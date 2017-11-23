Клинтон: Я не агент Кремля...

Имеют место сознательные усилия по искажению фактов — например, все эти обвинения по «Uranium One», которые поддерживают в рабочем состоянии, несмотря на постоянные опровержения — как с трагедией в Бенгази, по которым я дала подробные показания.

Экс-кандидат в президенты США и экс-глава Госдепа США Хиллари Клинтон выступила с опровержением обвинений в её адрес по «сделке с Россией». Напомним, что речь идёт о том, что Хиллари Клинтон в США обвиняется в заключении так называемого уранового соглашения с Россией (по линии «Uranium One»). Республиканцы обвиняют Клинтон и её супруга в получении взяток от России для продвижения сделки.Заявлено, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, «попала под влияние России из-за финансовых средств, которые в фонд Клинтонов направил основатель компании «Uranium One» Фрэнк Джустра в качестве пожертвований. Речь идёт о сумме более чем в 30 млн долларов. Кроме того, отмечается, что ещё полмиллиона долларов получил Билл Клинтон за лекции в Москве.Сама Хиллари назвала заявления о «связях с Россией» «полнейшей чушью» и старается полностью отрицать коррупционную составляющую в упомянутых соглашениях. РИА Новости приводит цитату Клинтон:Речь зашла о Бенгази в связи с обвинениями Хиллари Клинтон, выдвинутыми республиканцами, по событиям в Ливии в 2012 году. Тогда были убиты несколько американских дипломатов, включая посла США Криса Стивенса. Республиканцы заявили, что Госдеп во главе с Клинтон не обеспечил должной безопасности сотрудников.Как видно, в США продолжается возня вокруг того, кто «больший агент Кремля – Трамп или Клинтон».