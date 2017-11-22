Операция по поиску аргентинской подлодки приближается к «критическому этапу»
ВМС Аргентины не теряют надежду спасти экипаж пропавшей подлодки, но при этом признают, что спасательная операция приближается к критической точке, передает ТАСС сообщение представителя флота Энрике Бальби.
В то же время он отметил, что у экипажа имеется «потенциальная возможность экономить кислород».
Между тем, по прогнозам синоптиков, в скором времени погода может вновь испортится.
ДЭПЛ San Juan, на борту которой находятся 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. Активный поиск начался вечером 16 ноября.
Обеспокоенность растет. Постепенно мы переходим к критическому этапу, поскольку уже шестой день из семи, если речь идет об одном из трех вариантов, при котором судно находится под водой и не может подняться на поверхность и пополнить запасы кислорода,сказал Бальба журналистам.
В то же время он отметил, что у экипажа имеется «потенциальная возможность экономить кислород».
Мы не теряем надежды. Завтра погодные условия будут еще лучше, а уже сегодня суда могли более эффективно патрулировать зону поиска,добавил он.
Между тем, по прогнозам синоптиков, в скором времени погода может вновь испортится.
ДЭПЛ San Juan, на борту которой находятся 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. Активный поиск начался вечером 16 ноября.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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