15:03 21 ноября

Япония поддержала решение США вернуть Северную Корею в список спонсоров терроризма

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддержал решение американской администрации вновь включить Северную Корею в список спонсоров международного терроризма, передает ТАСС.



В заявлении главы японского правительства говорится:


Мы приветствуем и поддерживаем это решение, которое позволит усилить давление на Северную Корею.


Ранее Дональд Трамп на заседании своего кабинета заявил, что американская администрация приняла решение вновь включить КНДР в список спонсоров терроризма, составляемый Госдепартаментом.

С сегодняшнего дня КНДР будет квалифицирована как страна – спонсор терроризма. США следовало это сделать уже давно,
сказал Трамп в понедельник.

Он также сообщил, что в скором времени «Министерство финансов США объявит о дополнительных и чрезвычайно крупных санкциях в отношении Северной Кореи».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. MoJloT Сегодня, 14:03
    Япония поддержала решение США вернуть Северную Корею в список спонсоров терроризма
    возглавляемый израилем и сша.
    Синдзо Абэ выглядит как хипстер в значках.
    MoJloT
  2. Джедай Сегодня, 14:05
    Мы приветствуем и поддерживаем это решение, которое позволит усилить давление на Северную Корею.

    Вроде как прикрыли задницу фанеркой? fool На деле же просто лизнули хозяину. Эх вы, потомки самураев, тьфу! Тряпки! sad
    Джедай
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:12
      нету там самураев после 45г.,последние тогда повскрывались,а теперь толпа лизунов с мозгами набекрень,телевидение их посмотришь и диву даешься,нормальные вообще люди или нет,а их хозяевам пинделям самое то записаться в этот список под №1.
      Ратник с пулеметом
      1. Джедай Сегодня, 14:25
        Евгений, привет! hi
        Цитата: Ратник с пулеметом
        нету там самураев после 45г.,последние тогда повскрывались

        Да, но началось всё раньше - в 1853 году, когда американская эскадра пришла к берегам Японии и своим ультиматумом внесла раскол и падение правления сёгунов. yes
        Джедай
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:47
          Приветствую,истину глаголешь,да и я уже раньше упоминал,что амерзота как срамная болезнь,подцепить легко,а избавиться очень затруднительно,и требует больших жертв.
          Ратник с пулеметом
  3. 210окв Сегодня, 14:06
    Северной Корее это как серпом...По барабану.. wassat crying
    210окв
  4. solzh Сегодня, 14:07
    Мы приветствуем и поддерживаем это решение, которое позволит усилить давление на Северную Корею.

    А я бы с удовольствием поддержал решение об отторжении у Японии острова Хоккайдо, для России, в качестве компенсации за оккупацию Российской территории во времена Гражданской войны.
    solzh
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:31
    Тявкнули бы япошки иначе, тут же получили бы новую "суперфукусиму "!
    Геркулесыч
  6. ваняватный Сегодня, 14:39
    абу ким чен ын ибн чен ин
    ваняватный
  7. Anyone Сегодня, 14:40
    Пусть мне кто-нибудь объяснит, а какой-такой терроризм типа спонсирует Северная Корея? Что-то я не помню, чтобы северокорейские финансисты (гы-гы) снабжали лидеров ИГИЛ деньгами, а северокорейские военные засылали оружие в Аль-Каиду. Да и маджахедов с северокорейским паспортом, вроде, тоже пока не встречалось ни в Сирии, ни в Ираке... Загадочная новость, право ))
    Anyone
    1. SanichSan Сегодня, 15:00
      Цитата: Anyone
      Пусть мне кто-нибудь объяснит, а какой-такой терроризм типа спонсирует Северная Корея?

      поддерживаю! первый вопрос который возникает после прочтения заголовка.
      SanichSan
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