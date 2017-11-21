Бондарев рассказал об объеме новой программы госвооружений

Новая госпрограмма вооружений почти готова, доработка находится в завершающей стадии. Параметры финансирования, напомню, долгое время являлись предметом острой дискуссии. Сейчас согласованный объем составил 19 трлн. И если брать не абсолютные цифры, а среднегодовое значение, нынешняя программа получается финансово сопоставимой с предыдущей

Нужно, чтобы наши оружие, передовая военная и специальная техника... учитывали возможные изменения в стратегии и тактике вооруженной борьбы в будущем

Объём новой государственной программы вооружений (ГПВ) составит 19 триллионов рублей, она позволит реализовать самые амбициозные технико-технологические замыслы, заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.- сказал сенатор.Он уточнил, что по некоторым направлениям работы в новой ГПВ пролонгированы до 2027 года.По словам сенатора, в понедельник на совещании в Сочи президент РФ Владимир Путин четко обозначил два основополагающих принципа, которые должны быть заложены в новую госпрограмму вооружений. С одной стороны - технологическое совершенствование, инновационные прорывы, создание новых образцов вооружения и военной техники, а с другой - серийное, бесперебойное производство и широкое внедрение, постановка на вооружение уже хорошо зарекомендовавших себя машин, орудий и снарядов, перечислил сенатор.При этом, отметил Бондарев, без максимальной диверсификации производства с выпуском в достаточном промышленном масштабе всех необходимых единиц "мы не сможем обеспечить укомплектованность, а главное, независимость наших Вооруженных сил".Бондарев добавил, что приоритетом нового этапа развития вооружения России станет "высокоточное оружие и развитие стратегических ядерных сил".- добавил сенатор.По словам главы комитета, российская "оборонка" в состоянии создавать лучшее в мире вооружение. В ее арсенале – уникальные стратегические бомбардировщики Ту-160, ОТРК с мощными баллистическими и крылатыми ракетами – семейство "Искандеров", танки "Армата" и так далее.Кроме того, пресс-служба Бондарева упомянула перспективные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", ракеты донного базирования "Скиф", гиперзвуковую ракету "Циркон", не уточняя, приняты ли уже эти образцы на вооружение или нет.