Булгаков проверил состояние системы МТО в Крыму
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков совершил рабочую поездку в Крым, где проверил состояние системы материально-технического обеспечения (МТО) войск Южного округа, передает РИА Новости сообщение российского военного ведомства.
Сообщается, что замминистра также «подвел итоги организации танкотехнического и автотехнического обеспечения в ВС РФ в 2017 году с руководящим составом автобронетанковой службы ВС РФ, военных округов (объединенных стратегических командований, флотов) родов войск ВС РФ, должностными лицами центральных органов военного управления Министерства обороны РФ».
Кроме того, Булгаков «проверил итоги диагностики и ввода в эксплуатацию штольни для хранения горюче-смазочных материалов в Мекензиевых горах в Крыму, а также проверил состояние парка машин, казарм, столовых и других объектов войскового хозяйства 810-й отдельной бригады морской пехоты и 126 отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота».
Заместитель министра обороны РФ совершил рабочую поездку в войска ЮВО, дислоцированные на территории Республики Крым. В ходе поездки генерал армии Дмитрий Булгаков проверил выполнение поручений, отданных по итогам проведенной в июле 2017 года проверки системы материально-технического обеспечения войск ЮВО,говорится в релизе.
Сообщается, что замминистра также «подвел итоги организации танкотехнического и автотехнического обеспечения в ВС РФ в 2017 году с руководящим составом автобронетанковой службы ВС РФ, военных округов (объединенных стратегических командований, флотов) родов войск ВС РФ, должностными лицами центральных органов военного управления Министерства обороны РФ».
Кроме того, Булгаков «проверил итоги диагностики и ввода в эксплуатацию штольни для хранения горюче-смазочных материалов в Мекензиевых горах в Крыму, а также проверил состояние парка машин, казарм, столовых и других объектов войскового хозяйства 810-й отдельной бригады морской пехоты и 126 отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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