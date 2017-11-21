14:58 21 ноября

В подразделения химзащиты РВСН поступили "переговорные" противогазы

Подразделения химзащиты Ракетных войск стратегического назначения оснастили новейшими портативными дыхательными аппаратами ПДА-3, сообщили в Минобороны России.

В подразделения химзащиты РВСН поступили "переговорные" противогазы


Отмечается, что снаряжение предназначено для экстренной защиты органов дыхания и кожи. При запуске ПДА-3 в течение 20 секунд выделяет в маску не менее 10 литров кислорода, а в дальнейшем поглощает выдыхаемую влагу и диоксид углерода, подавая взамен кислород. Аппарат выпускается готовым к использованию и не требует подгонки.


Маска позволяет вести переговоры как голосом, так и при помощи средств связи
- добавили в военном ведомстве.

При совершенствовании средств защиты в РВСН большое внимание уделяется снижению веса изолирующих материалов при повышении их защитных возможностей.

Использованы фотографии: http://крхз.рф/
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Комментарии 1

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  1. шура матросов Сегодня, 14:41
    "Слоники" нынче стали не те.
    шура матросов
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