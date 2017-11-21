Япония поддержала решение США вернуть Северную Корею в список спонсоров терроризма
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддержал решение американской администрации вновь включить Северную Корею в список спонсоров международного терроризма, передает ТАСС.
В заявлении главы японского правительства говорится:
Ранее Дональд Трамп на заседании своего кабинета заявил, что американская администрация приняла решение вновь включить КНДР в список спонсоров терроризма, составляемый Госдепартаментом.
Он также сообщил, что в скором времени «Министерство финансов США объявит о дополнительных и чрезвычайно крупных санкциях в отношении Северной Кореи».
В заявлении главы японского правительства говорится:
Мы приветствуем и поддерживаем это решение, которое позволит усилить давление на Северную Корею.
Ранее Дональд Трамп на заседании своего кабинета заявил, что американская администрация приняла решение вновь включить КНДР в список спонсоров терроризма, составляемый Госдепартаментом.
С сегодняшнего дня КНДР будет квалифицирована как страна – спонсор терроризма. США следовало это сделать уже давно,сказал Трамп в понедельник.
Он также сообщил, что в скором времени «Министерство финансов США объявит о дополнительных и чрезвычайно крупных санкциях в отношении Северной Кореи».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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