18:35 21 ноября

Шаманов: сирийская армия сможет самостоятельно контролировать ситуацию в стране

Сирийской армии удастся удержать под контролем ситуацию в стране после разгрома ИГ*, при отсутствии вмешательства третьих сил, считает глава комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов.

Вне всяких сомнений. Если не будут вмешиваться третьи силы
- сказал в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) В.Шаманов, отвечая на вопрос, сможет ли сирийская армия удерживать ситуацию и погасить очаги террористов после завершения российской антитеррористической операции.

Шаманов: сирийская армия сможет самостоятельно контролировать ситуацию в стране



По его мнению, сегодня "сирийская армия восстановила боеспособность и доказала это на практике".

На вопрос о судьбе зон в Сирии, контролируемых США и западной коалицией, и не угрожает ли их существование сирийской государственности, В.Шаманов заметил:

В тех зонах, где еще не пришли к единому пониманию в соответствии с результатами астанинского процесса, конечно, с ними предстоит еще работать


Ранее президент России Владимир Путин заявил, что окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии будет поставлена в ближайшее время, хотя очаги этой проблемы еще будут возникать.

ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 27

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  1. Anarchist Сегодня, 15:42
    Сирийцы смогут, Но при условии, что США и Израиль вмешиваться не будут! Что вряд ли...
    Anarchist
    1. 210окв Сегодня, 15:47
      Александр,вот именно.Маленькое но очень серьезное НО!Пропадут они без нашей помощи.
      Цитата: Anarchist
      Сирийцы смогут, Но при условии, что США и Израиль вмешиваться не будут! Что вряд ли...
      210окв
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:53
        бармалеев утилизировали львиную часть. А на 3 и 4 сторону в конфликте - есть 5 сторона - Россия

        помните сколько стонов мы тут читали про второй Афган? Путин не знает чего делает. ГШ глупцы и тд)

        Причем львиная часть такого плана комментариев была от наших бывших соотечественников) Сколько было колкостей от них когда по второму разу пришлось брать Пальмиру, когда Пальмиру взяли - тю ребята, там впереди еще дейр-эз-зор а там точно не вариант - там километров что песка и так далее

        Но что-то пошло не так
        с-т Petrov
        1. voyaka uh Сегодня, 16:48
          А Вы твердо уверены, что Пальмиру не придется брать третий раз?
          Налетят тачанки во время пыльной бури. Подорвут пару джихадмобилей на блокпостах.
          И Вы полагаете, сирийский гарнизон будет биться насмерть?
          voyaka uh
          1. с-т Petrov Сегодня, 16:59
            пока вы полагаете, на карте черного цвета не осталось практически. А возьмут третий раз - приедет армия САР на танчиках и раскатает грязь, ибо почувствовали что катать их можно и довольно успешно

            Было бы в Сирии жителей больше чем в городе Москве, было бы намного проще этой стране стоять на ногах.

            А так то думаю сирийцы запомнили хорошо уроки этой войны и работу вашего государства на подрыв боеспособности армии во время интервенции джихадистов со всего света. И ваши флаги будут там гореть на каждую годовщину освобождения от игилы

            Вас и так там не любили, сейчас же все это ощущение окрепло. Я просто работаю с сирийцами сейчас, они тут в Москве, но послушать успел точку зрения и "беженцев" которые тут и их местных уже товарищей

            с-т Petrov
            1. Deniska999 Сегодня, 17:21
              Сколько Карьятейн брали, когда вдруг ИГИЛовцы совершили нападение в сентябре? Меся почти.
              Deniska999
            2. voyaka uh Сегодня, 18:27
              "А возьмут третий раз - приедет армия САР на танчиках и раскатает грязь"///

              ЧВК Вагнера, что ли? Что Вы ребят там вечно собираетесь держать на подхвате?

              "Я просто работаю с сирийцами сейчас, они тут в Москве, но послушать успел точку зрения и "беженцев"///

              А... вот Вы откуда информацию получаете? В Москве сирийцы наверняка все "Тигры" (порвут любого врага) smile
              voyaka uh
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:55
        Цитата: 210окв
        Пропадут они без нашей помощи.

        значит надо больше хороших и укомплектованных С-400 наших баз, за одно и туризм на средиземном море можно развивать
        Angel_and_Demon
    2. Комментарий был удален.
    3. maxim947 Сегодня, 16:14
      Цитата: Anarchist
      Сирийцы смогут, Но при условии, что США и Израиль вмешиваться не будут! Что вряд ли...

      В статье ведь указано: Если не будут вмешиваться третьи силы - зачем повторять?
      maxim947
    4. den3080 Сегодня, 17:42
      Я просто напомнить...
      Хафез Асад - папашка Башара Асада все затеянные им военные конфликты просра..л.
      ВСЕ! без исключения. Несмотря на громаднейшую помощь СССР.
      den3080
  2. Клебер Сегодня, 15:44
    По его мнению, сегодня сирийская армия восстановила боеспособность и доказала это на практике


    Ага, доказала ... без поддержки ВКС и ВЧК Вагнера ни одной серьёзной операции не провели.
    Клебер
  3. Topotun Сегодня, 15:49
    Сильно сомневаюсь, разве что при опоре на наши ВС.
    Topotun
  4. Симон Сегодня, 15:51
    Сирийцы могут конечно справиться, но им нужно обязательно помогать авиацией!
    Симон
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:02
      авиация дело свое доделывает. пора им отправлять полный трюм шмелей. Пусть ходят и закрывают для КТО районы и постройки
      с-т Petrov
  5. Симон Сегодня, 15:57
    Цитата: Клебер
    По его мнению, сегодня сирийская армия восстановила боеспособность и доказала это на практике


    Ага, доказала ... без поддержки ВКС и ВЧК Вагнера ни одной серьёзной операции не провели.

    А ты, что хочешь, чтоб их раздавили игиловцы и кураторы американцы. Сколько американцы промахивались по игилу а попадали по сирийским войскам, мол - ошибочка вышла! fool
    Симон
  6. Симон Сегодня, 16:02
    Цитата: Anarchist
    Сирийцы смогут, Но при условии, что США и Израиль вмешиваться не будут! Что вряд ли...

    У США в крови пакости устраивать, а Израйль все делает исподтишка!
    Симон
    1. Аспид 57 Сегодня, 17:00
      Израиль ничего не делает! Израилю это фехтование с навозной кучей, под названием Ближний Восток на фиг не нужно! Следят, чтобы неп борзели и все...
      Аспид 57
  7. ваняватный Сегодня, 16:02
    одна из целей нашей страны это создание в Сирии опорной точки , цель достигнута , так что придется доблестным сирийцам любить свою Родину до полной победы , вкс им в помощь ...
    ваняватный
  8. MadCat Сегодня, 16:03
    Без пушечного мяса из Ирана и воздушной поддержи ВКС я сомневаюсь что они поход в туалет в состоянии контролировать.
    MadCat
    1. Krasnodar Сегодня, 17:47
      Цитата: MadCat
      Без пушечного мяса из Ирана и воздушной поддержи ВКС я сомневаюсь что они поход в туалет в состоянии контролировать.

      Иранцев там мало, Хизбалла и шиитские иракцы, в основном.
      КСИР там было 3000 до прихода ВКС, после осталась 1000
      Krasnodar
  9. кедр Сегодня, 16:05
    Это хорошо, что может... НО Россия должна и дальше уверенно держать руку на пульсе БВ, для оказания скорой помощи...
    кедр
  10. Симон Сегодня, 16:08
    Цитата: Клебер
    По его мнению, сегодня сирийская армия восстановила боеспособность и доказала это на практике


    Ага, доказала ... без поддержки ВКС и ВЧК Вагнера ни одной серьёзной операции не провели.

    Без наших ВКС, уже бы и Сирии не было бы. ИГИЛ бы начал развивать свои успех в Ираке, напал бы на Иран, а дальше начал бы продвигаться к нашим границам. Так, что сирийцы попросили у нас помощи в виде ВКС и это правильно. А то развилась бы третья мировая война. fool
    Симон
    1. Аспид 57 Сегодня, 16:58
      На Иран не напали бы. Слишком рискованно! А на республики Средней Азии гарантированно. Начали бы как положено...с цветных революций..
      Аспид 57
  11. Комментарий был удален.
  12. Волька Сегодня, 17:06
    хочется верить, но именно третьи лица(Россия, Иран) вынуждены будут еще длительное время удерживать ситуацию в нужном направлении
    Волька
    1. Аспид 57 Сегодня, 17:35
      Сейчас все зависит от того, как в Сочи договорится о будущем устройстве Сирии. Старый вариант, когда презираемая суннитами, которых в Сирии 70% , секта алавитов контролировала все и вся больше работать не будет. Если договорится об устройстве, при котором не будет граждан разных сортов, все должно быть нормально.
      Аспид 57
  13. ВЕРЕСК Сегодня, 17:08
    Не сможжет.
    ВЕРЕСК
  14. senima56 Сегодня, 17:38
    Если "сирийская армия сможет самостоятельно контролировать ситуацию в стране..." то почему она танки сдает игиловцам? Перестанут наши бомбить, не драпанет ли "сирийская армия" снова до Дамаска?
    senima56
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