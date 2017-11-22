16:29 22 ноября

«Вице-адмирал Кулаков» вошел в Северное море в сопровождении британского фрегата

На прошлой неделе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», возвращающийся в Мурманск из Средиземного моря, прошёл через пролив Ла-Манш между Францией и Великобританией. В какой-то момент в качестве сопровождающего появился ракетный фрегат Somerset HMS ВМС Великобритании. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на Daily Express.



Как и все корабли Королевского флота, действующие в водах Великобритании, Somerset HMS был в состоянии полной боевой готовности для любых заданий, касающихся обеспечения безопасности на море,
заявил командир фрегата Тимоти Берри.


Отслеживание проходов ненатовских кораблей через территориальные воды Великобритании входит в постоянные обязанности Королевского флота по обеспечению безопасности страны. Успешно проводив российские корабли из сферы интересов Англии, мы продолжаем выполнение изначальных задач,
добавил он.

Издание отмечает, что «Вице-адмирал Кулаков» не впервые оказывается близ британских берегов. 2012 году корабль заходил в Портсмут, а в 2013-ом принимал участие в торжествах по случаю годовщины Битвы за Атлантику в Ливерпуле.

«Однако с тех пор, в особенности после начала украинского кризиса, напряжённость между Москвой и Лондоном существенно возросла, как и активность российских военных кораблей и самолётов в регионе. Из-за этого Великобритании пришлось усилить свою оборону практически до уровня, сравнимого с периодом холодной войны», – пишет издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. svp67 Сегодня, 13:37
    Всего ОДИН фрегат в сопровождении.... Что то мельчает НАТО....
    svp67
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:10
      Реакция Британских блогеров на проход Вице-адмирала Кулакова...
      Фрегат Somerset сопровождал «Вице-адмирал Кулаков» на пути к Северному морю. В Сети британцы это сопровождение откровенно высмеяли. Так, пользователь zargon сравнил британский корабль с «милой маленькой лодочкой», сообщает «Экономика сегодня».

      «Ох, посмотрите на эту милую маленькую лодочку королевского флота возле большого русского корабля. Как мило» - написал он.
      «Удивительно, что мы не выслали весельную лодку. Тот факт, что наши вооруженные силы были сокращены, превращает нас просто в шутку для русских. Позор нашим лидерам», - говорит AnthonyAllen1.

      «Ощущаю ли я опасность от единственного российского военного корабля? Нет. Чувствую ли я угрозу от патетически антироссийской позиции наших властей? Да. Чувствую ли я серьезную угрозу от лживой, бесславной, двуличной, гнилой и коррумпированной антироссийской позиции ЕС? Да!»


      Что же будет с бритами если возле их берегов Князь Владимир всплывет......
      Соломон Кейн
      1. НасРать Сегодня, 14:30
        ДА перестаньте.... все эти комменты относятся к фото не имеющие отношение к ракетному фрегату Somerset HMS ВМС Великобритании.
        поэтому не надо писать ересь не разобравшись в чем дело..
        Коменты бритов были по этой фото:


        А вот собственно и сам фрегат:
        НасРать
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:34
          Включите мозг, Уважаемый!
          Выложили реакцию "британских коллег"...И всё!!!
          Никто не комментировал происходящее.....
          Соломон Кейн
          1. НасРать Сегодня, 14:42
            Цитата: Соломон Кейн
            Включите мозг, Уважаемый!
            Выложили реакцию "британских коллег"...И всё!!!
            Никто не комментировал происходящее.....

            Хорошо, что реакцию с заборов не делаете репост
            НасРать
            1. Соломон Кейн Сегодня, 14:58
              "21 ноября 2017, 22:01
              Фото: royalnavy.mod.uk" корабль проекта 1155 , как иллюстрация к статье...просто фото Российского фрегата..
              Соломон Кейн
              1. НасРать Сегодня, 15:19
                Все комменты с издания экспресс..
                С этой ссылки
                https://www.express.co.uk/news/world/882015/russi
                a-vladimir-putin-destroyer-Vice-Admiral-Kulakov-b
                ritish-waters-royal-navy
                ------------
                Есть еще комменты и с этой ссылки:

                https://www.express.co.uk/news/uk/882100/Royal-Na
                vy-shadow-Russian-destroyer-Vice-Admiral-Kulakov-
                Moray-Firth

                Если посмотрите на второе фото(по первой ссылки) - то бриты на него среагировали... вот и все... И комменты касались не России как таковой, а стебались над сокращением британского флота.
                НасРать
                1. Соломон Кейн Сегодня, 15:38
                  .... а стебались над сокращением британского флота.
                  , так о чем был и спич, мы с Вами просто не так друг друга поняли. Приношу свои искренние сожаления! hi
                  Соломон Кейн
                  1. НасРать Сегодня, 15:41
                    Принял, простите меня если что то же ... hi
                    НасРать
  2. 210окв Сегодня, 13:39
    Куда же мы без "почетного эскорта"... wassat [b][/b]
    210окв
  3. Safer Сегодня, 13:46
    Помнится с год назад активно поднимались темы о том, что стрелять "великому" британскому флоту практически нечем.
    Вот примерно так они мне видятся.
    Safer
  4. Громобой Сегодня, 13:51
    И немного юмора на морскую тематику.
    В воскресенье в Чёрное море вошёл французский фрегат и вот как эту новость преподносят в укросми ... wassat
    У оккупантам приближается друг «Гетмана Сагайдачного» - ракетный фрегат-невидимка «Гепрат»
    Громобой
    1. К0щей Сегодня, 13:58
      Цитата: Громобой
      У оккупантам приближается друг «Гетмана Сагайдачного» - ракетный фрегат-невидимка «Гепрат»

      странно, что они про турецкие корабли молчат - те тоже НАТО.
      К0щей
      1. Громобой Сегодня, 14:13
        Турки в последнее время скандальчики в НАТО устраивают,а их Эрдоган с московским Царём часто встречается.... видно поэтому и не друзья "Гетману",а вот французы ребята надёжные и никогда не подведут и Париж красивый город,всё таки Европа...)))
        Громобой
  5. Волька Сегодня, 15:44
    еще пару-тройку таких конвоев российских кораблей и бриты без штанов останутся, слишком дорогое удовольствие держать "дежурных кораблей" в постоянной боевой готовности...
    Волька
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