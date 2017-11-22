11:10 22 ноября

Русских на Балтике снова будут «слушать»: датчане строят станцию на Борнхольме

Прошло всего четыре года после закрытия станции на маяке Дуодде. Сегодня разведслужба датских вооружённых сил возводит мачту на Борнхольме для прослушивания российских радиосигналов.


Остров Борнхольм


«Русская угроза» возросла, а потому датское правительство намеревается оживить прослушивание радиочастот России. Об этом пишет «Politiken» (Дания; источник перевода — «ИноСМИ»).


Как рассказывают Я. Свендсен и Х. Давидсен-Нильсен, «угроза со стороны России» и «борьба за влияние на Балтийском море» вынудили военную разведку Дании снова сделать Борнхольм «форпостом прослушивания» низкочастотной радиосвязи с востока. Под охват прослушивания попадёт связь в прибалтийском регионе и, вероятно, «на некоторой части российской территории» (подробностей на этот счёт нет).

Четыре года назад разведывательная служба Дании свернула станцию прослушивания на Дуодде. Станция действовала в полутора десятках километрах от той территории, где возводится сейчас новая мачта. Решение о закрытии Дуодде объяснялось тем, что Россию перестали считать значительной угрозой для Дании и других стран в регионе Балтийского моря. Однако «после аннексии Россией Крыма», «войны на востоке Украины», а также «активного участия России в войне в Сирии» отношение к Москве у датчан переменилось.

Возрождение прослушивания «имеет немалый смысл и хорошо согласуется с повышенным вниманием к прибалтийскому региону, которое мы наблюдаем в проекте оборонного соглашения», — отмечает военный аналитик Й. Р. Нордбю из Института обороны Дании.

Начальник военной разведки Ларс Финдсен высказался на тему прослушивания русских довольно сухо, заявив, что он «не комментирует вопросы, которые могут дать представление о возможностях и методах датской разведки». Он лишь отметил, что инициатива повысит способность датской разведки узнавать о намерениях России в отношении Дании и о военных амбициях русских.

Военная разведка Дании не желает подробно рассказывать о мощности нового объекта прослушивания, но, согласно мнению упомянутого выше Нордбю, внимание будет сосредоточено в числе прочего на радиокоммуникациях кораблей и подводных лодок.

Совершенно очевидно, заметим, что холодная война между Западом и Россией возрождается в полном объёме. Именно в эпоху холодного противостояния Запада и СССР расположение Борнхольма считалось стратегическим: объект нарочно спроектировали у «железного занавеса».

Трудно сказать, насколько датчане верят в «русскую угрозу». Строительство, содержание новой станции прослушивания и её персонала влетит налогоплательщикам в копеечку. К тому же датская пресса сообщает о недовольных «стройкой» гражданах. Те, кто живёт по соседству, уже строчат жалобы и даже наняли юриста. Впрочем, строительство продолжается. Ни военные, ни правительство не желают слушать недовольных. Военная разведка уже заявила, что «в связи со спецификой работы не будет вступать в общественный диалог».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:41
    Че они деньги на ветер выкидывают, пускай приедут в нашу страну, мы им сами все, что о них думаем, честно, в глава скажим, и можем даже подкрепить свои слова неким действием, именуемым "раздача леща " , которое к рыбалке отношения вообще то не имеет! wassat
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 07:46
      Но при этом,смею заметить,и у нас найдутся негодяи кои "за бочку варенья и корзину печенья" продадут все.
      Цитата: Геркулесыч
      Че они деньги на ветер выкидывают, пускай приедут в нашу страну, мы им сами все, что о них думаем, честно, в глава скажим, и можем даже подкрепить свои слова неким действием, именуемым "раздача леща " , которое к рыбалке отношения вообще то не имеет! wassat
      210окв
      1. Logall Сегодня, 08:15
        Некоторые из патриотических соображений! Из-за любви к США, ну и немного к доллару...
        Дмитрий, доброго утра! hi
        Logall
      2. Джедай Сегодня, 08:16
        Дмитрий! hi
        Цитата: 210окв
        и у нас найдутся негодяи кои "за бочку варенья и корзину печенья" продадут все.

        Иуды есть везде - это результаты насаждения США своей системы "ценностей". По новости: явно США дало на лапу тем, кто "принял" решение о строительстве этого "уха". А слова о возрастающей русской угрозе для Дании - ширма.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 08:24
          Всем доброго утра! hi , истерия поднимает волну все выше и выше , США не успокоится.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 08:29
            Привет! hi Агонизирующий монстр способен наворотить делов...
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 08:32
              Раненый зверь , опасней здорового .
              Идущий
              1. Logall Сегодня, 08:40
                А умалишенный?
                Макс, Витя, приветствую!
                Logall
                1. Идущий Сегодня, 08:49
                  Только изоляция . hi
                  Идущий
      3. LSA57 Сегодня, 08:52
        Цитата: 210окв
        Но при этом,смею заметить,и у нас найдутся негодяи кои "за бочку варенья и корзину печенья" продадут все

        я один из них. фсё расскажу. куда ихние деньги уходют. на поиски подводных лодок. лет много ищут. ну не найдут. но они есть!!
        LSA57
    2. AID.S Сегодня, 10:25
      Цитата: Геркулесыч
      Че они деньги на ветер выкидывают,

      Ну, до состояния "режь последнего жирафа", им ещё очень далеко.
      AID.S
  2. Горный стрелок Сегодня, 07:45
    Ещё одна мишень... А им нельзя туда, поблизости, постановщик помех "воткнуть". Широкополосный такой, с высокой направленностью... Это и правильно, и нашим РЭБ - войскам тренировка. Типа полигон по "отработке"?
    Горный стрелок
    1. LSA57 Сегодня, 08:56
      Цитата: Горный стрелок
      Широкополосный такой,

      как это? belay всё население гендерами сделать? belay и домашних животных? belay ужас laughing
      LSA57
  3. iliitchitch Сегодня, 07:50
    Может , это не прослушка , а глушилка ? А то RT ещё и начальника дании изберёт .
    iliitchitch
    1. Идущий Сегодня, 08:26
      Если это глушилка , не завидую я населению этой территории.
      Идущий
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:01
    Военная разведка Дании
    ...а у дании ещё и военная разведка есть?!... laughing
    a.s.zzz888
    1. LSA57 Сегодня, 08:59
      Цитата: a.s.zzz888
      ...а у дании ещё и военная разведка есть?!...

      канешн. но ток оно в целях конспирации называется цру. с филиалами.
      LSA57
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:38
    Пусть послушают, может что-то новенькое о себе услышат. А если серьезно, то чего мы ожидали - добрососедских отношений, не вмешательства? Не будет этого как бы не хотелось и пока существует анти русский блок.
    rotmistr60
  6. Greenwood Сегодня, 10:40
    Ой, да ладно. Какая там "русская угроза". По радио Шансон наверно соскучились, вот и возобновляют прослушивание. laughing
    Greenwood
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