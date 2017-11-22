16:24 22 ноября

ВВС Израиля проявили интерес к вертолёту CH-53K

Для перспективного вертолёта Корпуса морской пехоты США найден потенциальный зарубежный заказчик. Как сообщил портал defencetalk.com, компания Lockheed Martin провела первую демонстрацию вертолёта CH-53K для вооружённых сил Израиля.

Вертолет CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей в семействе «Жеребцов» (от англ. stallion – жеребец), на сегодняшний день уже собрано четыре предсерийных прототипа CH-53K, которые прошли серию испытаний и переданы Корпусу морской пехоты США.

ВВС Израиля проявили интерес к вертолёту CH-53K



ВВС Израиля уже неоднократно проявляли интерес к новой модели в линейке тяжелых вертолётов CH-53 и даже отменили запланированную покупку конвертопланов Bell Boeing V-22 Osprey. Бригадный генерал Армии обороны Израиля Нир Нин-Нун совершил 90-минутный полёт на новом «Жеребце», в ходе которого представители Lockheed Martin показали ключевые возможности нового вертолёта.

CH-53K King Stallion – тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой около 40 т. Машина способна перевозить свыше 12 т грузов на внешней подвеске, а в её грузовом отсеке могут разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек – помимо двух пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающих круговую защиту.

Максимальная дальность полёта CH-53K составляет 840 км, скорость – 315 км/ч. Вертолёт оснащается системами активной и пассивной защиты – в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами. Всего для американских морпехов планируют закупить около двухсот этих машин. передает "Warspot"

Использованы фотографии: usni.org
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Комментарии 6

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:11
    Шикарная машина.Хоть и супостатовская.Она не виновата. Смотрится страшновато-но в деле хорошая штучка.Сикорский,Юмать его...
    ВЕРЕСК
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 16:11
    Почему бы нашару и не поинтересоваться и не заказать...
    Анкыпельгыгыргын
  3. Арон Заави Сегодня, 16:12
    Хочешь не хочешь а старичка СН-53 менять надо . Он уже исчерпал все резервы для модернизации. После последней он хоть и планируется к службе до 2030 года, но это предел того что из него можно выжать.
    Арон Заави
  4. Kurare Сегодня, 16:12
    Стоимость одной машины, без учёта НИОКР, $87 млн!
    Неужели Израль потянет такую покупку? Или часть оплатит США из фонда помощи?
    Kurare
    1. Арон Заави Сегодня, 16:18
      Цитата: Kurare
      Стоимость одной машины, без учёта НИОКР, $87 млн!
      Неужели Израль потянет такую покупку? Или часть оплатит США из фонда помощи?

      Во первых поинтересуйтесь тем ,что представляетт из себя экономика Израиля.
      А во вторых не исключено,что оплата действительно произойдет за счет американской военной помощию тем более что ее тратить можно только в американском ВПК.
      Арон Заави
  5. Krasnodar Сегодня, 16:18
    840 км хорошая дальность. От Саудов к курдам, оттуда в Иран ))))
    Krasnodar
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