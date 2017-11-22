«Вице-адмирал Кулаков» вошел в Северное море в сопровождении британского фрегата
На прошлой неделе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», возвращающийся в Мурманск из Средиземного моря, прошёл через пролив Ла-Манш между Францией и Великобританией. В какой-то момент в качестве сопровождающего появился ракетный фрегат Somerset HMS ВМС Великобритании. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на Daily Express.
Издание отмечает, что «Вице-адмирал Кулаков» не впервые оказывается близ британских берегов. 2012 году корабль заходил в Портсмут, а в 2013-ом принимал участие в торжествах по случаю годовщины Битвы за Атлантику в Ливерпуле.
«Однако с тех пор, в особенности после начала украинского кризиса, напряжённость между Москвой и Лондоном существенно возросла, как и активность российских военных кораблей и самолётов в регионе. Из-за этого Великобритании пришлось усилить свою оборону практически до уровня, сравнимого с периодом холодной войны», – пишет издание.
Как и все корабли Королевского флота, действующие в водах Великобритании, Somerset HMS был в состоянии полной боевой готовности для любых заданий, касающихся обеспечения безопасности на море,заявил командир фрегата Тимоти Берри.
Отслеживание проходов ненатовских кораблей через территориальные воды Великобритании входит в постоянные обязанности Королевского флота по обеспечению безопасности страны. Успешно проводив российские корабли из сферы интересов Англии, мы продолжаем выполнение изначальных задач,добавил он.
Издание отмечает, что «Вице-адмирал Кулаков» не впервые оказывается близ британских берегов. 2012 году корабль заходил в Портсмут, а в 2013-ом принимал участие в торжествах по случаю годовщины Битвы за Атлантику в Ливерпуле.
«Однако с тех пор, в особенности после начала украинского кризиса, напряжённость между Москвой и Лондоном существенно возросла, как и активность российских военных кораблей и самолётов в регионе. Из-за этого Великобритании пришлось усилить свою оборону практически до уровня, сравнимого с периодом холодной войны», – пишет издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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