16:30 22 ноября

Госдеп удовлетворен ходом кампании по изоляции Пхеньяна

Возглавляемые Соединенными Штатами усилия по международной изоляции Северной Кореи приносят результаты, передает РИА Новости заявление представителя Госдепартамента Хезер Науэрт.



Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления (на КНДР) и просим правительства других стран делать свою часть (этой работы), чтобы остановить денежные потоки, которые идут в Северную Корею,
сказала представитель ведомства журналистам на очередном брифинге.


Мы видим, что есть успех,
заявила она.

По словам Науэрт, к странам, присоединившимся к санкциям и предпринявшим конкретные шаги в этом направлении, можно отнести Малайзию и «ряд других».

Также Судан «заявил, что не будет покупать оружие у Северной Кореи», – добавила она.

Все это «еще больше изолирует Северную Корею», заключила Науэрт.

Напомним, в понедельник Вашингтон вновь включил КНДР в список стран-спонсоров терроризма, а во вторник Минфин США ввел новые санкции против Пхеньяна.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. самый главный Сегодня, 12:40
    Судя по всему сказать больше нечего... Бомбить СК боятся, ответ будет ошеломляющим! Армия в 4-5 миллионов хлынет через границу и растопчет весь юг. Остаётся американцам только улыбаться и говорить глупости.
    самый главный
    1. svp67 Сегодня, 12:42
      Цитата: самый главный
      Судя по всему сказать больше нечего...

      Осталось "читать между строк". США на КНДР отрабатывают технологию международной изоляции, в том числе и России.
      svp67
      1. Идущий Сегодня, 12:51
        Как там В.В. сказал : - "замучаются пыль глотать".
        Идущий
        1. Дедкастарый Сегодня, 13:00
          Госдеп удовлетворен ходом кампании по изоляции Пхеньяна
          в атаку то идти ссыкотно...
          Дедкастарый
        2. svp67 Сегодня, 13:04
          Цитата: Идущий
          Как там В.В. сказал : - "замучаются пыль глотать".

          Еще бы остальные в нашем руководстве так думали и главное что то делали, в этом направлении, а не просто кивали на совещаниях...
          svp67
          1. Идущий Сегодня, 13:49
            Согласен , полное равнодушное болото.
            Идущий
    2. Ronald Reagan Сегодня, 15:23
      Армия так хлынет, что разбежится по на все четыре стороны. laughing
      Ronald Reagan
  2. solzh Сегодня, 12:41
    А итог какой? Каждое действие должно приносить результат. Результата не видно. Значит, всё в холостую.
    solzh
    1. rocket757 Сегодня, 12:55
      Результат может быть и в долгую?
      Но всё равно, какое слово\действие будет от Китая, так оно и будет.
      Корея конечно выживет, но потери могут быть губительные.
      За наших трудно сказать, по логике действия надо с Кореей против янки бороться ... по факту действия, фиг поймешь какие дела там происходят.
      rocket757
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:49
    усилия по международной изоляции

    С помощью Судана конечно добились успехов в изоляции. Самим не смешно? КНДР десятки лет под санкциями и существует, да еще способна напугать Сша. Вы (американцы) с помощью Украины уже "изолировали" Россию, правда изоленты не хватило и в Москву, в Сочи на встречу с ВВП едут изо всех уголков мира.
    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 12:50
      Все изоляторы где висят - на столбах , вот и им туда дорога.
      Идущий
  4. мичман Сегодня, 14:13
    КНДР надо поддерживать нам и КНР. Тогда США прекратят свое вмешательства в дела других стран. Какое им дело до КНДР, которое находится от США на расстоянии более, чем 10 тыс. км. Честь имею.
    мичман
Картина дня