Китайцы рассказали о «самой быстрой» БМП-амфибии
В НОАК заявили, что БМП VN18 является самой быстрой и самой мощной боевой амфибией в своем классе, передает РИА Новости сообщение телеканала CGTN.
По словам разработчиков военной техники из китайской корпорации Norinco рассказали, что их детище «способно развивать максимальную скорость до 65 километров в час на суше», а по воде данный образец способен передвигаться со скоростью до 30 километров в час.
Специалисты корпорации утверждают, что такие характеристики делают БМП VN18 «самой быстрой военной амфибией».
Масса БМП составляет 26 тонн, машина оснащена двигателем мощностью 1600 лошадиных сил. По словам военных, она является самой мощной военной техникой в своем классе.
БМП VN18 введена в эксплуатацию Народно-освободительной армией Китая в 2006 году.
По данным СМИ, вооружение, размещающееся в башне, включает 30-мм автоматическую пушку, спаренный 7,62-мм пулемет и пусковую установку ПТУР HJ-73.
По словам разработчиков военной техники из китайской корпорации Norinco рассказали, что их детище «способно развивать максимальную скорость до 65 километров в час на суше», а по воде данный образец способен передвигаться со скоростью до 30 километров в час.
Специалисты корпорации утверждают, что такие характеристики делают БМП VN18 «самой быстрой военной амфибией».
Масса БМП составляет 26 тонн, машина оснащена двигателем мощностью 1600 лошадиных сил. По словам военных, она является самой мощной военной техникой в своем классе.
БМП VN18 введена в эксплуатацию Народно-освободительной армией Китая в 2006 году.
По данным СМИ, вооружение, размещающееся в башне, включает 30-мм автоматическую пушку, спаренный 7,62-мм пулемет и пусковую установку ПТУР HJ-73.
Использованы фотографии: www.janes.com
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