Русских на Балтике снова будут «слушать»: датчане строят станцию на Борнхольме
Прошло всего четыре года после закрытия станции на маяке Дуодде. Сегодня разведслужба датских вооружённых сил возводит мачту на Борнхольме для прослушивания российских радиосигналов.
«Русская угроза» возросла, а потому датское правительство намеревается оживить прослушивание радиочастот России. Об этом пишет «Politiken» (Дания; источник перевода — «ИноСМИ»).
Как рассказывают Я. Свендсен и Х. Давидсен-Нильсен, «угроза со стороны России» и «борьба за влияние на Балтийском море» вынудили военную разведку Дании снова сделать Борнхольм «форпостом прослушивания» низкочастотной радиосвязи с востока. Под охват прослушивания попадёт связь в прибалтийском регионе и, вероятно, «на некоторой части российской территории» (подробностей на этот счёт нет).
Четыре года назад разведывательная служба Дании свернула станцию прослушивания на Дуодде. Станция действовала в полутора десятках километрах от той территории, где возводится сейчас новая мачта. Решение о закрытии Дуодде объяснялось тем, что Россию перестали считать значительной угрозой для Дании и других стран в регионе Балтийского моря. Однако «после аннексии Россией Крыма», «войны на востоке Украины», а также «активного участия России в войне в Сирии» отношение к Москве у датчан переменилось.
Возрождение прослушивания «имеет немалый смысл и хорошо согласуется с повышенным вниманием к прибалтийскому региону, которое мы наблюдаем в проекте оборонного соглашения», — отмечает военный аналитик Й. Р. Нордбю из Института обороны Дании.
Начальник военной разведки Ларс Финдсен высказался на тему прослушивания русских довольно сухо, заявив, что он «не комментирует вопросы, которые могут дать представление о возможностях и методах датской разведки». Он лишь отметил, что инициатива повысит способность датской разведки узнавать о намерениях России в отношении Дании и о военных амбициях русских.
Военная разведка Дании не желает подробно рассказывать о мощности нового объекта прослушивания, но, согласно мнению упомянутого выше Нордбю, внимание будет сосредоточено в числе прочего на радиокоммуникациях кораблей и подводных лодок.
Совершенно очевидно, заметим, что холодная война между Западом и Россией возрождается в полном объёме. Именно в эпоху холодного противостояния Запада и СССР расположение Борнхольма считалось стратегическим: объект нарочно спроектировали у «железного занавеса».
Трудно сказать, насколько датчане верят в «русскую угрозу». Строительство, содержание новой станции прослушивания и её персонала влетит налогоплательщикам в копеечку. К тому же датская пресса сообщает о недовольных «стройкой» гражданах. Те, кто живёт по соседству, уже строчат жалобы и даже наняли юриста. Впрочем, строительство продолжается. Ни военные, ни правительство не желают слушать недовольных. Военная разведка уже заявила, что «в связи со спецификой работы не будет вступать в общественный диалог».
Остров Борнхольм
«Русская угроза» возросла, а потому датское правительство намеревается оживить прослушивание радиочастот России. Об этом пишет «Politiken» (Дания; источник перевода — «ИноСМИ»).
Как рассказывают Я. Свендсен и Х. Давидсен-Нильсен, «угроза со стороны России» и «борьба за влияние на Балтийском море» вынудили военную разведку Дании снова сделать Борнхольм «форпостом прослушивания» низкочастотной радиосвязи с востока. Под охват прослушивания попадёт связь в прибалтийском регионе и, вероятно, «на некоторой части российской территории» (подробностей на этот счёт нет).
Четыре года назад разведывательная служба Дании свернула станцию прослушивания на Дуодде. Станция действовала в полутора десятках километрах от той территории, где возводится сейчас новая мачта. Решение о закрытии Дуодде объяснялось тем, что Россию перестали считать значительной угрозой для Дании и других стран в регионе Балтийского моря. Однако «после аннексии Россией Крыма», «войны на востоке Украины», а также «активного участия России в войне в Сирии» отношение к Москве у датчан переменилось.
Возрождение прослушивания «имеет немалый смысл и хорошо согласуется с повышенным вниманием к прибалтийскому региону, которое мы наблюдаем в проекте оборонного соглашения», — отмечает военный аналитик Й. Р. Нордбю из Института обороны Дании.
Начальник военной разведки Ларс Финдсен высказался на тему прослушивания русских довольно сухо, заявив, что он «не комментирует вопросы, которые могут дать представление о возможностях и методах датской разведки». Он лишь отметил, что инициатива повысит способность датской разведки узнавать о намерениях России в отношении Дании и о военных амбициях русских.
Военная разведка Дании не желает подробно рассказывать о мощности нового объекта прослушивания, но, согласно мнению упомянутого выше Нордбю, внимание будет сосредоточено в числе прочего на радиокоммуникациях кораблей и подводных лодок.
Совершенно очевидно, заметим, что холодная война между Западом и Россией возрождается в полном объёме. Именно в эпоху холодного противостояния Запада и СССР расположение Борнхольма считалось стратегическим: объект нарочно спроектировали у «железного занавеса».
Трудно сказать, насколько датчане верят в «русскую угрозу». Строительство, содержание новой станции прослушивания и её персонала влетит налогоплательщикам в копеечку. К тому же датская пресса сообщает о недовольных «стройкой» гражданах. Те, кто живёт по соседству, уже строчат жалобы и даже наняли юриста. Впрочем, строительство продолжается. Ни военные, ни правительство не желают слушать недовольных. Военная разведка уже заявила, что «в связи со спецификой работы не будет вступать в общественный диалог».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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