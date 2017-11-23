09:36 23 ноября

Клинтон: Я не агент Кремля...

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Экс-кандидат в президенты США и экс-глава Госдепа США Хиллари Клинтон выступила с опровержением обвинений в её адрес по «сделке с Россией». Напомним, что речь идёт о том, что Хиллари Клинтон в США обвиняется в заключении так называемого уранового соглашения с Россией (по линии «Uranium One»). Республиканцы обвиняют Клинтон и её супруга в получении взяток от России для продвижения сделки.

Заявлено, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, «попала под влияние России из-за финансовых средств, которые в фонд Клинтонов направил основатель компании «Uranium One» Фрэнк Джустра в качестве пожертвований. Речь идёт о сумме более чем в 30 млн долларов. Кроме того, отмечается, что ещё полмиллиона долларов получил Билл Клинтон за лекции в Москве.

Сама Хиллари назвала заявления о «связях с Россией» «полнейшей чушью» и старается полностью отрицать коррупционную составляющую в упомянутых соглашениях.


Клинтон: Я не агент Кремля...


РИА Новости приводит цитату Клинтон:
Имеют место сознательные усилия по искажению фактов — например, все эти обвинения по «Uranium One», которые поддерживают в рабочем состоянии, несмотря на постоянные опровержения — как с трагедией в Бенгази, по которым я дала подробные показания.


Речь зашла о Бенгази в связи с обвинениями Хиллари Клинтон, выдвинутыми республиканцами, по событиям в Ливии в 2012 году. Тогда были убиты несколько американских дипломатов, включая посла США Криса Стивенса. Республиканцы заявили, что Госдеп во главе с Клинтон не обеспечил должной безопасности сотрудников.

Как видно, в США продолжается возня вокруг того, кто «больший агент Кремля – Трамп или Клинтон».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 46
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. dik-nsk Сегодня, 07:06 Новый
    палится тетка)))) кругом агенты Всемогущего))
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    dik-nsk
    1. Anarchist Сегодня, 07:11 Новый
      Цитата: dik-nsk
      палится тетка)))) кругом агенты Всемогущего))

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      Anarchist
      1. Тралл Сегодня, 07:13 Новый
        Баба Яга всегда была против центральной власти на Руси. Так что Хилари не врет smile
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        Тралл
        1. dik-nsk Сегодня, 07:19 Новый
          Баба Яга всегда была против центральной власти на Руси
          это 100%, но вот, это думаю правда
          Республиканцы обвиняют Клинтон и её супруга в получении взяток от России для продвижения сделки
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          dik-nsk
          1. электроОлег Сегодня, 08:42 Новый
            Клинтон: Я не агент Кремля...


            Да ладно! Гонишь опять, старая клешня laughing Пореже принимайте антидипрессанты как говорица.
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            электроОлег
        2. Комментарий был удален.
        3. BerBer Сегодня, 09:11 Новый
          Да понятно, что не врёт, но ручки то помазаны. Типо:" я вор, а не предатель".
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          BerBer
      2. SOF Сегодня, 07:33 Новый
        ...ну если, Трампов, по линии КГБ завербован, то Клинтова, по видимому, от МВД.
        У этих двух контор вечные терки... вот они и шатают труба америги.
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        SOF
        1. dsk Сегодня, 07:51 Новый
          Здравствуйте Александр! У Трампа ещё три года, чтобы используя "административный ресурс" прижать демократов и обеспечить себе "второй срок" или если не хватит здоровья, своему однопартийцу. hi
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          dsk
          1. SOF Сегодня, 08:35 Новый
            ...и Вам не хворать hi
            Вряд ли, мне кажется, у Трампа вообще чего-нибудь получится, поскольку, на деле, их хваленая система "сдержек и противовесов" оказалась поломатой. "Сдержки" остались, а вот "противовесы" кто-то то ли похерил, то ли на лом сдал. Управы на конгресс или нет, или подходы к ней тщательным образом заминированы. Должность президента, у них, стремительно приближается к должности свадебного генерала.
            Поэтому, кандидатура следующего президента снова будет рассматриваться на самых демократичных и открытых выборах в мире.
            .....если, конечно, не случится какая-нибудь... революция, чего я им, искренне и от всей души желаю. Ибо НЕ ФИГ...
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            SOF
          2. Ныробский Сегодня, 09:31 Новый
            Цитата: dsk
            Здравствуйте Александр! У Трампа ещё три года, чтобы используя "административный ресурс" прижать демократов и обеспечить себе "второй срок" или если не хватит здоровья, своему однопартийцу. hi

            Он может быть уже в следующем году оторвётся на обамо-клинтоновской гоп.компании, когда в США пройдут выборы в Конгресс, в результате чего его состав обновится на треть. конгрессменов.
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            Ныробский
        2. volodya Сегодня, 08:25 Новый
          Цитата: SOF
          то Клинтова, по видимому, от МВД.

          И нечего оправдываться! Как говорят наши либерасты "об этом все знают,раз пишут в прессе'!
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          volodya
          1. SOF Сегодня, 08:39 Новый
            Цитата: volodya
            И нечего оправдываться!

            laughing
            ...и действительно. Пущай боятся. Надо бы им намекнуть, что возможности наши не только на их президентов распространяются, но и на конгресс с сенатом тоже.
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            SOF
    2. Tusv Сегодня, 09:14 Новый
      палится тетка))))

      Не ну палят Контору. по черному. Лично вербовал. Трампа, Клинтоншу....Сказано жеж, сидите на попе ровно, пока "заграница нам поможет"
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      Tusv
    3. Венд Сегодня, 09:14 Новый
      Цитата: dik-nsk
      палится тетка)))) кругом агенты Всемогущего))

      Агент, агент. Не надо отнекиваться. Всемогущая сеть знает правду, в США ведь так ей верят.
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      Венд
  2. ФЕОДОР Сегодня, 07:06 Новый
    Поздно Киллари ! Уже есть подозрения !
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    ФЕОДОР
    1. 210окв Сегодня, 07:37 Новый
      Агент!Агент!Теперь не отмоешься!
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      210окв
      1. mig29mks Сегодня, 07:57 Новый
        Два агента кремля ,в борьбе за пост президента США!!! До жили)))
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        mig29mks
      2. Соломон Кейн Сегодня, 09:05 Новый
        Все доигралась тётка в Хэллоуин - по ходу сама в привидение превратилась.....
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        Соломон Кейн
      3. Вежливый Лось Сегодня, 09:32 Новый
        Цитата: 210окв
        Агент!Агент!Теперь не отмоешься!

        Осталось теперь Путину или Лаврову как-нибудь с высокой трибуны невзначай ляпнуть: "Несмотря на все наши усилия, Хилари так и не смогла оправдать оказанного ей высокого доверия. Победа досталась-таки Трампу..." вот тут и п... придет коту Ваське.
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        Вежливый Лось
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:11 Новый
    Хиллари! !! lol Кто вас назвал "агентом Кремля "? lol Успокойтесь, дышите ровнее, нам все хорошо известно, что вы не "агент Кремля " , а что вы "агентКА Кремля " !!! wassat
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    Геркулесыч
  4. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:12 Новый
    Сама Хиллари назвала заявления о «связях с Россией» «полнейшей чушью» и старается полностью отрицать коррупционную составляющую в упомянутых соглашениях.

    Получила по сусалам обраточку...В мировой политике на сегодня все так организовано, что человек, который пытается отмазаться от компрометирующей его информации, пускай даже и фэйка - уже под подозрением, над ним начинает нависать тень "окончательного разоблачения" или окончания карьеры...
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    IGOR GORDEEV
    1. Orionvit Сегодня, 07:23 Новый
      Цитата: IGOR GORDEEV
      В мировой политике на сегодня все так организовано

      В мировой политике на сегодня все так организовано, что человек , который хоть где то засветился, даже на мельчайшем компромате, сразу рискует примерить на себя звание "агента Кремля". Тенденция однако. С другой стороны, Московские деньги не пахнут, и ни кто не брезгует. laughing
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      Orionvit
  5. 1536 Сегодня, 07:13 Новый
    Россия стала "региональной" державой в Северо-Американском регионе.
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    1536
  6. askort154 Сегодня, 07:17 Новый
    Надо ВВП срочно разобраться с нашей внешней разведкой. Там явно завелись крысы Уже целый год идут сплошные провалы . yes
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    askort154
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:17 Новый
    Агент ,агент.! Муха её завербовала тогда. laughing
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    Наблюдатель2014
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:24 Новый
    Полосатоухие ведут себя так, как будто не существует угрозы "американской гегемонии". Разборки "в песочнице", отсутствие единства цели, огромные долги...
    Так и до кризиса недалеко wassat
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    Горный стрелок
  9. APASUS Сегодня, 07:25 Новый
    Американцы сами выстроили систему беспочвенных обвинений и сами от этой системы страдают! Теперь доказывать ничего не надо ,просто достаточно сказать что виноват Путин и вина перекладывается автоматически
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    APASUS
    1. Tusv Сегодня, 09:25 Новый
      Американцы сами выстроили систему беспочвенных обвинений

      У Вас куча ошибок в слове "Обвинения". Согласно последней директиве КГБ СССР следует писать "беспочвенные убеждения" bully
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      Tusv
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:28 Новый
    Х.Клинтон: Я не агент Кремля...

    Клинтонша права в том, что Кремлю такой неадекватный агент и близко не нужен. А вот использовать ее черты характера в темную можно, что и происходит. Интересно наблюдать, как американские политики при поддержке СМИ морщат друг друга.
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    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 08:51 Новый
      Веселая там закручивается история , много ещё интересного они вынесут наружу , если не остановятся.
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      Идущий
  11. Holsten Сегодня, 07:29 Новый
    Даже справедливость у амеров какая-то извращённая и получит она не за то , что вытворяла .Впрочем , под этот казус можно подвести утверждение о рытье ямы другому . В любом случае ей уже не отмыться .
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    Holsten
    1. Vard Сегодня, 08:00 Новый
      В любом случае радует что у них проблемы... Разброд и шатание в стане врага, что может быть лучше...
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      Vard
  12. Балу Сегодня, 07:59 Новый
    Клинтон: Я не агент Кремля...
    Агент должен понимать-добровольное признание отягощает вину. lol
    Надо кого-то готовить на роль агента Вашингтона для обмена, если чё. lol
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    Балу
  13. anjey Сегодня, 08:03 Новый
    ну раз начали в сша снова охоту на ведьм то клинтон -она самая....вспомнилось убийство Каддафи...
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    anjey
  14. К-50 Сегодня, 08:18 Новый
    Клинтон: Я не агент Кремля...

    А докажи!!!
    Все говорят "не агент Кремля", а ты докажи. yes laughing
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    К-50
  15. федоров Сегодня, 08:27 Новый
    кто «больший агент Кремля – Трамп или Клинтон».

    Главный агент Кремля, это ВВП с Жириновским и Зюгановым smile И Фетисов с Валуевым в Думе..
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    федоров
  16. viktor_ui Сегодня, 08:28 Новый
    Клинтон: Я не агент Кремля...ДА ШО ВЫ ГОВОРИТЕ...ваша скромность не к месту в данной ситуевине. Вы работали под прикрытием уже в эпоху Моники Ливинской, которая "прибором" Билла Клинтона (большого между прочим друга сами знаете кого) не раз и не два , с блеском доказывала всю прелесть игры на флейте ...в плане передачи наисвежайшей инфы прямо в СТАВКУ. А саксофон Билллла...перебор его клавиш и виртуозное дутье в мундштук - ЧЕМ НЕ ДВОЙНАЯ ( а может и тройная кодировка передачи с открытыми и закрытыми ключами ) ...но Билл не ведал, что дуделл ...все может быть. Трампов А Е истинный СИБИРЯК...,мы тут все почти такие и толпами в обнимку сами знаете с кем ходим. Ну а про ГОСДЕП - финальная стадия не за горами soldier Короче,учим Русский.
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    viktor_ui
  17. vladimirvn Сегодня, 08:36 Новый
    Паранойя. Теперь каждый американский политик, считает своим долгом громко заявить, что он не агент Кремля. laughing
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    vladimirvn
  18. a.s.zzz888 Сегодня, 08:40 Новый
    Сама Хиллари назвала заявления о «связях с Россией» «полнейшей чушью»

    ... может быть ей в сумочку какой значок подкинуть, типа"Дружинник" и красную нарукавную повязку .... bully
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    a.s.zzz888
    1. Идущий Сегодня, 08:53 Новый
      Пионерский галстук на шею повязать.
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      Идущий
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:36 Новый
        Идущий Сегодня, 08:53 ↑
        Пионерский галстук на шею повязать.

        ... вот тут уж клинтонша, точно не отмажется... bully
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        a.s.zzz888
  19. Романенко Сегодня, 08:50 Новый
    Очередное обострение войны республиканцев с демократами, теперь на Клинтонов чан с дерьмом вылили...
    Ну пусть наслаждаются, одни врут про других и никто особо не стесняется, а главное ничего не доказывает, а потом как устанут начинают наезжать на главный корень зла-Россию
    Судя по взаимным обвинениям и республиканцы и демократы продались России и из-за этого покоя себе не найдут.
    Видимо от зависти, кто же больше на этом заработал, продавая родину wassat
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    Романенко
  20. Topotun Сегодня, 08:58 Новый
    Агент, агент. Дать медаль за "Дружбу народов". С оглашением в СМИ.....
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    Topotun
  21. Немезида Сегодня, 09:22 Новый
    Эта кровожадная старуха агент Сатаны...
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    Немезида
  22. КОТ БАЮН Сегодня, 09:28 Новый
    Я не агент Кремля...

    Ага!!! Спалилась старая клюшка!!!! laughing
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    КОТ БАЮН
  23. МВГ Сегодня, 09:30 Новый
    "Сама Хиллари назвала заявления о «связях с Россией» «полнейшей чушью» и старается полностью отрицать коррупционную составляющую в упомянутых соглашениях." - не, не, не !!! Агент, агент...
    Раз спалилась, так надо вести себя достойно ))))))
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    МВГ
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