Военный Ту-154 в очередной раз пересек воздушное пространство Турции по пути в Сирию
Во вторник военно-транспортный самолет ВКС России Ту-154М совершил пролет через воздушное пространство Турции, направляясь в Сирию, передает Интерфакс сообщение западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
Согласно информации, «российский военный самолет, вылетевший из Сочи, пролетев над акваторией Черного моря и восточной частью Турции, совершил посадку в столице Сирии – Дамаске».
Напомним, в минувшее воскресенье тот же самолет осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути на авиабазу Хмеймим, расположенную близ сирийского города Латакия.
Прошлый раз Т-154 поднялся с подмосковного аэродрома Чкаловский. Турецкие наблюдатели тогда отметили, что в этом году было совершено несколько таких перелетов. Ранее Турция не разрешала российской военной авиации использовать свое воздушное пространство для полетов в САР.
Между тем, дальние бомбардировщики ВКС, наносящие авиаудары по объектам ИГ (группировка запрещена в РФ), а также тяжелые военно-транспортные самолеты для пролета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.
Согласно информации, «российский военный самолет, вылетевший из Сочи, пролетев над акваторией Черного моря и восточной частью Турции, совершил посадку в столице Сирии – Дамаске».
Напомним, в минувшее воскресенье тот же самолет осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути на авиабазу Хмеймим, расположенную близ сирийского города Латакия.
Прошлый раз Т-154 поднялся с подмосковного аэродрома Чкаловский. Турецкие наблюдатели тогда отметили, что в этом году было совершено несколько таких перелетов. Ранее Турция не разрешала российской военной авиации использовать свое воздушное пространство для полетов в САР.
Между тем, дальние бомбардировщики ВКС, наносящие авиаудары по объектам ИГ (группировка запрещена в РФ), а также тяжелые военно-транспортные самолеты для пролета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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