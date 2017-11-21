Эрдоган - США: Если с ИГИЛ покончено, то для чего вы отправляете оружие в Сирию?

Успешная операция «Щит Евфрата» была первым серьёзным ударом по ИГИЛ (*). Мы доказали, что называемая «непобедимой» террористическая группировка «Исламское государство» (*) на самом деле ничего особенного в военном плане не представляла.

Процесс появления и исчезновения ИГИЛ (*) порождает множество вопросов. Если с ИГИЛ (*) покончено, тогда почему в Сирию отправляются грузовики с (американским) оружием? Против кого направлено это оружие в Сирии? Следует объяснить причину этих действий. Но дело в том, что нам и без того всё известно. Турция не может спокойно наблюдать за событиями, которые влияют на будущее страны.