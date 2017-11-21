Эрдоган - США: Если с ИГИЛ покончено, то для чего вы отправляете оружие в Сирию?
Выступая на заседании членов фракционного сегмента «Партии справедливости и развития» в турецком парламенте, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление об успехе турецкого участия в операции против ИГИЛ (* запрещено в РФ) на территории Сирии. Эрдоган описывал операцию «Щит Евфрата», которую турецкие войска без санкции Совета безопасности ООН и без приглашения со стороны официального Дамаска проводили на севере САР.
Эрдогана цитирует информационное агентство «Анадолу»:
Эрдоган отметил, что существуют отдельные разногласия по сирийскому вопросу, однако сразу же добавил, что эти разногласия вполне можно преодолеть, если предметно обсудить острые вопросы на предстоящем саммите делегаций России, Турции и Ирана в Сочи.
Далее Эрдоган отметил, что Турция постоянно обращает внимание США на ошибочный курс американской внешней политики в регионе.
Эрдоган:
Эрдогана цитирует информационное агентство «Анадолу»:
Успешная операция «Щит Евфрата» была первым серьёзным ударом по ИГИЛ (*). Мы доказали, что называемая «непобедимой» террористическая группировка «Исламское государство» (*) на самом деле ничего особенного в военном плане не представляла.
Эрдоган отметил, что существуют отдельные разногласия по сирийскому вопросу, однако сразу же добавил, что эти разногласия вполне можно преодолеть, если предметно обсудить острые вопросы на предстоящем саммите делегаций России, Турции и Ирана в Сочи.
Далее Эрдоган отметил, что Турция постоянно обращает внимание США на ошибочный курс американской внешней политики в регионе.
Эрдоган:
Процесс появления и исчезновения ИГИЛ (*) порождает множество вопросов. Если с ИГИЛ (*) покончено, тогда почему в Сирию отправляются грузовики с (американским) оружием? Против кого направлено это оружие в Сирии? Следует объяснить причину этих действий. Но дело в том, что нам и без того всё известно. Турция не может спокойно наблюдать за событиями, которые влияют на будущее страны.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти