16:25 22 ноября

Польша закупила дроны-"камикадзе"

Как сообщает портал defence-blog.com, Минобороны Польши закупило у компании WB Group 100 комплектов Warmate Micro Combat Unmanned Aircraft System. Warmate позиционируется как альтернатива противотанковым управляемым ракетам, позволяя поражать цели на большей дальности, а также осуществлять барражирование в поисках цели в течение продолжительного времени.

Каждый из комплектов Warmate содержит 10 беспилотников, а также набор боеголовок и разведывательных модулей различных типов. Стоимость сделки оценивается в 100 млн злотых (порядка $20 млн).

Польша закупила дроны-"камикадзе"



Компания WB Group называет Warmate беспилотной боевой системой. Дрон может управляться оператором либо выполнять полёт по запрограммированному маршруту. Боеприпас поставляется в носимой или возимой версии. Конструкция беспилотника предусматривает возможность его установки на транспортном средстве, а также интеграцию системы управления станцией и терминала обработки данных с оборудованием платформы.

Размах крыла Warmate составляет 1,4 м, длина – 1,1 м, дальности поражения целей – до 12 км, максимальная продолжительность полёта – 50 мин. Дрон оснащён электрическим двигателем, разгоняющим его на максимальную скорость в 80 км/ч. Система Warmate является многоцелевой и в зависимости от установленной головной части может применяться для сбора информации и разведки (головка GS9 с видеокамерой), нанесения ударов по живой силе противника (головка с осколочной боевой частью), ведения разведки и поражения бронированных целей (головка с кумулятивной боевой частью). Пуск беспилотника осуществляется с помощью пневматической установки. Управление боеприпасом осуществляется одним оператором, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 21

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  1. svp67 Сегодня, 11:17
    Да уж... Видимо стоит ожидать, чего то подобного на линии соприкосновения в Донбассе....
    svp67
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:25
      дальности поражения целей – до 12 км, максимальная продолжительность полёта – 50 мин
      А мне кажется, что это больше для возможного противостояния с Украиной с учетом все более портящихся отношений.
      100 млн злотых (порядка $20 млн)
      Поляки не такие дураки, чтобы дарить украинцам (зная, что те не купят) дорогие "игрушки".
      rotmistr60
      1. svp67 Сегодня, 11:34
        Цитата: rotmistr60
        Поляки не такие дураки, чтобы дарить украинцам (зная, что те не купят) дорогие "игрушки".

        А кто говорил о продаже? При всех сложностях политической обстановки, но Польша присутствует своими силами спецназначения на Донбассе и будет присутствовать, как можно дольше. И соответственно они используют это положение, как возможности полигона
        svp67
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:36
          С этим соглашусь. Где еще Польше, как не на Донбассе обкатывать свои новинки.
          rotmistr60
          1. Идущий Сегодня, 12:00
            Вот это по сути боевой робот - камикадзе , опасные штуки.
            Идущий
          2. Громобой Сегодня, 12:06
            Цитата: rotmistr60
            А мне кажется, что это больше для возможного противостояния с Украиной с учетом все более портящихся отношений.

            Я слышал обратное,а именно вот это:
            08.09.2017
            ... на выставке оборонной промышленности MSPO - 2017, которая проходит в городе Кельце, украинская ГК "Спецтехноэкспорт" заключила контракт на закупку для вооруженных сил Украины партии беспилотных баражируючих боеприпасов Warmate. Их производит польская частная компания WB Electronics SA детали контракта не раскрываются.
            Стоит напомнить, что в декабре 2016-го на полигоне Гончаровск под Черниговом украинские военные протестировали боевые беспилотные комплексы - как наземные, так и воздушные. И тогда речь шла о боеприпасах Warmate.
            Секретарь СНБО Александр Турчинов в тот момент заявил, что именно такое оружие необходимо на передовой. Хотя, по сути, ударный беспилотник с Warmate был представлен еще в 2016-м году на полигоне Девички. Его видел даже Порошенко. Звучали заявления о планах их производства для вооруженных сил Украины на ОАО "Черниговский завод радиоприборов" и проектах различного применения, например, на разведывательно-ударном комплексе "Сокол", который включает элементы ударного беспилотного авиационного комплекса WB Electronics Warmate на бронеавтомобиле. Сейчас дело дошло до закупки.https://bin.ua/top/210317-drony-kamikadze
            -kakre-oruzhie-ukraina-kupila-v.html
            Как видим,дипломатическая возня не сказывается на военно-техническом сотрудничестве между этими странами.Да,и я думаю,что в планы НАТО не входит разжигать военный конфликт между одним из членов и их неофициальным партнёром,но точно союзником.В ЕС и в Брюсселе имеются все рычаги,чтобы не дать такому конфликту разгореться.Слишком важны для блока эти 2 страны,поэтому прямое противостояние маловероятно.А бытовуха и политические склоки это мелочь в сравнении со стратегическими планами НАТО и всегда есть возможность приструнить хулиганов.
            Громобой
      2. словак Сегодня, 12:07
        Поляки знают, что укровояки продадут дроны, это главная причина, почему подарков не будет.
        словак
  2. 210окв Сегодня, 11:17
    Штука я понимаю эта серьезная.И я так думаю у нас найдется противодействие.
    210окв
  3. voyaka uh Сегодня, 11:24
    У них, как понимаю, простой вариант с нескладывающимися крыльями.
    Более практичны с раскрывающимися крыльями и запуском из тубуса.
    Их легче хранить и подвозить к полю боя.
    voyaka uh
    1. Идущий Сегодня, 12:02
      Получается умная , малая , крылатая ракета для большого количества целей .
      Идущий
    2. Громобой Сегодня, 12:11

      _______________________Для наглядности.
      Громобой
  4. Krasnyiy komissar Сегодня, 11:30
    Польша сама является камикадзе, поэтому ничего удивидельного тут нет. Следующая война должна закончиться не очередным разделом, а ликвидацией этого государства. Да, я говорю об уничтожении нескольких десятков миллионов в ходе ограниченной ядерной войны в гейропе. Русофобов надо не захватывать, а ликвидировать всеми доступными средствами, включая использование ОМП. Уничтожим одних - все вокруг поджмут хвосты как битые собаки, надеясь уцелеть в ходе жесточайшей мясорубки.
    И помните слова одного ихнего деятеля. Пилсудский: «Моя мечта — дойти до Москвы и на Кремлёвской стене написать: «Говорить по-русски запрещается». Моя же мечта - увидеть развалины вражеских городов, по которым ходят как зомби обоженные русским атомом туземцы, которые дерутся за каждую пойманную облезшую крысу.
    Krasnyiy komissar
    1. voyaka uh Сегодня, 11:57
      "Моя же мечта - увидеть развалины вражеских городов,
      по которым ходят как зомби обоженные русским атомом туземцы"////

      Таких маньяков немало, Вы не одиноки... sad
      voyaka uh
    2. Комментарий был удален.
    3. xetai9977 Сегодня, 12:17
      увидеть развалины вражеских городов, по которым ходят как зомби обоженные русским атомом туземцы, которые дерутся за каждую пойманную облезшую крысу"
      xetai9977
  5. Старый26 Сегодня, 11:32
    Если я правильно понял 100 комплектов - это 1000 беспилотников. Достаточно серьезное оружие и к тому же многоцеловое

    Цитата: 210окв
    Штука я понимаю эта серьезная.И я так думаю у нас найдется противодействие.

    Сложно сказать. Он ведь может управляться не только оператором, но и действовать программно. В любом случае цель с габаритами метр на полтора достаточно сложная для поражения
    Старый26
  6. Комментарий был удален.
  7. LVMI1980 Сегодня, 11:54
    Пора дроны относить к крылатым ракетам со всеми вытекающими (договор РМСД)
    LVMI1980
    1. Идущий Сегодня, 12:03
      Скоро тот кто отстает в этом , поставит на повестку дня сей вопрос.
      Идущий
  8. HMR333 Сегодня, 11:55
    ну а не выгоднее ракеты купить они и по габаритам меньше и перевозить легче ! в общем беспилотный камикадзе это в обще ересь беспонтовая!
    HMR333
    1. Громобой Сегодня, 12:13
      Он разведывательно-ударный....сам может выискивать цель и поражать.
      Громобой
  9. Сепар ДНР Сегодня, 12:00
    Цитата: svp67
    Видимо стоит ожидать, чего то подобного на линии соприкосновения в Донбассе....

    С месяц назад уже муссировалась информация по этому поводу.
    И если они реально появятся ,то необходимы средства РЭБ. Говорят,что они где-то есть feel ,но это "где-то" в момент их применения, нас не устроит.
    От слова СОВСЕМ yes
    Сепар ДНР
  10. Старый26 Сегодня, 12:25
    Цитата: LVMI1980
    Пора дроны относить к крылатым ракетам со всеми вытекающими (договор РМСД)

    А реактивные гранаты к баллистическим ракетам?

    Цитата: HMR333
    ну а не выгоднее ракеты купить они и по габаритам меньше и перевозить легче ! в общем беспилотный камикадзе это в обще ересь беспонтовая!

    Ракету кроме как для поражения использовать не удастся. А этот БПЛА может работать и как разведчик, и как ударный. Тем более с такими габаритами его сложно сразу поразить. Он может успеть раньше
    Старый26
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