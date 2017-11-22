16:24 22 ноября

Нацгвардия Венесуэлы получила 12 катеров отечественного производства

На вооружение береговой охраны (Comando de Vigilancia Costera), входящей в состав Национальной гвардии Венесуэлы, поступили 12 малых сторожевых катеров отечественной постройки под обозначением «проект D» (tipo D), сообщает bmpd со ссылкой на ресурс infodefensa.com.

Нацгвардия Венесуэлы получила 12 катеров отечественного производства


Данные катера «соответствуют проекту G-25, производимым подведомственным министерству обороны Венесуэлы судостроительно-судоремонтным предприятием UCOCAR (Unidad Coordinadora de los Servicios de Carenado de la Armada) на верфи в городе Пуэрто-Кабельо, штат Карабобо», говорится в материале.


Базовой моделью для сторожевых катеров послужили Guardian 25 разработки и производства американской компании Boston Whaler.



Они оснащены подвесными двигателями мощностью 200 л.с., корпус выполнен из стекловолокна и имеет длину 7,62 метра. Вместимость – до 12 экипированных десантников. Имеется возможность установки одного 12,7 мм и двух 7,62 мм пулеметов.

Катара этого проекта также стоят на вооружении морской пехоты Венесуэлы.

Использованы фотографии: UCOCAR, Нацгвардия Венесуэлы
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Комментарии 6

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  1. Монархист Сегодня, 15:57
    Как средство доставки на плацдарм сгодится.
    Монархист
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:57
    Казанка-М покруче будет с Вихрь 30.
    ВЕРЕСК
  3. ul_vitalii Сегодня, 16:04
    Капитанский мостик прикольный.
    ul_vitalii
  4. Bronevick Сегодня, 16:09
    Москитный флот
    Bronevick
  5. Сергей824 Сегодня, 16:12
    Да,вот это новость! Прочитал на одном дыхании,потом неоднократно перечитывал! Не мог уснуть,так потрясла новость.
    Сергей824
  6. Mavrikiy Сегодня, 16:23
    Мдя. Нам такой проект не потянуть. С верху беретки пумпочка, типичный французкий матросик.
    Месная специфика. Мелководный, мразь с верху, да и "катер"....а, понимаю-понимаю. Два мотора. Вот и говорю местная специфика, интересно, на поставку конкурс объявляли?
    Mavrikiy
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