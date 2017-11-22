Операция по поиску аргентинской подлодки приближается к «критическому этапу»

Обеспокоенность растет. Постепенно мы переходим к критическому этапу, поскольку уже шестой день из семи, если речь идет об одном из трех вариантов, при котором судно находится под водой и не может подняться на поверхность и пополнить запасы кислорода,

Мы не теряем надежды. Завтра погодные условия будут еще лучше, а уже сегодня суда могли более эффективно патрулировать зону поиска,