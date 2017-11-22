11:05 22 ноября

Операция по поиску аргентинской подлодки приближается к «критическому этапу»

ВМС Аргентины не теряют надежду спасти экипаж пропавшей подлодки, но при этом признают, что спасательная операция приближается к критической точке, передает ТАСС сообщение представителя флота Энрике Бальби.



Обеспокоенность растет. Постепенно мы переходим к критическому этапу, поскольку уже шестой день из семи, если речь идет об одном из трех вариантов, при котором судно находится под водой и не может подняться на поверхность и пополнить запасы кислорода,
сказал Бальба журналистам.


В то же время он отметил, что у экипажа имеется «потенциальная возможность экономить кислород».

Мы не теряем надежды. Завтра погодные условия будут еще лучше, а уже сегодня суда могли более эффективно патрулировать зону поиска,
добавил он.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в скором времени погода может вновь испортится.

ДЭПЛ San Juan, на борту которой находятся 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. Активный поиск начался вечером 16 ноября.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Балу Сегодня, 10:27
    Я не подводник и вообще сухопутный, и потому у меня вопрос: конструкция подводной лодки в любой стране не предполагает выпуск аварийного буя с маяком в подобной ситуации автоматически? winked
    Балу
    1. KRIK33 Сегодня, 10:37
      Тоже далек от подводной стихии, но с вами определенно соглашусь... Элементарная же вещь для помощи в поиске подлодки...
      KRIK33
      1. Sierra Сегодня, 10:49
        А если её не должны найти...
        Sierra
    2. rotmistr60 Сегодня, 10:48
      Конечно предполагает если у экипажа была такая возможность. Взрыв, пожар на борту и др. ситуация просто не позволят этого сделать. Поэтому итог поисков будет самый мрачный.
      rotmistr60
    3. сибиралт Сегодня, 10:54
      Надежды на спасение экипажа тщетны. Очень жаль!
      сибиралт
    4. Sergey53 Сегодня, 10:58
      Всё предполагает. Радиобуй почему-то не выпустили.
      Sergey53
      1. Rafaell Сегодня, 11:05
        Не могут найти, имея приблизительно место подлодки. Как же НАТО собирается находить наши современные Российские подлодки
        Rafaell
  2. Krasnyiy komissar Сегодня, 10:48
    Аргентинцев жаль, но шансов спастись у них не было почти никаких. Авария на ДЭПЛ требует проведения немедленной спасательной операции, хотя до сих пор не могут определить местоположение аварийной подлодки. Вполне возможно, что лодка провалилась на глубину и была раздавлена толщей воды. Только почему не был выброшен радиобуй ?
    Вот поэтому я и против строительства ДЭПЛ для ВМФ России. Автономность у дизелюх никакущая, а запас кислорода ограничен несколькими сутками на глубине. В боевых условиях это означает необходимость подниматься на перископную глубину для подзарядки аккумуляторов и проветривания всех отсеков свежим воздухом (система очистки воздуха не может устранить все загрязнения), что делает экипаж смертниками.
    Krasnyiy komissar
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