Глава МО Израиля призвал увеличить расходы на оборону из-за присутствия в САР России

С тех пор, как было подписано это соглашение, произошли значительные перемены в регионе. Мы оказались в ситуации, когда есть трудности с обеспечением наших оборонных потребностей,

Во-первых, это массированное российское военное присутствие в Сирии, чего не было несколько лет назад. Во-вторых, появление высокоточного оружия у некоторых из врагов Израиля. В-третьих, рост военной мощи Ирана, особенно ракетная программа, которая беспокоит не только Израиль, но и многие арабские страны, и его закрепление в Сирии,