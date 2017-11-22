Рособоронэкспорт готов к поставкам "Ратника" за рубеж

Боевая экипировка «Ратник» пользуется заслуженным вниманием как у традиционных заказчиков, так и у перспективных партнеров

Он обеспечивает защиту военнослужащих от поражения пулями стрелкового оружия, осколками снарядов, мин, осколочных гранат, холодным оружием, а также от механических повреждений в ходе ведения общевойскового боя, в том числе в особых условиях

Пока они выразили желание использовать экипировку в ходе совместных учений

Зарубежные страны заинтересовались покупкой российской боевой экипировки «Ратник», сообщает Рособоронэкспорт.- заявил начальник департамента безопасности Рособоронэкспорта Валерий Варламов, возглавляющий делегацию компании на выставке «МИЛИПОЛ 2017» в Париже.По его словам, «Ратник» подойдет для военнослужащих армейских подразделений и спецназа с учетом их функциональных обязанностей и особенностей решения поставленных задач.- сказал Варламов.Ранее глава ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров заявлял, что экипировку может купить Египет.- сказал глава предприятия.Боевая экипировка второго поколения «Ратник» поставляется в России в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки, передает "Интерфакс-АВН"