11:10 22 ноября

Китайцы рассказали о «самой быстрой» БМП-амфибии

В НОАК заявили, что БМП VN18 является самой быстрой и самой мощной боевой амфибией в своем классе, передает РИА Новости сообщение телеканала CGTN.

Китайцы рассказали о «самой быстрой» БМП-амфибии


По словам разработчиков военной техники из китайской корпорации Norinco рассказали, что их детище «способно развивать максимальную скорость до 65 километров в час на суше», а по воде данный образец способен передвигаться со скоростью до 30 километров в час.


Специалисты корпорации утверждают, что такие характеристики делают БМП VN18 «самой быстрой военной амфибией».



Масса БМП составляет 26 тонн, машина оснащена двигателем мощностью 1600 лошадиных сил. По словам военных, она является самой мощной военной техникой в своем классе.

БМП VN18 введена в эксплуатацию Народно-освободительной армией Китая в 2006 году.

По данным СМИ, вооружение, размещающееся в башне, включает 30-мм автоматическую пушку, спаренный 7,62-мм пулемет и пусковую установку ПТУР HJ-73.

Использованы фотографии: www.janes.com
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Комментарии 10

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  1. Anarchist Сегодня, 10:56
    Чисто по пиарить! Эту штуку не прокормить, особенно при включенных турбинах. С проходимостью тоже проблемы, приспособлена только для подготовленного берега... Чисто прототип для чего-то...
    Anarchist
    1. Джедай Сегодня, 11:04
      Саш, лиха беда начало. Даже если и прототип - китайцы не остановятся на достигнутом успехе и продолжат работу по этому направлению. А для чего? Посмотри на карту Китая и прикинь где им нужны быстроходные амфибии. wink
      Джедай
      1. Anarchist Сегодня, 11:09
        В Индии, Вьетнаме, Японии, Корее, на спорных островах... what
        Anarchist
        1. Джедай Сегодня, 11:10
          Цитата: Anarchist
          В Индии, Вьетнаме, Японии, Корее, на спорных островах...

          Садись - пять! drinks
          Джедай
    2. сибиралт Сегодня, 11:10
      Тут скорость не показатель. Утка, она и есть утка (в смысле птички).
      сибиралт
  2. badens1111 Сегодня, 10:57
    Хм..интересная машина..КНР наращивает амфибийные силы..вектор устремлений понятен,ЮГ,а не Север.
    badens1111
  3. Deadушка Сегодня, 11:02
    Масса БМП составляет 26 тонн, машина оснащена двигателем мощностью 1600 лошадиных сил. По словам военных, она является самой мощной военной техникой в своем классе.

    еще бы, с таким то двиглом
    Deadушка
  4. svp67 Сегодня, 11:02
    машина оснащена двигателем мощностью 1600 лошадиных сил.
    и это при
    Масса БМП составляет 26 тонн
    а на выходе всего
    «способно развивать максимальную скорость до 65 километров в час на суше»
    Да пусть строят. Они просто РАЗОРЯТЬСЯ на этой машине. Так как скрывают еще один ОЧЕНЬ важный показатель, а именно ЗАПАС ХОДА. А он так понимаю не велик.

    svp67
  5. Altona Сегодня, 11:09
    Зачем из БМП делать болид Формулы-1, ставя явно избыточный двигатель. Видимо у НОАК в наступлении будет сеть пит-стопов для дозаправки и замены гусениц. hi
    Altona
  6. iliitchitch Сегодня, 11:10
    При виде чего-либо китайского сразу посещает мысль :"Где-то косяк , ну просто не может его не быть!" . Это к ним навсегда прилипло , похоже .
    iliitchitch
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