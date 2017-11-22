«Вице-адмирал Кулаков» вошел в Северное море в сопровождении британского фрегата

Как и все корабли Королевского флота, действующие в водах Великобритании, Somerset HMS был в состоянии полной боевой готовности для любых заданий, касающихся обеспечения безопасности на море,

Отслеживание проходов ненатовских кораблей через территориальные воды Великобритании входит в постоянные обязанности Королевского флота по обеспечению безопасности страны. Успешно проводив российские корабли из сферы интересов Англии, мы продолжаем выполнение изначальных задач,