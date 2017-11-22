Госдеп удовлетворен ходом кампании по изоляции Пхеньяна
Возглавляемые Соединенными Штатами усилия по международной изоляции Северной Кореи приносят результаты, передает РИА Новости заявление представителя Госдепартамента Хезер Науэрт.
По словам Науэрт, к странам, присоединившимся к санкциям и предпринявшим конкретные шаги в этом направлении, можно отнести Малайзию и «ряд других».
Также Судан «заявил, что не будет покупать оружие у Северной Кореи», – добавила она.
Все это «еще больше изолирует Северную Корею», заключила Науэрт.
Напомним, в понедельник Вашингтон вновь включил КНДР в список стран-спонсоров терроризма, а во вторник Минфин США ввел новые санкции против Пхеньяна.
Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления (на КНДР) и просим правительства других стран делать свою часть (этой работы), чтобы остановить денежные потоки, которые идут в Северную Корею,сказала представитель ведомства журналистам на очередном брифинге.
Мы видим, что есть успех,заявила она.
По словам Науэрт, к странам, присоединившимся к санкциям и предпринявшим конкретные шаги в этом направлении, можно отнести Малайзию и «ряд других».
Также Судан «заявил, что не будет покупать оружие у Северной Кореи», – добавила она.
Все это «еще больше изолирует Северную Корею», заключила Науэрт.
Напомним, в понедельник Вашингтон вновь включил КНДР в список стран-спонсоров терроризма, а во вторник Минфин США ввел новые санкции против Пхеньяна.
Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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