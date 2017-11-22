СБУ получила санкцию суда "на арест имущества" в Крыму
Следственное подразделение Службы безопасности Украины (СБУ) по вопросам Крыма получило судебное разрешение арестовывать "незаконно присвоенное" украинское имущество на полуострове.
Об этом в среду говорится в сообщении службы.
При этом не уточняется, каким способом будет реализован арест.
СБУ сообщает также, что прокуратура на основании материалов, собранных службой о якобы "нарушении прав человека, законов и обычаев войны, имеющих место на временно аннексированной территории Украины", подготовила информационное сообщение, которое будет отправлено в Международный уголовный суд, передает ТАСС
Об этом в среду говорится в сообщении службы.
Следственным подразделением Главного подразделения СБУ в Крыму (территориально находится в городе Херсон) была получена санкция суда на арест незаконно присвоенного имущества, которое до аннексии Крыма находилось на балансе государственных органов Украины- говорится в сообщении.
При этом не уточняется, каким способом будет реализован арест.
СБУ сообщает также, что прокуратура на основании материалов, собранных службой о якобы "нарушении прав человека, законов и обычаев войны, имеющих место на временно аннексированной территории Украины", подготовила информационное сообщение, которое будет отправлено в Международный уголовный суд, передает ТАСС
Использованы фотографии: https://rvinua.com/
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