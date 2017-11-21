Булгаков проверил состояние системы МТО в Крыму

Заместитель министра обороны РФ совершил рабочую поездку в войска ЮВО, дислоцированные на территории Республики Крым. В ходе поездки генерал армии Дмитрий Булгаков проверил выполнение поручений, отданных по итогам проведенной в июле 2017 года проверки системы материально-технического обеспечения войск ЮВО,

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков совершил рабочую поездку в Крым, где проверил состояние системы материально-технического обеспечения (МТО) войск Южного округа, передает РИА Новости сообщение российского военного ведомства.говорится в релизе.Сообщается, что замминистра также «подвел итоги организации танкотехнического и автотехнического обеспечения в ВС РФ в 2017 году с руководящим составом автобронетанковой службы ВС РФ, военных округов (объединенных стратегических командований, флотов) родов войск ВС РФ, должностными лицами центральных органов военного управления Министерства обороны РФ».Кроме того, Булгаков «проверил итоги диагностики и ввода в эксплуатацию штольни для хранения горюче-смазочных материалов в Мекензиевых горах в Крыму, а также проверил состояние парка машин, казарм, столовых и других объектов войскового хозяйства 810-й отдельной бригады морской пехоты и 126 отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота».