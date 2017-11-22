16:30 22 ноября

СБУ получила санкцию суда "на арест имущества" в Крыму

Следственное подразделение Службы безопасности Украины (СБУ) по вопросам Крыма получило судебное разрешение арестовывать "незаконно присвоенное" украинское имущество на полуострове.

Об этом в среду говорится в сообщении службы.

СБУ получила санкцию суда "на арест имущества" в Крыму



Следственным подразделением Главного подразделения СБУ в Крыму (территориально находится в городе Херсон) была получена санкция суда на арест незаконно присвоенного имущества, которое до аннексии Крыма находилось на балансе государственных органов Украины
- говорится в сообщении.

При этом не уточняется, каким способом будет реализован арест.

СБУ сообщает также, что прокуратура на основании материалов, собранных службой о якобы "нарушении прав человека, законов и обычаев войны, имеющих место на временно аннексированной территории Украины", подготовила информационное сообщение, которое будет отправлено в Международный уголовный суд, передает ТАСС

Использованы фотографии: https://rvinua.com/
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Комментарии 27

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  1. Anarchist Сегодня, 15:09
    Каким образом арестовывать собираются? У свидомых совсем мозг отказывает... Для того чтобы арестовать имущество, нужно арестовать весь Крым, полностью! Вместе с вооруженными силами РФ!
    Я бы посмотрел как они это бы делали... Но они не настолько сумасшедшие!
    Anarchist
    1. Uncle Lee Сегодня, 15:12
      Меня этот вопрос тоже очень заинтересовал ! Но думаю, ручки коротки !
      Uncle Lee
      1. Anarchist Сегодня, 15:16
        Это ярко указывает на нынешнюю политику Киева - лишь бы закон вынести, а исполнение неважно! Главное, что закон против русских... ''москалей'' - по ихнему!
        Anarchist
        1. bulvas Сегодня, 15:52
          Цитата: Anarchist
          Каким образом арестовывать собираются?


          Просто, они все еще делают вид, что верят в "международные суды", "международное сообщество",
          "международное право" и что там еще....европейские ценности, короче..

          Как для детей присказки, типа "мы писали, мы писали, наши пальчики устали"

          Интересно, когда у укрополитиков закончатся присказки для укронарода?

          Цитата: volodya
          Майданутые вроде на луну собираются,тоже наверное что - то арестовывать!


          известное дело, Россия собирается осваивать Луну, вот уже и НАСА предложила сотрудничество, а укро, как великая космическая держава, хотят наложить арест с помощью международного (межпланетного?) суда на российское имущество на Луне
          bulvas
          1. Слон Сегодня, 16:16
            международные суды и такие-же сообщества совершенно не волнуют крымчанам, ведь Крым под санкциями! К тому же, посмешивших ступить на крымскую землю международных представителей, укро-фашисты сразу же внесут в черный список "Миротворца". Так, что все это СБУшная профанация и не стоит ждать зарубежных гостей в Крыму!
            Слон
      2. volodya Сегодня, 15:17
        Майданутые вроде на луну собираются,тоже наверное что - то арестовывать!
        volodya
        1. роман66 Сегодня, 15:22
          нее, на историческую родину восхотелось
          роман66
        2. Балу Сегодня, 15:36
          Цитата: volodya
          Майданутые вроде на луну собираются,тоже наверное что - то арестовывать!

          Янукович там клад закопал, в т.ч. золотой батон. wink
          Балу
        3. solzh Сегодня, 15:43
          Какая им Луна? Там просто белка к парашенко прилетела, сказала что стрелка его ждет в интересной больнице и все.
          solzh
      3. Шура пермский Сегодня, 15:38
        их филькина грамота ничего не стоит,пусть приезжает сбу в Крым... мы их сразу в местное сизо на длительную экскурсию отправим...
        Шура пермский
    2. Монос Сегодня, 15:18
      СБУ сообщает также, что прокуратура ... подготовила информационное сообщение, которое будет отправлено в Международный уголовный суд,

      Прокуратура!!! В суд!!! Информационное сообщение!laughing laughing laughing
      "Информационное Агентство "Прокуратура Украины" разместит ваше сообщение в любых социальных сетях. С Нового Года мы работаем и в Instagram!"
      Монос
    3. Соломон Кейн Сегодня, 15:52
      Будни Службы судебных приставов Республики 404
      Соломон Кейн
    4. Хагалаз Сегодня, 15:55
      Нееее ребята, смех смехом, а свидомые свято верят, что матрасам удастся в будещем нагнуть Россию. А тут и документик готов уже, только с полки возми, правовая основа.
      Хагалаз
  2. nPuBaTuP Сегодня, 15:11
    пускай едут и арестовывают:)
    nPuBaTuP
  3. Немезида Сегодня, 15:11
    С таким же успехом СБУ может распоряжаться в созвездии Тельца...
    Немезида
  4. роман66 Сегодня, 15:23
    между прочим. прекрасный повод для провокаций на границе
    роман66
    1. Слон Сегодня, 16:04
      ...прекрасный повод получить дырку в голове, прямо на границе....
      Слон
  5. ded100 Сегодня, 15:24
    Флаг в руки сбу! laughing
    ded100
  6. Громобой Сегодня, 15:26
    "нарушении прав человека, законов и обычаев войны, имеющих место на временно аннексированной территории Украины"
    Вот,потешные,да если бы мы с ними воевали,то от этой СБУ места мокрого бы не осталось.За нами ответный ход,теперь российская прокуратура может заочно арестовать верхушку СБУ за незаконный заочный арест нашего имущества в Крыму.Цирк продолжается)))
    Громобой
    1. Вежливый Лось Сегодня, 15:42
      Цитата: Громобой
      Цирк продолжается)))

      Ну, а что Вы от хохлов хотите? Косточку нужно отрабатывать. Цирк будет до тех пор, пока клоуны стоят на довольствии.
      Вежливый Лось
  7. Pacifist Сегодня, 15:30
    "нарушении прав человека, законов и обычаев войны, имеющих место..."

    Так и хочется дописать "на линии соприкосновения ЛДНР и ВСУ, со стороны ВСУ и лояльных им банд формирований."
    Pacifist
  8. solzh Сегодня, 15:40
    Цитата: Anarchist
    У свидомых совсем мозг отказывает

    У них мозга нет. Они его того, в санузле...
    solzh
  9. XYZ Сегодня, 15:53
    Виртуальная жизнь кипит! Если реальная тебя как-то не устраивает, можно отвести душу в виртуальной. Губернатор (виртуальный) издает указы, СБУ арестовывает собственность, а уж тема "что мы сделаем, когда все это станет наше" вообще ломает все рейтинги и вызывает приятную ломоту и сладострастие в теле свидомого патриота. И все это за бесплатно, не покупая сложные гаджеты, не платя за электричество, Интернет и др. Полное самоудовлетворение.
    XYZ
  10. oldzek Сегодня, 15:58
    в общем я это понял так:мол мы т.е.Киев приняли решение,а вы т.е.ЕС выполняйте.отбирайте у России и отдавайте нам.
    oldzek
  11. Симон Сегодня, 15:59
    Ох! Им долго придется ждать, практически вечно, чтоб исполнилось ихние судебное решение recourse Пускай попробуют заберут tongue
    Симон
    1. oldzek Сегодня, 16:07
      я бы очень удивился если бы они САМИ взялись исполнять ихние судебные решения по Крыму.а вот взять на халяву...ах это сладкое слово ХАЛЯВА.
      oldzek
  12. Ave_patriam Сегодня, 16:26
    Хорошие дилеры у них, и косяки забористые. Читать это надобно как анекдот, не более того.
    Ave_patriam
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