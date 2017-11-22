16:26 22 ноября

Норвегия получила первый поисково-спасательный вертолет AW-101

Группа Leonardo объявила о передаче Министерству юстиции и общественной безопасности Норвегии первого поисково-спасательного вертолета AW-101, сообщает ЦАМТО.

Норвегия получила первый поисково-спасательный вертолет AW-101


Машина совершила перелет с предприятия в Йовилле (Британия) на авиабазу «Сола» (на юге Норвегии).


AW-101 был выбран по итогам объявленного в 2011 году тендера на поставку «Норвежского всепогодного поисково-спасательного вертолета». В финал конкурса вышли компании AgustaWestland (входит в Leonardo) с AW-101 и Eurocopter с EC-725 «Каракал». Ранее из конкурса выбыли консорциум NH Industries с NH90 и Sikorsky с S-92.

AgustaWestland заключила контракт на поставку Норвегии 16 новых поисково-спасательных вертолетов AW-101 в декабре 2013 года. Стоимость сделки составила 1 млрд. фунтов стерлингов ($ 1,63 млрд.). Поставки будут осуществляться до 2020 года.

Финансирование закупки осуществляется Министерством юстиции и общественной безопасности, а эксплуатироваться вертолеты будут в составе ВВС Норвегии.

Сообщается, что «новые AW-101 будут оборудованы усовершенствованным пакетом поисково-спасательного оборудования, включая РЛС кругового обзора с электронным сканированием "Оспри" разработки Leonardo, цифровым четырехосевымй автопилотом, двумя спасательными подъемниками, прожектором, электронно-оптическим блоком наблюдения, системой обнаружения мобильных телефонов, системой предупреждения о препятствиях, метеорологической РЛС, медицинским оборудованием».

Дальность полета машины превышает 1300 км, на борту могут разместиться более 30 человек.

Использованы фотографии: leonardocompany.com
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