Тиллерсон: новые санкции против Пхеньяна будут иметь больше символическое значение

Практический эффект может быть ограниченным, но мы надеемся закрыть все лазейки в этом (в санкциях против КНДР),

С одной стороны, это очень символично, потому что показывает еще раз, какой это вышедший из-под контроля (северокорейский) режим, какой он жестокий и как ему плевать на ценность человеческой жизни,