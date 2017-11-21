Главком ВМС Индии посетил французскую верфь Naval Group
Главком ВМС Индии адмирал Сунил Ланба посетил город Шербур, где для него провели подробную презентацию по новым французским многоцелевым АПЛ (SSN) класса «Барракуда», сообщает bmpd со ссылкой на портал dailyo.in.
Первая многоцелевая АПЛ должна войти в состав ВМС Франции в следующем году.
Компания Naval Group (ранее – DCNS) является крупнейшим французским производителем военных кораблей. Также она занимается строительством шести лодок «Scorpene» для ВМС Индии на верфи Мазагон Док Лимитед в г. Мумбаи по контракту 2005 года.
«Визит Главкома ВМС состоялся в то время, когда Индия стоит на пороге беспрецедентного роста мощи своего подводного флота. Индия планирует строительство подводных лодок трех типов: дизельного и двух атомных (по трем разным проектам). Реализация этих проектов, ориентировочная цена которых составляет более $28 млрд., займет последующие десять лет», – говорится в материале.
Отмечается, что «возникновение интереса Индии к подлодке класса "Барракуда" берет отсчет в 2007 году, когда делегации старших офицеров ВМС Индии доложили о возможностях лодки, находившейся тогда еще в стадии разработки».
Как утверждают аналитики в области ВМС, "Барракуда" «дает надежду флоту интегрировать в один проект три разных проекта – НАПЛ, многоцелевую АПЛ и ПЛАРБ; в частности, реактор может стать явлением, в корне меняющем ситуацию, поскольку считается, что ВМС нуждаются в новом типе реактора, который сможет обеспечить энергией как многоцелевую лодку, так и ПЛАРБ нового поколения».
То, что на делегацию индийских ВМС подлодки «Барракуда» произвела впечатление, говорит тот факт, что они задали DCNS вопрос, согласится ли Франция помогать Индии в разработке технологии по созданию реактора. Ответ французской стороны не является неожиданным – данный вопрос необходимо будет рассматривать на политическом уровне.
По данным ресурса, в настоящее время «отсутствует четкий запрет на торговлю ядерными установками между странами, входящими в "группу пяти", и странами, не имеющими ядерного оружия, однако до сих пор такого не предпринималось».
Первая многоцелевая АПЛ должна войти в состав ВМС Франции в следующем году.
Компания Naval Group (ранее – DCNS) является крупнейшим французским производителем военных кораблей. Также она занимается строительством шести лодок «Scorpene» для ВМС Индии на верфи Мазагон Док Лимитед в г. Мумбаи по контракту 2005 года.
«Визит Главкома ВМС состоялся в то время, когда Индия стоит на пороге беспрецедентного роста мощи своего подводного флота. Индия планирует строительство подводных лодок трех типов: дизельного и двух атомных (по трем разным проектам). Реализация этих проектов, ориентировочная цена которых составляет более $28 млрд., займет последующие десять лет», – говорится в материале.
Отмечается, что «возникновение интереса Индии к подлодке класса "Барракуда" берет отсчет в 2007 году, когда делегации старших офицеров ВМС Индии доложили о возможностях лодки, находившейся тогда еще в стадии разработки».
Как утверждают аналитики в области ВМС, "Барракуда" «дает надежду флоту интегрировать в один проект три разных проекта – НАПЛ, многоцелевую АПЛ и ПЛАРБ; в частности, реактор может стать явлением, в корне меняющем ситуацию, поскольку считается, что ВМС нуждаются в новом типе реактора, который сможет обеспечить энергией как многоцелевую лодку, так и ПЛАРБ нового поколения».
То, что на делегацию индийских ВМС подлодки «Барракуда» произвела впечатление, говорит тот факт, что они задали DCNS вопрос, согласится ли Франция помогать Индии в разработке технологии по созданию реактора. Ответ французской стороны не является неожиданным – данный вопрос необходимо будет рассматривать на политическом уровне.
По данным ресурса, в настоящее время «отсутствует четкий запрет на торговлю ядерными установками между странами, входящими в "группу пяти", и странами, не имеющими ядерного оружия, однако до сих пор такого не предпринималось».
Использованы фотографии: wikimedia.org
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