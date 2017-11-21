Тиллерсон: новые санкции против Пхеньяна будут иметь больше символическое значение
Эффект от новых американских санкций против КНДР будет, скорее всего, ограниченным, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
При этом само по себе введение новых санкций будет иметь большое символическое значение.
Напомним, в понедельник Трамп объявил, что США вновь включат Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма. По его словам, это повлечет за собой «дальнейшие санкции и рестрикции» в отношении Пхеньяна.
Трамп отметил также, что этот шаг является дальнейшей поддержкой кампании по оказанию максимального давления на КНДР и по «дальнейшей изоляции убийственного режима». Ожидается, что Минфин США объявит о новых санкциях по Северной Корее во вторник.
Практический эффект может быть ограниченным, но мы надеемся закрыть все лазейки в этом (в санкциях против КНДР),сказал Тиллерсон журналистам.
При этом само по себе введение новых санкций будет иметь большое символическое значение.
С одной стороны, это очень символично, потому что показывает еще раз, какой это вышедший из-под контроля (северокорейский) режим, какой он жестокий и как ему плевать на ценность человеческой жизни,сказал глава ведомства.
Напомним, в понедельник Трамп объявил, что США вновь включат Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма. По его словам, это повлечет за собой «дальнейшие санкции и рестрикции» в отношении Пхеньяна.
Трамп отметил также, что этот шаг является дальнейшей поддержкой кампании по оказанию максимального давления на КНДР и по «дальнейшей изоляции убийственного режима». Ожидается, что Минфин США объявит о новых санкциях по Северной Корее во вторник.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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