Шаманов: сирийская армия сможет самостоятельно контролировать ситуацию в стране

Вне всяких сомнений. Если не будут вмешиваться третьи силы

В тех зонах, где еще не пришли к единому пониманию в соответствии с результатами астанинского процесса, конечно, с ними предстоит еще работать

Сирийской армии удастся удержать под контролем ситуацию в стране после разгрома ИГ*, при отсутствии вмешательства третьих сил, считает глава комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов.- сказал в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) В.Шаманов, отвечая на вопрос, сможет ли сирийская армия удерживать ситуацию и погасить очаги террористов после завершения российской антитеррористической операции.По его мнению, сегодня "сирийская армия восстановила боеспособность и доказала это на практике".На вопрос о судьбе зон в Сирии, контролируемых США и западной коалицией, и не угрожает ли их существование сирийской государственности, В.Шаманов заметил:Ранее президент России Владимир Путин заявил, что окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии будет поставлена в ближайшее время, хотя очаги этой проблемы еще будут возникать.ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России