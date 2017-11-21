14:57 21 ноября

Эрдоган - США: Если с ИГИЛ покончено, то для чего вы отправляете оружие в Сирию?

Выступая на заседании членов фракционного сегмента «Партии справедливости и развития» в турецком парламенте, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление об успехе турецкого участия в операции против ИГИЛ (* запрещено в РФ) на территории Сирии. Эрдоган описывал операцию «Щит Евфрата», которую турецкие войска без санкции Совета безопасности ООН и без приглашения со стороны официального Дамаска проводили на севере САР.

Эрдогана цитирует информационное агентство «Анадолу»:
Успешная операция «Щит Евфрата» была первым серьёзным ударом по ИГИЛ (*). Мы доказали, что называемая «непобедимой» террористическая группировка «Исламское государство» (*) на самом деле ничего особенного в военном плане не представляла.


Эрдоган отметил, что существуют отдельные разногласия по сирийскому вопросу, однако сразу же добавил, что эти разногласия вполне можно преодолеть, если предметно обсудить острые вопросы на предстоящем саммите делегаций России, Турции и Ирана в Сочи.


Далее Эрдоган отметил, что Турция постоянно обращает внимание США на ошибочный курс американской внешней политики в регионе.

Эрдоган - США: Если с ИГИЛ покончено, то для чего вы отправляете оружие в Сирию?


Эрдоган:
Процесс появления и исчезновения ИГИЛ (*) порождает множество вопросов. Если с ИГИЛ (*) покончено, тогда почему в Сирию отправляются грузовики с (американским) оружием? Против кого направлено это оружие в Сирии? Следует объяснить причину этих действий. Но дело в том, что нам и без того всё известно. Турция не может спокойно наблюдать за событиями, которые влияют на будущее страны.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan/
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Комментарии 13

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  1. Шура пермский Сегодня, 14:28
    Пока есть сша-терроризм и цветмет революции по миру будут процветать,…
    Шура пермский
    1. Anarchist Сегодня, 14:31
      Цитата: Шура пермский
      Пока есть сша-терроризм и цветмет революции по миру будут процветать,…

      Это понятно! Чего erdogan то так разошелся? Не на шутку... В последнее время... Может жить надоело или смелость у Гудвина попросил?
      ''если ты никого не боишься, Значит ты самый страшный!'' - Это явно не про него...
      Anarchist
      1. Владимир16 Сегодня, 14:57
        Цитата: Anarchist
        если ты никого не боишься, Значит ты самый страшный!'' - Это явно не про него...

        А про кого это вообще??? какая связь между "не боишься" и "ты самый страшный"????
        Если ты ни чего не боишься то ты: - самый зеленый, самый вареный, самый солнечный, самый одноглазый, самый веселый... самый ...нутый, ..... Все это хрень не связанная.
        Владимир16
  2. Клебер Сегодня, 14:31
    Если с ИГИЛ (*) покончено, тогда почему в Сирию отправляются грузовики с (американским) оружием? Против кого направлено это оружие в Сирии?


    Важно кому, а не против кого. Курдский вопрос на повеске дня.
    Клебер
  3. 210окв Сегодня, 14:31
    Султан начинает примазываться к Нашей Победе.Лицемер.Туды его..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 14:35
      Что-то осмелел Реджеп с критикой США в последнее время. Как-бы США не продублировали ему попытку переворота. wink
      Джедай
    2. Anarchist Сегодня, 14:35
      Наверное музыку в доме своем он не услышит... А она может скоро заиграть!
      Anarchist
  4. ваняватный Сегодня, 14:36
    какой хороший человек , и и какая гибкость в изменении отношения к ситуации...
    ваняватный
  5. шура матросов Сегодня, 14:38
    Эрдоган конечно амбициозный политик со своими "тараканами в голове" и имперскими замашками. И он готов сотрудничать со всеми кто хоть как-то его поддерживает. Но и он прекрасно понимает, что США не тот союзник. И доверия такому союзнику уже нет.
    шура матросов
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:43
    Бизнес, только бизнес! !!Ты же сам у игиловцев нефть покупал, как и у курдов с которыми воюешь! !!!
    Геркулесыч
  7. Житель Урала Сегодня, 14:44
    Молодец Путин.
    Действует принцип: Делай нейтральных правителей союзниками, делай врагов -нейтральными.
    Турция очень непростой сосед, но это сосед. И если говорить о враждебности в будущем, то все равно лучше Турция с контрами США и противоракетным зонтиком С-400, чем безукоризненно лояльная западу с американскими ракетами малой и средней дальности.
    Житель Урала
  8. askort154 Сегодня, 14:46
    Что мне нравится в нём, он рубит матку правду, без динамопластических "сюсюканий".
    Два дня назад выдал американцам - " что вы делаете здесь в 12 тысячах километров от своих берегов ". Сегодня - "...Против кого это оружие направлено в Сирии? ". С ними так и надо всем
    askort154
  9. zzdimk Сегодня, 14:55
    Мне кажется, что он понимает: всё это оружие плавно всплывёт у курдов. Озабоченность вполне обоснована: когда под твоё кресло "союзник" передвигает костёр, от которого недавно грелся.
    zzdimk
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