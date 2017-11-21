"Подводные ракетоносцы Северного флота освоили новые районы патрулирования"

Экипажи подводных крейсеров продолжили освоение новых районов плавания, в том числе и подо льдами Северного Ледовитого океана

Подводя итоги учебно-боевой деятельности в 2017 году, хочу отметить, что Северный флот ещё раз подтвердил готовность решать поставленные задачи в Арктической операционной зоне и других районах Мирового океана

Атомные подводные крейсеры Северного флота (СФ) из состава морских Стратегических ядерных сил (СЯС) в 2017 году освоили новые районы плавания, заявил командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.- сказал военачальник во вторник на расширенном заседании Военного совета СФ в Североморске.- приводит пресс-служба слова ЕвменоваКомандующий также напомнил, что "экипажи атомных подводных крейсеров СФ "Юрий Долгорукий" и "Брянск" выполнили две стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) морского базирования".Ранее сообщалось, что 26 июня атомный подводный крейсер стратегического назначения (АПКСН) "Юрий Долгорукий" проекта 955 "Борей" успешно выполнил стрельбу МБР "Булава" по условной цели на полигоне Кура на Камчатке.26 октября в ходе тренировки по управлению СЯС России учебно-боевой пуск МБР "Синева" выполнил АПКСН "Брянск" проекта 667 БДРМ.Согласно открытым данным, в составе морских СЯС СФ в настоящее время находятся до восьми АПКСН проектов 955, 667БДРМ и 941У. Они теоретически могут нести 132 МБР с разделяющимися головными частями, ппередает "Интерфакс-АВН"