Британия задумалась над сокращением закупок F-35
Замминистра обороны Великобритании Марк Поффли высказался в поддержку идеи о сокращении закупок американского многофункционального истребителя пятого поколения F-35B Lightning II. Причиной названы растущее давление на военный бюджет страны, передает Financial Times.
Пока Соединенное Королевство собирается приобрести 138 новейших самолетов. Однако недавно в минобороны страны заявили, что стоимость первой партии из 48 истребителей может возрасти с изначальных 9,1 млрд фунтов стерлингов до 13 млрд
Среди прочих причин называется ослабление британской валюты к доллару.
Кроме того, британские СМИ сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за «скрытых издержек».
F-35 должны стать основной ударной силой новейших британских авианосцев, один из которых, «Королева Елизавета», планируется ввести в строй 7 декабря. передает "Взгляд"
Такова реальность мира, в котором мы живем— сказал генерал Поффли, выступая перед британскими парламентариями.
Пока Соединенное Королевство собирается приобрести 138 новейших самолетов. Однако недавно в минобороны страны заявили, что стоимость первой партии из 48 истребителей может возрасти с изначальных 9,1 млрд фунтов стерлингов до 13 млрд
Среди прочих причин называется ослабление британской валюты к доллару.
Кроме того, британские СМИ сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за «скрытых издержек».
F-35 должны стать основной ударной силой новейших британских авианосцев, один из которых, «Королева Елизавета», планируется ввести в строй 7 декабря. передает "Взгляд"
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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