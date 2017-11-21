Шаманов: сирийская армия сможет самостоятельно контролировать ситуацию в стране
Сирийской армии удастся удержать под контролем ситуацию в стране после разгрома ИГ*, при отсутствии вмешательства третьих сил, считает глава комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов.
По его мнению, сегодня "сирийская армия восстановила боеспособность и доказала это на практике".
На вопрос о судьбе зон в Сирии, контролируемых США и западной коалицией, и не угрожает ли их существование сирийской государственности, В.Шаманов заметил:
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии будет поставлена в ближайшее время, хотя очаги этой проблемы еще будут возникать.
ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России
Вне всяких сомнений. Если не будут вмешиваться третьи силы- сказал в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) В.Шаманов, отвечая на вопрос, сможет ли сирийская армия удерживать ситуацию и погасить очаги террористов после завершения российской антитеррористической операции.
По его мнению, сегодня "сирийская армия восстановила боеспособность и доказала это на практике".
На вопрос о судьбе зон в Сирии, контролируемых США и западной коалицией, и не угрожает ли их существование сирийской государственности, В.Шаманов заметил:
В тех зонах, где еще не пришли к единому пониманию в соответствии с результатами астанинского процесса, конечно, с ними предстоит еще работать
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии будет поставлена в ближайшее время, хотя очаги этой проблемы еще будут возникать.
ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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