Польша закупила дроны-"камикадзе"
Как сообщает портал defence-blog.com, Минобороны Польши закупило у компании WB Group 100 комплектов Warmate Micro Combat Unmanned Aircraft System. Warmate позиционируется как альтернатива противотанковым управляемым ракетам, позволяя поражать цели на большей дальности, а также осуществлять барражирование в поисках цели в течение продолжительного времени.
Каждый из комплектов Warmate содержит 10 беспилотников, а также набор боеголовок и разведывательных модулей различных типов. Стоимость сделки оценивается в 100 млн злотых (порядка $20 млн).
Компания WB Group называет Warmate беспилотной боевой системой. Дрон может управляться оператором либо выполнять полёт по запрограммированному маршруту. Боеприпас поставляется в носимой или возимой версии. Конструкция беспилотника предусматривает возможность его установки на транспортном средстве, а также интеграцию системы управления станцией и терминала обработки данных с оборудованием платформы.
Размах крыла Warmate составляет 1,4 м, длина – 1,1 м, дальности поражения целей – до 12 км, максимальная продолжительность полёта – 50 мин. Дрон оснащён электрическим двигателем, разгоняющим его на максимальную скорость в 80 км/ч. Система Warmate является многоцелевой и в зависимости от установленной головной части может применяться для сбора информации и разведки (головка GS9 с видеокамерой), нанесения ударов по живой силе противника (головка с осколочной боевой частью), ведения разведки и поражения бронированных целей (головка с кумулятивной боевой частью). Пуск беспилотника осуществляется с помощью пневматической установки. Управление боеприпасом осуществляется одним оператором, передает "Warspot"
Каждый из комплектов Warmate содержит 10 беспилотников, а также набор боеголовок и разведывательных модулей различных типов. Стоимость сделки оценивается в 100 млн злотых (порядка $20 млн).
Компания WB Group называет Warmate беспилотной боевой системой. Дрон может управляться оператором либо выполнять полёт по запрограммированному маршруту. Боеприпас поставляется в носимой или возимой версии. Конструкция беспилотника предусматривает возможность его установки на транспортном средстве, а также интеграцию системы управления станцией и терминала обработки данных с оборудованием платформы.
Размах крыла Warmate составляет 1,4 м, длина – 1,1 м, дальности поражения целей – до 12 км, максимальная продолжительность полёта – 50 мин. Дрон оснащён электрическим двигателем, разгоняющим его на максимальную скорость в 80 км/ч. Система Warmate является многоцелевой и в зависимости от установленной головной части может применяться для сбора информации и разведки (головка GS9 с видеокамерой), нанесения ударов по живой силе противника (головка с осколочной боевой частью), ведения разведки и поражения бронированных целей (головка с кумулятивной боевой частью). Пуск беспилотника осуществляется с помощью пневматической установки. Управление боеприпасом осуществляется одним оператором, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defence-blog.com
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