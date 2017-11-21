В подразделения химзащиты РВСН поступили "переговорные" противогазы

Маска позволяет вести переговоры как голосом, так и при помощи средств связи

Подразделения химзащиты Ракетных войск стратегического назначения оснастили новейшими портативными дыхательными аппаратами ПДА-3, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что снаряжение предназначено для экстренной защиты органов дыхания и кожи. При запуске ПДА-3 в течение 20 секунд выделяет в маску не менее 10 литров кислорода, а в дальнейшем поглощает выдыхаемую влагу и диоксид углерода, подавая взамен кислород. Аппарат выпускается готовым к использованию и не требует подгонки.- добавили в военном ведомстве.При совершенствовании средств защиты в РВСН большое внимание уделяется снижению веса изолирующих материалов при повышении их защитных возможностей.