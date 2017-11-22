На Каспии прошли антитеррористические учения
Учения по противодействию терроризму поведены в корабельных соединениях и в воинских частях Каспийской флотилии в городах Астрахань, Каспийск и Махачкала, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.
«В учебных мероприятиях были задействованы более 500 военнослужащих, около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 20 единиц вооружения и военной техники Каспийской флотилии. В пунктах базирования кораблей были отработаны действия дежурно-вахтенной службы соединений и экипажей кораблей при получении сигнала об угрозе проведения террористического акта с использованием подводных диверсионных групп», – говорится в релизе.
Сообщается, что «патрульные и дежурные катера, используя гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр и поиск подводных диверсантов в акваториях пункта базирования, в целях уничтожения условных боевых пловцов было проведено учебное гранатометание на различных курсах движения».
После отработки задач катерами «водолазные группы спустились в воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений», добавили в округе.
В свою очередь подразделения морской пехоты провели тренировки по отражению нападения террористической группы на военный городок.
По легенде учения «боевики захватили транспорт воинской части и совершили попытку проникновения на территорию городка через контрольно-пропускной пункт». Наряд на КПП, заняв оборону, не допустил прорыва боевиков на территорию части. По тревоге было поднято подразделение антитеррора.
«В результате предпринятых действий военнослужащие произвели окружение и уничтожение террористов. Также в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей», – говорится в сообщении.
«В учебных мероприятиях были задействованы более 500 военнослужащих, около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 20 единиц вооружения и военной техники Каспийской флотилии. В пунктах базирования кораблей были отработаны действия дежурно-вахтенной службы соединений и экипажей кораблей при получении сигнала об угрозе проведения террористического акта с использованием подводных диверсионных групп», – говорится в релизе.
Сообщается, что «патрульные и дежурные катера, используя гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр и поиск подводных диверсантов в акваториях пункта базирования, в целях уничтожения условных боевых пловцов было проведено учебное гранатометание на различных курсах движения».
После отработки задач катерами «водолазные группы спустились в воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений», добавили в округе.
В свою очередь подразделения морской пехоты провели тренировки по отражению нападения террористической группы на военный городок.
По легенде учения «боевики захватили транспорт воинской части и совершили попытку проникновения на территорию городка через контрольно-пропускной пункт». Наряд на КПП, заняв оборону, не допустил прорыва боевиков на территорию части. По тревоге было поднято подразделение антитеррора.
«В результате предпринятых действий военнослужащие произвели окружение и уничтожение террористов. Также в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: https://vestikavkaza.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти