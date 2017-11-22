16:21 22 ноября

Военный Ту-154 в очередной раз пересек воздушное пространство Турции по пути в Сирию

Во вторник военно-транспортный самолет ВКС России Ту-154М совершил пролет через воздушное пространство Турции, направляясь в Сирию, передает Интерфакс сообщение западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.



Согласно информации, «российский военный самолет, вылетевший из Сочи, пролетев над акваторией Черного моря и восточной частью Турции, совершил посадку в столице Сирии – Дамаске».


Напомним, в минувшее воскресенье тот же самолет осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути на авиабазу Хмеймим, расположенную близ сирийского города Латакия.

Прошлый раз Т-154 поднялся с подмосковного аэродрома Чкаловский. Турецкие наблюдатели тогда отметили, что в этом году было совершено несколько таких перелетов. Ранее Турция не разрешала российской военной авиации использовать свое воздушное пространство для полетов в САР.

Между тем, дальние бомбардировщики ВКС, наносящие авиаудары по объектам ИГ (группировка запрещена в РФ), а также тяжелые военно-транспортные самолеты для пролета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. weksha50 Сегодня, 13:16
    "«российский военный самолет, вылетевший из Сочи, пролетев над акваторией Черного моря и восточной частью Турции, совершил посадку в столице Сирии – Дамаске»"...

    Асада домой доставили...
    weksha50
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:22
      Похоже на то. Интересно, он (Асад) встречался с Эрдоганом и Роухани или нет? Поставил бы на "да" smile
      Анкыпельгыгыргын
  2. svp67 Сегодня, 13:16
    Событие вроде маленькое, всего то пролет одиночного самолета туда и назад. Но это самолет МО РФ осуществил пролет через страну члена НАТО... Представляю как в США сейчас многие "зубами скрежечут"...."изоляция" России "трещит по швам"
    svp67
    1. Джедай Сегодня, 13:27
      Судя по спокойной реакции Турции - полёт вполне мог быть согласован. Но не с американцами, конечно.
      Джедай
      1. askort154 Сегодня, 13:41
        Джедай......Судя по спокойной реакции Турции - полёт вполне мог быть согласован. Но не с американцами, конечно.

        Воздушное пространство каждого государства суверенно. Для полёта в этом воздушном пространстве ВС другого государства, требуется разрешение первого. Даже регулярные пассажирские рейсы, согласовывают (получают разрешение) перед каждым вылетом и следуют строго по утверждённому плану полёта ( как по маршруту, так и по времени). hi
        askort154
        1. Джедай Сегодня, 13:45
          Александр hi То есть, исходя из Ваших слов я делаю вывод что прав в отношении согласования с Турцией?
          Джедай
          1. askort154 Сегодня, 13:51
            Джедай..... То есть, исходя из Ваших слов я делаю вывод что прав в отношении согласования с Турцией?

            Конечно ! good Я подтвердил и слегка "разжевал". yes
            askort154
            1. Джедай Сегодня, 13:56
              Спасибо, всегда приятно когда есть человек который растолкует и подтвердит либо опровергнет твои слова, а не ёрничает голословно. drinks С уважением, Максим. hi
              Джедай
      2. Piramidon Сегодня, 14:30
        Цитата: Джедай
        Судя по спокойной реакции Турции - полёт вполне мог быть согласован. Но не с американцами, конечно.

        Да не "мог быть согласован", а ТОЧНО был согласован. Кто бы его пропустил без согласования.
        Piramidon
    2. avt Сегодня, 13:27
      Цитата: svp67
      Событие вроде маленькое, всего то пролет одиночного самолета туда и назад. Но это самолет МО РФ осуществил пролет через страну члена НАТО...

      Не просто НАТО ! А ТУРЦИИ! Боюсь даже предположить - А если это Асад домой возвращался !?? bully Вот это тогда был бы номер! bully
      avt
    3. Громобой Сегодня, 13:27
      Цитата: svp67
      самолет МО РФ осуществил пролет через страну члена НАТО...

      Пусть спасибо нам скажут,что это был только...154,а не ...160,а то ведь могём,если разозлятwink
      Громобой
  3. askort154 Сегодня, 13:21
    "...Ту-154 в очередной раз..."
    Я так понял, если из Чкалова в Сирию, Ту-154 будет летать 3 раза в неделю, то столько раз это будет освещаться в рубрике "новость". tongue
    askort154
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:25
    ... уже почти авиалинию установили...мерикатосы будут вводить очередной план "Ы" по Эрдогану... bully
    a.s.zzz888
  5. demo Сегодня, 13:27
    Да.Новость интересная. Наталкивает на серьезные размышления.
    Правда, в меру осведомленности, о грузе и пассажирах.
    demo
  6. БВС Сегодня, 15:18
    Цитата: askort154
    "...Ту-154 в очередной раз..."
    Я так понял, если из Чкалова в Сирию, Ту-154 будет летать 3 раза в неделю, то столько раз это будет освещаться в рубрике "новость". tongue

    А это будет - "Ту-154 будет летать 3 раза в неделю"? Или это Ваши личные предположения?
    БВС
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