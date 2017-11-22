16:31 22 ноября

Рособоронэкспорт готов к поставкам "Ратника" за рубеж

Зарубежные страны заинтересовались покупкой российской боевой экипировки «Ратник», сообщает Рособоронэкспорт.

Боевая экипировка «Ратник» пользуется заслуженным вниманием как у традиционных заказчиков, так и у перспективных партнеров
- заявил начальник департамента безопасности Рособоронэкспорта Валерий Варламов, возглавляющий делегацию компании на выставке «МИЛИПОЛ 2017» в Париже.

Рособоронэкспорт готов к поставкам "Ратника" за рубеж



По его словам, «Ратник» подойдет для военнослужащих армейских подразделений и спецназа с учетом их функциональных обязанностей и особенностей решения поставленных задач.

Он обеспечивает защиту военнослужащих от поражения пулями стрелкового оружия, осколками снарядов, мин, осколочных гранат, холодным оружием, а также от механических повреждений в ходе ведения общевойскового боя, в том числе в особых условиях
- сказал Варламов.

Ранее глава ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров заявлял, что экипировку может купить Египет.

Пока они выразили желание использовать экипировку в ходе совместных учений
- сказал глава предприятия.

Боевая экипировка второго поколения «Ратник» поставляется в России в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 27

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  1. Евродав Сегодня, 14:01
    Как то все это быстро... Я так понял, что все до последнего российские бойцы одеты и склады наполнены?
    Евродав
    1. maxim947 Сегодня, 14:01
      Дмитрий Семизоров заявлял, что экипировку может купить Египет.
      Пусть берут, вместе с зимним комплектом))
      maxim947
      1. Джедай Сегодня, 14:13
        Тёзка, приветствую! hi
        Цитата: maxim947
        Пусть берут, вместе с зимним комплектом))

        А как же в Египте без оного? lol В статье ни слова о том, какое поколение "Ратника" на продажу пойдёт. Но думаю что первое, дабы за счёт продаж ускорить поставки 2-го поколения в ВС РФ.
        Джедай
        1. Соломон Кейн Сегодня, 14:22
          Нет, брат! Ратник ужо не нужен - дядя ФЕДОР есть....
          Соломон Кейн
          1. Джедай Сегодня, 14:27
            Костя, не путай зелёное с мягким: "Фёдор" только в опытном виде и является не экипировкой для человека, а "человекозаменителем". wink
            Джедай
            1. Соломон Кейн Сегодня, 14:30
              Это сарказм.... laughing wink
              Соломон Кейн
              1. Джедай Сегодня, 14:35
                Цитата: Соломон Кейн
                Это сарказм....

                А то я не понял! drinks
                Джедай
                1. Соломон Кейн Сегодня, 14:37
                  Макс, какие дроны???? Бойцов для начала питанием полноценным обеспечить надо....
                  Соломон Кейн
                  1. Джедай Сегодня, 14:41
                    А что: в ВС РФ проблемы с питанием??? belay
                    Джедай
                    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:00
                      А ты забыл статьи на ВО про вороватых прапоров и банки с солидолом вместо тушенки?
                      Соломон Кейн
                      1. Джедай Сегодня, 15:23
                        В банки с тушёнкой смазанные солидолом верю, ибо на складах НЗ такие видел. Но "вместо" - не особо.
                        Джедай
    2. сибиралт Сегодня, 14:19
      Свежее фото из центра Лугнаска за 21 ноября (оцепление вооруженными людьми без опознавательных знаков). Может "ратник" уже пошел за рубеж?

      Ау! Плотницкий, ты где?
      сибиралт
      1. Громобой Сегодня, 14:22
        Цитата: maxim947
        Пусть берут, вместе с зимним комплектом))

        Если устроим совместные с египтянами учения в Арктике,то им можно и по две телогрейки на бойца брать.
        Громобой
  2. Комментарий был удален.
  3. senima56 Сегодня, 14:06
    А может для начала свою армию оденем? Как известно, у нас армия более 1 млн, а поступает всего 50 тысяч комплектов в год! Что же, 20 лет будем себя одевать?!
    senima56
    1. san4es Сегодня, 14:15
      Цитата: senima56
      А может для начала свою армию оденем?

      ...Щас, арабы денег дадут, и сразу продолжим bully
      экипировку может купить Египет
      san4es
    2. iliitchitch Сегодня, 14:18
      Цитата: senima56
      Что же, 20 лет будем себя одевать?!

      Дык они заинтересовались только . В ГУМ тоже можно зайти , гм , заинтересоваться . Пока соберутся , со складов излишки можно будет продавать , товар востребован долго ещё будет .
      iliitchitch
  4. Гардамир Сегодня, 14:20
    Наш ответ Омерике. Санкции на нефть и газ. Торгуем оружием и обмундированием. Деньги всё оборона страны ничто. Жду комментариев, как на вырученные деньги поднимется производство и пенсии старикам.
    Судя по комментариям выше новоуренгойские мальчики продолжают отжигать...
    Гардамир
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 14:53
    Только не для потенциальных "друзей".Рособоронэкспорт готов к поставкам "Ратника" за рубеж
    ВЕРЕСК
  6. К-50 Сегодня, 14:55
    Мне поставьте один комплект. Пока по грибы ходить, а потом вдруг пригодится, в партизаны пойду. А за бугор всегда успеете продать. yes laughing
    К-50
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:59
      Без проблем.850 тыс. за комплект.Приезжаете,платите,забираете.Самовывоз.
      ВЕРЕСК
    2. ul_vitalii Сегодня, 15:02
      С грибами не ошибись, а то по наследству пойдет(тьфу,тьфу,тьфу) drinks
      ul_vitalii
  7. Галеон Сегодня, 15:17
    "Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось.
    В ходу все то, что удалось, и спрос не сходит на интриги..."
    А почему бы им баллистическими ракетами не начать торговать? Комплексами РЭБ? Систему опознавания, опять, можно задвинуть неплохо, или аппаратуру ЗАС?
    Давай, торгуй! Пусть там новые боеприпасы против "Ратника" разрабатывают, твоим детям его не надевать!
    Галеон
  8. Волька Сегодня, 15:17
    сначала полностью свою армию оденьте и защитите
    Волька
  9. vredlo Сегодня, 15:43
    Цитата: Соломон Кейн
    Макс, какие дроны???? Бойцов для начала питанием полноценным обеспечить надо....

    ну не знаю вполне неплохо кормили на всех местах службы(Хабаровск и Самара ну и Тоцкий полигон правда там всего месяц провел)
    vredlo
  10. Соломон Кейн Сегодня, 15:48
    Джедай,
    «Военторг» закупил для Минобороны полмиллиона непригодных в пищу пайков производства Барышского мясокомбината на 321 млн руб., установила Главная военная прокуратура.
    , а про солидол - это в моей практике было, в 1988 г. у нас в части, нач.прод - прапор имел такую практику., кстати из западенцев...
    Соломон Кейн
  11. Маркони41 Сегодня, 15:52
    Блин и служба то моя заканчивается, а так Ратника в живую и не видел. Может в Египет на пенсии съезжу, да посмотрю.
    Маркони41
  12. Комментарий был удален.
  13. Alexey-74 Сегодня, 16:09
    В принципе все правильно делают, нужна валюта, плюс своеобразная раскрутка нашего Ратника. Только не пойму, наше ведомство армию РФ собрались 10 лет переодевать в Ратник? Или все таки нарастим поставки комплектов Ратник -2 хотя бы до 100-200 тыс. штук в год.
    Alexey-74
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