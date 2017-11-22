Нацгвардия Венесуэлы получила 12 катеров отечественного производства
На вооружение береговой охраны (Comando de Vigilancia Costera), входящей в состав Национальной гвардии Венесуэлы, поступили 12 малых сторожевых катеров отечественной постройки под обозначением «проект D» (tipo D), сообщает bmpd со ссылкой на ресурс infodefensa.com.
Данные катера «соответствуют проекту G-25, производимым подведомственным министерству обороны Венесуэлы судостроительно-судоремонтным предприятием UCOCAR (Unidad Coordinadora de los Servicios de Carenado de la Armada) на верфи в городе Пуэрто-Кабельо, штат Карабобо», говорится в материале.
Базовой моделью для сторожевых катеров послужили Guardian 25 разработки и производства американской компании Boston Whaler.
Они оснащены подвесными двигателями мощностью 200 л.с., корпус выполнен из стекловолокна и имеет длину 7,62 метра. Вместимость – до 12 экипированных десантников. Имеется возможность установки одного 12,7 мм и двух 7,62 мм пулеметов.
Катара этого проекта также стоят на вооружении морской пехоты Венесуэлы.
Данные катера «соответствуют проекту G-25, производимым подведомственным министерству обороны Венесуэлы судостроительно-судоремонтным предприятием UCOCAR (Unidad Coordinadora de los Servicios de Carenado de la Armada) на верфи в городе Пуэрто-Кабельо, штат Карабобо», говорится в материале.
Базовой моделью для сторожевых катеров послужили Guardian 25 разработки и производства американской компании Boston Whaler.
Они оснащены подвесными двигателями мощностью 200 л.с., корпус выполнен из стекловолокна и имеет длину 7,62 метра. Вместимость – до 12 экипированных десантников. Имеется возможность установки одного 12,7 мм и двух 7,62 мм пулеметов.
Катара этого проекта также стоят на вооружении морской пехоты Венесуэлы.
Использованы фотографии: UCOCAR, Нацгвардия Венесуэлы
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