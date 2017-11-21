21:38 21 ноября

Подводные ракетоносцы Северного флота освоили новые районы патрулирования

Атомные подводные крейсеры Северного флота (СФ) из состава морских Стратегических ядерных сил (СЯС) в 2017 году освоили новые районы плавания, заявил командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Экипажи подводных крейсеров продолжили освоение новых районов плавания, в том числе и подо льдами Северного Ледовитого океана
- сказал военачальник во вторник на расширенном заседании Военного совета СФ в Североморске.

Подводные ракетоносцы Северного флота освоили новые районы патрулирования



Подводя итоги учебно-боевой деятельности в 2017 году, хочу отметить, что Северный флот ещё раз подтвердил готовность решать поставленные задачи в Арктической операционной зоне и других районах Мирового океана
- приводит пресс-служба слова Евменова

Командующий также напомнил, что "экипажи атомных подводных крейсеров СФ "Юрий Долгорукий" и "Брянск" выполнили две стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) морского базирования".

Ранее сообщалось, что 26 июня атомный подводный крейсер стратегического назначения (АПКСН) "Юрий Долгорукий" проекта 955 "Борей" успешно выполнил стрельбу МБР "Булава" по условной цели на полигоне Кура на Камчатке.

26 октября в ходе тренировки по управлению СЯС России учебно-боевой пуск МБР "Синева" выполнил АПКСН "Брянск" проекта 667 БДРМ.

Согласно открытым данным, в составе морских СЯС СФ в настоящее время находятся до восьми АПКСН проектов 955, 667БДРМ и 941У. Они теоретически могут нести 132 МБР с разделяющимися головными частями, ппередает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: Миноборонгы РФ
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Комментарии 25

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  1. bouncyhunter Сегодня, 19:38
    Экипажи подводных крейсеров продолжили освоение новых районов плавания, в том числе и подо льдами Северного Ледовитого океана

    Я очень рад тому , что такая новость "добавит" аппетита и "улучшит" сон матрасным недрузьям ! soldier
    bouncyhunter
    1. Tusv Сегодня, 19:52
      Цитата: bouncyhunter
      и "улучшит" сон матрасным недрузьям !

      Спите спокойно дорогие товарищи янки am
      Tusv
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:09
        Цитата: Tusv
        Спите спокойно дорогие товарищи янки

        Желательно - вечным сном . yes
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 20:21
          Мы не кровожадные , они сами себя убаюкивают и скоро проснутся в другой реалии.
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:23
            Какая жажда крови , когда матрасы спят и видят мир без России ? Привет , Виктор ! hi
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 20:26
              Они что предлагают нас отрезать , а что тогда будет с шариком земным ... серьезно мир устал от "исключительных". hi
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:27
                Цитата: Идущий
                мир устал от "исключительных"

                И это понимают все , кроме самих "исключительных" .
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 20:29
                  Когда поймут поздно будет , а можно было бы не плохо сотрудничать , так нет же - "мой Боливар не выдержит двоих".
                  Идущий
        2. Tusv Сегодня, 20:37
          Цитата: bouncyhunter
          Желательно - вечным сном

          О том и речь
          Tusv
    2. тол100в Сегодня, 19:57
      Цитата: bouncyhunter
      , что такая новость "добавит"

      Недержания поноса! А по существу, чем больше эти голливудские "супер-пупер мастера" будут обделываться, как экипаж Д.Кука, тем лучше! А если, не только от одной такой новости, то я только буду рад, как и Вы!
      тол100в
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:11
        Цитата: тол100в
        А если, не только от одной такой новости, то я только буду рад, как и Вы!

        Рад что наши чаяния совпадают , Игорь ! hi
        bouncyhunter
    3. Burbon Сегодня, 19:58
      Цитата: bouncyhunter
      акая новость "добавит" аппетита и "улучшит" сон матрасным недрузьям !

      так рассуждают только те, кто сами спят очень плохо!
      Burbon
  2. Клебер Сегодня, 19:41
    Согласно открытым данным, в составе морских СЯС СФ в настоящее время находятся до восьми АПКСН проектов 955, 667БДРМ и 941У. Они теоретически могут нести 132 МБР с разделяющимися головными частями, ппередает "Интерфакс-АВН"


    А сколько реально нам знать не положено, зато в США наверняка точно знают.
    Клебер
    1. тол100в Сегодня, 19:59
      Цитата: Клебер
      А сколько реально нам знать не положено, зато в США наверняка точно знают.

      В СГА тоже точно не знают! Пока не получат!
      тол100в
      1. Клебер Сегодня, 20:06
        Цитата: тол100в
        В СГА тоже точно не знают!


        Я чего то не уверен в этом. Зато уверен, что за деньги можно купить любую информацию.
        Клебер
  3. Svarog Сегодня, 19:44
    "Подводные ракетоносцы Северного флота освоили новые районы патрулирования"
    Уже фарватер Миссисипи освоили?
    Svarog
    1. Идущий Сегодня, 20:31
      Да , для этого у нас есть спутники.
      Идущий
  4. Tusv Сегодня, 19:47
    26 октября в ходе тренировки по управлению СЯС России учебно-боевой пуск МБР "Синева" выполнил АПКСН "Брянск" проекта 667 БДРМ.

    А говорили что у нас все АПЛ вооруженные Синевой ждут распила на иголки, за отсутствием боекомплекта.
    Уух как горжусь коварством Руси
    Tusv
    1. тол100в Сегодня, 20:02
      Цитата: Tusv
      Уух как горжусь коварством Руси

      Это не коварство. Это доблесть пьяного лейтенанта РВСН! (из анекдота)
      тол100в
    2. rudolff Сегодня, 20:18
      Где Вы такую чушь слышали? Синева, она же Р-29РМУ2 - фактически новая ракета, не так давно принятая на вооружение. Производство налажено на Красмаше. Да и БДРМы рано пилить, они все только со среднего с модернизацией. Собственно, эти 6 БДРМов и есть основа морских СЯС.
      rudolff
    3. Донской Сегодня, 20:20
      Цитата: Tusv
      А говорили что у нас все АПЛ вооруженные Синевой ждут распила на иголки, за отсутствием боекомплекта.
      Уух как горжусь коварством Руси

      Вы что то явно напутали. Распила ждут атомоходы пр. 941 Акула за отсутствием ракет. Подлодки, вооруженные Синевой проходят ремонт и будут перевооружаться на усовершенствованную ракету Лайнер.
      Донской
      1. rudolff Сегодня, 20:30
        Лайнер - та же Синева и есть, только с новой головой и возможностью варьирования числа ББ. Потому и шифр через точку: Р29 РМУ2.1 Лодки под Лайнер переоборудовать не надо.
        rudolff
  5. san4es Сегодня, 19:52
    Подводные ракетоносцы Северного флота освоили новые районы патрулирования
    soldier
    san4es
  6. rudolff Сегодня, 20:04
    Та-акс, значит 26 октября с Севера Брянск отстрелялся. Остается узнать авторство двухракетного залпа с КТОФа. Если и там не Булава окажется...
    rudolff
  7. Симон Сегодня, 20:56
    Я думаю, тренируются в одном месте, а потом будут находится у Северной Америке. laughing
    Симон
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