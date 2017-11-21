Бондарев рассказал об объеме новой программы госвооружений
Объём новой государственной программы вооружений (ГПВ) составит 19 триллионов рублей, она позволит реализовать самые амбициозные технико-технологические замыслы, заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Он уточнил, что по некоторым направлениям работы в новой ГПВ пролонгированы до 2027 года.
По словам сенатора, в понедельник на совещании в Сочи президент РФ Владимир Путин четко обозначил два основополагающих принципа, которые должны быть заложены в новую госпрограмму вооружений. С одной стороны - технологическое совершенствование, инновационные прорывы, создание новых образцов вооружения и военной техники, а с другой - серийное, бесперебойное производство и широкое внедрение, постановка на вооружение уже хорошо зарекомендовавших себя машин, орудий и снарядов, перечислил сенатор.
При этом, отметил Бондарев, без максимальной диверсификации производства с выпуском в достаточном промышленном масштабе всех необходимых единиц "мы не сможем обеспечить укомплектованность, а главное, независимость наших Вооруженных сил".
Бондарев добавил, что приоритетом нового этапа развития вооружения России станет "высокоточное оружие и развитие стратегических ядерных сил".
По словам главы комитета, российская "оборонка" в состоянии создавать лучшее в мире вооружение. В ее арсенале – уникальные стратегические бомбардировщики Ту-160, ОТРК с мощными баллистическими и крылатыми ракетами – семейство "Искандеров", танки "Армата" и так далее.
Кроме того, пресс-служба Бондарева упомянула перспективные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", ракеты донного базирования "Скиф", гиперзвуковую ракету "Циркон", не уточняя, приняты ли уже эти образцы на вооружение или нет.
Новая госпрограмма вооружений почти готова, доработка находится в завершающей стадии. Параметры финансирования, напомню, долгое время являлись предметом острой дискуссии. Сейчас согласованный объем составил 19 трлн. И если брать не абсолютные цифры, а среднегодовое значение, нынешняя программа получается финансово сопоставимой с предыдущей- сказал сенатор.
Он уточнил, что по некоторым направлениям работы в новой ГПВ пролонгированы до 2027 года.
По словам сенатора, в понедельник на совещании в Сочи президент РФ Владимир Путин четко обозначил два основополагающих принципа, которые должны быть заложены в новую госпрограмму вооружений. С одной стороны - технологическое совершенствование, инновационные прорывы, создание новых образцов вооружения и военной техники, а с другой - серийное, бесперебойное производство и широкое внедрение, постановка на вооружение уже хорошо зарекомендовавших себя машин, орудий и снарядов, перечислил сенатор.
При этом, отметил Бондарев, без максимальной диверсификации производства с выпуском в достаточном промышленном масштабе всех необходимых единиц "мы не сможем обеспечить укомплектованность, а главное, независимость наших Вооруженных сил".
Бондарев добавил, что приоритетом нового этапа развития вооружения России станет "высокоточное оружие и развитие стратегических ядерных сил".
Нужно, чтобы наши оружие, передовая военная и специальная техника... учитывали возможные изменения в стратегии и тактике вооруженной борьбы в будущем- добавил сенатор.
По словам главы комитета, российская "оборонка" в состоянии создавать лучшее в мире вооружение. В ее арсенале – уникальные стратегические бомбардировщики Ту-160, ОТРК с мощными баллистическими и крылатыми ракетами – семейство "Искандеров", танки "Армата" и так далее.
Кроме того, пресс-служба Бондарева упомянула перспективные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", ракеты донного базирования "Скиф", гиперзвуковую ракету "Циркон", не уточняя, приняты ли уже эти образцы на вооружение или нет.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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