрысятничаешь. И, на самом деле, "ещё шекелей" в данном случае будут бесполезны.
    Berkut24
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