Глава МО Израиля призвал увеличить расходы на оборону из-за присутствия в САР России
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал увеличить бюджетные расходы на военные нужды в свете новых ближневосточных реалий, включающих российское присутствие в Сирии и усиление Ирана, передает РИА Новости.
Согласно информации газеты «Гаарец», речь идет о выделении в ближайшие три года «4,8 миллиарда шекелей (1,36 млрд долларов) сверх оборонных расходов, ограниченных коалиционными договоренностями на уровне 56,1 миллиарда шекелей (15,95 млрд долларов) в год».
Он указал на три фактора, изменивших ситуацию в регионе.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Минобороны РФ проводит в САР операцию контртеррористическую операцию с сентября 2015-гопо запросу официального Дамаска.
Согласно информации газеты «Гаарец», речь идет о выделении в ближайшие три года «4,8 миллиарда шекелей (1,36 млрд долларов) сверх оборонных расходов, ограниченных коалиционными договоренностями на уровне 56,1 миллиарда шекелей (15,95 млрд долларов) в год».
С тех пор, как было подписано это соглашение, произошли значительные перемены в регионе. Мы оказались в ситуации, когда есть трудности с обеспечением наших оборонных потребностей,сказал Либерман.
Он указал на три фактора, изменивших ситуацию в регионе.
Во-первых, это массированное российское военное присутствие в Сирии, чего не было несколько лет назад. Во-вторых, появление высокоточного оружия у некоторых из врагов Израиля. В-третьих, рост военной мощи Ирана, особенно ракетная программа, которая беспокоит не только Израиль, но и многие арабские страны, и его закрепление в Сирии,сказал министр.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Минобороны РФ проводит в САР операцию контртеррористическую операцию с сентября 2015-гопо запросу официального Дамаска.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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