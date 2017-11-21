15:05 21 ноября

Главком ВМС Индии посетил французскую верфь Naval Group

Главком ВМС Индии адмирал Сунил Ланба посетил город Шербур, где для него провели подробную презентацию по новым французским многоцелевым АПЛ (SSN) класса «Барракуда», сообщает bmpd со ссылкой на портал dailyo.in.

Главком ВМС Индии посетил французскую верфь Naval Group


Первая многоцелевая АПЛ должна войти в состав ВМС Франции в следующем году.


Компания Naval Group (ранее – DCNS) является крупнейшим французским производителем военных кораблей. Также она занимается строительством шести лодок «Scorpene» для ВМС Индии на верфи Мазагон Док Лимитед в г. Мумбаи по контракту 2005 года.

«Визит Главкома ВМС состоялся в то время, когда Индия стоит на пороге беспрецедентного роста мощи своего подводного флота. Индия планирует строительство подводных лодок трех типов: дизельного и двух атомных (по трем разным проектам). Реализация этих проектов, ориентировочная цена которых составляет более $28 млрд., займет последующие десять лет», – говорится в материале.

Отмечается, что «возникновение интереса Индии к подлодке класса "Барракуда" берет отсчет в 2007 году, когда делегации старших офицеров ВМС Индии доложили о возможностях лодки, находившейся тогда еще в стадии разработки».

Как утверждают аналитики в области ВМС, "Барракуда" «дает надежду флоту интегрировать в один проект три разных проекта – НАПЛ, многоцелевую АПЛ и ПЛАРБ; в частности, реактор может стать явлением, в корне меняющем ситуацию, поскольку считается, что ВМС нуждаются в новом типе реактора, который сможет обеспечить энергией как многоцелевую лодку, так и ПЛАРБ нового поколения».

То, что на делегацию индийских ВМС подлодки «Барракуда» произвела впечатление, говорит тот факт, что они задали DCNS вопрос, согласится ли Франция помогать Индии в разработке технологии по созданию реактора. Ответ французской стороны не является неожиданным – данный вопрос необходимо будет рассматривать на политическом уровне.

По данным ресурса, в настоящее время «отсутствует четкий запрет на торговлю ядерными установками между странами, входящими в "группу пяти", и странами, не имеющими ядерного оружия, однако до сих пор такого не предпринималось».

Использованы фотографии: wikimedia.org
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. askort154 Сегодня, 12:54
    Ну прямо, не аксельбанты, а швартовые канаты.
    askort154
    1. 210окв Сегодня, 13:03
      Может подучат французики как не переворачивать корабли у пирса..
      Цитата: askort154
      Ну прямо, не аксельбанты, а швартовые канаты.
      210окв
      1. Владимир16 Сегодня, 13:06
        реактор может стать явлением, в корне меняющем ситуацию,

        Где находят таких "писателей"? laughing
        Владимир16
    2. Комментарий был удален.
    3. Сепар ДНР Сегодня, 13:07
      Вот интересно :
      верфь Naval Group

      Завод «Наваль», основан в 1895 г. как бельгийское «Общество корабельных верфей, мастерских и плавилен».
      25 сентября: Начало строительства судостроительного, механического и литейного завода под названием «Анонимное общество судостроительных, механических и литейных заводов в городе Николаеве».
      Сокращённым названием было «Наваль», неофициально предприятие также называли Французским заводом
      Сепар ДНР
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:00
    Точно выговкают индусы у французов "баррокуду "в аренду, повредят ее при швартовке, и заявят, что лодка полная рухлядь, не желающая танцевать! !! wassat Короче, все будет как всегда -дежурная мозгокрутка французам на долгие годы. Песня, похлеще чем с "рафалями " !!!
    Геркулесыч
  3. Bronevick Сегодня, 13:17
    Шербурские зонтики.
    Bronevick
  4. федоров Сегодня, 13:55
    Индия - великая страна. Но как они умудряются совмещать запуски в космос, мозговитых программистов, фармацевтику с вонью мочи ...в Дели на улицах и мусорками в Тадж-Махале в 300-х стах метрах ? Я там был волею судьбы, не из приятных ощущения. Ганг, так ваще капец - посоревнуется с Москвой рекой наверное..
    Так что,что бы там не делали Индусские великие чины во Франции ( там корупция - трындец ) , результат будет тот же - хреново все летает, подлодки горят.
    А бабулеты осядут в закрытых виллах индийских генералов.
    федоров
    1. glasha3032 Сегодня, 14:05
      Ой ,не надо ! Москва -река чистая ! В черте города ,в километре от здания Совета Министров,напротив Сити- раков ловят ( а те живут только в чистой воде ! ) .
      glasha3032
  5. юра яковлев Сегодня, 13:57
    Не получилось бы как с "Мистралями"
    юра яковлев
Картина дня