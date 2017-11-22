СБУ получила санкцию суда "на арест имущества" в Крыму

Следственным подразделением Главного подразделения СБУ в Крыму (территориально находится в городе Херсон) была получена санкция суда на арест незаконно присвоенного имущества, которое до аннексии Крыма находилось на балансе государственных органов Украины

Следственное подразделение Службы безопасности Украины (СБУ) по вопросам Крыма получило судебное разрешение арестовывать "незаконно присвоенное" украинское имущество на полуострове.Об этом в среду говорится в сообщении службы.- говорится в сообщении.При этом не уточняется, каким способом будет реализован арест.СБУ сообщает также, что прокуратура на основании материалов, собранных службой о якобы "нарушении прав человека, законов и обычаев войны, имеющих место на временно аннексированной территории Украины", подготовила информационное сообщение, которое будет отправлено в Международный уголовный суд, передает ТАСС