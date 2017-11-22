20:55 22 ноября

Британия задумалась над сокращением закупок F-35

Замминистра обороны Великобритании Марк Поффли высказался в поддержку идеи о сокращении закупок американского многофункционального истребителя пятого поколения F-35B Lightning II. Причиной названы растущее давление на военный бюджет страны, передает Financial Times.

Британия задумалась над сокращением закупок F-35


Такова реальность мира, в котором мы живем
 — сказал генерал Поффли, выступая перед британскими парламентариями.


Пока Соединенное Королевство собирается приобрести 138 новейших самолетов. Однако недавно в минобороны страны заявили, что стоимость первой партии из 48 истребителей может возрасти с изначальных 9,1 млрд фунтов стерлингов до 13 млрд

Среди прочих причин называется ослабление британской валюты к доллару.

Кроме того, британские СМИ сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за «скрытых издержек».

F-35 должны стать основной ударной силой новейших британских авианосцев, один из которых, «Королева Елизавета», планируется ввести в строй 7 декабря. передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:56
    Сдается мне, что "англичанка" что-то знает про эти самолеты...
    Диванный Хенераль
    1. mad Сегодня, 18:59
      Решили Су-57 (Т-50 по старому) дождаться ;)
      mad
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:08
        Британия задумалась над сокращением закупок F-35

        А Россия задумалась, сколько "Цирконов" потребуется, чтобы затопить новейшие английские авианосцы вместе с этими Фи-35. lol
        СРЦ П-15
    2. Pirogov Сегодня, 19:07
      Цитата: Диванный Хенераль
      Сдается мне, что "англичанка" что-то знает про эти самолеты...

      Хотят как Израиль бесплатно получить ,на такой ,,,хороший .,,,,ФУ 35 жалко денег.
      Pirogov
      1. хрыч Сегодня, 19:35
        Цитата: Pirogov
        Хотят как Израиль бесплатно получить

        О нет, Израиль - акцептор, расплачивается с хозяевами, как пушечное мясо (кошерное). Британия - донор, уступает только Германии (в частноси в ЕС, чем и страшен брексит). Ни кто им не скостит ни цента, по-этому новость действительно любопытная. Тем-то халява, а эти голосуют рублем (фунтом) laughing
        хрыч
        1. Krasnodar Сегодня, 19:49
          Цитата: хрыч
          Цитата: Pirogov
          Хотят как Израиль бесплатно получить

          О нет, Израиль - акцептор, расплачивается с хозяевами, как пушечное мясо (кошерное). Британия - донор, уступает только Германии (в частноси в ЕС, чем и страшен брексит). Ни кто им не скостит ни цента, по-этому новость действительно любопытная. Тем-то халява, а эти голосуют рублем (фунтом) laughing

          че-то Израиль не в одном конфликте на стороне США (или в коалиции с ними) не учавствовал, да и бомбежки Иракского и Сирийского реактора объявлял пост-фактум...
          Предвыборные компании в Штатах оплачивают спонсоры, а больше всего денег в США у евреев ... ;)
          Krasnodar
          1. хрыч Сегодня, 20:01
            Цитата: Krasnodar
            Предвыборные компании в Штатах оплачивают спонсоры, а больше всего денег в США у евреев ...

            Иллюзия. Есть Ротшильды - они распорядители финансов (наемные бухгалтера) Британской Короны, кои сами шестые номера у гностиков-закулисы. Те же Рокфеллерцы - промышленники и нефтяники США богаче и влиятельней. Трамп их чел и они победили. Причем сам Рокфеллер сдох и договорам его и бриташкам пришел каюк. Еще и баба Лиза тут же лишилась рассудка, так пролетела Хилари со своим мочекалоприемником. Короче на сторух был прорух wassat Ныне финансистов объявят крайними и по традиции побьют am
            хрыч
        2. bouncyhunter Сегодня, 19:55
          Привет , братка ! hi drinks
          Цитата: хрыч
          Тем-то халява, а эти голосуют рублем (фунтом)

          Нагличанке впору вопить : " А мы шо , не родственники ??? Ой , вэй ! " . crying
          bouncyhunter
          1. хрыч Сегодня, 20:11
            Привет, Братэлло!!! drinks
            Цитата: bouncyhunter
            " А мы шо , не родственники ??? Ой , вэй ! " .

            Самое смешное, что главные спонсоры ИРА были американцы ибо ирландская диаспора однако. И вообще, американцы - британские сепаратисты wassat Вместе пакостят, но терпеть друг-друга не могут am
            хрыч
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:16
              Цитата: хрыч
              Вместе пакостят, но терпеть друг-друга не могут

              Это точно , так пусть между собой размерами пиписек меряются , а не нам под двери кучи валят , да ещё и локтями друг дружку толкают . Надоели ...
              bouncyhunter
              1. хрыч Сегодня, 20:24
                Цитата: bouncyhunter
                да ещё и локтями друг дружку толкают

                Сталин и Рузвельт кончили Британскую Империю вместе, хоть развалилась она и позже laughing Володя и Дональд добазарятся тоже кто-то кончится laughing
                хрыч
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:30
                  Но гадить России - давняя страсть и привычка Мелкобритании , которую с радостью их дегенеративные отпрыски-матрасы переняли на генетическом уровне . Вот и состязаются меж собой , дятлы опилочно-стружечные , о железобетонный столб России - только долота свои тупят . lol
                  bouncyhunter
                  1. хрыч Сегодня, 20:32
                    Цитата: bouncyhunter
                    дятлы опилочно-стружечные

                    Дятел умирает от сотрясения мозга laughing
                    хрыч
                    1. bouncyhunter Сегодня, 20:35
                      Так и будет с обоими долбоклюями , я же не зря про железобетонный столб написал . wink
                      bouncyhunter
                      1. хрыч Сегодня, 20:43
                        Цитата: bouncyhunter
                        я же не зря про железобетонный столб написал

                        тут еще перелом клюва им обеспечен wassat
                        хрыч
                2. bouncyhunter Сегодня, 20:45
                  Цитата: хрыч
                  тут еще перелом клюва им обеспечен

                  Дык это - вместо контрольного выстрела . feel
                  bouncyhunter
  2. Sistema Сегодня, 18:56
    И правильно делают, экономия какая...Зачем они им ? Если будет заваруха ,англосаксов эти дорогоие игрушки не спасут , а погубят!
    Sistema
    1. destination Сегодня, 19:00
      Правильно делают,что экономят-их Старший Брат спасёт,да и материковая Европа поможет,хоть они и не в ЕС,никуда не денутся.
      destination
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 18:57
    Пока Соединенное Королевство собирается приобрести 138 новейших самолетов. Однако недавно в минобороны страны заявили, что стоимость первой партии из 48 истребителей может возрасти с изначальных 9,1 млрд фунтов стерлингов до 13 млрд
    не понятнеко - вассалы отказываются платить, или они настолько плохи, что это уже не вызывает возражений?
    Angel_and_Demon
  4. DEZINTO Сегодня, 19:01
    Пффф....задумались они. Там такое лобби и такие масштабы оборачивающихся через потные ладожки денег...... да не откажутся они, я вас умоляю.....
    DEZINTO
    1. КОСМОС Сегодня, 19:06
      Цитата: DEZINTO
      Пффф....задумались они. Там такое лобби и такие масштабы денег, да не откажутся они, я вас умоляю.....

      Англичанка "ломается"
      КОСМОС
    2. Соломон Кейн Сегодня, 19:38
      Величие Британской короны зиждется на тугих кошельках западных "пионервожатых"....в том числе и показатель фунта к "зеленому"
      Соломон Кейн
      1. sabakina Сегодня, 19:57
        Костик, прЮветствую! Знаешь, когда их называют пионервожатыми, даже в кавычках, мне как то не по себе. У нас было счастливое детство, движение "тимуровцев", сборы лома и макулатуры. А у них? Речёвки "убей всех". Я не знаю, как называется вожатый бойскаутов, но социалистическое слово по отношению к ним не стоит применять. Я не ругаю, просто от слова "пионервожатый" веет добротой, весёлым, задорным.
        Есть паста в кармане, и надо успеть,
        Девчонок намазать и песню допеть.
        И нет нам покоя ни ночью ни днём,
        Погоня, погоня, погоня, вожатый с ремнём!
        Стихи народные, музыка "Неуловимых".
        Я, это тот, который обернулся.
        sabakina
  5. Комментарий был удален.
  6. APASUS Сегодня, 19:04
    По моему цена не играет значение!
    США продают своим союзникам военное прикрытие и это вообще не имеет отношения к продаже вооружения.Сколько бы не стоил F-35 ,мог бы он летать или нет ,это не важно ,данной покупкой делается взнос в безопасность ! Отступные ...................
    APASUS
    1. НЕКСУС Сегодня, 19:13
      Цитата: APASUS
      По моему цена не играет значение!
      США продают своим союзникам военное прикрытие и это вообще не имеет отношения к продаже вооружения.Сколько бы не стоил F-35 ,мог бы он летать или нет ,это не важно ,данной покупкой делается взнос в безопасность ! Отступные ...................

      Думаю в этом часть правды..."вы покупаете чего вам предлагаем,а мы вас крышуем"...именно поэтому большинство европейских стран особо и не заморачивается над развитием своего ВПК и оснащением и укоплектацией своих армий.
      А если начинают "брыкаться",то можно и Пэтриоты поставить с парой-тройкой десятков Абрамсов. А кто не хочет жить под "защитой" США,тот становиться страной-изгоем и облагается санкциями и на весь мир обозначается как очередное Зло,с которым всему миру "цивилизованному(а именно вассалам США) надо усиленно бороться.
      Армии Европы атрофировались и весь их боевой дух закончился еще во Вторую Мировую.
      НЕКСУС
      1. APASUS Сегодня, 19:20
        Цитата: НЕКСУС
        "вы покупаете чего вам предлагаем,а мы вас крышуем".

        Вот именно.Правда есть страны которые могут оплатить данную покупку ,а есть те страны которые не способны.Вот по этому такая искаженная политика у стран Прибалтики например................продают себя как могут.
        APASUS
        1. stalkerwalker Сегодня, 19:29
          Цитата: APASUS
          продают себя как могут.

          "Love for sale"
          lol
          stalkerwalker
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 19:09
    В чём дело?Покупайте.МЫ ПРЕПЯТСВОВАТЬ НЕ БУДЕМ.ПОКУПАЙТЕ.и МНЕ ПАРУ ТЫСЯЧ ДОЛЯРОВ СКИНТЕ.ЗА РЕКЛАМУ. .Удоды.
    ВЕРЕСК
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 19:13
    "Мы бы купили,да денег нет" )))
    Сибирский цирюльник
  9. Пленник Сегодня, 19:15
    Когда терракт ждать? Сюзерен этого всяко так не оставит.
    Пленник
  10. Виктор Дубовицкий Сегодня, 19:35
    Найдена очень нейтральная, не обижающая никого причина отказа. Ну, в самом деле, не заявишь ведь, что покупать СТОЛЬКО дерьма мы не будем. Чтобы уж, сильно не пинали, не до смерти, возьмём 48 штук. Чтобы было немножечко по-вашему и немножечко больше по-нашему.
    Англичанка этим действием доказывает, что точно знает, что Россия ей не угрожает. А против индейцев майя, у них достаточно и своего.
    Виктор Дубовицкий
    1. XXXIII Сегодня, 20:55
      Цитата: Виктор Дубовицкий
      Англичанка этим действием доказывает, что точно знает, что Россия ей не угрожает. А против индейцев майя, у них достаточно и своего.
      Они так все и задумывали, разводли л.....по всему миру и продолжают, а более хитрые сделаи вид что выдохлись.
      XXXIII
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 20:02
    Им лучше и не надо.
    ВЕРЕСК
  12. Alexey RA Сегодня, 20:06
    М-да... извилистая история послевоенных британских авианосцев обогатилась ещё одни изгибом. Мало им было уничтоженной прямо на стапелях внезапным налётом победивших на выборах лейбористов первой "Королевы Елизаветы" (атомной). Мало им было "крейсеров управления со сплошной палубой". Теперь Royal Navy того и гляди получит самые большие в мире вертолётоносцы.
    Скупой платит дважды. Лох платит всегда.
    Это я к тому, что британцы, сэкономив на катапультах для новых АВ, поставили себе кооперативный мат - ибо кроме F-35B больше ничего с новых палуб взлететь не может. Либо платите, сколько попросит монополист, либо оставайтесь без палубных самолётов. И ссылки на справедливые цены тут не прокатят. smile
    Alexey RA
  13. Strashila Сегодня, 20:09
    Их мало купить... их потом еще обслуживать придется и это в разы дороже чем сегодняшние машины.
    Strashila
  14. japs Сегодня, 20:11
    Кокетничает генерал, купят они по-любому. Избирателя нужно нежно обхаживать, чтобы он не дай Бог, не подумал, что сильные мира сего его не уважают. Найдет генерал завтра очередную "страшную" угрозу от Москвы и Кремля и получит свои вожделенные Ф-35. Джентельмены умеют вести, как внешнюю, так и внутреннюю политику.
    В отличие от наших руководителей...
    japs
  15. ВЕРЕСК Сегодня, 20:13
    Британия задумалась над сокращением закупок F-35 Шо?Ан-2 лучше F-35?Так это давно было известно.Ну вас нафиг.Повеселиться надо.Надеюсь и админам понравиться.
    ВЕРЕСК
  16. Altona Сегодня, 20:45
    Ребят, ну как так-то? А "российская угроза"? Всё, пацаны, расходимся. Англичане не хотят вооружаться чудо-оружием. laughing laughing
    Altona
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